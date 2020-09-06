"Один за всіх і всі за одного", - Тіхановська записала нове відеозвернення до громадян Білорусі. ВIДЕО
Тіхановська привітала всіх, хто має намір прийти на "Марш Єдності", який має відбутися в Білорусі 6 вересня.
Колишня кандидатка в президенти Білорусі і головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська закликала білорусів у неділю, 6 вересня, вийти на Марш єдності. Своє відеозвернення вона опублікувала в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.
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Публикация от Страна Для Жизни (@stranadlyazhizni) 5 Сен 2020 в 9:52 PDT
"У нашій родині завжди було так, що один за всіх і всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00", - сказала Тіхановська.
Також вона додала, що вітає всіх, хто прийде на марш, і що разом народ Білорусі - сила.
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"Конституційна реформа, звичайно, потрібна, але потрібна вже після проведення нових виборів. Зміни мають бути, але вже після обрання нового президента", - сказала Тіхановська.
Вона зазначила, що з нею вже зв'язувалися лідери багатьох країн, у тому числі США, Канади та європейських держав. Проте дзвінка з боку РФ не було.
"Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої країни. Тому, якщо нам подзвонять з Росії, ми, звичайно, поспілкуємося", - сказала Тіхановська.
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Не те, що іскрєнній ********** Лукашенко, чи його старший брат *****.
Провокаторы всегда фальшивы.
И заканчивают плохо, как показывает история попа Гапона.
Народ, который повел Гапон, хотел одного - поговоритьс властью.
Власть с народом говорить решила выстрелами.
Так что пусть такая власть пеняет только на себя.
А ты так ждала...надеялась...и верила....
Девиз был - все за одного,
И в этом был успех.
Успех пришел, но никого, лишь я один за всех."
РЕАЛЬНАЯ ситуация такая, что ничего, кроме Союзного Государства у вас не будет!
Живе Беларусь !
Стесняюсь спросить, а сама Тихановская на митинг придет или будет, традиционно уже, принимать участие виртуально?
Тогда этой провокаторше следует напомнить про другое известное выражение: "таскать каштаны из огня чужими руками".
И еще, Тихановской не следует так палиться.
Дело в том, что этот столь любимый ее семьей лозунг использовался героями одного фильма, крайне популярного среди представителей определенных силовых структур РФ.
Вы, конечно, поняли, о каком фильме я веду речь.
Вот он: "Один за всех и все за одного" Д`Артаньян и три мушкетера"
Можете послушать песенку в youtube.
Почему именно данное поизведение Дюма-отца так популярно именно среди силовиков?
А потому, что непонятно, а кто кого за что, собственно говоря, в данном романе "мочит".
То есть как бЭ бей всех, кто не свой.
Ну и народ, конечно, бей, уничтожай, народ что для мушкетеров, что для гвардейцев кардинала - быдло, с народом никто не считается, народ - это не люди для силовиков, а грязь под ногами.
Если вы решили, что я не люблю данное произведение, то я отвечу, что мне оно нравилось лет до 13-14, а после - как отрезало, читать эту мутоту стало больше невозможно.
Но это не значит, что я не помню это произведение.
Как видите, отлично помню.
Потому повторю: не стоит провокаторше Тихановской так палиться...
И вопрос: а ее родители и/или родители ее мужа, бабушки/дедушки не из силовых ли советских структур?
Похоже тут на форуме кроме балалаешников куча пациентов дурдома.
Пиши исчо...
Ти тут завжди був проти Порошенка.
Я за Україну, Армію, Мову, Віру, НАТО, тобто: «сторонник Петра».
Я за вільну Білорусь, а не за «»западний фєдєральний округ».
Ну подумай сам, як я буду за Лукашенка, що є друг Путіна, який захопив частину України і вбив і покалічив десятки і сотні тисяч українців.
Скажите это 100 пропавшим без вести беларусам.
Они в тюрьме не сидели, их "просто" запытали до смерти.
"Просто" запытали.
Тихановской нужно еще 100 смертей?
А 100 человек то запытали до смерти.
Пока живой, а 100 человек УЖЕ мертвые.
В этом разница.
Вот не трогают власти супружника "великого" политика Тихановской, а 100 человек убили. и не просто их убил беларуский ОМОН, а запытал.
Вы действительно не видите разницы?
А сами в Белариси не хотите на демонстрацию за Тихановскую с ее мужиком пойти?
Цена вопроса - Ваша жизнь, ВАША ЖИЗНЬ, а не Тихановской.
Понятно, самих толкових кинули на відмазку отруєння Навального.
?........или вы мадам Данко? Ваше сердце сможет осветить дорогу идущим...., вы уверены в уровне освещенности???
*чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят
* отрицание методом отрицания - нет это не мы отравили Навального, это вы разрабатываете хим оружие и у вас 150 патентов
* игноривание любых доказательств под предлогом заведомой спорности - почти вся политика Кремля, от отравлений до МН17.
Поэтому ввязывание в спорные дискуссии просто безсмысленно. Необходима тактика на опережение. Есть доказательства - тут же ответный шаг.
А неее нуу Кремль должен как то ответить на множество вопросов???!!! Да у вас жизни не хватит услышать эти ответы
Будет видно где твой моск
Правду говорят, что там iq на уровне шимпанзе.
У них тоді відразу ассоціація з Порошенком, якій володіє п'ятьма мовами.
Ну і автоматично спрацьовують всі фекальні клапани.
И я ясно вижу, что НА ВИДЕО НЕ УМНЫЙ ПОЛИГЛОТ, А ТУПОЙ ЧЛЕНОГЛОТ С ОБЪЕЗДНОЙ ТРАССЫ.
Думаю, Тихановская имеет погоны вашего НКВД - подставная это утка для совкоскотобыдла.
Про що з цими людьми далі розмовляти?
Не вірю!!!
Украина сколько себя помнит, столько и боролась за свою Независимость! И добилась своего!
Две Революции и ДВЕ Победы!
А у сябров не революция, а просто бунт на коленях пред барином, как их классики это и описывали.
такі розважальні передачі для дітей прі совкє...адін за усєх усє за аднаво
https://news.tut.by/economics/699444.html
Вот когда будет: горят покрышки, долбят брусчатку, строят баррикады, лупят ОМОН, жгут БТРы - тогда и ссылки свои кидай.
А пока отдыхай.
1. Идет война Запада против России и Беларуси.
2. Лукашенко оказался крепче, чем думалось Западу.
3. Россия поддерживает Лукашенко, то есть даже если белорусские силовики слиняют, найдутся войска, которые размажут протестующих по асфальту, а значит шансов на успех у протеста нет.
А я за вами... может быть...
Оружие надо брать в руки и выгонять мразоту с трона насильно!