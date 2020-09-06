"Один за всіх і всі за одного", - Тіхановська записала нове відеозвернення до громадян Білорусі. ВIДЕО

Тіхановська привітала всіх, хто має намір прийти на "Марш Єдності", який має відбутися в Білорусі 6 вересня.

Колишня кандидатка в президенти Білорусі і головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська закликала білорусів у неділю, 6 вересня, вийти на Марш єдності. Своє відеозвернення вона опублікувала в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Страна Для Жизни (@stranadlyazhizni) 5 Сен 2020 в 9:52 PDT

"У нашій родині завжди було так, що один за всіх і всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00", - сказала Тіхановська.

Також вона додала, що вітає всіх, хто прийде на марш, і що разом народ Білорусі - сила.

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"Конституційна реформа, звичайно, потрібна, але потрібна вже після проведення нових виборів. Зміни мають бути, але вже після обрання нового президента", - сказала Тіхановська.

Вона зазначила, що з нею вже зв'язувалися лідери багатьох країн, у тому числі США, Канади та європейських держав. Проте дзвінка з боку РФ не було.

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"Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої країни. Тому, якщо нам подзвонять з Росії, ми, звичайно, поспілкуємося", - сказала Тіхановська.