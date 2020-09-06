УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
6 742 92

"Один за всіх і всі за одного", - Тіхановська записала нове відеозвернення до громадян Білорусі. ВIДЕО

Тіхановська привітала всіх, хто має намір прийти на "Марш Єдності", який має відбутися в Білорусі 6 вересня.

Колишня кандидатка в президенти Білорусі і головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська закликала білорусів у неділю, 6 вересня, вийти на Марш єдності.  Своє відеозвернення вона опублікувала в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Страна Для Жизни (@stranadlyazhizni) 5 Сен 2020 в 9:52 PDT

"У нашій родині завжди було так, що один за всіх і всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00", - сказала Тіхановська. 
Також вона додала, що вітає всіх, хто прийде на марш, і що разом народ Білорусі - сила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська закликала ООН направити спостережну місію в Білорусь

"Конституційна реформа, звичайно, потрібна, але потрібна вже після проведення нових виборів. Зміни мають бути, але вже після обрання нового президента", - сказала Тіхановська.

Вона зазначила, що з нею вже зв'язувалися лідери багатьох країн, у тому числі США, Канади та європейських держав. Проте дзвінка з боку РФ не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська уточнила позицію щодо Криму: Півострів відійшов іншій державі незаконно. ВIДЕО

"Ми відкриті до діалогу з представниками будь-якої країни. Тому, якщо нам подзвонять з Росії, ми, звичайно, поспілкуємося", - сказала Тіхановська.

Білорусь (7930) протест (2398) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
С таким лидером и аутсайдеров не надо.
показати весь коментар
06.09.2020 09:38
+13
Какая же она фальшивая...
показати весь коментар
06.09.2020 09:35
+13
Ай, не бузите!
РЕАЛЬНАЯ ситуация такая, что ничего, кроме Союзного Государства у вас не будет!
показати весь коментар
06.09.2020 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая же она фальшивая...
показати весь коментар
06.09.2020 09:35 Відповісти
І не кажи кума.
Не те, що іскрєнній ********** Лукашенко, чи його старший брат *****.

показати весь коментар
06.09.2020 09:43 Відповісти
Конечно.
Провокаторы всегда фальшивы.
И заканчивают плохо, как показывает история попа Гапона.
показати весь коментар
06.09.2020 10:00 Відповісти
І, Ніколая ІІ.
показати весь коментар
06.09.2020 10:10 Відповісти
Видит Бог, Николашку предупреждали.
Народ, который повел Гапон, хотел одного - поговоритьс властью.
Власть с народом говорить решила выстрелами.
Так что пусть такая власть пеняет только на себя.
показати весь коментар
06.09.2020 11:30 Відповісти
Так, Зеленський кращий актор.
показати весь коментар
06.09.2020 10:59 Відповісти
Однако звонка со стороны РФ не было.Источник: https://censor.net/ru/v3217807

А ты так ждала...надеялась...и верила....
показати весь коментар
06.09.2020 09:36 Відповісти
Один на всех и все на одного?
показати весь коментар
06.09.2020 09:39 Відповісти
Какие звонки? Да ей по электронной почте скинули из фсб список с указаниями.
показати весь коментар
06.09.2020 09:40 Відповісти
а куратор команду давав , "скидывать" ?
показати весь коментар
06.09.2020 09:39 Відповісти
для чого "скидывать" , точніше для кого ...ти тільки лабуду про "народбелоруси" покинь ...
показати весь коментар
06.09.2020 09:54 Відповісти
С таким лидером и аутсайдеров не надо.
показати весь коментар
06.09.2020 09:38 Відповісти
Хвора. Щось з головою....
показати весь коментар
06.09.2020 09:38 Відповісти
Она ( голова) у нее отошла, как Крым. Вот просто де факто, взяла и отошла
показати весь коментар
06.09.2020 11:19 Відповісти
Як не прискорбно але не по зубах вам шановні білоруси ваш диктатор так само як нам українцям не по зубах наші бандити-олігархи!
показати весь коментар
06.09.2020 09:39 Відповісти
А хто гірший - Лукашенко, який зберіг заводи і землю для білорусів, чи бандити-олігархи, що розтащили Україну?
показати весь коментар
06.09.2020 11:03 Відповісти
Ураганми чи Смерчами зателефонують з рашки???
показати весь коментар
06.09.2020 09:40 Відповісти
угу.. а в жизни все по другому: "семеро одного козлят"..
показати весь коментар
06.09.2020 09:42 Відповісти
"И вот один, уже друзья далеко,И трижды проклята моя дорога
Девиз был - все за одного,
И в этом был успех.
Успех пришел, но никого, лишь я один за всех."
показати весь коментар
06.09.2020 09:44 Відповісти
шо-то долго тихановская протесты в унитаз сливает... мидальки не дадут)
показати весь коментар
06.09.2020 09:45 Відповісти
Ай, не бузите!
РЕАЛЬНАЯ ситуация такая, что ничего, кроме Союзного Государства у вас не будет!
показати весь коментар
06.09.2020 09:48 Відповісти
фуй тобі, балалайка.

Живе Беларусь !
показати весь коментар
06.09.2020 09:50 Відповісти
Та нехай живє, але перечитай ще раз вгорі.
показати весь коментар
06.09.2020 10:10 Відповісти
а хто там? лахтинські провокатори разом з ОПЗЖ.
показати весь коментар
06.09.2020 10:11 Відповісти
НЕ БУДЕ там нічого. Процес ради процесу. Немає ніякої мети.
показати весь коментар
06.09.2020 10:14 Відповісти
Я не ванголог.
показати весь коментар
06.09.2020 10:27 Відповісти
И этому конкретно подыграли резко "проснувшиеся" оппозиционеры.
показати весь коментар
06.09.2020 11:46 Відповісти
так ходить по воскресеньям будете годами , мирный митинг карнавал Лукашеску не испугать с мусорами поступать нужно только так а не кричать позор, уходи, или отпускай"Один за всех и все за одного", - Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси - Цензор.НЕТ 2594
показати весь коментар
06.09.2020 09:53 Відповісти
.Красавцы, все в защитных масках, предостерегаются от Ковида, хотя Ковид был только на стадии разработки в лаборатории Китая)
показати весь коментар
06.09.2020 11:24 Відповісти
Это от дыма и слезоточивого газа, чучело ты лишнехромосомное
показати весь коментар
06.09.2020 13:00 Відповісти
Это чтобы не распознали кто
показати весь коментар
06.09.2020 15:16 Відповісти
""Один за всех и все за одного", - Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси"

Стесняюсь спросить, а сама Тихановская на митинг придет или будет, традиционно уже, принимать участие виртуально?
Тогда этой провокаторше следует напомнить про другое известное выражение: "таскать каштаны из огня чужими руками".

И еще, Тихановской не следует так палиться.
Дело в том, что этот столь любимый ее семьей лозунг использовался героями одного фильма, крайне популярного среди представителей определенных силовых структур РФ.
Вы, конечно, поняли, о каком фильме я веду речь.
Вот он: "Один за всех и все за одного" Д`Артаньян и три мушкетера"
Можете послушать песенку в youtube.

Почему именно данное поизведение Дюма-отца так популярно именно среди силовиков?
А потому, что непонятно, а кто кого за что, собственно говоря, в данном романе "мочит".
То есть как бЭ бей всех, кто не свой.
Ну и народ, конечно, бей, уничтожай, народ что для мушкетеров, что для гвардейцев кардинала - быдло, с народом никто не считается, народ - это не люди для силовиков, а грязь под ногами.

Если вы решили, что я не люблю данное произведение, то я отвечу, что мне оно нравилось лет до 13-14, а после - как отрезало, читать эту мутоту стало больше невозможно.
Но это не значит, что я не помню это произведение.
Как видите, отлично помню.

Потому повторю: не стоит провокаторше Тихановской так палиться...
И вопрос: а ее родители и/или родители ее мужа, бабушки/дедушки не из силовых ли советских структур?
показати весь коментар
06.09.2020 09:59 Відповісти
Вот это размах - от Дюма провести параллели к Тихоновской и НКВД!
Похоже тут на форуме кроме балалаешников куча пациентов дурдома.
Пиши исчо...
показати весь коментар
06.09.2020 10:11 Відповісти
Тут куча тіх, хто 21.04.2019 голосував проти Президента Порошенка, за те, що той зламав їх кумира Путіна, і не дав йому перетворити Україну у колонію Россіі.
показати весь коментар
06.09.2020 10:32 Відповісти
Я вижу противоположную картину. Эти сторонники Петра оказались приверженцами Лукашенко - сторонниками автократической системы управления. И что самое дикое - они против национальной революции в Беларуси. Быть может потому, что Петя с Лукой в бытность президентом - в десны целовался.
показати весь коментар
06.09.2020 10:41 Відповісти
Национальная революция в Беларуси-а шо это такое?
показати весь коментар
06.09.2020 10:55 Відповісти
Гэта калi грамадзяне краiны Беларусь пачалi адчуваць сябе адзiнай нацыяй. Гэта жаданне дэмакратычных змен, гэта салiдарнасць, гэта вяртанне гiстарычных нацыянальных сiмвалау бела-чырвона-белага сцяга ды герба "Пагонi".
показати весь коментар
06.09.2020 11:15 Відповісти
Слухай чувак.
Ти тут завжди був проти Порошенка.

Я за Україну, Армію, Мову, Віру, НАТО, тобто: «сторонник Петра».
Я за вільну Білорусь, а не за «»западний фєдєральний округ».
Ну подумай сам, як я буду за Лукашенка, що є друг Путіна, який захопив частину України і вбив і покалічив десятки і сотні тисяч українців.
показати весь коментар
06.09.2020 11:01 Відповісти
S nejio bolse polzi tut Litve cem tam v tiurme bi sidela.A zdes ona mozet govorit sto xocet,vstrecajetsia s inostranami minsitrami,dajiot intereviu ,formirujet mnenyje dlia nix.Eto toze ocen vazno.Litve tocno neproruskoje vlast,tut ejio nikogda nebylo.
показати весь коментар
06.09.2020 13:36 Відповісти
"S nejio bolse polzi tut Litve cem tam"

Скажите это 100 пропавшим без вести беларусам.
Они в тюрьме не сидели, их "просто" запытали до смерти.
"Просто" запытали.
Тихановской нужно еще 100 смертей?
показати весь коментар
06.09.2020 14:56 Відповісти
Tak ejio muz vet v turme sidit,vam nuzno ecio i ejio detej posodit?Deti ejio tak zdes zyli,ona k nim prijexala ili vam luce kogda deti bez roditelej zyvut tam let 10 kak priniato u samozvanca fasista Luki.
показати весь коментар
06.09.2020 15:07 Відповісти
То есть живой муж то?
А 100 человек то запытали до смерти.
показати весь коментар
06.09.2020 15:09 Відповісти
Poka mozet i zyvoj,no kto znajet kak budet zavtra u diktatora Luki?Tam mozet ne 100 zapytali,mozet i tysiaciu kto znajet.Vet sssr tam ecio vremena,pravdu neuznat
показати весь коментар
06.09.2020 15:15 Відповісти
Именно.
Пока живой, а 100 человек УЖЕ мертвые.
В этом разница.
Вот не трогают власти супружника "великого" политика Тихановской, а 100 человек убили. и не просто их убил беларуский ОМОН, а запытал.
Вы действительно не видите разницы?
А сами в Белариси не хотите на демонстрацию за Тихановскую с ее мужиком пойти?
Цена вопроса - Ваша жизнь, ВАША ЖИЗНЬ, а не Тихановской.
показати весь коментар
06.09.2020 15:19 Відповісти
Ona vygrala vybori tak ubezdeni mnogyje,tak imejet pravo govorit.Ja poderzyvaju ejio i vsia nasa pravitelstvo prezident takze.Vy mozete sssr poderzyvat vot Luka takoje i predlogajet
показати весь коментар
06.09.2020 15:29 Відповісти
Шо балалайка, на Лахтє крізіс жанра?
Понятно, самих толкових кинули на відмазку отруєння Навального.
показати весь коментар
06.09.2020 10:34 Відповісти
Эти сябры ментально отстали от жизни минимум на 40 лет. Цоя со своими "переменами" уже 30 лет нет в живых, а три мушкетера сняли 42 года назад. И под эти лозунги они хотят новой жизни. Колхоз 80-х с колхозниками. Лукашенко идеальный вариант для них.
показати весь коментар
06.09.2020 10:02 Відповісти
Как и для вас *****?
показати весь коментар
06.09.2020 10:05 Відповісти
Не для нас, а для них. Согласен. Такой же мерзкий вор и жулик, как среднестатистический кацап.
показати весь коментар
06.09.2020 10:16 Відповісти
Плюсую Павлу Яременко. Года три назад довелось общаться с сябрами на отдыхе в Шарме. Помимо того , что вата ( шкварка и чарка) , они и про наш Майдан и войну с русней говорили очень неприятные вещи, считая себя очень умными и рассудительными. ТАМ тупой, колхоз и совок в головах, симпатии к репоедам прсто зашкаливают.
показати весь коментар
06.09.2020 12:21 Відповісти
Ну якщо це головна конкурентка "Бацьки", то можна сказати що у нього немає конкурентів.......................
показати весь коментар
06.09.2020 10:04 Відповісти
Ну да, да. Один за все и все да за одного. А что дальше, дальше то что?? В Хабаровске тоже все за одного.....57 день. А дальше, дальше ...у вас есть план мистер Фикс?
?........или вы мадам Данко? Ваше сердце сможет осветить дорогу идущим...., вы уверены в уровне освещенности???
показати весь коментар
06.09.2020 10:06 Відповісти
Цікаво - ***** знає про Хабаровськ? Чи подія настільки незначна, що йому не сказали? Я не розумію таких процесів, як у Хабаровську чи Білорусії. Люди бузять, а навіщо - не знають.
показати весь коментар
06.09.2020 10:18 Відповісти
Как сказал когда-то жирная чурбанская свинья тулеев: бузотёры
показати весь коментар
06.09.2020 10:58 Відповісти
Лукашенко с самого первого дня был связан с кремлевскими политтехнологами. Посмотрите какая тактика, просто возьмите книгу Геббельса и читайте:
*чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят
* отрицание методом отрицания - нет это не мы отравили Навального, это вы разрабатываете хим оружие и у вас 150 патентов
* игноривание любых доказательств под предлогом заведомой спорности - почти вся политика Кремля, от отравлений до МН17.
Поэтому ввязывание в спорные дискуссии просто безсмысленно. Необходима тактика на опережение. Есть доказательства - тут же ответный шаг.
А неее нуу Кремль должен как то ответить на множество вопросов???!!! Да у вас жизни не хватит услышать эти ответы
показати весь коментар
06.09.2020 10:18 Відповісти
"Один за всех и все за одного", - Тихановская записала новое видеообращение к гражданам Беларуси - Цензор.НЕТ 998
показати весь коментар
06.09.2020 10:09 Відповісти
На задницу себе таку наклейку сделай.
Будет видно где твой моск
показати весь коментар
06.09.2020 10:11 Відповісти
Ну і як, тобі це допомогає?
показати весь коментар
06.09.2020 10:35 Відповісти
Умственно отсталая
Правду говорят, что там iq на уровне шимпанзе.
показати весь коментар
06.09.2020 10:09 Відповісти
Гэта хатняя гаспадыня, выпадкова патрапiу'шая у'палiтыку на чатырох мовах свабодна размау'ляе. А ты, лапаць, на сколькiх? Украiнскай валодаеш? Цi табе пра iq пiсаць...
показати весь коментар
06.09.2020 10:23 Відповісти
От це, ти напрасно про мови.
У них тоді відразу ассоціація з Порошенком, якій володіє п'ятьма мовами.
Ну і автоматично спрацьовують всі фекальні клапани.
показати весь коментар
06.09.2020 10:38 Відповісти
Розум і природна здатність до вивченя іноземних мов- це зовсім НЕ одне і теж. Зрозумів?
показати весь коментар
06.09.2020 11:02 Відповісти
Я верю только реальности, а не заявам.Верб тому, что вижу!
И я ясно вижу, что НА ВИДЕО НЕ УМНЫЙ ПОЛИГЛОТ, А ТУПОЙ ЧЛЕНОГЛОТ С ОБЪЕЗДНОЙ ТРАССЫ.
Думаю, Тихановская имеет погоны вашего НКВД - подставная это утка для совкоскотобыдла.
показати весь коментар
06.09.2020 14:38 Відповісти
Якщо революція неминуча, то треба її очолити" - прес центр Комітет державної безпеки. Агент Тихановська очолила революцію з боку КБД.
показати весь коментар
06.09.2020 10:39 Відповісти
"Однако звонка со стороны РФ не было.Источник:https://censor.net/ru/v3217807"

Про що з цими людьми далі розмовляти?
показати весь коментар
06.09.2020 10:12 Відповісти
Под песни Цоя, с лозунгами трех мушкетеров, с плакатами ленина и ОМОНовской дубинкой в жопе вперед к светлому будущему
показати весь коментар
06.09.2020 10:13 Відповісти
Невже брати-білоруси так деградували що більшість з них могли проголосувати за це розумово відстале створіння???

Не вірю!!!
показати весь коментар
06.09.2020 10:24 Відповісти
А я верю. 30 лет стоять смирно раком, а потом вдруг очухаться и вдруг пытаться сорваться с члена, размахивая плакатиками - это тоже действия явных деградантов.
Украина сколько себя помнит, столько и боролась за свою Независимость! И добилась своего!
Две Революции и ДВЕ Победы!
А у сябров не революция, а просто бунт на коленях пред барином, как их классики это и описывали.
показати весь коментар
06.09.2020 14:30 Відповісти
Скажу одно ЯЙЦА были и есть только у УКРАИНЦЕВ. Все остальное чепуха....
показати весь коментар
06.09.2020 10:58 Відповісти
только украинцев 25% из всего стада
показати весь коментар
06.09.2020 16:38 Відповісти
делай с нами делай как мы делай лучше нас в общем сплошная АБВГДейка...були по телевізору
такі розважальні передачі для дітей прі совкє...адін за усєх усє за аднаво
показати весь коментар
06.09.2020 11:21 Відповісти
Она , как Ильич, из-за кордона , из безопасного места борется и возглавляет.
показати весь коментар
06.09.2020 11:21 Відповісти
.Та доки ви будете - маршіровать ,, Робіть вже щось , а то бацька вас всіх по одному перевішає . Йому вже втрачати нічого ,, або він з вас шкуру зніме або йому доведется їхати в Ростов . З двох одно ..
показати весь коментар
06.09.2020 11:44 Відповісти
БТР, водометы и заграждения в Минске. Что происходит в Беларуси 6 сентября
https://news.tut.by/economics/699444.html
показати весь коментар
06.09.2020 12:16 Відповісти
Это значит, что там ни хйя не происходит.
Вот когда будет: горят покрышки, долбят брусчатку, строят баррикады, лупят ОМОН, жгут БТРы - тогда и ссылки свои кидай.
А пока отдыхай.
показати весь коментар
06.09.2020 14:33 Відповісти
Разница в том ,что будут киздить людей ,пока она в Латвии. Отдыхает
показати весь коментар
06.09.2020 12:24 Відповісти
Лукашенко с первых дней своего политического кризиса выбрал единственно возможную в этой ситуации стратегию манипулирования сознанием той части белорусов, которая еще этому манипулированию поддается. Протестующих представляют врагами, действующими по указке Запада, который вот-вот оккупирует Гродно. И в нынешней фальшивке главная тема - это даже не Навальный, а положение в Беларуси. Навальный там фигурирует, как информационный повод, привлекающий особое внимание (грубо говоря, с Навальным будут больше читать и обсуждать). Главное же состоит из трех пунктов:
1. Идет война Запада против России и Беларуси.
2. Лукашенко оказался крепче, чем думалось Западу.
3. Россия поддерживает Лукашенко, то есть даже если белорусские силовики слиняют, найдутся войска, которые размажут протестующих по асфальту, а значит шансов на успех у протеста нет.
показати весь коментар
06.09.2020 12:52 Відповісти
Mozet raska razmazyt mirnix liudej no polucat sankciji po gazu i nefti ,mozet ecio porti im ********* zakrojet.Vet turkamam takoje grozit izza konflikta s grekami
показати весь коментар
06.09.2020 13:55 Відповісти
Normalno ona govorit,glavnoje eto ubrat samozvanca bandita Luku.
показати весь коментар
06.09.2020 13:21 Відповісти
с таким лидером вряд ли
показати весь коментар
06.09.2020 16:37 Відповісти
Вперед, орлы!
А я за вами... может быть...
показати весь коментар
06.09.2020 14:12 Відповісти
Призывет, чтобы все дружно становились раком и терпели издевательства совков.
Оружие надо брать в руки и выгонять мразоту с трона насильно!
показати весь коментар
06.09.2020 14:25 Відповісти
курица тупорылая. а других лидеров у них совсем нет?
показати весь коментар
06.09.2020 16:36 Відповісти
 
 