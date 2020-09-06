Кулеба про "справу вагнерівців": Відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, як раніше. Це недружня політика. ВIДЕО
Кулеба назвав політику Білорусі щодо України недружньою.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, якими вони були до цього. І не лише через масові і системні порушення прав людини в Білорусі, а й через рішення щодо "вагнерівців", через те, що Україна в усьому, виявляється, винна. Тобто Росія реально починає там заводити своїх фахівців, а звинувачують Україну. Це недружня політика, і ми не маємо цього терпіти. Моя політика в дипломатії завжди дуже проста: якщо тебе б’ють, ти завжди маєш вдарити у відповідь", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.
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А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
Все знаєш?
А все знає тільки ідіот. Науково встановлено.
Пиши українською, коли такий розумний.
Не маю часу з тобою - зелеманом, спорити
Він же умисне посилається на Кулебу.
Але ж і там збрехав, бо Клеба на пряме питання Калниньша на сьогоднішньому Прямому, послався на свою підписку держслужбовця про нерозголошення.
Звичайно, ти тут можеш завивати про "вифсьоврьоті", знаємо, проходили)
А ти спостерігай зі сторони. Ти лишень спостерігати й можеш.
Дивись яка річ- расєя блокувала створення міжнародної комісії по МН-17, усіляко блокує і зриває слухання. Як вважаєш, чому? Є у тебе своя думка щодо цього?
https://censor.net/ru/photo_news/3217824/arev_obnarodoval_protokol_sbu_s_familiyami_vagnerovtsev_a_takje_bilety_boevikov_na_reyis_v_stambul_eto
На, жри
https://censor.net/user/453111
ответил на https://censor.net/comments/locate/3141116/01921572-1c18-727c-ad69-8ce0f70319c9 в теме https://censor.net/news/3141116/portnov_anonsiruet_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_poroshenko_v_svyazi_s_otdyhom_na_maldivah
Я знаю гімн України а також математику та інші предмети, а твоїх зебілів навчали в трусксвці табличці множення. Зрозумів неук?
2.Ви переїхали на питання, чи винуваті білоруси в гріхах земразі. Ні, не винуваті, це ми з вами винуваті, що бидло до цього часу керує країною.
Але в статі все ж про пункт 1 ідеться, і тут я з ним згоден. Конфлікт вичерпано?
.....
В Україні дипломатія вмерла півторароки тому.