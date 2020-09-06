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Кулеба про "справу вагнерівців": Відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, як раніше. Це недружня політика. ВIДЕО

Кулеба назвав політику Білорусі щодо України недружньою.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що відносини з Білоруссю вже не можуть бути такими, якими вони були до цього. І не лише через масові і системні порушення прав людини в Білорусі, а й через рішення щодо "вагнерівців", через те, що Україна в усьому, виявляється, винна. Тобто Росія реально починає там заводити своїх фахівців, а звинувачують Україну. Це недружня політика, і ми не маємо цього терпіти. Моя політика в дипломатії завжди дуже проста: якщо тебе б’ють, ти завжди маєш вдарити у відповідь", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.

Білорусь (7930) Кулеба Дмитро (3604) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+14
Конечно недружественная!
А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
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06.09.2020 10:13
+7
Вагнерівці- це і є операція, яку злили. Не маніпулюйте!
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06.09.2020 10:21
+6
Так виходить, що ОП і сом сцикло разом з силовиками тупо брешуть, що не було ніякої операції, а це Держ.зрада, як ні як.
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06.09.2020 10:14
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Конечно недружественная!
А то сделали из Минска восточную Женеву!
Столицю диктатури платформой мирних переговоров? Смешно!
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06.09.2020 10:13 Відповісти
Твій любий Пу
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06.09.2020 10:23 Відповісти
Дурник, пихні і літи у Сонечне місто!
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06.09.2020 10:37 Відповісти
Тобі зрозумілою!
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06.09.2020 10:44 Відповісти
Зеленський розповів Лукашенку про спецоперацію українських спецслужб, а Лукашенко кинув Зеленського і сам арештував вагнерівців!
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06.09.2020 10:50 Відповісти
Ми смішні, з висоти твоєї "вчоності"?
Все знаєш?
А все знає тільки ідіот. Науково встановлено.
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06.09.2020 11:09 Відповісти
Практика ідіотів - це великий опит.
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06.09.2020 11:14 Відповісти
В твоєму випадку "опит".
Пиши українською, коли такий розумний.
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06.09.2020 11:24 Відповісти
Манія твоєї величі лікується
Не маю часу з тобою - зелеманом, спорити
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06.09.2020 11:30 Відповісти
Так виходить, що ОП і сом сцикло разом з силовиками тупо брешуть, що не було ніякої операції, а це Держ.зрада, як ні як.
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06.09.2020 10:14 Відповісти
Але й НЕ ЗАПЕРЕЧУВАВ.
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06.09.2020 10:20 Відповісти
Вагнерівці- це і є операція, яку злили. Не маніпулюйте!
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06.09.2020 10:21 Відповісти
Ну кассаб хьітрьій.
Він же умисне посилається на Кулебу.
Але ж і там збрехав, бо Клеба на пряме питання Калниньша на сьогоднішньому Прямому, послався на свою підписку держслужбовця про нерозголошення.
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06.09.2020 10:25 Відповісти
Шустера хай подивится, якраз там цікаво було....опзж та слюгі в один голос кричали, що це все брехня! Ніякої операції не було!
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06.09.2020 10:28 Відповісти
А хто така Шустера?
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06.09.2020 12:00 Відповісти
«Ві всьо ффрьоттііііііііі !!!!!» (с)
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06.09.2020 10:50 Відповісти
А чому Бутусова викликали в прокуратуру по "неіснуючій операції"?
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06.09.2020 10:55 Відповісти
Так чому твої обранці блокують створення комісії по вагнерівцям?))) Чого вони бояться?
Звичайно, ти тут можеш завивати про "вифсьоврьоті", знаємо, проходили)
А ти спостерігай зі сторони. Ти лишень спостерігати й можеш.
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06.09.2020 11:08 Відповісти
"Так чому твої обранці блокують створення комісії по вагнерівцям?))) Чого вони бояться?" (С)
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06.09.2020 11:12 Відповісти
І нічого там не ворушиться в голові? Просто задай собі це питання, і спробуй дати відповідь. Це називається - думати. Так роблять зазвичай ті, хто не лише спостерігає і яким "какаяразніца".
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06.09.2020 11:19 Відповісти
І кому я що приписував? Пруф))

Дивись яка річ- расєя блокувала створення міжнародної комісії по МН-17, усіляко блокує і зриває слухання. Як вважаєш, чому? Є у тебе своя думка щодо цього?
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06.09.2020 11:28 Відповісти
У нас сегодня кучу мусора подпалили.... Тоже комиссию создавать?
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06.09.2020 12:03 Відповісти
Ти хто такий?))
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06.09.2020 12:18 Відповісти
Тебя пославший!
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06.09.2020 12:21 Відповісти
xD вологі мрії лахтоботви мене мало цікавлять.

https://censor.net/ru/photo_news/3217824/arev_obnarodoval_protokol_sbu_s_familiyami_vagnerovtsev_a_takje_bilety_boevikov_na_reyis_v_stambul_eto

На, жри
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06.09.2020 12:23 Відповісти
Жри-- это занятие для ПЕСыкив, и сывочёлого Свына!
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06.09.2020 12:30 Відповісти
Паламарчук,тебе не надоело писать одно и тоже,ну все знмют кто ты и на кого работаешь,ну палишься так грубо!!!
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06.09.2020 11:21 Відповісти
Елена, я когда-то скопировал его ответ, он сам за сабя скажет:

https://censor.net/user/453111
ответил на https://censor.net/comments/locate/3141116/01921572-1c18-727c-ad69-8ce0f70319c9 в теме https://censor.net/news/3141116/portnov_anonsiruet_ugolovnoe_proizvodstvo_protiv_poroshenko_v_svyazi_s_otdyhom_na_maldivah
Я знаю гімн України а також математику та інші предмети, а твоїх зебілів навчали в трусксвці табличці множення. Зрозумів неук?
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06.09.2020 12:33 Відповісти
Дякую!!!!Спасибо!!!! Просто - КЛАСС!!!!!
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07.09.2020 15:18 Відповісти
Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 5426
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06.09.2020 10:14 Відповісти
Нарешті прозрів.
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06.09.2020 10:15 Відповісти
Ганьба, ганьба. Тобі також.
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06.09.2020 10:22 Відповісти
То це білоруси винні, що Зєлєнскій рощвів під своїм крилом цілий курятник з аґентів ФСБ? То це білоруси повинні чистити цей курятник і просити вибачення у українців, родичі, батьки, сини яких загинули через кацапську агресію? Цікава логіка.
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06.09.2020 10:21 Відповісти
Тобі потрібно з 1 класу почати освіту знову. Потім поспілкуємось, хто що повинен і чому.
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06.09.2020 10:24 Відповісти
Не спалося? Дуло сильно? Співчуваю. 😌
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06.09.2020 10:28 Відповісти
Ростик, то усе вірно. Але білоруси - такі собі *********** свині. І довіряти їм не можна.
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06.09.2020 12:34 Відповісти
Хто такі білоруси, вірніше більшість з них, я знаю. Але запитую ще раз - це вони винні у тму, Що ОПа Зєлєнского стала рестораном "Елефант" для кацапських аґентів і диверсантів?
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06.09.2020 12:45 Відповісти
1.Давай по черзі. Яке питання обговоюється у статті? Що білорусам довіряти не можна. Це вірно? На 100%.
2.Ви переїхали на питання, чи винуваті білоруси в гріхах земразі. Ні, не винуваті, це ми з вами винуваті, що бидло до цього часу керує країною.
Але в статі все ж про пункт 1 ідеться, і тут я з ним згоден. Конфлікт вичерпано?
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06.09.2020 13:24 Відповісти
Кулеба у видачі вагнерівці мацкві звинуватив білорусів. Насправді винними є ті, хто здав деталі операції чи тим же бвлорусам, чи кацапам. Тому я і пишу, що немає чого Кулебі вину продажної влади перепюкладати на бвюілорусів, які ніколи нам не були союзниками. Офіційний Мінськ - точно не був.
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06.09.2020 13:43 Відповісти
Ну треба ж! Щось його сьогодні понесло. Мабуть, черга дійшла. Прямо, прозрєніє якесь наступило. А до того очі засцяні були?
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06.09.2020 10:21 Відповісти
Так а що ви хотіли !?

..Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 3315Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 7578...
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06.09.2020 10:27 Відповісти
Кулеба о "деле вагнеровцев": Отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде. Это недружественная политика - Цензор.НЕТ 4805
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06.09.2020 10:27 Відповісти
Лукашеску не хочет платитьь Путлеру за газ 127 долларов за тонну....,Германия братская платит 67 а мы 2 раза больше....
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06.09.2020 10:29 Відповісти
Нарэшце ва Украiне з'явiу'ся зусiм не дрэнны кiрау'нiк Мiнiстэрства Замежных Спрау'. Стау'лю лайк.
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06.09.2020 10:33 Відповісти
В Украину инвестиции не пойдут,пока у власти Зелемойские.После отжатия братьями Суркисами бабла из Приватбанка,многие очень подумают а ради чего? Судья Вовк все равно отберет Майно... или бабло
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06.09.2020 10:34 Відповісти
Не с Беларусью, а с резидентом захватившим незаконно власть посредством фальсификации выборов. По сути Беларусь - это народ Беларуси, а не плешивый обкуренный тракторист. Кстати Лука, кокс аргентинский пробовал? Попробуешь, попробуешь, поробуй только отказаться, тебе деваться некуда, и вид у тебя будет как у мочалки Захаровой.
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06.09.2020 10:34 Відповісти
Це той народ, який всіма руками і ногами в мокшанію рветься? Для мене поки що Лука=Тіхановська=Народ Білорусії.
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06.09.2020 13:27 Відповісти
деле вагнеровцев/ "Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН. Выпросившему извинение у Кадырова пианисту Уинстоном Черчиллем стать не суждено. Вместо всемирной славы и уважения - позорный осиновый кол в репутацию Главнокомандующего.- О предательстве в кабинете президента Украины и провале операции по задержанию "вагнеровцев"
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06.09.2020 10:42 Відповісти
А до дєрьмака немає питань? Все нормально?
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06.09.2020 10:51 Відповісти
Дипломатія, це вміння балансувати, відстоюючи інтереси держави.
В Україні дипломатія вмерла півторароки тому.
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06.09.2020 11:10 Відповісти
А товарообіг з країною окупантом мало того що він є, так він щей виріс в три рази. У них в голові мухи замість спротиву. Вони можуть тільки продати землю, або її просто віддати окупанту политу кров'ю захисників України. Якось дивно Лукашенко ворог, а про Путіна язик запхнули в сіднічні м'язи. Він така тоталітарна скотина як і Алєксандр Ригоравіч навіть гірша бо він є воєнний злочинець
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06.09.2020 11:48 Відповісти
брехло!!! ты с венедиктовой обсыкался от страха , при мысли о том ,что надо ехать и забирать вагнеревцов из Беларусии , и смелости у тебя хватает только брехать Украинцам ! кому ты угождаешь подобными заявлениями - ты сам не знаешь , марионетка !!!
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06.09.2020 12:25 Відповісти
Кулеба - маніпулятор. "Вагнерівців" врятував зрадник в ОП або зрадник Зе. Прийде час, зовсім скоро, коли потрібно буде відповідати за цю зраду та інші зради, яких багато здійснила зелена пліснява. Будете відповідати!
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06.09.2020 12:29 Відповісти
неужели? Лучше поздно чем никогда
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06.09.2020 15:28 Відповісти
це та кулеба ,що працює секретаркою завхоза ОП єрмака в міністерстві закордонних справ ?
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06.09.2020 15:48 Відповісти
 
 