Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися. ВIДЕО

Відставка Кабінету Міністрів України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля перед місцевими виборами малоймовірна.

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 5 вересня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій державі багато що може відбутися. Якщо ми говоримо з вами про те, що можна буде на когось перекласти свою відповідальність або відповідальність у цілому, я думаю, що це малоймовірно, і приклади в історії України це добре демонструють", – прокоментував Разумков.



Спікер Ради підкреслив, що говорити про відставку уряду зараз важко.



"Я не гадаю на каві", – заявив він.



"Поки немає таких ні пропозицій від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету Міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено та ефективно на користь держави", – резюмував Разумков.





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