Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися. ВIДЕО
Відставка Кабінету Міністрів України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля перед місцевими виборами малоймовірна.
Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 5 вересня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"У нашій державі багато що може відбутися. Якщо ми говоримо з вами про те, що можна буде на когось перекласти свою відповідальність або відповідальність у цілому, я думаю, що це малоймовірно, і приклади в історії України це добре демонструють", – прокоментував Разумков.
Спікер Ради підкреслив, що говорити про відставку уряду зараз важко.
"Я не гадаю на каві", – заявив він.
"Поки немає таких ні пропозицій від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету Міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено та ефективно на користь держави", – резюмував Разумков.
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Янелох чотириразовий.
https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
Ось і вся ваша зелена політика в нашій багатостраждальній країні.
Тіки не в державі, а в тому цирку, який ви створили в державі! А решта все правильно - ці засиділись вже. Самокатчик і пів року не протримався... Ой, а шо? Бєня знов з ахмєткою глеки побив?
Тут вже й питання, що воно взагалі з Государством проізойті може.
мне, с "высоты" двух реальных образований, университетских в том числе, проживания и работы в Западной Сибири среди непуганых медведей-обезьян, реальной службы в горячих точках Кавказа, в среде реальноразных людей Востока - это особенно заметно..
зебилы, вы выбрали ботаников и клоунов - втішайтеся, дебіли-експериментатори, фани сватів та чотирьох весіль.....
а за тих, хто , серед виборців Зєлі, має совість називати себе українцями, мені соромно і просто нема цензурних слів...(