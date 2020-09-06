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Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися. ВIДЕО

Відставка Кабінету Міністрів України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля перед місцевими виборами малоймовірна.

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 5 вересня спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій державі багато що може відбутися. Якщо ми говоримо з вами про те, що можна буде на когось перекласти свою відповідальність або відповідальність у цілому, я думаю, що це малоймовірно, і приклади в історії України це добре демонструють", – прокоментував Разумков.

Спікер Ради підкреслив, що говорити про відставку уряду зараз важко.

"Я не гадаю на каві", – заявив він.

"Поки немає таких ні пропозицій від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету Міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено та ефективно на користь держави", – резюмував Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення режиму роботи Ради у зв'язку з COVID-19 поки не планується, - Разумков

ВР (14974) Кабмін (14089) місцеві вибори (1366) відставка (1464) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+8
Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 2089
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06.09.2020 11:39
+5
МаминіРимині війська.
Янелох чотириразовий.

Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 4773

https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
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06.09.2020 11:37
+5
Да-да, нового премьер-министра несите в студию; этот проделал в бюджете дыру в размере 300 миллиардов гривен, и больше не нужен.
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06.09.2020 11:41
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МаминіРимині війська.
Янелох чотириразовий.

Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 4773

https://twitter.com/yanahtyrska/status/1292149081419272198/photo/1
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06.09.2020 11:37 Відповісти
Як у нас під час строкової казали:" Снімі п..ду надень пілотку!"
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06.09.2020 11:40 Відповісти
І чорний пояс на шиї. Всьо путьом.
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06.09.2020 11:44 Відповісти
Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися - Цензор.НЕТ 4996
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06.09.2020 12:12 Відповісти
Разумков о вероятности отставки Кабмина перед местными выборами: В нашем государстве много чего может произойти - Цензор.НЕТ 2089
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06.09.2020 11:39 Відповісти
Пакращуть там де цього просять. Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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06.09.2020 11:47 Відповісти
Кручу, верчу - на..ать хочу!
Ось і вся ваша зелена політика в нашій багатостраждальній країні.
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06.09.2020 11:39 Відповісти
А чего на 112? Зашёл бы сразу на на "расея1" поумничать. А по факту блеет,как дурачок. Не знаю..всё может быть..все что угодно...Дебил.
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06.09.2020 11:40 Відповісти
Да-да, нового премьер-министра несите в студию; этот проделал в бюджете дыру в размере 300 миллиардов гривен, и больше не нужен.
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06.09.2020 11:41 Відповісти
"В нашем государстве много чего может произойти." Источник: https://censor.net/ru/v3217818

Тіки не в державі, а в тому цирку, який ви створили в державі! А решта все правильно - ці засиділись вже. Самокатчик і пів року не протримався... Ой, а шо? Бєня знов з ахмєткою глеки побив?
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06.09.2020 11:42 Відповісти
Як ЗЕлайно залізло на табуретку, так і почались чудєса.
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06.09.2020 11:49 Відповісти
О чем это он. В Украине 6 лет вообще ничего не происходит. Стабильное болото.
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06.09.2020 11:52 Відповісти
Та після 21.04.2019 хто б сумнівався.
Тут вже й питання, що воно взагалі з Государством проізойті може.
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06.09.2020 11:54 Відповісти
А почему никто не пишет о том, что местные выборы на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей скорее всего не состоятся 25.10.2020, и будут перенесены так, чтобы синхронизировать их по времени с "выборами" в Лугандоне под дулами автоматов }{уйла?
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06.09.2020 11:54 Відповісти
Не в вашем. НЕ В ВАШЕМ.
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06.09.2020 11:55 Відповісти
В нашем государстве много чего может произойти.- Какое ещё там государство. У барыги дел не впроворот: ему Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса .Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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06.09.2020 11:56 Відповісти
Может быть хватит переставлять кровати ,а пора менять зелёных ****** 😡😡🤔
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06.09.2020 12:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gONXSQ__yrs СепаРаша
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06.09.2020 14:31 Відповісти
разумков - продуманое говно..
мне, с "высоты" двух реальных образований, университетских в том числе, проживания и работы в Западной Сибири среди непуганых медведей-обезьян, реальной службы в горячих точках Кавказа, в среде реальноразных людей Востока - это особенно заметно..
зебилы, вы выбрали ботаников и клоунов - втішайтеся, дебіли-експериментатори, фани сватів та чотирьох весіль.....
а за тих, хто , серед виборців Зєлі, має совість називати себе українцями, мені соромно і просто нема цензурних слів...(
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06.09.2020 15:27 Відповісти
Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися - Цензор.НЕТ 8013
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06.09.2020 17:29 Відповісти
 
 