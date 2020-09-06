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Новини Відео Революція в Білорусі
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"Жахіття! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті. ВIДЕО

У різних містах Білорусі ОМОН жорстко затримував людей, які вийшли на мирний протест.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Перші затримання у регіонах почалися в Гродно, про що також повідомляв телеграм-канал NEXTA Live. "Ультражорсткі затримання в Гродно. Старий міст. Жорсткі сутички. Поливають газом. (Через деякий час. - Ред.) у Гродно на Радянській площі. ОМОН пішов. На проспекті Янки Купали рухається велика колона протестувальників", - таким чином розвивалася ситуація в північно-західному обласному центрі Білорусі.

Затримання в Бресті біля ЦУМу також біли дуже жорсткими.

У Барановичах протестувальники не давали силовикам затримати чоловіка.

Дивіться також: У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) затримання (4339) протест (2398)


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Топ коментарі
+81
...эх, беларусы, у вас ведь ресурсы просто шикарные...
"Кошмар! Что творится! Твою мать!": Жесткие задержания протестующих в Гродно и Бресте - Цензор.НЕТ 4430
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06.09.2020 18:01
+74
патамушта букеты мусорам дарите несвежие...
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06.09.2020 17:55
+59
_Свои права и страну так просто у бандитов вы не вырвете. Только через их труп. А не через песни, пляски, променады и цветы людоедским харям.
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06.09.2020 17:57
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Річку Сож знаєш? Північний берег - Білорусь, південний - Україна... Ширина - метрів 50 при впадінні в Дніпро... А в Лісах під Горностаївкою на возах їздять, не те що пішки ходять...
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07.09.2020 09:52 Відповісти
у "штабу трьох домогосподарок" (імпотентного,які вся білоруська "революція") жевріє надія,що розгориться Всебілоруський страйк,і Бацька сам піде...

Я б більше від цього давав ймовірність що Бацька за пару місяців знову захіоріє Ковід-2019(антитіла дієві 4 місяці).....
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06.09.2020 20:23 Відповісти
Ну что, как вам мирная революция? подарили цветы мусорам? Теперь ловите ответку. Мусора как и маньяки и ***** доброту воспринимают как слабость врага
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06.09.2020 19:27 Відповісти
HOMO SAPIENS вже через все це проходив.
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 371
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06.09.2020 19:27 Відповісти
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06.09.2020 20:24 Відповісти
НКВДшным карателям цветочки не зашли
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06.09.2020 19:34 Відповісти
за битого двох небитих дають -
і розпочинається полювання на лошківі/ОМОН (потрібне підкреслити)
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06.09.2020 19:36 Відповісти
Пацифізм - пастка для корисних ідіотів.

Ні одна нація не отримала свободу без проливання крові.
Білоруси, вашу толерантність, миролюбство тиран сприймає, як слабкість і моральну неповноцінність. Тиран розуміє лише силу, а як що не покажете силу, то вас будуть гнобить поки ви не почнете спротив, який знесе тирана.
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06.09.2020 19:38 Відповісти
ахаха, да ну? а куча колоний британии?
из тебя историк, как из меня христианин или марсианин
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06.09.2020 20:44 Відповісти
ни одна!
---
если ты про забастовки Ганди - так не они дали независимость, учи историю
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07.09.2020 01:19 Відповісти
Я там "Ларисі-білорусці", вище, цілу "лекцію" по геополітиці, прочитав, саме на порівнянні "Індії Ганді" і Білорусі трьох домогосподарок"...
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07.09.2020 04:17 Відповісти
нафиг мне Ганди-инди, когда есть куча папуасий, откуда томми убрались сами? жабоеды тоже оставили немало племен за так.
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07.09.2020 08:05 Відповісти
ни одной
везде была кровь, как в в алжире или индокитае, как в "черной" африке

ну и сравнивать азиопскуюбеларашу с просвещенными бриттами... это тоже от нехватку ума
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07.09.2020 08:35 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1302573009547517952 5 ч

сначала подумала (первый взгляд мельком), что это фотки с Крыма, когда его захватывали. Ан нет.
Оказалось, что это уже Беларусь.
Но "вежливые человечки" те же.

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 9716
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06.09.2020 19:53 Відповісти
аффтар проверял паспорта у них?
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06.09.2020 20:18 Відповісти
нэ знаю, но нэпохожэ шоп Рашка нэ нагадила и там
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06.09.2020 20:45 Відповісти
Народ уже распознаёт в соц сетях российскую титушню с Питера, что громит кафешки...
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06.09.2020 19:55 Відповісти
можно ссылочки?
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06.09.2020 20:19 Відповісти
В нехте скрины.
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06.09.2020 20:23 Відповісти
ну так давай, посмотрим.
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06.09.2020 20:26 Відповісти
В телеграмме свой формат видео, сюда не вставишь. Вот это тело там конкретно быковало и уже почистило аккаунт.

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8184

"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8744
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 2601
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06.09.2020 20:36 Відповісти
А откуда известно что он питерский?
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06.09.2020 23:55 Відповісти
"Кошмар! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті - Цензор.НЕТ 8620
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06.09.2020 20:24 Відповісти
а в итоге Господь поклал на него хер!
теперь горит в аду
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06.09.2020 22:54 Відповісти
там великий відсоток людей,особливо студенти,виходять на протести щоб мати кейс затримання,побиття для подачі в майбутньому на політику,наприклад в Штати...ітшники валять з Білорусі всі...
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06.09.2020 20:08 Відповісти
поки що у планах...ІТ-шників..

бо звалити,коли "валять усі" не так просто.. зокрема продати нерухомість не задешево....
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06.09.2020 20:26 Відповісти
родителям оставят, те продадут. врядли у них есть своя недвижимость
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06.09.2020 21:15 Відповісти
Останутся только те,кто может сделать игру,,симулятор бульбовода,,
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06.09.2020 20:30 Відповісти
Выше даже не читаю, так называющей себя страной. пи......... а. Проглотят, акулы мира, спасения нет .Вопрос один, какая из акул.
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06.09.2020 20:30 Відповісти
Это уже солдаты НАТО или еще нет?
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06.09.2020 21:44 Відповісти
Циган нікуди не дінеться та сам не піде. Тримайтеся. Захищайтеся. Боріться.
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06.09.2020 23:30 Відповісти
Треба починати мирно палити шини
Запалив і хай собі палає, а якщо сурьозно то у білорусів починається боротьба за Незалежність Белорусі тільки зараз і Кремль проти Незалежності Білорусі.
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07.09.2020 00:42 Відповісти
- Что вы делаете?
- Как это что? Арестовываем среди вас самых активных. Будем им в отделении отшибать почки. Мучить. Делать инвалидами.
- ПА-А-А-ЗОР!!!
- Это вам позор. За то, что вы - овцы-терпилы.
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07.09.2020 01:15 Відповісти
Беларусы продолжают бороться за свободу на коленях с цветочками в руках, крича о справедливости под чучелами ленина. Они смотрят подобно тупорылым баранам, как пиз..дят и арестовывают их друзей. У них, видите ли, партизанские гены... Гены пресмыкающихся рабов! Вот к чему приводит совкодрочерство...
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07.09.2020 02:26 Відповісти
Если такие бесхребетные , зачем идти кроликом в пасть удава?...хтозна
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07.09.2020 04:28 Відповісти
А ти Фазіля Іскандера читав? Саме філософську казку "Кролики та удави"? Якщо ні, то почитай - багато чого цікавого зустрінеш... Білорусь "у всій красі"...
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07.09.2020 05:48 Відповісти
Нет огня без шин и горючего.
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07.09.2020 11:40 Відповісти
вангую, мразь лукашенковская будет гасить самых активных, остальные разбегутся по квартирам. титушня в намордниках их пресует, а они кричат позор.
а может пора отпресовать титушню, переодетых мусоров,что бы боялись нос высунуть из мусарни. не?
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07.09.2020 13:43 Відповісти
януШЕСКУ тоже начинал с насилия..
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07.09.2020 16:20 Відповісти
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