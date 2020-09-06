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"Жахіття! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті. ВIДЕО
У різних містах Білорусі ОМОН жорстко затримував людей, які вийшли на мирний протест.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.
Перші затримання у регіонах почалися в Гродно, про що також повідомляв телеграм-канал NEXTA Live. "Ультражорсткі затримання в Гродно. Старий міст. Жорсткі сутички. Поливають газом. (Через деякий час. - Ред.) у Гродно на Радянській площі. ОМОН пішов. На проспекті Янки Купали рухається велика колона протестувальників", - таким чином розвивалася ситуація в північно-західному обласному центрі Білорусі.
Затримання в Бресті біля ЦУМу також біли дуже жорсткими.
У Барановичах протестувальники не давали силовикам затримати чоловіка.
Топ коментарі
+81 Топ Ган
показати весь коментар06.09.2020 18:01
+74 Don Bessam #359417
показати весь коментар06.09.2020 17:55
+59 NonCFist
показати весь коментар06.09.2020 17:57
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Я б більше від цього давав ймовірність що Бацька за пару місяців знову захіоріє Ковід-2019(антитіла дієві 4 місяці).....
і розпочинається полювання на лошківі/ОМОН (потрібне підкреслити)
Ні одна нація не отримала свободу без проливання крові.
Білоруси, вашу толерантність, миролюбство тиран сприймає, як слабкість і моральну неповноцінність. Тиран розуміє лише силу, а як що не покажете силу, то вас будуть гнобить поки ви не почнете спротив, який знесе тирана.
из тебя историк, как из меня христианин или марсианин
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если ты про забастовки Ганди - так не они дали независимость, учи историю
везде была кровь, как в в алжире или индокитае, как в "черной" африке
ну и сравнивать азиопскуюбеларашу с просвещенными бриттами... это тоже от нехватку ума
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13/status/1302573009547517952 5 ч
сначала подумала (первый взгляд мельком), что это фотки с Крыма, когда его захватывали. Ан нет.
Оказалось, что это уже Беларусь.
Но "вежливые человечки" те же.
теперь горит в аду
бо звалити,коли "валять усі" не так просто.. зокрема продати нерухомість не задешево....
Запалив і хай собі палає, а якщо сурьозно то у білорусів починається боротьба за Незалежність Белорусі тільки зараз і Кремль проти Незалежності Білорусі.
- Как это что? Арестовываем среди вас самых активных. Будем им в отделении отшибать почки. Мучить. Делать инвалидами.
- ПА-А-А-ЗОР!!!
- Это вам позор. За то, что вы - овцы-терпилы.
а может пора отпресовать титушню, переодетых мусоров,что бы боялись нос высунуть из мусарни. не?