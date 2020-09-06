"Жахіття! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті. ВIДЕО

У різних містах Білорусі ОМОН жорстко затримував людей, які вийшли на мирний протест.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Перші затримання у регіонах почалися в Гродно, про що також повідомляв телеграм-канал NEXTA Live. "Ультражорсткі затримання в Гродно. Старий міст. Жорсткі сутички. Поливають газом. (Через деякий час. - Ред.) у Гродно на Радянській площі. ОМОН пішов. На проспекті Янки Купали рухається велика колона протестувальників", - таким чином розвивалася ситуація в північно-західному обласному центрі Білорусі.

Затримання в Бресті біля ЦУМу також біли дуже жорсткими.

У Барановичах протестувальники не давали силовикам затримати чоловіка.

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