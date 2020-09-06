Від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень, - пресцентр. ВIДЕО

На 42-й день дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації прицільно обстрілювали українські позиції. Якщо це продовжуватиметься, Об'єднані сили застосують всі сили і засоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

"Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Пораненому захиснику вчасно надано медичну допомогу. Військовослужбовця доставили до лікувального закладу", - інформують у пресцентрі.

Поблизу населеного пункту Шуми зафіксовано один провокаційний постріл із підствольного гранатомета.

"Командування Об'єднаних сил наголошує, що в разі повторного відкриття прицільного вогню у бік українських позицій Об'єднані сили залишають за собою конституційне право на застосування всіх сил і засобів для стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслюється в повідомленні.

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Водночас військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Пожежу поблизу Луганського ліквідовано, в районах населених пунктів Трьохізбенка та Лопаскине локалізовано.

"Під час евакуації особового складу два українські захисники, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів", - повідомляють у пресцентрі.

Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка слідувала до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське.

"Унаслідок підриву два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Обом бійцям надано медичну допомогу, їх доставлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, зазначають у пресцентрі, станом на шосту годину вечора 6 вересня Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.