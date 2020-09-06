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Від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень, - пресцентр. ВIДЕО

На 42-й день дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації прицільно обстрілювали українські позиції. Якщо це продовжуватиметься, Об'єднані сили застосують всі сили і засоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.

"Унаслідок обстрілу зазнав  поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Пораненому захиснику вчасно надано медичну допомогу. Військовослужбовця доставили до лікувального закладу", - інформують у пресцентрі.

Поблизу населеного пункту Шуми зафіксовано один провокаційний постріл із підствольного гранатомета.

"Командування Об'єднаних сил наголошує, що в разі повторного відкриття прицільного вогню у бік українських позицій Об'єднані сили залишають за собою конституційне право на застосування всіх сил і засобів для стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслюється в повідомленні.

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Водночас військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Пожежу поблизу Луганського ліквідовано, в районах населених пунктів Трьохізбенка та Лопаскине локалізовано.

"Під час евакуації особового складу два українські захисники, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів", - повідомляють у пресцентрі.

Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка слідувала до місця гасіння окремих осередків тління у районі населеного пункту Новгородське.

"Унаслідок підриву два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Обом бійцям надано медичну допомогу, їх доставлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, зазначають у пресцентрі, станом на шосту годину вечора 6 вересня Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

Автор: 

поранення (2803) Донбас (22356) втрати (4399) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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Віталій Барабаненко

@baraban088

·https://twitter.com/baraban088/status/1302040902278545409 5 сент.

Харьковщина должна знать своих героев!
Пока пожарные собирались, этот человек не долго думая сел в трактор и пахал возле жилых домов во время пожара. Тем самым локализировал переброс огня и спас по меньшей мере 20 жилых домов. Зовут Тесленко Сергей Григорьевич.

С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6103
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06.09.2020 18:42
+24
убили бойцов орки, а пожар виноват.
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06.09.2020 18:42
+19
С начала суток на Донбассе двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6252
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06.09.2020 18:38
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И да, самого главного Фокина не забудьте. Пускай предложит пожару полную автономию на дамбасе
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06.09.2020 20:15 Відповісти
"двое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли, трое - получили ранения" - чем Аваков занимался, в то время когда армия пожар тушила?
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06.09.2020 20:57 Відповісти
Двое погибших, трое раненных, только за один день и по официальным данным. Только вот, гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения
с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля,
которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 21:34 Відповісти
слава героям!
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06.09.2020 22:03 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!

ГНИДАМ горіти в пеклі.
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06.09.2020 22:09 Відповісти
Від початку доби на Донбасі два бійці, які брали участь у гасінні пожеж, загинули, троє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9816
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06.09.2020 22:16 Відповісти
поджоги, 100%, искусственного происхождения..в условиях,как бы перемирия, это дополнительный маневр отвлечь личный состав на тушение пожара, внести сумятицу в подразделениях, плюс уничтожение военного имущества..это варварские методы, но чего ещё можно ждать от орков и "заезжих бурятов" , у них на паРаше сжечь несколько миллионов гектаров леса запросто, а тут тем более..и как видим это работает, без формального острого обострения обстановки
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06.09.2020 22:50 Відповісти
Зачем их там тушить грибы собирать..нелюди какой то фигней поливают наверно ночью дронами..а феодалы генералы адмиралы
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07.09.2020 00:19 Відповісти
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