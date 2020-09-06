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Тітушки розгромили кафе в Мінську, де ховалися учасники акції протесту. Пізніше з'ясувалося, що це силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі без форми з кийками розбили двері кафе. Серед них журналісти впізнали начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколу Карпенкова.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Близько сьомої години вечора півтора десятка невідомих у кепках, масках і з кийками в руках увірвалися до кав'ярні O'Petit на самому початку проспекту Переможців, повідомило видання. Там сховалися демонстранти. Невідомі розбили кийками скляні двері й увірвалися всередину. Вони витягли назовні кількох людей. Ніхто із співробітників внутрішніх справ нічого не зробив.

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Люди намагалися відбити хлопців. У відповідь невідомі в масках і з кийками почали їх бити. На відео видно, як один із невідомих штовхає дівчину, яка стоїть на лавочці, - вона падає у кущі. Також видно, що невідомі в масках б'ють кийками лежачих людей.

Відвідувачі кафе на Немізі, де силовики розбили двері, обурені: "Ми прийшли попити кави, їли мафіни, в кафе почали забігати люди, співробітники зачинили  двері. Люди в цивільному одязі спочатку пройшли повз кафе, а потім прийшли цілеспрямовано, розбили вітрину, поставили хлопців до стіни, нашого друга забрали, забрали ще парасольку з біло-червоною стрічкою".

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Пізніше в чоловікові, який розбивав двері, журналісти ідентифікували начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколу Карпенкова.

Тітушки розгромили кафе в Мінську, де ховалися учасники акції протесту. Пізніше зясувалося, що це силовики 01
Тітушки розгромили кафе в Мінську, де ховалися учасники акції протесту. Пізніше зясувалося, що це силовики 02
Тітушки розгромили кафе в Мінську, де ховалися учасники акції протесту. Пізніше зясувалося, що це силовики 03

"Попередньо відомо, що співробітники міліції переслідували активних учасників несанкціонованого масового заходу. Ці громадяни провокували співробітників міліції своєю поведінкою (навмисне поводились зухвало, грубо висловлювалися на адресу співробітників). Під час спроби співробітниками міліції затримати учасників протесту, вони закрилися в кафе, фактично забарикадувалися. Їх було щонайменше 10 осіб, співробітники міліції спочатку неодноразово просили відчинити двері, але двері не відчинили. Після цього було прийнято рішення про затримання цих громадян", - повідомила прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

Чи був серед них Микола Карпенков, вона не підтвердила і не спростувала.

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Автор: 

Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) силовики (2514) Мінськ (828) тітушки (189)


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Топ коментарі
+31
Люди без вормы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками. Усвойте уже ето наконец.
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06.09.2020 22:11
+27
Там с одного сняли маску - питерским оказался. Ниже в теме привёл его данные.
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06.09.2020 22:08
+25
пазор-пазор-пазор.....................
а так не пробовали?
"Титушки" разгромили кафе в Минске, в котором прятались участники акции протеста, позже выяснилось, что это силовики - Цензор.НЕТ 2504
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06.09.2020 22:08
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https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/ohorontsi-sadu-shevchenka-pobili-vidviduvachiv-harkiv-yani-vijshli-na-piket-u-harkovi-na-pidtrimku-postrazhdalih-video-foto/ Титушки Кернеса избили парня с девушкой в Парке Шевченко! Будте осторожні в городе Харьков - здесть идет подготовка к избранию Кернеса....даже если за него никто не проголосует.... как обычно!
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07.09.2020 06:59 Відповісти
Ну очевидно, что белорусам придется как то защищатся. Дык собственно как это и было в Украине. Абсолютно нормально если люди сначала нейтрализуют "титушек". Т.е. тех, которые одеты в штатское, и это просто элементарная самооборона.
Если это силовики, то они должны быть одеты и иметь шевроны, остальные подлежат нейтрализации. А палки есть всюду и под ногами.
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07.09.2020 07:11 Відповісти
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