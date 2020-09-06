Тітушки розгромили кафе в Мінську, де ховалися учасники акції протесту. Пізніше з'ясувалося, що це силовики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі без форми з кийками розбили двері кафе. Серед них журналісти впізнали начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколу Карпенкова.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Близько сьомої години вечора півтора десятка невідомих у кепках, масках і з кийками в руках увірвалися до кав'ярні O'Petit на самому початку проспекту Переможців, повідомило видання. Там сховалися демонстранти. Невідомі розбили кийками скляні двері й увірвалися всередину. Вони витягли назовні кількох людей. Ніхто із співробітників внутрішніх справ нічого не зробив.

Дивіться також: Жорсткі затримання в Мінську: силовики застосовували газ і кийки, ловили тих, хто відстав, їм допомагали тітушки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Люди намагалися відбити хлопців. У відповідь невідомі в масках і з кийками почали їх бити. На відео видно, як один із невідомих штовхає дівчину, яка стоїть на лавочці, - вона падає у кущі. Також видно, що невідомі в масках б'ють кийками лежачих людей.

Відвідувачі кафе на Немізі, де силовики розбили двері, обурені: "Ми прийшли попити кави, їли мафіни, в кафе почали забігати люди, співробітники зачинили двері. Люди в цивільному одязі спочатку пройшли повз кафе, а потім прийшли цілеспрямовано, розбили вітрину, поставили хлопців до стіни, нашого друга забрали, забрали ще парасольку з біло-червоною стрічкою".

Дивіться також: "Жахіття! Що коїться?! Твою мать!" - жорсткі затримання учасників протесту в Гродно та Бресті. ВIДЕО

Пізніше в чоловікові, який розбивав двері, журналісти ідентифікували начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколу Карпенкова.







"Попередньо відомо, що співробітники міліції переслідували активних учасників несанкціонованого масового заходу. Ці громадяни провокували співробітників міліції своєю поведінкою (навмисне поводились зухвало, грубо висловлювалися на адресу співробітників). Під час спроби співробітниками міліції затримати учасників протесту, вони закрилися в кафе, фактично забарикадувалися. Їх було щонайменше 10 осіб, співробітники міліції спочатку неодноразово просили відчинити двері, але двері не відчинили. Після цього було прийнято рішення про затримання цих громадян", - повідомила прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

Чи був серед них Микола Карпенков, вона не підтвердила і не спростувала.

Дивіться також: У Мінську протестувальники прийшли до резиденції Лукашенка. ВIДЕО