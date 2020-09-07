Учасники акції в Мінську стрибали в річку, тікаючи від силовиків. Рятувальників, які витягувати їх з води, знайшли і затримали. ВIДЕО

Рятуючись від невідомих в масках і силовиків, люди стрибали в річку Свислоч у парку Перемоги в Мінську.

Відповідне відео опублікувало видання TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

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Зняте відбувалося 6 вересня, після того як учасники Маршу єдності практично розійшлися. Силовики влаштували рейд у Парку Перемоги. Щоб уникнути затримань, мітингувальники стрибнули з набережної в річку. Там їх підібрали рятувальники - і перевезли на інший берег озера, де міститься їхня станція.

За даними декількох незалежних джерел, увечері 6 вересня було затримано рятувальників, які витягнули з води тих, хто стрибнув в Свислоч, рятуючись від ОМОНу. Одне з джерел повідомляє Euroradio, що шість співробітників станції водорятувальної організації, розташованої на озері Комсомольськ, зараз перебувають у Центральному РВВС Мінська.

Нагадаємо, 6 вересня в Мінську та інших містах Білорусі пройшов черговий Марш єдності. Акції супроводжувалися жорсткими затриманнями.

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