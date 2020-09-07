Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський нагадав про річницю обміну українських моряків і політв'язнів, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Минув рік, але я пам’ятаю майже кожну мить того дня. Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з’явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози. Донька біжить до батька на руки. Мама цілує й обіймає сина. Треба йти до преси і щось казати, але клубок у горлі заважає говорити. Рік тому наші полонені моряки та політв’язні повернулися додому. Ми боролися за них усією країною. Ми чекали на них всією країною. І ми плакали від щастя всією країною", - нагадав президент.
"Та, незважаючи на сльози, тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без жодних "але". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень та евакуацій. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає!" - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Ось повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
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Відмовляюся вірити, щоб такий героїчний бойовий офіцер прогнувся перед таким покидьком.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
Поэтому достал из нафталина своё "достижение" об освобождении моряков и хочет этим фактом перебить информационную волну о гибели украинских воинов во время его "перемирия" с террористами и оккупантами
или сдал *****? шото подзабыл я.
1. никто моряков ***** не сдавал. ***** их захватил
2. освободил моряков суд. тот же суд дал ***** срок до которого он обязан вернуть моряков. иначе будут санкции по морскому праву. срок истекал на следующий день когда шмаркля торжественно их встретил в аэропорту. тем самым зеленский спас ***** от санкций
я тренирую выдержку
Єдине до чого воно має відношення, так це до того, що за командою кремля хлопців таскали на допити в дбр.
Задали вопрос Зеленскому и о том, что он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти. Президент не отказался отвечать, а наоборот пообещал закончить все объекты.
"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - сказал Зеленский.
в угоду себе и своим кукловодам.. Он не лицемер, он лицемразь.
Просто не до всего 73**** это пока ещё дошло.
Це - гріх.
Йому цього не забудуть до смерті і після смерті теж.
А зе увел рф от ответственности да еще в обмен отдал террористов А Журавля взял под личный контроль и оставил на поле боя умирать А теперь пиарится ,,мы своих не бросаем,,
https://censor.net/ru/news/3217865/syn_ob_uznike_kremlya_dudke_pro_obmen_daje_ne_sprashival_smirilsya_s_tem_chto_budet_sidet
Сепаратист сраный!
Действительно, своих (друзей,соседей,квартальскую тусовку) ты не бросаешь и обеспечиваешь их теплыми местами.
Между строк ,так и просится : " Україно,тобі личить моє кохання".
Пошла предвыборная жара.
Гундосый, другой бы на твоем месте задумался, потому шо другому думать есть чем...
Розкажи це Журавлю, якого ти кинув "під особистим контролєм". Худоба, бл...
поэтому это освобождение - тоже зрада.
"За год… вопрос практически исчез с рассмотрения… Нет той мощной общественно-политической раИсточник: https://censor.net/ru/n3217979