Зеленський нагадав про річницю визволення українських моряків і політв'язнів з полону Кремля: "Україна своїх не залишає!". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський нагадав про річницю обміну українських моряків і політв'язнів, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Минув рік, але я пам’ятаю майже кожну мить того дня. Очі батьків, дружин і дітей. Щохвилинний погляд на годинник. Прискорене серцебиття. І нарешті мить, коли бажаний літак з’явився на горизонті. А далі – усмішки, рукостискання, обійми, сльози. Донька біжить до батька на руки. Мама цілує й обіймає сина. Треба йти до преси і щось казати, але клубок у горлі заважає говорити. Рік тому наші полонені моряки та політв’язні повернулися додому. Ми боролися за них усією країною. Ми чекали на них всією країною. І ми плакали від щастя всією країною", - нагадав президент.

"Та, незважаючи на сльози, тоді ми всі відчули себе неймовірно сильними. Бо лише сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без жодних "але". Так було рік тому. Так було під час наступних обмінів, повернень та евакуацій. Так було, так є і так буде завжди. Бо Україна своїх не залишає!" - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, 7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Ось повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.