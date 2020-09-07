Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення ООС загострюється вже другий день, і сьогодні в "Без цензури" Богдан Буткевич пояснює, чому миру на Донбасі таки не буде.

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що у понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.

У неділю штаб ООС повідомив, що російські терористи двічі порушили перемир'я, і ​​запевнив - ЗСУ дали гідну відсіч. Ось тільки за інформацією головного редактора Цензор.НЕТ, вогонь по ворогу не відкривали. Тому що такий наказ.

Що відбувається на Донбасі? Чому смерті українських військових були лише питанням часу і навіщо Росія вирішила зірвати перемир'я саме зараз? І коли насправді можуть припинити стріляти росіяни? Спойлер - точно не для того, щоб дійсно настав мир. Ось тільки Володимир Зеленський, судячи з усього, досі цього не зрозумів.

Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення!

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, в зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 говорилося, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі. Крім того, двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння районі населеного пункту Новгородське. В результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

Пізніше штаб ОС поінформував, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС недалеко від Причепилівки на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранень, несумісних із життям.