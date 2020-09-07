Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною. ВIДЕО
Ситуація в районі проведення ООС загострюється вже другий день, і сьогодні в "Без цензури" Богдан Буткевич пояснює, чому миру на Донбасі таки не буде.
Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що у понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях поблизу Горлівки.
У неділю штаб ООС повідомив, що російські терористи двічі порушили перемир'я, і запевнив - ЗСУ дали гідну відсіч. Ось тільки за інформацією головного редактора Цензор.НЕТ, вогонь по ворогу не відкривали. Тому що такий наказ.
Що відбувається на Донбасі? Чому смерті українських військових були лише питанням часу і навіщо Росія вирішила зірвати перемир'я саме зараз? І коли насправді можуть припинити стріляти росіяни? Спойлер - точно не для того, щоб дійсно настав мир. Ось тільки Володимир Зеленський, судячи з усього, досі цього не зрозумів.
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Нагадаємо, в зведенні Об'єднаних сил станом на 18:00 говорилося, що поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі. Крім того, двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Також 6 вересня на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння районі населеного пункту Новгородське. В результаті підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив із посиланням на власні джерела, що від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.
Пізніше штаб ОС поінформував, що противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ОС недалеко від Причепилівки на Луганщині. Один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранень, несумісних із життям.
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мы будем биться во Франции,
мы будем бороться на морях и океанах,
мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе,
мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена,
мы будем драться на пляжах,
мы будем драться на побережьях,
мы будем драться в полях и на улицах,
мы будем биться на холмах;
мы никогда не сдадимся
(Черчиль, 1940 год)
А в чем проблема перейти на Ютуб? Их канал не монетизирован...рекламы нет...они с этого ничего не зарабатывают...
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
В ходе ожесточённых воздушных боёв с июля по ноябрь 1940 года, Королевские ВВС Великобритании отразили попытки Люфтваффе достигнуть превосходства в воздухе, уничтожить британские ВВС, разрушить промышленность и инфраструктуру страны деморализовать население и тем самым принудить Великобританию к капитуляции или заключению мира.
Неспособность Люфтваффе к выполнению поставленных перед началом кампании задач, считается первым поражением Третьего рейха во Второй мировой войне и одной из её поворотных точек. В том случае, если бы Германии удалось добиться превосходства в воздухе, Гитлер планировал вторжение в Великобританию с моря.
Потери, понесённые немецкими ВВС в 1940 году в "Битве за Британию" вынудили германское командование признать невозможность сломить оборону Британских островов и моральный дух британцев.
Він думав , що загляне в очі путлера і війна скінчиться !
Ні , такого нестанеться , бо свободу потрібно заввоювати , вигризти або капітулювати !
Ти цього хочеш , зелений телепню ?
Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.
А что он будет делать если не получится?
Решить вопрос с водой в Крыму .
Впихнуть ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето на ЕС-НАТО.
Канешно .
А что он будет делать если не получится?
Всегда есть под рукой Медведчук .
Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.
Это тактика .
Раше нужна Украина,как "стержень,на котором держиться Росия"
А это стратегия .
Вся Украина,как источник дешевых ресурсов.
Уже доят , как хотят . А все украинцы делают вид , шо ничего не происходит .
Путин строит маленький СССР, где Расия должна быть окружена "независимыми" государствами по образцу соцлагеря вокруг большого СССР.
Где они, ети мифические 73%?
Били ли вообще?
Как би еще зелених и за фальсификацию виборов не засудили.
где 73%?
тут 5-6 дегенератов кацапав распинаются за зеленого и все.