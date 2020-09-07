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"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боєць 503 ОБМП про обіцяний терористами обстріл позицій. ВIДЕО

Бойовики "ДНР" не розпочали обіцяний їхнім ватажком Пушиліним обстріл українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські морські піхотинці з 503 ОБМП, а саме по їхніх позиціях терористи планували завдати удар, записали спеціальне відео.

"Пушилін, Душилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Тут знімальна група, там знімальна група, і там знімальна група. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше. Тварина", - говорить боєць 503 ОБМП.

Нагадаємо, бойовики ДНР пригрозили знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

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Автор: 

Донецьк (947) тероризм (2867) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+78
Хлопці, рідненькі, ну, ви ж не відійшли і не позакопували траншеї ?
Тримайтеся ! І слухайте свого комбата, а не те чмо, що в оп-і сидить.
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07.09.2020 10:25
+60
ты первый или восьмой номер в этом списке?!
"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боєць 503 ОБМП про обіцяний терористами обстріл позицій - Цензор.НЕТ 4693
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07.09.2020 10:33
+53
Пеніс Душилін не приїхав...
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07.09.2020 10:24
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Петушилин ждет московского одобрения .
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07.09.2020 20:41 Відповісти
а как быть с вот этим ? https://eadaily.com/ru/news/2020/09/07/ukrainskie-*******-pokinuli-ukrepleniya-pod-gorlovkoy-posle-ultimatuma-dnr
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08.09.2020 01:07 Відповісти
а как біть с вот етім: https://eadaily.com/ru/news/2020/09/07/v-dnr-perenesli-artudar-po-poziciyam-vsu-pod-gorlovkoy-na-9-sentyabrya ??? Зачєм пєрєнасіть, єслі пакінулі укрєплєнія????
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08.09.2020 01:28 Відповісти
ви так ніби перший раз маєте справу з ордою???? БРЕХНЯ - ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ ЇХ ФІШОК! Якщо сказали, що будуть стріляти, значить стріляти НЕ БУДУТЬ! Якщо сказали, що НЕ БУДУТЬ стріляти, то ОБОВ'ЯЗКОВО БУДУТЬ СТРІЛЯТИ!!!
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08.09.2020 01:23 Відповісти
Козацький дух непереможний.
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08.09.2020 01:37 Відповісти
шо характєрно: якби оцьому понторєзу в очєчах прямо під час зйомки прилетіло 152-мм об голову - невже оті всі "герої" котрі там поруч і котрі отут в коментах, пішли би в атаку щоб відомстити? А йух там. Вони би всі дружно розмазували соплі по фейсбуках і скаржилися на подлих сєпарів котрі пемемир'я порушили і "патріота" задвухсотили. НУ, може хтось би висадив ще скілький снарядів "в напрямку тудой", чисто для пафосу, на тому все би і скінчилося.

Да, ледве не забув: коли знадобилося витягнути свого з сірої зони - оці от ******** "херої" пафосних відео чомусь не записували. Вони чомусь сосали піськи 4 дні, і нили що Зєля не хоче приїхати з Києва і лічно всьо порішати. Дивні якісь такі херої, я би навіть сказав - дешеві сцикуни з дешевими понтами.
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08.09.2020 01:44 Відповісти
ХЛОПЦІ!ВИ НАЙКРАЩІ!БУДЕМО ЖИТИ!
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08.09.2020 06:59 Відповісти
Вату дратує таке відео і не дивно 🤣
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08.09.2020 09:46 Відповісти
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