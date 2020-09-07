"Пушилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше", - боєць 503 ОБМП про обіцяний терористами обстріл позицій. ВIДЕО

Бойовики "ДНР" не розпочали обіцяний їхнім ватажком Пушиліним обстріл українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські морські піхотинці з 503 ОБМП, а саме по їхніх позиціях терористи планували завдати удар, записали спеціальне відео.

"Пушилін, Душилін, люди чекають. Журналісти приїхали. Тут знімальна група, там знімальна група, і там знімальна група. Сука, совість маєш? Я встав о шостій, а вони ще раніше. Тварина", - говорить боєць 503 ОБМП.

Нагадаємо, бойовики ДНР пригрозили знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін віддав наказ відкрити вогонь по українських позиціях. Зокрема, він обіцяє, що артилерійського удару буде завдано вранці в понеділок, 7 вересня. Пушилін закликав українську сторону вивести особовий склад із місця, по якому буде завдано удару.

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