Журналісти розповіли, хто є сусідами із Зеленським у Конча-Заспі: "Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський на державній дачі в Конча-Заспі живе по сусідству з "регіоналами, схематозниками Януковича, зрадниками і фігурантами розслідувань".
Про це йдеться в блозі журналістів Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
"На державній дачі в Конча-Заспі, де повинні "жити діти", заселився президент із сім'єю. А серед сусідів цілий набір: регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань. Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової. Хтось із них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 000 грн за оренду будинку на 1000 кв.м", - повідомляє видання.
Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
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+34 Garry Grant
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+34 саша паламарчук
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ну, а то, что там потужный сывочолый и его шайка рядом поселилась, так ни чего не поделаешь.
Ведущая явно страдает дистрофией!