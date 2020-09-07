Журналісти розповіли, хто є сусідами із Зеленським у Конча-Заспі: "Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на державній дачі в Конча-Заспі живе по сусідству з "регіоналами, схематозниками Януковича, зрадниками і фігурантами розслідувань".

Про це йдеться в блозі журналістів Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"На державній дачі в Конча-Заспі, де повинні "жити діти", заселився президент із сім'єю. А серед сусідів цілий набір: регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань. Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової. Хтось із них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 000 грн за оренду будинку на 1000 кв.м", - повідомляє видання.

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