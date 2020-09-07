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Журналісти розповіли, хто є сусідами із Зеленським у Конча-Заспі: "Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на державній дачі в Конча-Заспі живе по сусідству з "регіоналами, схематозниками Януковича, зрадниками і фігурантами розслідувань".

Про це йдеться в блозі журналістів Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"На державній дачі в Конча-Заспі, де повинні "жити діти", заселився президент із сім'єю. А серед сусідів цілий набір: регіонали, схематозники Януковича, зрадники і фігуранти розслідувань. Від Кучми і Литвина до Фокіна і Богатирьової. Хтось із них отримав тут маєток в довічне користування, а хтось платить 11 000 грн за оренду будинку на 1000 кв.м", - повідомляє видання.

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Автор: 

Богатирьова Раїса (183) Зеленський Володимир (23913) Кучма Леонід (495) Литвин Володимир (441) Фокін Вітольд (98) Конча-Заспа (58)


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Топ коментарі
+42
Бояре плохие, а буба хароший. Эх бигусы, шмыгусы, зачем вы Пороха топили, мрази?
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07.09.2020 10:40
+34
В смысле "с Зеленским"? Там же детдом. Нет? Опять на@бал?)
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07.09.2020 10:43
+34
Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой" - Цензор.НЕТ 1162
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07.09.2020 10:44
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и то.. ростов не резиновый.
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07.09.2020 12:09 Відповісти
богатирьова фокін літвін... "Еліта", блін.. Просто якась навозна куча..
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07.09.2020 12:43 Відповісти
жодного разу в Німеччині або в Австрії не бачив таких "конча засп"..
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07.09.2020 12:44 Відповісти
Гнилое Зеленое яблоко не далеко падает от яблони с такой-же гнилью
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07.09.2020 12:54 Відповісти
Та я выселю всех оттедова и устрою там детдом. И устроил. Теперь там живут дети Осла Оманскогою
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07.09.2020 13:00 Відповісти
кругом одна илита
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07.09.2020 13:28 Відповісти
І який з цього можна зробити висновок? Наприклад, віла Пепо по сусідскі з вілою Путінга - звідсі Пепо "агент Кремля"?
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07.09.2020 14:06 Відповісти
Только кончений дегенерат мог проголосовать за Зеленского.
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07.09.2020 14:17 Відповісти
Зеленский,- это та ещё вишенка на этой навозной куче.
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07.09.2020 17:23 Відповісти
Ні Порошенко, ні Яценюк,ні Гройсман.ні Парубій,тобто "баригі" не користувались і не користуються державними дачами. А всі інші живуть за наші кошти. То ви таких хотіли навий бличь. тупіа мерзота?
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07.09.2020 20:15 Відповісти
Тепер більшості зрозуміло хто є носієм висловів Зе. І про "громадянську війну", і про та сторона, і про перестати стріляти, і про те що війну розпочала Україна (сама на своїй території)). Ви уявляєте думки тих хто був керманичами в українській владі.
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07.09.2020 20:28 Відповісти
то есть, Зе заехал на госдачу законно по рекомендации охраны в целях безопасности.
ну, а то, что там потужный сывочолый и его шайка рядом поселилась, так ни чего не поделаешь.
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07.09.2020 20:41 Відповісти
Рахитка? Или наркоша?
Ведущая явно страдает дистрофией!
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20.10.2020 04:43 Відповісти
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