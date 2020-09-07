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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Попри рішення Києва, діти в Івано-Франківську підуть у садки і школи з 14 вересня, - мер Марцінків. ВIДЕО

Влада Івано-Франківська, який зараз перебуває в червоній зоні, ухвалили рішення повернути дітей у школи і садки попри рішення центральної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму ранковому відеозверненні в Facebook заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно неоскаржене. Тому з понеділка, дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", - заявив мер.

Марцінків підкреслив, що незважаючи на рішення Києва, діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

Читайте: Київ, Львівщина і Тернопільщина - в трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

Автор: 

Івано-Франківськ (521) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
сказки про всеубивающий короновирус расскажи своей бабушке... может посмется
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07.09.2020 11:27
+5
Киев! - давай до свидания...
когда Зе-власть клоунов превратилась в не уважаемых банкротов...
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07.09.2020 11:11
+5
ты глупец понимаешь что вирусу пофигу, насколько ты крут . На кладбище все равны...
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07.09.2020 11:26
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Киев! - давай до свидания...
когда Зе-власть клоунов превратилась в не уважаемых банкротов...
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07.09.2020 11:11 Відповісти
Опа...
Новый сепар нарисовался.
Вот и они так говорили: "Киев! давай, до свиданья..."
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07.09.2020 11:40 Відповісти
от, шо самоврядування з найвеличнішим робить!
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07.09.2020 11:11 Відповісти
Это чтоб потом верещать как свиньи "влада в Киеве памаги, мы не справляемся с вирусом, зрада!!!"
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07.09.2020 11:13 Відповісти
Красная зона в Ивано-Франковске и в других крупных городах области - Калуше, Коломые, свелась к закрытию школ, детсадиков и органичению работы городского транспорта.
Кафе, бары, рестораны работают... но до 11 вечера.
Все магазины и рынки так же работают в штатном режиме.
Межгородской и межобластной транспорт работает. Транспорт внутри районов так же работает.
Короче, от красной зоны пострадали лишь школьники и их родители.
Фактически детям запрещено учиться...
Поэтому, правильно мэр Франковска делает, что открывает школы.
Тем более сейчас есть пример Тернополя, который сейчас включили в красную зону... но Тернополь отказался закрыть школы на требование дибила степашки.
Поэтому там дети и дальше ходят в школу и все срали там на дибильные указания зеленских придурков.
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07.09.2020 11:17 Відповісти
Попри рішення Києва, діти в Івано-Франківську підуть у садки і школи з 14 вересня, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 4421
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07.09.2020 11:20 Відповісти
Село есть село....
Власти Ивана Франковска рискуют сесть надолго в тюрьму....

С карантином не шутят нигде в мире .
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07.09.2020 11:22 Відповісти
с народом не шутят во всем мире, а зеленский урод со своим степашкой и ляшком решили позлить украинский народом... В итоге могут получить то что в своё время получил янукович
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07.09.2020 11:24 Відповісти
ты глупец понимаешь что вирусу пофигу, насколько ты крут . На кладбище все равны...
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07.09.2020 11:26 Відповісти
сказки про всеубивающий короновирус расскажи своей бабушке... может посмется
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07.09.2020 11:27 Відповісти
ну то есть, весной по 800 и более покойников ежедневно в Италии , Испании, Англии -- это все фантазии. епанат.
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07.09.2020 11:29 Відповісти
свидетель секты короновируса, твои сказки и фантазии не впечатляют
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07.09.2020 11:31 Відповісти
это ты такой орел, пока ты или твои родственники не оказались в реанимации по причине ковид19....
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07.09.2020 11:33 Відповісти
ещё раз, твои страшилки не впечатляют никого... будь поубедительней
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07.09.2020 11:34 Відповісти
жизнь тебя переубедит...
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07.09.2020 11:36 Відповісти
твои дети ходят в школу?
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07.09.2020 11:37 Відповісти
когда больницы будут переполнены так, что диспетчер просто перестанет отвечать на звонки -- тогда тебе не захочется ни школы ни работы ....

А ты знаешь как мучительно умирают люди задыхаясь изза нехватки кислорода, потому что 70% легких уже нет ? В больницы им обычно помогают кислородом, но это если есть места в больнице....
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07.09.2020 11:42 Відповісти
хватит тут страшилки придумывать... я тебя по человечески спросил, твои дети ходят в школу?
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07.09.2020 11:44 Відповісти
а он тебя спрашивает. Когда будут десятки тысяч новых случаев в день. и сотни смертей.. Когда как и Италии весной будут выбирать в больницах кого спасать.. Что скажешь?
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07.09.2020 11:47 Відповісти
страшилки за деньги от ботофермы степашки никого не интересуют... если бы да кабы...
Я задал конкретный опрос а не вопрос о будущем, что будет, да как оно будет.
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07.09.2020 11:49 Відповісти
Расказывай не расказывай. Если собственных мозгов не хватает не поможет.
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07.09.2020 11:50 Відповісти
Твоя проблема - платного бота в том, что ты пишешь по методичке выданной тебе степашкой. А значит ты не имеешь своего мнения и не можешь ответить на элементарный вопрос, который вводит тебя - бота в ступор. В методичке у тебя ничего не написано, как отвечать на вопрос - ходят ли твои дети в школу?
Поэтому ты скучный, не интересный и унылый бот. Плохо отрабатываешь ворованные деньги, скоро уволят тебя, останешься без средств к существованию
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07.09.2020 11:53 Відповісти
ахаха, Трампу скажи. отправил к чертям с четв. млн. сограждан и ничего. шутит и развлекается и дальше
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07.09.2020 12:03 Відповісти
самое смешное что этот же мер весной во время карантина призывал ввести комендантский час. Хотя больных тогда в области было всего пару десятков.
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07.09.2020 11:25 Відповісти
Киев и Харько идут ноздря в ноздрю- Харьков оранжевый Киев желтый - как так?
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07.09.2020 11:43 Відповісти
Який жах! Замість того щоб дбати про життя і здоров'я, для мера є важливіші речі. Чи він може повернути втрачене життя або отриману інвалідність вилікувати?
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07.09.2020 11:31 Відповісти
страшилки от Минздравовского ворья ни на кого не действуют... поэтому дети идут в школы... и никакие зеленские мрази их не остановят и не запугают их родителей.
А ваши дети ходят в школу?
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07.09.2020 11:36 Відповісти
Мої переведені з 1 вересня на сімейну (домашню) форму навчання.
В пріоритеті життя і здоров'я. Навіть заради свого чистого сумління дотримуйтесь карантинних обмежень. Ви можете заразити інших, і коли вони потраплять до лікарні, то як будете почуватись?
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07.09.2020 12:08 Відповісти
В якому місті ви живете?
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07.09.2020 12:11 Відповісти
В Україні, сьогодні в нашому місті 100 підтверджених випадків. Це дані, як зазвичай, попередніх 1-4 днів.
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07.09.2020 12:19 Відповісти
Ви називайте конкретне місто, а не загальну статистику МОЗ.
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07.09.2020 12:32 Відповісти
А яким чином Вас стосується конкретне місто? Якщо це Вас не стосується, то не вартує задавати таких питань.
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07.09.2020 13:13 Відповісти
Зараза к заразе...
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07.09.2020 11:33 Відповісти
Правильной дорогой идёте, ивановцы.
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07.09.2020 11:41 Відповісти
франківці,ивановцы в иваново
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07.09.2020 14:55 Відповісти
Франкисты.
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07.09.2020 15:09 Відповісти
танкисты
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07.09.2020 16:26 Відповісти
Ну ну.. что случаев мало в стране...каждый день?.. даёшь в лидеры.?.. С вирусом не шутят....
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07.09.2020 11:46 Відповісти
ну мер то уверен, что в случае чего, его и его родственников реанимационной палатой обеспечат.
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07.09.2020 11:50 Відповісти
Ну это само собой. его его семейку родню спасут.
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07.09.2020 11:51 Відповісти
Один степаша беспокоится ни мер ни родители ни учителя не проявляют заботы, забили на детей. Жах какой дикий народ попался зеле.
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07.09.2020 11:52 Відповісти
"Несмотря на решение Киева, дети в Ивано-Франковске пойдут в садики и школы с 14 сентября, - мэр Марцинкив"

А вот это правильно.
Как жители города решат - так и сделают, а не как за них решит погань зеленая столочная, к жителям города не имеющая отношения и существуюая в своем виртуалном измерении, от релаьной жизни украинцев оторванная, ну чисто сумасшедшие, которые живут в своем бредовом мире.

У нас в Мельбурне начался тихий саботаж дурантина.
Например, с марта были закрыты специальные площадки, где подростки на велосипедах могли по горкам погонять.
Так они себе эти горки в переулках нарыли и там группами гоняли, я лично таких мест знаю три.
А последнюю неделю на площадки велосипедные стали подростки 9и взрослые) возвращатся, наплевав на все ограничения - и это правильно.
Раз по дорогам велосипедистам без масок ездить официально разрешено - то это означает, что решение закрыть площадки велосипедные нелогично и придумано сумасшедшим, а сумасшедшему политику место в дурке и на решения его - плевать.
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07.09.2020 11:55 Відповісти
По числу смертей уже скоро Китай перегоним...По числу случаев уже перегнали..При числености населения не сравнимых
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07.09.2020 11:56 Відповісти
Ахаха, ну это как в совке высрали: мы живем лучше всех! А реально в норм. стране даже скот лучше жил чем в свинарнике совковом.
Вы поверил красножопым???
............
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07.09.2020 12:07 Відповісти
официальные данные такие. Официальные данные нигде точно не известны. Так как не всех тестируют.
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07.09.2020 12:11 Відповісти
китайців палили тонами,комуняки навіть не рахували
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Так официально в совке/рашке шо на их жалких и очень добрых 14000 лег/сред/тяж танков шо пахали поля у границы, мирно садя картошку ВНЕЗАПНО напали устрашающие 3500 лег/сред очень злых ТАНЧИЩ противника и ввиду десятикратного превосходства превратили в сырье.
ВЕРИШЬ?
А ведь это не самая жесть "официальная" от красножопых уродов!
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07.09.2020 15:35 Відповісти
Або нехай роблять нормальний карантин і по всіх районах або не роблять цей нікому не потрібний цирк.
Те що всі сидять по кабакам без масок причому там про ніякі тепер 1 м і мови не має а в багатьох навіть витяжки, то карантин по школах без толку, все рівно батьки або з роботи або з кабака принесуть..
По районах звідки найбільше в Франківськ хворих прибуває масочного режиму немає ніде навіть держорганах...
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07.09.2020 14:46 Відповісти
 
 