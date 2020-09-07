Попри рішення Києва, діти в Івано-Франківську підуть у садки і школи з 14 вересня, - мер Марцінків. ВIДЕО

Влада Івано-Франківська, який зараз перебуває в червоній зоні, ухвалили рішення повернути дітей у школи і садки попри рішення центральної влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму ранковому відеозверненні в Facebook заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно неоскаржене. Тому з понеділка, дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", - заявив мер.

Марцінків підкреслив, що незважаючи на рішення Києва, діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

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