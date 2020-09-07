2 642 52
Попри рішення Києва, діти в Івано-Франківську підуть у садки і школи з 14 вересня, - мер Марцінків. ВIДЕО
Влада Івано-Франківська, який зараз перебуває в червоній зоні, ухвалили рішення повернути дітей у школи і садки попри рішення центральної влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму ранковому відеозверненні в Facebook заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно неоскаржене. Тому з понеділка, дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку", - заявив мер.
Марцінків підкреслив, що незважаючи на рішення Києва, діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання.
Топ коментарі
+6 Николай Влад
показати весь коментар07.09.2020 11:27
+5 cloud2009 #346452
показати весь коментар07.09.2020 11:11
+5 Andru Volum
показати весь коментар07.09.2020 11:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда Зе-власть клоунов превратилась в не уважаемых банкротов...
Новый сепар нарисовался.
Вот и они так говорили: "Киев! давай, до свиданья..."
Кафе, бары, рестораны работают... но до 11 вечера.
Все магазины и рынки так же работают в штатном режиме.
Межгородской и межобластной транспорт работает. Транспорт внутри районов так же работает.
Короче, от красной зоны пострадали лишь школьники и их родители.
Фактически детям запрещено учиться...
Поэтому, правильно мэр Франковска делает, что открывает школы.
Тем более сейчас есть пример Тернополя, который сейчас включили в красную зону... но Тернополь отказался закрыть школы на требование дибила степашки.
Поэтому там дети и дальше ходят в школу и все срали там на дибильные указания зеленских придурков.
Власти Ивана Франковска рискуют сесть надолго в тюрьму....
С карантином не шутят нигде в мире .
А ты знаешь как мучительно умирают люди задыхаясь изза нехватки кислорода, потому что 70% легких уже нет ? В больницы им обычно помогают кислородом, но это если есть места в больнице....
Я задал конкретный опрос а не вопрос о будущем, что будет, да как оно будет.
Поэтому ты скучный, не интересный и унылый бот. Плохо отрабатываешь ворованные деньги, скоро уволят тебя, останешься без средств к существованию
А ваши дети ходят в школу?
В пріоритеті життя і здоров'я. Навіть заради свого чистого сумління дотримуйтесь карантинних обмежень. Ви можете заразити інших, і коли вони потраплять до лікарні, то як будете почуватись?
А вот это правильно.
Как жители города решат - так и сделают, а не как за них решит погань зеленая столочная, к жителям города не имеющая отношения и существуюая в своем виртуалном измерении, от релаьной жизни украинцев оторванная, ну чисто сумасшедшие, которые живут в своем бредовом мире.
У нас в Мельбурне начался тихий саботаж дурантина.
Например, с марта были закрыты специальные площадки, где подростки на велосипедах могли по горкам погонять.
Так они себе эти горки в переулках нарыли и там группами гоняли, я лично таких мест знаю три.
А последнюю неделю на площадки велосипедные стали подростки 9и взрослые) возвращатся, наплевав на все ограничения - и это правильно.
Раз по дорогам велосипедистам без масок ездить официально разрешено - то это означает, что решение закрыть площадки велосипедные нелогично и придумано сумасшедшим, а сумасшедшему политику место в дурке и на решения его - плевать.
Вы поверил красножопым???
............
ВЕРИШЬ?
А ведь это не самая жесть "официальная" от красножопых уродов!
Те що всі сидять по кабакам без масок причому там про ніякі тепер 1 м і мови не має а в багатьох навіть витяжки, то карантин по школах без толку, все рівно батьки або з роботи або з кабака принесуть..
По районах звідки найбільше в Франківськ хворих прибуває масочного режиму немає ніде навіть держорганах...