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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": "Рівень підготовки воїнів 74-го окремого розвідувального батальйону дає змогу протистояти будь-якому супротивникові, зокрема РФ", - комбат підрозділу Туман. ВIДЕО

Сьогодні День воєнної розвідки України!

В рамках проєкту "Окопна війна", відбулася зустріч з комбатом 74 окремого розвідувального батальйону", де він вперше розказав про свій підрозділ, сучасних українських розвідників і чим вони відрізняються від кіношних героїв, повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Кожен, хто дивився воєнні фільми уявляв собі, що розвідники – це круті хлопці, які постійно ходять в стан до ворога, шукають потрібну інформацію, маскуються під їхніх друзів, шантажують, сплять з жінками потенційного противника. Війна з російським агресором розвінчала цей міф, хоча не повністю. Деякі вище вказані елементи роботи нашого розвідника все таки частково збереглися. Дивлячись на політичну ситуацію в країні, користується ними і Москва. Адже як можна пояснити велику кількість зрадників, які працюють на ворога у Верховній Раді, Офісі президента та інших держаних інстанціях. Проте в більшості випадків пошук інформації для розвідників – це важка, рутинна і невдячна робота, яку моментами ніхто не цінить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Ми можемо перемогти російських окупантів. Силою. Це все можливо", - командир взводу 57-ї бригади. ВIДЕО

Що стосується 74 ОРБ, то цей підрозділ до війни був звичайною військовою частиною, бійці якої виїжджали на кілька разів на полігон, стріляли з автоматів, слухали лекції, де їм казали, що НАТО – це головний ворог України і жили собі звичним життям. Напад Росії на Україну повністю змінив всю риторику. У підрозділ влилися сотні добровольців, які самі собі ставили завдання, ходили в стан московських окупантів, навчалися майстерності розвідника прямо в окопах під носом у ворога.

Бійці 74 ОРБ разом з воїнами інших українських підрозділів до останнього утримували старий термінал Донецького аеропорту. Повертаючись до вересня 2014 року, бійці цього батальйону мали перекрити ділянку фронту від Марїнки до Славного, щоб зупинити росіян, які могли наступати після того, як українські військові були розбиті під Іловайськом..

На цей момент – ці хлопці - аси української розвідки, які можуть навчити воювати будь кого, в тому числі бійців країн НАТО. Отже дивіться наше відео в рубриці "Окопна війна" і вступайте в лави українських розвідників. Сьогодні – це почесно!

Зі святом вас. Слава Україні!", - пише Ухман.

Автор: 

розвідка (3866) Донбас (22356) військовослужбовці (4765) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+5
А чего им выть? Они как в тире сейчас. Ответки то нет.
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07.09.2020 13:43
+3
Окопная война никогда к победе не приведет, это патовая ситуация.
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07.09.2020 13:43
+3
Один зрадник зведе все нанівець.
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07.09.2020 13:45
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Мокшане - выть!
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07.09.2020 13:41 Відповісти
А чего им выть? Они как в тире сейчас. Ответки то нет.
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07.09.2020 13:43 Відповісти
Де-де? Спитай у Зєлєнского, за якого голосував.
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07.09.2020 13:59 Відповісти
Я хочу спитати у мародера мільярдера порошенка? Де та армія яку народив порошенко?
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07.09.2020 14:08 Відповісти
В якому посюлку слижили, поручик? Тобто на якому г+г інформацію черпаєш? А втім про що я. Ти ж всю війну на дивані експертом відсидів. Всі 5 років.
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07.09.2020 16:03 Відповісти
😊 Більше запитань не маю. До молдавського морського розвідника. Мене, як українця цікавлять українські справи.
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07.09.2020 18:00 Відповісти
Гриценко продал?
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07.09.2020 13:59 Відповісти
Всё вами перечисленное, ничто, если нет жёсткого конкурсного отбора людей в разведку, их глубокой мотивации и многомесячной подготовки. + Профессионалы стоят немало и это тоже надо понимать
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07.09.2020 14:04 Відповісти
Підготовка не замінить військові технології! Розвідники які їздять на старих Зілах і виглядають ворога в радянський бінокль це не армія яка буде перемагати!
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07.09.2020 14:10 Відповісти
Если с людьми большие проблемы, то никому эти военные технологии и не нужны. А насчёт "армия перемогаты" посмотрите результаты опросов общественного мнения, одни "компромиссы" и "диалоги", пока сильно не бъют, то можно делать вид, что ничего и не происходит
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07.09.2020 14:17 Відповісти
Потрібна зброя перемоги, яка дає перевагу на полі бою! Досі такої зброї немає!
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07.09.2020 15:44 Відповісти
А что это за оружие победы такое, над ядерной державой и с количеством вояк в разы больше, чем в Украине? Поделитесь соображениями
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07.09.2020 15:52 Відповісти
Для кожного тактичного рівня і завдань є своя бойова система яка дає перевагу над ворогом і дозволяє успішно виконати поставленне завдання без втрат особового складу! Для окремого розвідувального батальйону який має вести розвідку боєм головними бойовими системами мають бути професійні розвідувальні та ударні БПЛА та важкі БМПВ-64 на базі танків, які дозволяють витримувати влучання танкових снарядів, РПГ та ПТРК, системи шифрованого зв'язку та машини інженерного розмінування проходів в мінних полях. Оскільки нічого з цього у ОРБ 74 немає, то вони можуть виконувати функції ізраїльської легкої піхоти, для марш-бросків на 130км в тил ворога з захопленням ключових транспортних вузлів до підходу основних сил або десанту. Але чи можуть немолоді хлопці пробігти 130км з амуніцією пішки?
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07.09.2020 17:40 Відповісти
Фантазёр вы однако, со своими БМПВ-64 на базе танков в разведбате и 130 км марш-бросками для 40-ка летнего спецназа
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07.09.2020 17:51 Відповісти
В ******** війні для окремого розвібату є тільки дві ролі - прорив з боєм для визначення вогневих засобів ворога на полі бою, для подальшого знищення ворога ракетно-артилерійськими ударам, або піший марш-бросок глибоко в тил без техніки з захопленням важливих мостів через річки, транспортних розв'язок та стратегічних підприємств! Більше ніяких завдань у ОРБ не може бути! І для обох цих сценаріїв ОРБ-74 не готовий! Я б переформатував ОРБ-74 в окремі розвідувальні роти і придав їх різним механізованим бригадам.
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07.09.2020 18:07 Відповісти
Прорываться с боем куда именно? Через оборону противника? Пеший марш-бросок целого разведбата в тыл противника закончится его блокированием и полным уничтожением. Захватывать объекты в тылу противника должны меньшие группы. Разведбат действует на операционном направлении на ротационной основе, дербанить его нецелесообразно. Бригады должны иметь свою дееспособную разведку
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07.09.2020 18:19 Відповісти
Під час наступальної операції потрібно брати під контроль ключові об'єкти, щоб унеможливити їх знищення! Наприклад Старобешевська ТЕС, яка виробляє електрику для ДНР та ЛНР. Або брати під контроль ключові залізничні вузли щоб заблокувати швидке підвезення та розвантаження резервів та *********** терористами (Іловайськ, Дебальцево). Для цього батальйон без техніки має висунутись через лінію фронту і захопити ключові об'єкти і утримувати їх до підходу основних сил ЗСУ. Заблокувати просування батальйону під час марш-броску буде складно, бо це батальйон який з боєм буде прориватись до поставленої командуванням цілі з застосуванням ПТРК, СПГ та РПГ, які буде нести на собі.
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07.09.2020 18:29 Відповісти
Батарея 120-х миномётов, которых в Лугандоне, как грязи, и вашему виртуальному разведбатальону значительно поплохеет. Поэтому не будем народ на погибель отправлять, пусть работают малыми группами. Достаточно нам этих Иловайсков
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07.09.2020 18:36 Відповісти
Згідно з радянською військовою наукою, 30% втрат десанту це норма. А якщо серйозно, то Ізраїль активно застосовує спецназ легкої піхоти саме для таких піших марш-бросків на відстань до 140км вглиб території ворога.
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07.09.2020 19:06 Відповісти
Дурнику, а гвинтівка повинна бути дорогою чи високоточною? Для прикладу, Рем 700 Вармінт втричі дешеший за Блазер Р 93, і вдвічі краще. Харіс достатньо шифрований? А Аселсан? Метеостанціі, лазерні далекоміри, бал.калькулятори - все це є. Оптичні приладі? Назви мені оптичній приціл кращий за Nightforce ATACR? А трубу краже ZEISS VICTORY?
Повернемось до гвинтівок. Z -10 дорога гвинтівка? А Саваж-110? Ну а LTR-3?
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07.09.2020 18:49 Відповісти
Я о профессионализме украинских разведчиков, а не о ВРЕМЕННОЙ ситуации,
в которой они оказались по вине Зебуина.
Вот от уровня подготовки и опыта наших разведчиков мокшане пусть и воют.
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07.09.2020 14:10 Відповісти
"Уровень подготовки воинов позволяет противостоять любому противнику..."

Кроме этих.
"Окопна війна": "Рівень підготовки воїнів 74-го окремого розвідувального батальйону дає змогу протистояти будь-якому супротивникові, зокрема РФ", - комбат підрозділу Туман - Цензор.НЕТ 9432
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08.09.2020 13:54 Відповісти
Окопная война никогда к победе не приведет, это патовая ситуация.
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07.09.2020 13:43 Відповісти
Она больше изматывает того, кого меньше, то есть Лугандон
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07.09.2020 13:47 Відповісти
Особенно, когда Лугандон безнаказанно расстреливает наши позиции.
Думаешь на Роисе снаряды кончатся?
Или в Украине раньше закончатся желающие тупо сидеть под обстрелами?
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07.09.2020 13:49 Відповісти
Твои предложения?
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Ликвидировать главнокомандующего, который предал ВСУ.
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07.09.2020 13:53 Відповісти
Так кто тебе мешает? А потом что делать?
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07.09.2020 13:55 Відповісти
як шо..? петєньку повернути на Банкову,11 і буде усім щастя..
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07.09.2020 14:02 Відповісти
Потом вас зачищать.
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07.09.2020 14:04 Відповісти
від зовнішнього ворога армія захищає..як може..а от з внутрішніми за усі ці роки якось не складалось..
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07.09.2020 14:14 Відповісти
Сложится. На этот раз вы переполнили чашу терпения.
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07.09.2020 14:20 Відповісти
а "ви" це хто..? мабуть ті, хто тут з 2014 року волав про зраду..то у Іловайську, то Дебальцево, то про знищення волонтерського та добровольчого рухів, про торгівлю з ордлами, про морщення націонал-патріотів, про реанімацію мертвячука, про обвал гривні, про космічні тарифи, про не посаджених ригів, про псевдореформи..?
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07.09.2020 14:28 Відповісти
Ты осознанно выбрал врага Украины в президенты.

Поэтому пофиг, что и где ты волал.
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07.09.2020 14:29 Відповісти
було..у 2014-му..каюсь..
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07.09.2020 14:31 Відповісти
Это ты не мне. Это ты тем, кто за тобой придет, будешь рассказывать.

Стопудово ж кто-то из твоих знакомых помнит за кого ты глотку драл в 2019-м.
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07.09.2020 14:37 Відповісти
поки у вашій конторі не зрозуміють, що проти когось це не значить за когось - так і залишитесь сектою неадекватів, навколо котрих самі ахенти *******..
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07.09.2020 14:43 Відповісти
А до чого тут лугандон? Якби з Украє
їною воювала луганда, то ще у 2024 році вона воювати не мала б чим. Воює кацапія. І тому ситуація не на користь України.
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07.09.2020 14:01 Відповісти
Один зрадник зведе все нанівець.
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07.09.2020 13:45 Відповісти
Если речь идет о том, чтобы сидеть в трашее и просто ждать, когда тебя убьет, то тут особой подготовки не нужно.

А других вариантов противостояния ЗЕ нашим бойцам не оставил.
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07.09.2020 13:47 Відповісти
Що означає : "будь-якому супротивнику, в тому числі і кацапії"? У нас є ще вороги окрім кацапів?
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07.09.2020 13:52 Відповісти
Ти подивись у ВР...
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07.09.2020 13:56 Відповісти
Даже уровень подготовки стаи бомжей позволяет им противостоять любому противнику.
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07.09.2020 15:45 Відповісти
Все вменяемые люди знали и до 2014 года что Россия пойдет войной в Украину. История просто кричит об этом, Россия (Московия) самый большой враг Украины на протяжении 1000 лет. И только украинские военные думали что Россия друг.
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07.09.2020 16:03 Відповісти
После этого интрвью,можно спокойно попить чай лежа на диване и написать очередной коментарий!!!
Спасибо вам мужики!!!! Берегите себя!!!
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07.09.2020 16:50 Відповісти
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08.09.2020 03:02 Відповісти
 
 