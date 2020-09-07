"Окопна війна": "Рівень підготовки воїнів 74-го окремого розвідувального батальйону дає змогу протистояти будь-якому супротивникові, зокрема РФ", - комбат підрозділу Туман. ВIДЕО

Сьогодні День воєнної розвідки України!

В рамках проєкту "Окопна війна", відбулася зустріч з комбатом 74 окремого розвідувального батальйону", де він вперше розказав про свій підрозділ, сучасних українських розвідників і чим вони відрізняються від кіношних героїв, повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Кожен, хто дивився воєнні фільми уявляв собі, що розвідники – це круті хлопці, які постійно ходять в стан до ворога, шукають потрібну інформацію, маскуються під їхніх друзів, шантажують, сплять з жінками потенційного противника. Війна з російським агресором розвінчала цей міф, хоча не повністю. Деякі вище вказані елементи роботи нашого розвідника все таки частково збереглися. Дивлячись на політичну ситуацію в країні, користується ними і Москва. Адже як можна пояснити велику кількість зрадників, які працюють на ворога у Верховній Раді, Офісі президента та інших держаних інстанціях. Проте в більшості випадків пошук інформації для розвідників – це важка, рутинна і невдячна робота, яку моментами ніхто не цінить.

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Що стосується 74 ОРБ, то цей підрозділ до війни був звичайною військовою частиною, бійці якої виїжджали на кілька разів на полігон, стріляли з автоматів, слухали лекції, де їм казали, що НАТО – це головний ворог України і жили собі звичним життям. Напад Росії на Україну повністю змінив всю риторику. У підрозділ влилися сотні добровольців, які самі собі ставили завдання, ходили в стан московських окупантів, навчалися майстерності розвідника прямо в окопах під носом у ворога.

Бійці 74 ОРБ разом з воїнами інших українських підрозділів до останнього утримували старий термінал Донецького аеропорту. Повертаючись до вересня 2014 року, бійці цього батальйону мали перекрити ділянку фронту від Марїнки до Славного, щоб зупинити росіян, які могли наступати після того, як українські військові були розбиті під Іловайськом..

На цей момент – ці хлопці - аси української розвідки, які можуть навчити воювати будь кого, в тому числі бійців країн НАТО. Отже дивіться наше відео в рубриці "Окопна війна" і вступайте в лави українських розвідників. Сьогодні – це почесно!

Зі святом вас. Слава Україні!", - пише Ухман.