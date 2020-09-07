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У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО

У восьми областях і в Києві ліжка для хворих і з підозрою на COVID-19 зайняті на 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

"Станом на сьогодні на 50% завантажена ліжкова мережа тільки в декількох областях, зокрема в Києві - 55%, у Вінницькій області - 53%, в Івано-Франківській області - 63%, у Львівській області - 50%, в Одеській області - 66%, в Рівненській області - 56%, в Тернопільській області - 56%, в Чернівецькій області - 68% і в Чернігівській області - 59%", - розповіла Микичак.

За її словами, на 7 вересня 2020 року в Україні стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 надають 1379 медичних команд, до складу яких входять 29 700 лікарів, серед яких 2 816 анестезіологів, 4 204 інфекціоністи, терапевти, педіатри та 46,7 тис. молодшого медичного персоналу.

Читайте також: Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

лікарня (1361) карантин (18172) МОЗ (5398) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Он не может отступать от методички.
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07.09.2020 12:50
+3
Хасан, наверное, в модераторы записался. Удалили мою рюмку. Ничего, я ещё одну налью.

У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7220
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07.09.2020 13:13
+2
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак.

-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
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07.09.2020 12:44
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Согласно этим данным МОЗ на сегодня загруженность коек именно больными короновирусом не превышает 50% нигде, кроме г. Киев.
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 2046
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07.09.2020 12:38 Відповісти
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 6429
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07.09.2020 12:42 Відповісти
"втрата нюху"...
Как у собаки.
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07.09.2020 12:45 Відповісти
не смешно - у нас в отделе есть заболевший и его семья- у кого потеря нюха- легкая степень, у кого без симптомов - правостороннее воспаление легких
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07.09.2020 12:52 Відповісти
Мне тоже не смешно, посмотри на смайлик.
Но нюх - у собаки, а у человека - обоняние.
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07.09.2020 12:56 Відповісти
Обычные симптомы ОРВИ.
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07.09.2020 14:01 Відповісти
По группам крови уже давно опровергли этот псевдонаучный факт. Хватит постить попсу.
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07.09.2020 12:46 Відповісти
Он не может отступать от методички.
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07.09.2020 12:50 Відповісти
В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак.

-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
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07.09.2020 12:44 Відповісти
Вопрос к редактору.
Название статьи:
"В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%"
Первая строка статьи:
"В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50%."
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07.09.2020 12:49 Відповісти
нужно акцентировать внимание на этом, для больных и с подозрением
А подозрения это не болезнь, и большинство подозрений не подтверждается
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07.09.2020 12:55 Відповісти
Я ж не против.
Напиши это редактору на СФ.
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07.09.2020 12:57 Відповісти
Вот именно так на этом примере, видно как создаётся искусственная истерия вокруг короновируса...
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07.09.2020 12:58 Відповісти
Я считаю, что вредны обе крайности.
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07.09.2020 13:00 Відповісти
скажу так -подозрения на ковид у тех,кого госпитализировали и лежат, в большинстве случаев под капельницами вполне не безпричинный - лежат в основном с воспалением легких обычно правосторонним и сопутствующими симптомами ковида... которые в 90% случаев подтверждаются - контактники по домам "сидят" среди нас и возможно без маски..
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07.09.2020 13:17 Відповісти
Только до сих пор непонятно, что показывают эти тесты - ковид, другие коронавирусы или антитела.
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07.09.2020 14:00 Відповісти
МОЗу и остальным коронпсихозным лживым шавкам нечего верить
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07.09.2020 12:50 Відповісти
Ali Hsan тоже так думал... В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 3363
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07.09.2020 12:52 Відповісти
У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2495
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07.09.2020 13:08 Відповісти
Хасан, наверное, в модераторы записался. Удалили мою рюмку. Ничего, я ещё одну налью.

У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 7220
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07.09.2020 13:13 Відповісти
Я видел. И помянуть не дают.
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07.09.2020 13:31 Відповісти
Наверное, из религиозных соображение. Он же мусульманин. Водку нельзя. Может кальян подогнать?
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07.09.2020 13:35 Відповісти
А с чего ты решил, что с Хасаном, что-то случилось. Я знаю, что он деактивировал свой аккаунт. Видать надоело с зебилами воевать
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07.09.2020 13:42 Відповісти
Самоликвидировался.
Значит, что-то почувствовал.
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07.09.2020 13:47 Відповісти
Хвосты рубаем!
На дурняк тут столько набежит...
Вон смотри, подплинтусный уже клинья подбивает.
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07.09.2020 13:45 Відповісти
на какой дурняк? Да я б с тобой в одну маршрутку не сел бы, не то что выпивать вместе
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07.09.2020 13:56 Відповісти
Главное, что подплинтусным ты себя уже считаешь.
А остальное не важно.
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07.09.2020 14:00 Відповісти
И что?Заболел?
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07.09.2020 13:03 Відповісти
Больницы сократили в 4-5 раз, вот и загруженность оставшихся увеличилась. Когда то на район было по крайней мере 5 больниц, сейчас на район осталась одна и по несколько больниц в области. Вот шариковые во главе с Зе дебилами увеличили загруженность больниц, простая арифметика и ничего лишнего.
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07.09.2020 13:14 Відповісти
https://youtu.be/XgUuzuZIO10
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07.09.2020 13:30 Відповісти
В Їзраїлі з сьгоднішнього дня комендантська година ..з 19 по 5 .00.
..А хасиди в Умань . як таргани пруть .
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07.09.2020 13:15 Відповісти
Закон сохранения вещества.
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07.09.2020 13:16 Відповісти
У нас в Мельбурне тоже комендантский час, с 20:00 до 5:00

Прям в унисон работают парни. Чего-то они явно боятся.
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07.09.2020 13:24 Відповісти
Вы тоже зебилов выбрали?
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07.09.2020 13:32 Відповісти
Нет, не мы. У нас голоса примерно так: 60% за коммунистов-лейбористов (т.е. китайских агентов), 40% за "правых".
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07.09.2020 14:45 Відповісти
Вибори ....
...
..У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 6502...
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07.09.2020 13:17 Відповісти
Ты кстати за кого будеш на месных голосовать, за зебилов?
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07.09.2020 13:22 Відповісти
А ты за мародёров?
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07.09.2020 13:33 Відповісти
угу. и за барыг
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07.09.2020 13:39 Відповісти
Пролетарий хронический.
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07.09.2020 13:42 Відповісти
"с подозрением на COVID-19" Уже всех с насморком и лёгкой простудой ложат?
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07.09.2020 13:57 Відповісти
Да, конечно. Иначе не получаются цыфры, которые заказаны их хозяевами (ротшильдами).
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07.09.2020 14:46 Відповісти
65 млрд.грв. растратили, койко-места дополнительные не создали, аппараты ШВЛ не закупили, карантином угробили экономику Украины,пора возбуждать уголовные дела.
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07.09.2020 14:20 Відповісти
Уголовными делами дело на этот раз не ограничится. Ошибки шестилетней давности повторены не будут.
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07.09.2020 14:47 Відповісти
 
 