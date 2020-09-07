У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО
У восьми областях і в Києві ліжка для хворих і з підозрою на COVID-19 зайняті на 50%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.
"Станом на сьогодні на 50% завантажена ліжкова мережа тільки в декількох областях, зокрема в Києві - 55%, у Вінницькій області - 53%, в Івано-Франківській області - 63%, у Львівській області - 50%, в Одеській області - 66%, в Рівненській області - 56%, в Тернопільській області - 56%, в Чернівецькій області - 68% і в Чернігівській області - 59%", - розповіла Микичак.
За її словами, на 7 вересня 2020 року в Україні стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 надають 1379 медичних команд, до складу яких входять 29 700 лікарів, серед яких 2 816 анестезіологів, 4 204 інфекціоністи, терапевти, педіатри та 46,7 тис. молодшого медичного персоналу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как у собаки.
Но нюх - у собаки, а у человека - обоняние.
-----------------------------------------------------------
Брехня натуральная. Ибо ниже есть новость, где есть таблица МОЗ на сегодня, что количество коек именно с подтверждёнными больными на короновирус (а не с подозрениями на короновирус), не превышает 50% нигде, ни в одной области Украины! кроме Киева.
https://censor.net/ru/news/3217934/kiev_i_17_oblasteyi_ne_otvechayut_trebovaniyam_dlya_smyagcheniya_karantina_minzdrav_infografika
Название статьи:
"В восьми областях и Киеве загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%"
Первая строка статьи:
"В восьми областях и в Киеве кровати для больных и с подозрением на COVID-19 заняты на 50%."
А подозрения это не болезнь, и большинство подозрений не подтверждается
Напиши это редактору на СФ.
по домам "сидят"среди нас и возможно без маски..
Значит, что-то почувствовал.
На дурняк тут столько набежит...
Вон смотри, подплинтусный уже клинья подбивает.
А остальное не важно.
..А хасиди в Умань . як таргани пруть .
Прям в унисон работают парни. Чего-то они явно боятся.
...
.....