У восьми областях і Києві завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%, - заступниця голови МОЗ Микичак. ВIДЕО

У восьми областях і в Києві ліжка для хворих і з підозрою на COVID-19 зайняті на 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак.

"Станом на сьогодні на 50% завантажена ліжкова мережа тільки в декількох областях, зокрема в Києві - 55%, у Вінницькій області - 53%, в Івано-Франківській області - 63%, у Львівській області - 50%, в Одеській області - 66%, в Рівненській області - 56%, в Тернопільській області - 56%, в Чернівецькій області - 68% і в Чернігівській області - 59%", - розповіла Микичак.

За її словами, на 7 вересня 2020 року в Україні стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 надають 1379 медичних команд, до складу яких входять 29 700 лікарів, серед яких 2 816 анестезіологів, 4 204 інфекціоністи, терапевти, педіатри та 46,7 тис. молодшого медичного персоналу.

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