"Служимо українській нації": бійці 74-го окремого розвідбату показали свої вміння та привітали колег з Днем військової розвідки. ВIДЕО

Бійці 74-го окремого розвідбату до Дня військової розвідки презентували відеоролик про свою роботу і привітали колег із професійним святом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео бійці показали окремі вправи підготовки розвідників, фрагменти боїв із російськими окупантами та організацію свого побуту на фронті.

Відео Михайло Ухман

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