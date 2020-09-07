"Служимо українській нації": бійці 74-го окремого розвідбату показали свої вміння та привітали колег з Днем військової розвідки. ВIДЕО
Бійці 74-го окремого розвідбату до Дня військової розвідки презентували відеоролик про свою роботу і привітали колег із професійним святом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео бійці показали окремі вправи підготовки розвідників, фрагменти боїв із російськими окупантами та організацію свого побуту на фронті.
Відео Михайло Ухман
Топ коментарі
+20 Рома Маестро
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Окремий розвідувальний батальон під час війни розбивається на тактичні групи і накриває декілька сот км фронту.
-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???
1. Пушилін.
-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).
2. Путін.
- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)
-ЗЕ і Єрмак.
їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!
ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
Поздравляю тех, кто подходил к врагу на расстояние вытянутой руки и это й рукой делал из противника Груз-200
. С праздником тебя, Разведка! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️