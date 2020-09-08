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В Україні можна безкоштовно вакцинуватися проти 10 наднебезпечних інфекційних захворювань, - Степанов. ВIДЕО

В Україні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми дуже просимо вас робити щеплення вам і вашим дітям ... У нашій країні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань, а саме: туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит B, гемофільна інфекція . Всі ці хвороби є наднебезпечними. Тому дуже важливо, щоб ви вакцинували своїх дітей ...", - сказав Степанов.

За його словами, всі ці вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень.

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"Як правило, вони працюють при закладах охорони здоров'я. Вся ця інформація є у ваших сімейних лікарів, або можна звернутися на гарячі лінії відповідних управлінь охорони здоров'я. Усі вакцини, про які я сказав, вони всі є в Україні, всі вони доволі високої якості. Всі вони верифіковані і їхня якість підтверджена ВООЗ. При закупівлі вакцин ми все це ретельно відстежуємо", - повідомив Степанов.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+4
Від **********, і хохломанкуртства є?
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08.09.2020 11:05
+3
Как-то раз пытался сделать себе прививку от столбняка. Проткнул ладонь не очень новым гвоздём. В травмпункте говорили, что вообще не нужно. А знакомый врач сказал, что нужно. В общем, бесплатно не сделали.
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08.09.2020 11:06
+3
Это не совсем прививка, в момент травмирования вводится сыворотка, а это уже немного другое.
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08.09.2020 11:08
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также разрешили переходить дорогу на красный....заплывать за буйки.....и стоять под стрелой
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08.09.2020 11:04 Відповісти
ага, все войдут в статистику по коронавирусу
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08.09.2020 11:26 Відповісти
Від **********, і хохломанкуртства є?
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08.09.2020 11:05 Відповісти
зараз ся вакцинують...
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08.09.2020 11:51 Відповісти
Как-то раз пытался сделать себе прививку от столбняка. Проткнул ладонь не очень новым гвоздём. В травмпункте говорили, что вообще не нужно. А знакомый врач сказал, что нужно. В общем, бесплатно не сделали.
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08.09.2020 11:06 Відповісти
Это не совсем прививка, в момент травмирования вводится сыворотка, а это уже немного другое.
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08.09.2020 11:08 Відповісти
Делал прошлой осенью от кори+столбняка бесплатно. Очень рекомендую - гвозди есть ещё.
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08.09.2020 11:17 Відповісти
Так від корони також лікують безкоштовно, цеж правда!
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08.09.2020 11:29 Відповісти
У меня похожая история в прошлом году вышла.После травмы ноги на водоеме пришел в поликлиннику за прививкой,ан не тут то было.Для начала пошпыняли от терапевта к хирургу пару раз,а за тем направили на анализ на антитела.Дня через четыре получил анализ,и опять к хирургу.А там меня обрадовали,что с антителами все в поряде,прививка не нужна.На вопрос а может анализ ошибиться,пожали плечами,и отправили во своясе.
Для любителей поумничать,прививка нужна или сыворотка хочу сказать.мне абсолютно пох...й. Лишь бы через 21 день не выгнуться в дугу,и не сдохнуть в муках.
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08.09.2020 12:03 Відповісти
А вот прививку от дифтерии сделали без вопросов,и без платно,с двумя повторами.
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08.09.2020 12:05 Відповісти
Щеплення від правця і є щепленням від столбняка
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08.09.2020 14:04 Відповісти
прививку от столбняка бессмысленно делать после того, как УЖЕ травмировался, проколол ногу, разрезал руку итд.
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09.09.2020 09:42 Відповісти
степанов сам по себе сверхбесполезен
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08.09.2020 11:08 Відповісти
А флюорографію безкоштовно зроблять, чи слабо? У матері після коронавірусу взяли 50 гривень, бо пенсіонерка. У мене -100. За УЗД у матері взяли ті ж 50. Зразу скажу, що беруть не всі. Одиниці не беруть. Це ті, хто добре знає, іхто має совість.
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08.09.2020 11:11 Відповісти
Самая свферхопасная ИНФЕКЦИЯ для граждан - єто сборище зеленопопьіх дегенератов во власти!
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08.09.2020 11:22 Відповісти
бесплатно (иногда) можно только зайти в кабинет к врачу )
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08.09.2020 11:23 Відповісти
В Черноморске берут за всё.
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08.09.2020 11:23 Відповісти
В Україні можна безкоштовно вакцинуватися проти 10 наднебезпечних інфекційних захворювань, - Степанов - Цензор.НЕТ 6854
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08.09.2020 11:33 Відповісти
А хвост не отпадёт от этих прививок?
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08.09.2020 11:47 Відповісти
не ври, степашка
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08.09.2020 11:54 Відповісти
А чому немає безкоштовної вакцинації від пневмококу і грипу???
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08.09.2020 12:28 Відповісти
сами врачи говорят, что качество бесплатных прививок сомнительное (ака Индия) и советуют самостоятельно покупать бельгийские
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08.09.2020 13:13 Відповісти
В теории вакцинация полезна для выживания популяции. На практике - левые, испорченные, просроченные вакцины, ошибки медработников при введении, наличие вредных консервантов и адъювантов, напр. гидроксида алюминия, накопление примесей посторонних белков (риск аллергии), опасность аутоимунных реакций организма, ненулевая вероятность стать носителем вакцинного штамма, грозящего невакцинированным и другие побочные эффекты для конкретно взятого организма.
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08.09.2020 16:52 Відповісти
Как страшно жить на этом свете: опасность подстерегает всюду.

Вон, сын мультимиллионера Джона Траволты, живя в богатой прекрасной Калифорнии, в 16 лет поскользнулся на полу шикарной ванной комнаты и убился насмерть об край дажкузи...
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09.09.2020 08:45 Відповісти
хорошо, всё верно.
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08.09.2020 21:54 Відповісти
коклюш, корь, паротит, краснуха - сверхопасные болезни? Степанов, из какой жопы было высрано твое образование?
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09.09.2020 09:40 Відповісти
полиомиелитом в настоящее время можно заразиться лишь через вакцину от полиомиелита дифтерия - это болезнь антисанитарии, если облизываете пальцы после туалета, то лучше привиться
столбняк не грозит, если в норме витамин С, а получаемые раны сразу обрабатываются
вирусный гепатит B - это фактически болезнь наркоманов и проституток
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09.09.2020 09:45 Відповісти
 
 