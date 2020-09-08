В Україні можна безкоштовно вакцинуватися проти 10 наднебезпечних інфекційних захворювань, - Степанов. ВIДЕО
В Україні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми дуже просимо вас робити щеплення вам і вашим дітям ... У нашій країні безкоштовно можна вакцинуватися проти 10 інфекційних захворювань, а саме: туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит B, гемофільна інфекція . Всі ці хвороби є наднебезпечними. Тому дуже важливо, щоб ви вакцинували своїх дітей ...", - сказав Степанов.
За його словами, всі ці вакцинації проводять у відповідних пунктах щеплень.
"Як правило, вони працюють при закладах охорони здоров'я. Вся ця інформація є у ваших сімейних лікарів, або можна звернутися на гарячі лінії відповідних управлінь охорони здоров'я. Усі вакцини, про які я сказав, вони всі є в Україні, всі вони доволі високої якості. Всі вони верифіковані і їхня якість підтверджена ВООЗ. При закупівлі вакцин ми все це ретельно відстежуємо", - повідомив Степанов.
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