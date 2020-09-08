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Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: "Ми вдома, але без будинку!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Основна вимога мітингувальників - відновити фінансування житлових програм для ВПО до кінця 2020 року. За словами організаторів, на такі житлові програми кошти в Україні виділяються, але потім вони використовуються для інших цілей. Організатори закликають владу до діалогу і пропонують утворити міжвідомчу комісію або координаційний комітет для вирішення житлових проблем ВПО, які, за їхніми словами, не вирішуються вже шість років.

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Владі також пропонують створити окрему програму "Тимчасове житло для ВПО", добудувати довгобуди або відновити зупинене будівництво і використовувати їх для житлових програм, залучити на програми кошти від іноземних донорів та створити спеціалізовані кооперативи для будівництва житла для ВПО.

Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 01
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 02
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 03
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 04
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 05
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 06
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 07
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 08
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 09
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 10
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 11
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 12
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 13
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 14
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 15
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 16
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 17
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 18
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 19
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 20
Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: Ми вдома, але без будинку! 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

біженці (1871) житло (1071) Донбас (22356) переселенці (980) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+8
Опять бамбас не слышат. Остальным гражданам жилье не нужно?
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08.09.2020 13:19
+6
Дай Бог, чтобы и ваш дом не пришла война,умники. Чтоб вы знали, нет более патриотичных людей, чем переселенцы. И за 6 лет власть копейки не выделила на жилье, так что это пустые разговоры. Вы не знаете чувства, когда у вас есть собственное жилье, а вы не можете им воспользоваться потому что туда пришла абизяна с автоматом, а вы вынуждены жить на съёмном
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08.09.2020 14:40
+5
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 8102
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08.09.2020 13:15
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08.09.2020 13:13 Відповісти
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 8102
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08.09.2020 13:15 Відповісти
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль

Идите в Кончу-Заспу выбирайте любой понравившийся вам замок. Все они построены за ваши деньги.
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08.09.2020 13:15 Відповісти
Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!" - Цензор.НЕТ 9442
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08.09.2020 13:16 Відповісти
Опять бамбас не слышат. Остальным гражданам жилье не нужно?
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08.09.2020 13:19 Відповісти
Так тож кормильцы. И родственники оставшихся в бамбабве кормильцев. Им нужно. Они заслужили
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08.09.2020 13:34 Відповісти
Ерунда, пустое. Сами, всё сами, по-другому бессмысленно. Как в той дурноватой песенке: никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и не герой.
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08.09.2020 13:32 Відповісти
А не ****** ли Вы? Своё не захотили защитить когда была возможность, а теперь подавай им 3%. А я чем хуже этих домбасятин? Почему я должен арендовать жильё, платить по 10 000 грн в месяц и по копейке откладывать на своё жильё в ближайшее 5 лет потому что мне нихуя никакие 3% страна не даст?
Просрали своё теперь арендуйте и ******* пол жизни на новое. С плакатиками оно в буден день вышло, ****** работай.
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08.09.2020 13:35 Відповісти
Супер. А почему все ОСТАЛЬНЫЕ не имеют право на такую ипотеку? Пусть под 6%?
Или все должны "слышать бамбас" ?
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08.09.2020 13:51 Відповісти
а потому что Дамбас всегда был как сборище больных детей, с которыми возиолсь государство. Шахтера завалило в шахте - трагедия, государство выплачивает деньги семье. Ты или я погибнем на работе, например в аварии - государство фигу нашим семьям покажет.
Схерали жизнь шахтера имеет цену для государста, а все остальные жизни - там учителя или водителя - нет?
Вот такая публика там. И голосовать они будут за того кто и дальше будет им халяву обещать.
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08.09.2020 14:39 Відповісти
Дайте нам жытло (желательно в Киеве) мы же должны проголосовать за Медведчука с Рабиновичем что бы без выстрелов вместе с жытлом стать федеральным округом раши?
Откуда в ЗЖОП 20% рейтинга кто как думает?
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08.09.2020 13:57 Відповісти
Донбасс всегда был совок по натуре. Люди привыкли "государство ДАЙ!"
Сейчас они с Донбасса уехали, но Донбасс из них никуда не уехал.
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08.09.2020 14:36 Відповісти
Дай Бог, чтобы и ваш дом не пришла война,умники. Чтоб вы знали, нет более патриотичных людей, чем переселенцы. И за 6 лет власть копейки не выделила на жилье, так что это пустые разговоры. Вы не знаете чувства, когда у вас есть собственное жилье, а вы не можете им воспользоваться потому что туда пришла абизяна с автоматом, а вы вынуждены жить на съёмном
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08.09.2020 14:40 Відповісти
Как так? Жилья НЕТУ, а детки в колясках ЕСТЬ?! Даже по двое!
И почему не на работе?
ЧТОБЫ КОМУ-ТО ДАТЬ, нужно у кого-то забрать.

...и почему они в роисю не пошли жилье просить... Они бы там и не пикнули!
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08.09.2020 14:56 Відповісти
От не варто всіх під одну гребінку. Серед переселенців і ті, хто відправив робини на мирні території і пішли захищати Батьківщину. Особисто знаю двох бійців "Донбасу".
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08.09.2020 15:07 Відповісти
А хрена вам переселенцы, а не бесплатное жильё!! сначала, в 2014 году ложились под наши танки и БТР,. а теперь хватает наглост, что -то требовать!! Все ваши вопросы к путину!! А у нас жильё сначала получают:: дети сироты и инвалиды, затем ветераны Ато, затем остронуждающиеся всех категорий и лишь потом, по остаточному принципу получат жильё прерселенцы-предатели!!! Идите работать и зарабатывайте себе сами на жильё и не сидите дома на дотациях!! Любители -халявщики!!
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08.09.2020 18:20 Відповісти
главный мессидж переселенцев из Донбасса:
Вы все нам обязаны - за то, что мы приехали к вам жить, а не остались с Россией стрелять по вашим воинам. Теперь мы хотим ключ от квартиры, где деньги лежат! А не то вернемся и расскажем Меркель и Пушилину, какие вы изверги.
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08.09.2020 18:54 Відповісти
Это нормально помогать своим согражданам в беде. А если бы твой город захватили, ты бы остался и сотрудничал с окупантами или переехал на свободную часть Украины? Эти люди выбрали Украину.
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08.09.2020 21:21 Відповісти
Вместо пенсий в ОРДЛО лучше построить лагеря для переселенцев и обеспечить их минимальным необходимым для жизни. Пенсия на окупированную територию это поддержка экономики врага.
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08.09.2020 21:16 Відповісти
А скільки вояків не мають свого житла, офіцерів, інших українських громадян з дітьми туляться по чужих квартирах? Сотні тисяч українців виїжджають за кордон і кілька років працюють, щоб заробити на житло в Україні. Переселенці можуть і в селах займати порожні хати, а не лізти в столицю зі своїм руцьким язиком.
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08.09.2020 21:57 Відповісти
 
 