Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: "Ми вдома, але без будинку!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Основна вимога мітингувальників - відновити фінансування житлових програм для ВПО до кінця 2020 року. За словами організаторів, на такі житлові програми кошти в Україні виділяються, але потім вони використовуються для інших цілей. Організатори закликають владу до діалогу і пропонують утворити міжвідомчу комісію або координаційний комітет для вирішення житлових проблем ВПО, які, за їхніми словами, не вирішуються вже шість років.

Також читайте: Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков

Владі також пропонують створити окрему програму "Тимчасове житло для ВПО", добудувати довгобуди або відновити зупинене будівництво і використовувати їх для житлових програм, залучити на програми кошти від іноземних донорів та створити спеціалізовані кооперативи для будівництва житла для ВПО.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ