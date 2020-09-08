Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: "Ми вдома, але без будинку!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Основна вимога мітингувальників - відновити фінансування житлових програм для ВПО до кінця 2020 року. За словами організаторів, на такі житлові програми кошти в Україні виділяються, але потім вони використовуються для інших цілей. Організатори закликають владу до діалогу і пропонують утворити міжвідомчу комісію або координаційний комітет для вирішення житлових проблем ВПО, які, за їхніми словами, не вирішуються вже шість років.
Владі також пропонують створити окрему програму "Тимчасове житло для ВПО", добудувати довгобуди або відновити зупинене будівництво і використовувати їх для житлових програм, залучити на програми кошти від іноземних донорів та створити спеціалізовані кооперативи для будівництва житла для ВПО.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Просрали своё теперь арендуйте и ******* пол жизни на новое. С плакатиками оно в буден день вышло, ****** работай.
Или все должны "слышать бамбас" ?
Схерали жизнь шахтера имеет цену для государста, а все остальные жизни - там учителя или водителя - нет?
Вот такая публика там. И голосовать они будут за того кто и дальше будет им халяву обещать.
Откуда в ЗЖОП 20% рейтинга кто как думает?
Сейчас они с Донбасса уехали, но Донбасс из них никуда не уехал.
И почему не на работе?
ЧТОБЫ КОМУ-ТО ДАТЬ, нужно у кого-то забрать.
...и почему они в роисю не пошли жилье просить... Они бы там и не пикнули!
Вы все нам обязаны - за то, что мы приехали к вам жить, а не остались с Россией стрелять по вашим воинам. Теперь мы хотим ключ от квартиры, где деньги лежат! А не то вернемся и расскажем Меркель и Пушилину, какие вы изверги.