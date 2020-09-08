Від початку вересня понад 10 найманців РФ підірвалися на власних мінах, - розвідка. ВIДЕО
Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, як зазначили в українській розвідці, у передових підрозділах окупантів продовжує зростати кількість втрат. "Від початку вересня цього року внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах противник зазнав безповоротних втрат особового складу (більше 10 осіб) та військової техніки (2 одиниці)".
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людям подобається оппа і бойко.
ніяк не хочуть розуміти, що цим таваріщам цікаві виключно власні кишені, бізнеси...а люди для них лише важель влади, з допомогою якого вони багатіють.
але це ще нічого...якби вони не продавали країну росії.
А може вони так само підривались як і наші ?
«Вчера возлє мєстєчка Н. 100500 гітлєровцев билі унічтожени помощніком повара, младшим єфрєйтором Поросьонковим».