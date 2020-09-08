Від початку вересня понад 10 найманців РФ підірвалися на власних мінах, - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як зазначили в українській розвідці, у передових підрозділах окупантів продовжує зростати кількість втрат. "Від початку вересня цього року внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах противник зазнав безповоротних втрат особового складу (більше 10 осіб) та військової техніки (2 одиниці)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів підірвалися на міні на Донбасі, обидва госпіталізовані

Також читайте: З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка