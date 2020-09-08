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Від початку вересня понад 10 найманців РФ підірвалися на власних мінах, - розвідка. ВIДЕО

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, окупанти продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як зазначили в українській розвідці, у передових підрозділах окупантів продовжує зростати кількість втрат. "Від початку вересня цього року внаслідок порушень заходів безпеки та підривів на власних мінах противник зазнав безповоротних втрат особового складу (більше 10 осіб) та військової техніки (2 одиниці)".

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Також читайте: З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка

Автор: 

мінування (1218) Міноборони (7401) розвідка (3866)


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Топ коментарі
+5
оце швайне обере схід та південь.
людям подобається оппа і бойко.
ніяк не хочуть розуміти, що цим таваріщам цікаві виключно власні кишені, бізнеси...а люди для них лише важель влади, з допомогою якого вони багатіють.
але це ще нічого...якби вони не продавали країну росії.
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08.09.2020 13:36
+5
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 5006
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08.09.2020 13:40
+5
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8112
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08.09.2020 13:55
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если бы еще и наши саперы в серой зоне работали то подорвалось бы 25, а мы сказали бы что на своих, это не мы. по крайней мере так раньше было.
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08.09.2020 13:31 Відповісти
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 1137С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 9247С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 7509
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08.09.2020 13:33 Відповісти
оце швайне обере схід та південь.
людям подобається оппа і бойко.
ніяк не хочуть розуміти, що цим таваріщам цікаві виключно власні кишені, бізнеси...а люди для них лише важель влади, з допомогою якого вони багатіють.
але це ще нічого...якби вони не продавали країну росії.
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08.09.2020 13:36 Відповісти
У этих людей, мечты о совковой шаре иссушили мозг и лишили зрения
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08.09.2020 13:45 Відповісти
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 5006
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08.09.2020 13:40 Відповісти
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08.09.2020 14:41 Відповісти
самоубились
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08.09.2020 13:32 Відповісти
Разминировали чутка своими дурными тушками. Это хорошо только. Жаль мало.
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08.09.2020 13:33 Відповісти
І це файно.
А може вони так само підривались як і наші ?
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08.09.2020 13:33 Відповісти
Ну хоть так, и на том спасибо...
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08.09.2020 13:36 Відповісти
Если кто-то причинил тебе https://citaty.info/topic/zlo зло , не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. (с) Лао-Цзы
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08.09.2020 13:42 Відповісти
Но в реальности часто, что враг, живой и здоровый, на яхте проплывает мимо усохшего скелета, сидящего на берегу.
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08.09.2020 14:12 Відповісти
А ми тільки спостерігаємо за той стороной і показуємо дулі.
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08.09.2020 13:42 Відповісти
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8600
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08.09.2020 13:44 Відповісти
С начала сентября более 10 наемников РФ подорвались на собственных минах, - разведка - Цензор.НЕТ 8112
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08.09.2020 13:55 Відповісти
В нас теж хлопці гинуть.
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08.09.2020 13:55 Відповісти
Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области во вторникИсточник: https://censor.net/ru/n3218140
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08.09.2020 14:03 Відповісти
Нагадує: «Сводкі Совінформюро» за липень 1941:
«Вчера возлє мєстєчка Н. 100500 гітлєровцев билі унічтожени помощніком повара, младшим єфрєйтором Поросьонковим».
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08.09.2020 13:58 Відповісти
Можна б було рокам запропонувати ставити міни і під поїздами на ж/ д дорогах Росії.
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08.09.2020 14:15 Відповісти
а откуда разведка знает, если ей запретили там появляться?
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08.09.2020 14:36 Відповісти
Да это не проблема на самом деле.. есть сочувствующие люди на той территории в том числе свои люди в руководстве самого ОРДЛО .. другое дело что они дают не реальные данные а сильно завышенные.
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08.09.2020 14:59 Відповісти
Единственный более менее объективный источник по потерям это ООН.. потому что нейтральный! А разведка столько сепаров уже уничтожила за 6 лет что их в природе нет столько Від початку вересня понад 10 найманців РФ підірвалися на власних мінах, - розвідка - Цензор.НЕТ 2089
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08.09.2020 14:37 Відповісти
ООН? И как это они считают в лугандоне? Там в основном инфаркты и инсульты, а расейские ихтамнеты вообще засекречены, туфта твоя табличка.
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08.09.2020 15:41 Відповісти
Инфаркты и инсульты я полагаю там по обе стороны в тренде.. в украинской армии не боевые потери даже официально больше боевых.. https://censor.net/ru/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios При этом не ясная ситуация с дезертирами.. на 2015й год их было 16 тысяч из которых нашли только тысячу.. судьба остальных куда они пропали вообще неизвестна.. а это целая армия! Скользкая тема короче .. https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
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08.09.2020 15:49 Відповісти
 
 