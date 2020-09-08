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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Журналіст Михайло Ухман просить про допомогу в зйомках фільму про боротьбу українського народу "Шлях поколінь". ВIДЕО

В Україні відбуваються зйомки фільму "Шлях поколінь" про історію боротьби українського народу від Другої світової війни до вторгнення Росії в 2014 році.

Сюжет фільму: Історія зв’язкової УПА – Ганни Абрамчук з Волині; бійця служби безпеки УПА – Степана Петраша з Калуша та Івана Залужного, ветерана Другої світової із Запоріжжя, внука якого росіяни вбили у 2014 році, тісно переплітається із сучасною війною українського народу, проти російського агресора, повідомляє Цензор.НЕТ.

Унікальність цього фільму в тому, що його герої - живі і саме на основі їхніх розповідей писався сценарій.

"Цей фільм-історія дасть можливість майбутньому поколінню українців знати правду. Глядач зможе знайти в цьому фільмі потрібне для себе: любов, вірність, відданість країні, бої, розлуку", - зазначають автори проекту.

Перші сцени фільму було відзнято у Волинській області, урочищі Вовчак, де зародилася армія УПА. У зйомках взяло участь більше сотні людей – це професійні актори з Луцька, Києва, серед них: Назар Борушок, Олексій Паламаренко.

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Наступний етап зйомок фільму незабаром відбудеться в зоні бойових дій, де буде показано сучасну війну. Потім зйомки фільму будуть у Києві і знову ж на Волині.

Продюсером фільму, спів сценаристом, автором ідеї є – Михайло Ухман: журналіст сайту Цензор.НЕТ, доброволець російсько – української війни. Він давно мріяв увіковічнити пам'ять тих, хто в минулому столітті боровся і бореться за волю України. Дехто з чиновників та бізнесменів відгукнулися на його заклик – цих грошей вистачило на перший етап зйомок. На цей момент Михайло шукає гроші, щоб продовжити знімати цей історичний фільм. Він закликає усіх патріотів: чиновників, підприємців, діаспору, всі, кому небайдужа доля українського кіно – долучитися до цього проєкту.

Реквізити для фінансової допомоги:

4149439316662786 (приват) - Олег Ревега

IBAN UA643052990000026206888741162

Автор: 

благодійність (571) кіно (961) допомога (8371) фільми (280) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+3
Не чіпайте артистів, кучерів та проституток-вони прислуговують ЛЮБІЙ ВЛАДІ!
Колчак
🤣
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08.09.2020 14:37
+3
Быдло не поймет, это же не говносваты.
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08.09.2020 18:34
+2
Не бреши.
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08.09.2020 14:53
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здається я знаю звідки прилетить лев'яча частка коштів на цей фільм...
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08.09.2020 14:26 Відповісти
Настораживает имя и фамилия этого журналиста, это раз.
Второе - следует тщательно проверить героев картины по архивам КГБ, которые открыты только по 1947 год.
Напрягает, что стукачи, сдавшие, например, Шухевича, ходят в героях Украины.
Таких случаев больше, чем достаточно.
Если все чисто - можно поддержать и приветствовать.
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08.09.2020 14:31 Відповісти
Не чіпайте артистів, кучерів та проституток-вони прислуговують ЛЮБІЙ ВЛАДІ!
Колчак
🤣
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08.09.2020 14:37 Відповісти
Михаил Ухман просит скинуть кто сколько может на карточку получателя Олег Ревега
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08.09.2020 14:45 Відповісти
Не бреши.
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08.09.2020 14:53 Відповісти
То получается Зебил - порохобот? А зачем вы за него тогда голосовали?
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08.09.2020 16:19 Відповісти
Странный подход к съёмкам: начать снимать, не имею в наличии суммы, необходимой для того, чтобы снять всё целиком. А потом крауфандить.
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08.09.2020 14:55 Відповісти
Це схема Ющенко,нагадую про Лікарню майбутнього,ні Юща,ні коштів,ні лікарні.Схема працює.
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08.09.2020 17:09 Відповісти
Там достаточно будет пятиминутной короткометражки
1. Борьба.
2. Долбанутый выбор кучи идиотов.

3. Руина
4. перейти к п.1
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08.09.2020 16:18 Відповісти
Быдло не поймет, это же не говносваты.
показати весь коментар
08.09.2020 18:34 Відповісти
 
 