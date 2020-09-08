"Ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Я не хочу з вами спілкуватися!" - син кандидата в мери Кривого Рогу від "СН" Шевчика, який збив 5 вересня хлопчика на пішохідному переході. ВIДЕО

18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика Марк збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП сталася 5 вересня. 11-річний криворожець отримав закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидно синуса, забій головного мозку та гематома потилиці. Крім того, у дитини перелом лівого плеча без зміщення, забій грудної клітки і тазу.

За словами очевидців, автомобіль рухався на заборонний сигнал світлофора і значно перевищував дозволену швидкість руху.

"Хлопчик падає. Мама впала над ним. Хлопчисько плаче. Цей відразу ж зняв номери. Сюди вже під'їжджав якийсь БМВ. Ці номерні знаки забрали", - розповідає одна з очевидців на записі з місця ДТП, яка з'явилася в мережі.

На записі є і невеликий фрагмент за участю Марка Шевчика, де його запитують про швидкість руху його автомобіля.

"Слухайте, ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Відійдіть від мене, я кажу! Я не хочу з вами спілкуватися!", - каже на записі Шевчик-молодший.

Читайте також: Кандидат у мери Кривого Рогу Шевчик прокоментував ДТП з участю сина: "Випадок у реєстрі, його буде розглянуто згідно із законом"