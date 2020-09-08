"Ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Я не хочу з вами спілкуватися!" - син кандидата в мери Кривого Рогу від "СН" Шевчика, який збив 5 вересня хлопчика на пішохідному переході. ВIДЕО
18-річний син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" Дмитра Шевчика Марк збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП сталася 5 вересня. 11-річний криворожець отримав закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидно синуса, забій головного мозку та гематома потилиці. Крім того, у дитини перелом лівого плеча без зміщення, забій грудної клітки і тазу.
За словами очевидців, автомобіль рухався на заборонний сигнал світлофора і значно перевищував дозволену швидкість руху.
"Хлопчик падає. Мама впала над ним. Хлопчисько плаче. Цей відразу ж зняв номери. Сюди вже під'їжджав якийсь БМВ. Ці номерні знаки забрали", - розповідає одна з очевидців на записі з місця ДТП, яка з'явилася в мережі.
На записі є і невеликий фрагмент за участю Марка Шевчика, де його запитують про швидкість руху його автомобіля.
"Слухайте, ви шо приколюєтеся з мене, бл#дь? Відійдіть від мене, я кажу! Я не хочу з вами спілкуватися!", - каже на записі Шевчик-молодший.
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Виноват пешеход. Рафик нивиноват
Я ниче не говорю, но ночь, город, полный.... мягко говоря, не совсем интеллигентных индивидов и мамаша плетется сзади, а малой летит по зебре. За руку не мона было взять, не? Ну теперь не скоро возьмет. Понятно шо типо прав и т.д., но еще повезло шо позв. цел(или относительно цел). секунда = оценить ситуацию и не переть ибо "мне зеленый"(на том свете немало таких зеленых)
Мало ли почему была недалеко, но рядом, причин может быть масса. С 11-летним ребенком - твой аргумент вообще лишний.
Ты видишь шо ночь в новости? Ты в Кривом Роге был? И я тоже не был. А будешь? И я тоже не буду.
Пострадавший сам виноват?
сам виноват, ага - если подумать, то мог бы просто избежать этого, а не вызывать срачи виноват ли. виноват в тупости, а мажор - виновен по закону. за тупость не садят
- Цивилизация...
- Ну-ну эта "цивилизация" еще не раз вас нагнёт.
папашу нах с пляжа. не смог воспитать порядочного сына , нах с политики , кроме дерьма за этой гнидой ничего не будет.