"БУКи ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - нові записи вербування "вагнерівців". АУДIО
Журналістка Яніна Соколова опублікувала нові аудіозаписи вербування терористів ПВК Вагнера, в яких найманці розповідають про подробиці своєї участі в бойових діях на українській території.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозаписи опубліковано на сторінці Соколової в youtube.
Соколова пише, що записи були надіслані їй на електронну пошту. На них зафіксовано переговори з вагнерівцями Олексієм Волгіним, Дмитром Савицьким та Дмитром Григоряном. Вони підтверджують участь ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі і доводять причетність цієї групи до перевезення через українсько-російський кордон ракетних комплексів "БУК" і іншої російської військової техніки.
"Буки ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - розповідає на записах Григорян.
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ЗЕБИЛЫ - НЕОБУЧАЕМЫЕ
Іпаний квартальний клоун все просрав.
Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Текст петиции:
"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією."
Это наша ответственность (как граждан Украины) - бороться за правду и разобраться в том что произошло.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2741005059447335&set=a.1543210132560173&type=3 Mark Savchuk
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Он что предлагает посадить Бутусова?
__ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
доказательств планов посадки турецкого самолёта в Киеве нет.
копайте дальше.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published