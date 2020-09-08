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"БУКи ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - нові записи вербування "вагнерівців". АУДIО

Журналістка Яніна Соколова опублікувала нові аудіозаписи вербування терористів ПВК Вагнера, в яких найманці розповідають про подробиці своєї участі в бойових діях на українській території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозаписи опубліковано на сторінці Соколової в youtube.

Соколова пише, що записи були надіслані їй на електронну пошту. На них зафіксовано переговори з вагнерівцями Олексієм Волгіним, Дмитром Савицьким та Дмитром Григоряном. Вони підтверджують участь ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі і доводять причетність цієї групи до перевезення через українсько-російський кордон ракетних комплексів "БУК" і іншої російської військової техніки.

"Буки ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - розповідає на записах Григорян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців"

Автор: 

росія (65346) Донбас (22356) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+26
****, каких еще вам доказательств не хватает, чтобы отправить зеленую козлину на нары по статье госизмена!
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08.09.2020 17:46
+20
Ермак - козлина и предатель
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08.09.2020 17:44
+17
Ну, что 73% зедебилов , каких вм ещё доказательств надо , чтобы убедиться, что Ермак и зеленский предатели Украины??!!
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08.09.2020 18:11
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Ермак - козлина и предатель
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08.09.2020 17:44 Відповісти
Всі ці записи неможливо приєднати до кримінальної справи бо більше за все брешуть під час війни, під час полювання і під час співбесіди з майбутнім роботодавцем!
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Не в тему .Поумничал))
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08.09.2020 22:16 Відповісти
****, каких еще вам доказательств не хватает, чтобы отправить зеленую козлину на нары по статье госизмена!
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08.09.2020 17:46 Відповісти
Стаття держзрада не має строку давності, тому не тепер то в четвер блазень неодмінно сяде.
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08.09.2020 17:54 Відповісти
Скоро (с)
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08.09.2020 20:11 Відповісти
у слуги Урода по прежнему 30% рейтинга (больше всех)
ЗЕБИЛЫ - НЕОБУЧАЕМЫЕ
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09.09.2020 06:23 Відповісти
Всех этих кацапо-фышистких мразей отловим.даже 20 лет
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08.09.2020 17:52 Відповісти
Какие они тупые все. На таком разводе пойматься... Не ну жадные, от контрак-бабло...
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08.09.2020 18:01 Відповісти
Подивись непоганий матеріал від Миротворця "За двома зайцями". У найманці ідуть не від великого розуму.
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08.09.2020 19:02 Відповісти
Ну, что 73% зедебилов , каких вм ещё доказательств надо , чтобы убедиться, что Ермак и зеленский предатели Украины??!!
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08.09.2020 18:11 Відповісти
Вони сюди не заходять. А якщо й зайдуть, то тільки для того, щоб заявити "ВывсёвретИ". Кацапська школа.
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08.09.2020 18:32 Відповісти
Навіть чогось не хочеться це слухати.
Іпаний квартальний клоун все просрав.
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08.09.2020 18:11 Відповісти
Зешквар
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08.09.2020 18:12 Відповісти
Якби москалі таким чином вирішили підставити зеленьського, то вони би не записували ці плівки. Це точно була операція наших спецслужб. І точно Зеля її скасував, бо побоявся реакції *******.
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08.09.2020 18:22 Відповісти
Вчора на Слабоді слова Шапоклячина розпиналась що ніякої операції не було і запльовувала всім очі.
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08.09.2020 18:29 Відповісти
Она как Жирик, только в юбке - такая же тупая и беспринципная, и с таким же поганым ртом
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08.09.2020 18:39 Відповісти
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464 Петиция о создании ТСК по вагнеровцам.

Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.

"БУКи мы сопровождали. Через ноль много техники проходило: и танчики, и БМПшки, и БК проходило", - новые записи вербовки "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5634

Текст петиции:

"Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.

Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією."

Это наша ответственность (как граждан Украины) - бороться за правду и разобраться в том что произошло.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2741005059447335&set=a.1543210132560173&type=3 Mark Savchuk
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08.09.2020 21:05 Відповісти
Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Он что предлагает посадить Бутусова?
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09.09.2020 18:37 Відповісти
это импичмент - и ермак - агент гру добивается именно этого (напомню лучший друг Зе) - везде уже на нужние места поставлени шестерки и агенти мертветчука, что би он стал следующим презом и вуаля - союзное государство вместе с рф и рб ... печалька однако ...
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08.09.2020 21:24 Відповісти
У мудраго нарида следующий през будет Бойко ..Обосрали и Черновола выбрав коммуняку, и Ющенко послушав Йулю КАпительман и рашенскую пропаганду и Пороха против которОго было 86% всего черного пиара и фэйков (сначала тоже верил и возмущался) .Этот мудрий нарид не способен иметь свое независимое государствло-Державу --ВІН ОБОВЬЯЗКОВО ЇЇ ПРОСРЕ АБО ПРОДАСТЬ ЗА КОВБАСУ ПРО 2 .20
__ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
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08.09.2020 22:56 Відповісти
телефонные переговоры есть.
доказательств планов посадки турецкого самолёта в Киеве нет.
копайте дальше.
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08.09.2020 22:26 Відповісти
В.А.ЗЕЛЕН-ий сказав, що "маячня" - значить маячня! "Не заважайте."
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08.09.2020 22:35 Відповісти
"...Валєрьїч його звали..." шо, і тут Бєня засвітився?
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09.09.2020 01:02 Відповісти
" Я понял, я понял... .Как попугай. Надо говорить: " Я тебя услышал..."
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09.09.2020 09:18 Відповісти
Что то по записям нигде не указывается что буки из росий, а с какого то нуля, и что с них стреляли прям бомжи какие то а не росиянские вояки. Это прям получается не операция нашей разведки, с сомнительными целями захватить, что б потом отпустить, как с Цемахом. А фсб какая то что б отмазать росян от причастности к сбитию малазийского боинга.
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09.09.2020 10:29 Відповісти
Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464?aname=published
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09.09.2020 12:42 Відповісти
_ЛІНА КОСТЕНКО----- "Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів..."
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09.09.2020 18:23 Відповісти
 
 