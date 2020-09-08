"БУКи ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - нові записи вербування "вагнерівців". АУДIО

Журналістка Яніна Соколова опублікувала нові аудіозаписи вербування терористів ПВК Вагнера, в яких найманці розповідають про подробиці своєї участі в бойових діях на українській території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозаписи опубліковано на сторінці Соколової в youtube.

Соколова пише, що записи були надіслані їй на електронну пошту. На них зафіксовано переговори з вагнерівцями Олексієм Волгіним, Дмитром Савицьким та Дмитром Григоряном. Вони підтверджують участь ПВК Вагнера в бойових діях на Донбасі і доводять причетність цієї групи до перевезення через українсько-російський кордон ракетних комплексів "БУК" і іншої російської військової техніки.

"Буки ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - розповідає на записах Григорян.

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