Аваков закликав учасників виборчого процесу дотримуватися законів і повідомляти про порушення. ВИДЕО
У Міністерства внутрішніх справ України достатньо сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу.
Про це заявив глава відомства Арсен Аваков у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Через кілька днів зареєстровані кандидати почнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем і операцій, не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити: у МВС України досить сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу", - підкреслив міністр.
Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", на підкуп виборців, провокації та інші порушення.
За його словами, інформація про такі спроби вже з'являється.
"Ми тісно співпрацюємо з Центральною виборчою комісією і нашим традиційним партнером "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють ретельний моніторинг передвиборчої гонки і фіксують порушення. У Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє повідомлення. Інформацію про порушення виборчого процесу можна надавати по телефону: 044-254-97-56", - повідомив глава МВС.
Аваков також закликав кандидатів і їхні передвиборчі штаби в умовах пандемії COVID-19 враховувати обмежувальні заходи і не ризикувати здоров'ям своїх виборців.
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≈ 45 Кг «варьонки»: («ухо-горло-нос-сіська-піська-хвост»).
Хай хто зараз поділить свій доход, на вартість 1 кг ковбаси для котів.
Скіко ?
А именно, пустые магазинные полки, витрины, морозильники и холодильники!
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https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат https://mobile.twitter.com/lemberg_15 @lemberg_15 https://mobile.twitter.com/lemberg_15/status/1303335040403808257 1 ч
Зовсім не шановні виборці ЗЄ!
Явка на виборах тіко в уніформі
В менший масштаб пика не влазила
🤣
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.
По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.
Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.
Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.
Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.
Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.
Мэры всех городов Украины, вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов, требуют личной встречи с Гарантом Конституции.
Борис Филатов