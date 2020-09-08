Аваков закликав учасників виборчого процесу дотримуватися законів і повідомляти про порушення. ВИДЕО

У Міністерства внутрішніх справ України достатньо сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу.

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Через кілька днів зареєстровані кандидати почнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем і операцій, не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити: у МВС України досить сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу", - підкреслив міністр.

Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", на підкуп виборців, провокації та інші порушення.

За його словами, інформація про такі спроби вже з'являється.

"Ми тісно співпрацюємо з Центральною виборчою комісією і нашим традиційним партнером "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють ретельний моніторинг передвиборчої гонки і фіксують порушення. У Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє повідомлення. Інформацію про порушення виборчого процесу можна надавати по телефону: 044-254-97-56", - повідомив глава МВС.

Аваков також закликав кандидатів і їхні передвиборчі штаби в умовах пандемії COVID-19 враховувати обмежувальні заходи і не ризикувати здоров'ям своїх виборців.