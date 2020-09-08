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Аваков закликав учасників виборчого процесу дотримуватися законів і повідомляти про порушення. ВИДЕО

У Міністерства внутрішніх справ України достатньо сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу.

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Через кілька днів зареєстровані кандидати почнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правил агітації, не вдаватися до незаконних схем і операцій, не розхитувати ситуацію на своїх округах. Хочу попередити: у МВС України досить сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу", - підкреслив міністр.

Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих мереж", на підкуп виборців, провокації та інші порушення.

За його словами, інформація про такі спроби вже з'являється.

"Ми тісно співпрацюємо з Центральною виборчою комісією і нашим традиційним партнером "Громадянською мережею "Опора", які здійснюють ретельний моніторинг передвиборчої гонки і фіксують порушення. У Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє повідомлення. Інформацію про порушення виборчого процесу можна надавати по телефону: 044-254-97-56", - повідомив глава МВС.

Аваков також закликав кандидатів і їхні передвиборчі штаби в умовах пандемії COVID-19 враховувати обмежувальні заходи і не ризикувати здоров'ям своїх виборців.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3503) місцеві вибори (1366) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+6
Клоун продовжує використовувати службове становище і здійснювати політичну агітацію за гроші платників податків. Сьогодні в Житомирі.Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3325
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08.09.2020 18:18
+3
Суммы не совпадают, колбаса была по 2-20,(в рублях) ,потом стала 54грн,а сейчас если посчитать колбаса обошлась 580 грн,а показывают 54грн
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08.09.2020 18:35
+2
клянчат? это лошье взяло в осаду базары и магазины со всех сторон ,они знают в стоянку все не влезут Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 8502 Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 2271вот этим и не хило на овёс сшибают !!!!!
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08.09.2020 18:21
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Аваков молодец .Навёл в Украине порядок в полиции.
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08.09.2020 18:10 Відповісти
))))))))))) раньше деньги на дорогах выбивали, в нагляк, теперь клянчат как потерпевшее лошье.
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08.09.2020 18:13 Відповісти
клянчат? это лошье взяло в осаду базары и магазины со всех сторон ,они знают в стоянку все не влезут Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 8502 Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 2271вот этим и не хило на овёс сшибают !!!!!
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08.09.2020 18:21 Відповісти
Клоун продовжує використовувати службове становище і здійснювати політичну агітацію за гроші платників податків. Сьогодні в Житомирі.Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3325
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08.09.2020 18:18 Відповісти
ОПЗЖ идут вторым списком и происходит тихий захват власти любителями Руського Мира,ну это те которые любят жить колхозно общаком ,ничего не делать и получать одинаково, стучать на .....и очень любя халяву ,и новости Мацквы.
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08.09.2020 18:23 Відповісти
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 1021
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08.09.2020 18:26 Відповісти
А есть доказательства что за бюджетные деньги кто то что то рекламирует?Ведь все проходные партии получили деньги плательщиков налогов по закону .
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08.09.2020 18:28 Відповісти
Суммы не совпадают, колбаса была по 2-20,(в рублях) ,потом стала 54грн,а сейчас если посчитать колбаса обошлась 580 грн,а показывают 54грн
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08.09.2020 18:35 Відповісти
На середню зарплату в СССР 100 («чистими»), можна було купити 100 рупь : 2,20 рупь/кг
45 Кг «варьонки»: («ухо-горло-нос-сіська-піська-хвост»).
Хай хто зараз поділить свій доход, на вартість 1 кг ковбаси для котів.
Скіко ?
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08.09.2020 18:42 Відповісти
На среднюю зарплату в ссср (чистыми), гарантированно можно было купить только вот этот продукт:
Аваков закликав учасників виборчого процесу дотримуватися законів і повідомляти про порушення - Цензор.НЕТ 4806

А именно, пустые магазинные полки, витрины, морозильники и холодильники!
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08.09.2020 18:54 Відповісти
Так сейчас зарплата те же 4 700 гривен ,но за комуналку нужно отдать 3 000 гривен . Вот и считай математик.
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08.09.2020 19:03 Відповісти
Є доказ, що Янелох порушує Закон, рекламуючи свою партію. І цей доказ у вас перед очима. Він якої країни президент? Зе- срани, чи, все-таки, України? Чи вам "какаяразница"?
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08.09.2020 18:55 Відповісти
Просто Коломойский пишет сценарий Голобородько,а артист Зеленский всё делает по сценерию,так в контракте записано.
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08.09.2020 19:01 Відповісти
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15


https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15
https://mobile.twitter.com/lemberg_15 Лісовий Брат https://mobile.twitter.com/lemberg_15 @lemberg_15 https://mobile.twitter.com/lemberg_15/status/1303335040403808257 1 ч

Зовсім не шановні виборці ЗЄ!
Явка на виборах тіко в уніформі

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 5079
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08.09.2020 18:20 Відповісти
Щоб ви розуміли: це - гігантський портрет голови Рівненської ОДА Коваля, який балотується на посаду Рівненського міського голови від "слуг"

В менший масштаб пика не влазилаАваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 6406
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08.09.2020 18:25 Відповісти
А ви кажете: "Дурак, куда деньги дел? Куда деньги дел?"
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08.09.2020 18:59 Відповісти
Типа они у нас когда то соблюдались.. Или типа у нас когда то кого то за это наказали.. Не смешите людей.
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08.09.2020 18:25 Відповісти
Вспомнились слова Скрябина Кузьмы.....
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08.09.2020 18:29 Відповісти
Какія стария слова і кака крюжітца галава..
🤣
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08.09.2020 18:33 Відповісти
Авакян, а ты со своими мусорами, соблюдаешь законы, аль они для вас не писаны???
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08.09.2020 18:35 Відповісти
зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію «Слуга Народу». Про це свідчать фото та відеоматеріали, оприлюднені за результатами регіональних поїздок президента.
Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн. (всього від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти В. Зеленського). При цьому варто врахувати, що ці цифри не враховують значних коштів, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать законы и сообщать о нарушениях - Цензор.НЕТ 3743
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08.09.2020 18:39 Відповісти
Зелёная власть конкретно сошла с ума.

Понимая, что они с треском проваливают выборы, они включили самые грязные методы механизмы борьбы с местным самоуправлением.

По всей стране, а не только в Днепре, фабрикуются уголовные дела.

Городам не согласовывают кредиты на строительство больниц.

Тепловикам арестовывают счета, чтобы сорвать отопительный сезон, а обвинить в этом действующих мэров.

Всеми этими подлостями руководят из Офиса Президента.

Зеленскому не удасться сделать вид, что он к этому не причастен.

Мэры всех городов Украины, вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов, требуют личной встречи с Гарантом Конституции.

Борис Филатов
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08.09.2020 18:40 Відповісти
соблюдать законы/ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский / Заявление Авакова 23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, оказалось пуком. За который надо ответить.
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08.09.2020 19:18 Відповісти
Я вказую авакову на зеленського, який за державний кошт їздить по Україні і агітує за слуг. Аваков, чуєте?
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08.09.2020 19:45 Відповісти
 
 