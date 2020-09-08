Концерти "Кварталу-95" відбувалися в готелі турецької фірми "Онур", яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ. ВIДЕО
Коміки "Кварталу-95" виступали в готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", що входить у групу турецького забудовника "Онур",у 2017-му і збиралися повторити там своє шоу "Весело" в 2020-му.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Стопкор".
У різні роки в шоу брали участь українські бізнесмени, депутати і чиновники. Зокрема, колишнього податківця і нинішнього представника Зе-команди в Чернівецькій області Валерія Другановського представили Володимиру Зеленському саме під час турецького "вояжу", зазначає видання. Минулого року сам Зеленський із сім'єю відвідав фестиваль вже в статусі гаранта.
Перший у Туреччині резорт під брендом Hilton у туристичному центрі Саригерме, де поєднуються Середземне та Егейське моря, на території 150 га у 2009 році побудувала місцева компанія Göçay на замовлення спорідненої Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".
Люксовий готель входить до складу групи Onur – одного з лідерів турецького ринку будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури.
"Веселий" фестиваль вперше завітав до Hilton Dalaman Sarıgerme у травні 2017 року. За дивним збігом, відтоді й розпочалась тісна дружба Onur та Göçay з українською владою: як свідчить система Prozorro, з 2017-го до квітня 2020 року місцеві представництва турецьких компаній розіграли між собою дорожньо-будівельні підряди на суму понад 37 млрд грн.
Як зазначає видання Наші гроші, після обрання президентом України Володимир Зеленський одного разу під час візиту на дорожнє будівництво відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онур" та особисто привітав представників компанії на презентації "Великого будівництва".
У лютому 2020-го саме фірма "Göçay" і українське представництво "Onur" розіграли між собою тендер на будівництво моста в Запоріжжі за 12 млрд грн.
"Укравтодор" відхилив чотирьох конкурентів, залишивши тільки дві турецькі фірми. Експерти "Ліги антитрасту" подали в Антимонопольний комітет заяву про ознаки спільної підготовки тендерних пропозицій цих фірм та інші зв'язки між ними.
Видання також нагадує, що громадська організація "Стоп корупції" у червні домовилася про співпрацю з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим.
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хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
Сколько ездила в Закарпатье - столько и видела как техника ОНУР работала на строительстве трассы. Так же на трассе работали македонцы
Я как в Украину еду или обратно - темпы невероятные
А Тепер что-то тормознулось
Раньше китайцы были на площадке , а вот в последний раз китайцев видно не было
https://www.dialog.ua/ukraine/214420_1599151391?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Строительство дорог - жто хорошая стиральная машина , власть моет бюджет себе на выборы
Вот и Кирпа Строил трассу Одесса Киев как раз под выборы 2094
он же 10 процентов для своих приныкал... не уничтожил? ну? и какие предъявы? ))))))
Так шо не надо на БУБОЧКУ ругаться из-за 10 процентов 😀😀😀
08.09.20 13:13 Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог
я и подытожил - что 10 процентиков все же для своих, закадычных... оставил (приныкал)
Турецкая компания "Онур" выиграла тендер на ремонт дорог во Львовской области
13.04.2018
Турецкая Onur выиграла тендер на ремонт дороги в Киеве стоимостью 418,5 млн грн
5 октября 2018
"Онур Конструкцион Интернешнл" построит участок дороги Н-31 за 428 млн гривен
24 июля 2018 г.
В Запорожье "Onur" заканчивает ремонт дороги возле "Украины": делали вечером и ночью
Зрада! Зеленский! Расследование! Карупция! Арррряяя!
І будуйте якісно
А то -одне фуфло з відкатами ...
У когось є претензії по якості та термінах роботи доріг від Онур ?
Бо Зеленський та Ко - їздять на мерсах ..ламборджини .., лексусах ..., і т.д. і т.п.
То ли дело Порошенко с Кличко абсолютно случайно встретились с хфирташем , так совпало, что прямо перед выборами в Украине. Потом Луценко часто с некоторыми фигурантами громких дел в Украине случайно встречался то в Израиле, то в Нидерландах.
Ночные встречи порошенко с медведчуком, бойкой и другими одиозными личностями , жму руку-обнимаю, наконец, тоже все случайное стечение обстоятельств.
Но вот концерт Квартала - это чудо чудное! Они ж должны были вместо концерта шпалы класть или клубнику собирать
Онур будував трасу Київ-Чоп ще до Євро 2012.
Потім проводив реконструкцію проспекту Бажана в Києві. Далі будував трасу Київ-Харків.
Це ще задовго до Зеленського
Чи як вище вже писано - погано їхні дрони громят москалів ?
Ще з 90- х привикли , що турецьке - не зовсім якісне ...
Та вони за цей час пройшли весь путь , який мала пройти Україна та вступили у НАТО !
"ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят..."