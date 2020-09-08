Концерти "Кварталу-95" відбувалися в готелі турецької фірми "Онур", яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ. ВIДЕО

Коміки "Кварталу-95" виступали в готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", що входить у групу турецького забудовника "Онур",у 2017-му і збиралися повторити там своє шоу "Весело" в 2020-му.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Стопкор".

У різні роки в шоу брали участь українські бізнесмени, депутати і чиновники. Зокрема, колишнього податківця і нинішнього представника Зе-команди в Чернівецькій області Валерія Другановського представили Володимиру Зеленському саме під час турецького "вояжу", зазначає видання. Минулого року сам Зеленський із сім'єю відвідав фестиваль вже в статусі гаранта.

Перший у Туреччині резорт під брендом Hilton у туристичному центрі Саригерме, де поєднуються Середземне та Егейське моря, на території 150 га у 2009 році побудувала місцева компанія Göçay на замовлення спорідненої Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".

Читайте також: Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг

Люксовий готель входить до складу групи Onur – одного з лідерів турецького ринку будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури.

"Веселий" фестиваль вперше завітав до Hilton Dalaman Sarıgerme у травні 2017 року. За дивним збігом, відтоді й розпочалась тісна дружба Onur та Göçay з українською владою: як свідчить система Prozorro, з 2017-го до квітня 2020 року місцеві представництва турецьких компаній розіграли між собою дорожньо-будівельні підряди на суму понад 37 млрд грн.

Як зазначає видання Наші гроші, після обрання президентом України Володимир Зеленський одного разу під час візиту на дорожнє будівництво відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онур" та особисто привітав представників компанії на презентації "Великого будівництва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" Зеленського на Дніпропетровщині доручили скандальній компанії, пов'язаній з головою облради Олійником, - ЗМІ

У лютому 2020-го саме фірма "Göçay" і українське представництво "Onur" розіграли між собою тендер на будівництво моста в Запоріжжі за 12 млрд грн.

"Укравтодор" відхилив чотирьох конкурентів, залишивши тільки дві турецькі фірми. Експерти "Ліги антитрасту" подали в Антимонопольний комітет заяву про ознаки спільної підготовки тендерних пропозицій цих фірм та інші зв'язки між ними.

Видання також нагадує, що громадська організація "Стоп корупції" у червні домовилася про співпрацю з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим.