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Концерти "Кварталу-95" відбувалися в готелі турецької фірми "Онур", яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ. ВIДЕО

Коміки "Кварталу-95" виступали в готелі "Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa", що входить у групу турецького забудовника "Онур",у 2017-му і збиралися повторити там своє шоу "Весело" в 2020-му.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Стопкор".

У різні роки в шоу брали участь українські бізнесмени, депутати і чиновники. Зокрема, колишнього податківця і нинішнього представника Зе-команди в Чернівецькій області Валерія Другановського представили Володимиру Зеленському саме під час турецького "вояжу", зазначає видання. Минулого року сам Зеленський із сім'єю відвідав фестиваль вже в статусі гаранта.

Концерти Кварталу-95 відбувалися в готелі турецької фірми Онур, яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ 01

Перший у Туреччині резорт під брендом Hilton у туристичному центрі Саригерме, де поєднуються Середземне та Егейське моря, на території 150 га у 2009 році побудувала місцева компанія Göçay на замовлення спорідненої Göçay-Onur Tourism Operation Investment Construction Transportation Mining and Trade Inc".

Читайте також: Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг

Люксовий готель входить до складу групи Onur – одного з лідерів турецького ринку будівництва дорожньо-транспортної інфраструктури. 

Концерти Кварталу-95 відбувалися в готелі турецької фірми Онур, яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ 02

"Веселий" фестиваль вперше завітав до Hilton Dalaman Sarıgerme у травні 2017 року. За дивним збігом, відтоді й розпочалась тісна дружба Onur та Göçay з українською владою: як свідчить система Prozorro, з 2017-го до квітня 2020 року місцеві представництва турецьких компаній розіграли між собою дорожньо-будівельні підряди на суму понад 37 млрд грн.

Як зазначає видання Наші гроші, після обрання президентом України Володимир Зеленський одного разу під час візиту на дорожнє будівництво відкритим текстом запропонував віддавати підряди "Онур" та особисто привітав представників компанії на презентації "Великого будівництва".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" Зеленського на Дніпропетровщині доручили скандальній компанії, пов'язаній з головою облради Олійником, - ЗМІ

У лютому 2020-го саме фірма "Göçay" і українське представництво "Onur" розіграли між собою тендер на будівництво моста в Запоріжжі за 12 млрд грн.

"Укравтодор" відхилив чотирьох конкурентів, залишивши тільки дві турецькі фірми. Експерти "Ліги антитрасту" подали в Антимонопольний комітет заяву про ознаки спільної підготовки тендерних пропозицій цих фірм та інші зв'язки між ними.

Видання також нагадує, що громадська організація "Стоп корупції" у червні домовилася про співпрацю з головою "Укравтодору" Олександром Кубраковим.

Автор: 

дороги (3065) Квартал-95 (183) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+32
та совпадение ))))) да? )))))))))
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08.09.2020 20:56
+24
ой как неудобно...
хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
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08.09.2020 20:56
+14
он им хреном по роялю, они нам дороги.., хотя, конечно, может быть и совпадение
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08.09.2020 21:01
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та совпадение ))))) да? )))))))))
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08.09.2020 20:56 Відповісти
он им хреном по роялю, они нам дороги.., хотя, конечно, может быть и совпадение
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08.09.2020 21:01 Відповісти
100%, Турецькі готелі ремонтують дороги, наші готелі працюють як навчальні заклади. Все по спеціальності.
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08.09.2020 21:09 Відповісти
Барига!!
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08.09.2020 22:00 Відповісти
ой как неудобно...
хотя вру. этим уродам все удобно. случайно с этой конторой 95 рыгатник сотрудничает давая концерты "тагилам" в турции и не менее случайно эта контора строит большгинство дорог в Украине получая огромные деньги из бюджета бесконтрольно и по завышенным сметам.
бизнес по криворожски
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08.09.2020 20:56 Відповісти
Вообще-то ОНУР строит украинские дороги уже более 10 лет. И Зеленский и Порошенко здесь совсем не причём
Сколько ездила в Закарпатье - столько и видела как техника ОНУР работала на строительстве трассы. Так же на трассе работали македонцы
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08.09.2020 20:57 Відповісти
Да, только вот другие президенты, не предлагали открытым текстом, отдавать ОНУР подряды
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08.09.2020 21:01 Відповісти
баран ты отличаешь "тендеры через Прозорро" и "отдайте строить этим как его Онур о"?
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08.09.2020 21:31 Відповісти
Буквально пару месяцев назад у нас, в Полтаве, ОНУР пытались отодвинуть, ходили слухи, что наши будут достраивать. Да и технику им жгли. Турки строят качественно, в отличие, от наших автодорожников.
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08.09.2020 21:30 Відповісти
Я разве что то говорил о качестве?! Даже если они строят лучше всех! Должны быть определенные принципы подбора подрядчика - это т.н. тендеры. И придумали их во всем мире, не просто так!!!
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08.09.2020 21:48 Відповісти
Кстати вокруг Житомира окружную китайцы строили .
Я как в Украину еду или обратно - темпы невероятные
А Тепер что-то тормознулось

Раньше китайцы были на площадке , а вот в последний раз китайцев видно не было
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08.09.2020 22:23 Відповісти
одно дело работать через тендер а другое по указке недомерка
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08.09.2020 21:32 Відповісти
Вопрос присутствует
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08.09.2020 22:20 Відповісти
Бути такого не може. Випадковість. Співпадіння і не більше.
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08.09.2020 20:57 Відповісти
Исполнительный продюсер "95 квартала" Божков "зацепил" машину в Киеве и скрылся с места ДТП

https://www.dialog.ua/ukraine/214420_1599151391?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ - Цензор.НЕТ 8138
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08.09.2020 20:58 Відповісти
Кошмар!
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08.09.2020 21:18 Відповісти
Шмара, а если он бы твою(хотя откуда у тебя она) машину задел?
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08.09.2020 21:31 Відповісти
Еще один кокаинист.
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08.09.2020 23:36 Відповісти
Турки, конечно, жулики еще те! Вспомним о чем брат Ермака на пленках вещал. Но, с другой стороны, Онур в Украине работает давно и качественно!
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08.09.2020 20:59 Відповісти
А почему турки жулики ? Пример приведите пожалуйста
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08.09.2020 22:25 Відповісти
Хтось із прихвосней оголосив, що на дорожніх тендерах наші привладні мародери збирають 40% відкатів. Мабуть не без участі турків.
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08.09.2020 23:07 Відповісти
НЕЕТЬ . 50 процентов отката на дорогах были ещё до турков
Строительство дорог - жто хорошая стиральная машина , власть моет бюджет себе на выборы
Вот и Кирпа Строил трассу Одесса Киев как раз под выборы 2094
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08.09.2020 23:13 Відповісти
2004
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08.09.2020 23:13 Відповісти
Это Бубочка так уничтожил "тендерных тролей"
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08.09.2020 20:59 Відповісти
а не надо так гаварить)))
он же 10 процентов для своих приныкал... не уничтожил? ну? и какие предъявы? ))))))
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08.09.2020 22:05 Відповісти
Вообще дороги строили с откатом 50 процентов .

Так шо не надо на БУБОЧКУ ругаться из-за 10 процентов 😀😀😀
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08.09.2020 22:26 Відповісти
не-не-не...я не про то...
08.09.20 13:13 Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог

я и подытожил - что 10 процентиков все же для своих, закадычных... оставил (приныкал)
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08.09.2020 22:33 Відповісти
30.05.2017
Турецкая компания "Онур" выиграла тендер на ремонт дорог во Львовской области
13.04.2018
Турецкая Onur выиграла тендер на ремонт дороги в Киеве стоимостью 418,5 млн грн

5 октября 2018
"Онур Конструкцион Интернешнл" построит участок дороги Н-31 за 428 млн гривен

24 июля 2018 г.

В Запорожье "Onur" заканчивает ремонт дороги возле "Украины": делали вечером и ночью

Зрада! Зеленский! Расследование! Карупция! Арррряяя!
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08.09.2020 21:02 Відповісти
То ви хочете сказати, що Онур - порохоботи?)))))
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Они ещё перед евро 2012 строили. Скорей янучары
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08.09.2020 21:10 Відповісти
Это чертило ольгинское
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08.09.2020 21:33 Відповісти
так новость об чем?они уже лет 10 строят дороги.
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08.09.2020 21:03 Відповісти
Не люблю Зеленского, но "Онур" делает дороги в Украине ой как много лет уже...
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08.09.2020 21:04 Відповісти
дик створіть свої дорогобудівельні фірми - накупіть техніки на 10 000 000 ,освойте ******* технології , платіть робітникам -щоб не тільки синяки у вас працювали !

І будуйте якісно
А то -одне фуфло з відкатами ...
У когось є претензії по якості та термінах роботи доріг від Онур ?
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08.09.2020 21:47 Відповісти
Добавлю - їздіть на Тавріях чи Запорожцях !
Бо Зеленський та Ко - їздять на мерсах ..ламборджини .., лексусах ..., і т.д. і т.п.
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08.09.2020 21:53 Відповісти
А мосты?
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08.09.2020 23:37 Відповісти
Зрада!
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08.09.2020 21:04 Відповісти
5 лет катались по Турциям,Кипрам,Израилям,Грециям с гастролями....а в это времия Мужики защищали Украину не щадя жизни своей чтобы эти гастролеры бабло косили...,и кто итоге идиот?
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08.09.2020 21:08 Відповісти
Будь в Украине в 2014 году маршал Финляндии Маннергейм...думаю что Зелемойские висели бы на столбах...
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08.09.2020 21:11 Відповісти
Еще не вечер . Будет он там висеть это уже факт.
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08.09.2020 21:17 Відповісти
Ужос!
То ли дело Порошенко с Кличко абсолютно случайно встретились с хфирташем , так совпало, что прямо перед выборами в Украине. Потом Луценко часто с некоторыми фигурантами громких дел в Украине случайно встречался то в Израиле, то в Нидерландах.

Ночные встречи порошенко с медведчуком, бойкой и другими одиозными личностями , жму руку-обнимаю, наконец, тоже все случайное стечение обстоятельств.
Но вот концерт Квартала - это чудо чудное! Они ж должны были вместо концерта шпалы класть или клубнику собирать
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08.09.2020 21:16 Відповісти
Зеленые гниды пилят бюджет, ничего нового, переплюнули в корупции яныка
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08.09.2020 21:25 Відповісти
Вы все проспали. Посмотрите видео, какие дороги, какого великолепного качества , бетонные дороги, необходимые нам всем , строятся по программе президента Большая стройка. Это все делается глобально. Я просто не понимаю, почему такое позитивное дело все равно воспринимается вами в штыки. Вы никуда не ездите? Сидите безвылазно дома?
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08.09.2020 21:34 Відповісти
воровство просто зашкаливает, бюджет распилен, антикороновирусный фонд попилен этими ворами тоже, я видосики не смотрю, езжу да, межгород весь в ямах, такое впечатление, что вы живете в другой реальности.
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08.09.2020 22:01 Відповісти
Вона зебілка-аутистка, у них дійсно інша реальність.
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08.09.2020 23:03 Відповісти
Читаю и плачу, дорога накатана давно, это не новость, это продолжение.Нет времени объяснять, прахоботы и зелень, не выживут На прахе, даже зелень пропадает.
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08.09.2020 21:18 Відповісти
Ну хоть не сантехник с электриком из 95-го квартала и то плюс , хотя там видимо уже просто люди кончились ,все при должностях среди новых лиц.
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08.09.2020 21:20 Відповісти
Концерты "Квартала-95" проходили в гостинице турецкой фирмы "Онур", которая теперь ремонтирует украинские дороги, - СМИ - Цензор.НЕТ 1789
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08.09.2020 21:21 Відповісти
Майдан проходил без всяких Фирташей, Ведмедчуков и прочих миллиардеров из РосУкрЭнерго и их Папы Кучмы...к которым Порошенко не имел никакого отношения...Таня вам бы в школу...подучится...
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08.09.2020 21:21 Відповісти
Так поэтому и подсуетились олигархи, чтобы президентом Порошенка выбрали, который их в обиду не даст. Так и получилось. Я ещё с момента, когда он запрыгнул на бульдозер, сдерживая народ, понял, что он не на стороне народа - волк в овечей шкуре.
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08.09.2020 21:32 Відповісти
да пох кто... турки-не турки... все равно будут дучше, чем при укравтодоре...!!!
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08.09.2020 21:22 Відповісти
А коментировать КТО( армяне и другие товарищи) и которые"ремонтировали" дороги тридцать лет за ЧЕТЫРЕЖДЫ большие бюджеты не хотите? Ну прокомментируйте дороги сейчас ЗА ГОД и мизерный бюджет и дороги за тридцать лет и "саавсем" другие бюджеты. Мне очень интересно почему не комментируют Шулявский мост( стоящий на подпорках) ,который китайцы сделали бы дней за четырнадцать,а боксер делал с ЗА 100% предоплату ГОД и затем "заплатил" ещё 100% стоимости тендера( между прочим из киевского бюджета). И ,****,никого из придурков не интересует как это спокойно добавили полмиллиарда и почему,например, банку Аркада ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ работу киевский бюджет НЕ платит,а тут за НЕ выполненную работу заплатил 100% предоплаты. Никому не интересно. Да по мне пусть ИШАКИ из Судана строят лишь бы дёшево и нормального качества,а не как тридцать лет до этого.
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08.09.2020 21:28 Відповісти
Эрдоган делает все красиво,особенно в Сирии и Ливии... А то что дроны Эрдогана летают на украинских двигателях,то просто сказка...
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08.09.2020 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=eggclBNf4Zc&feature=emb_logo Напрасно гундявого ругают за дурной вкус и потаканию низменным инстинктам быдляцких масс янелох просто украл чужую идею
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08.09.2020 21:33 Відповісти
Журналісти брехуни.
Онур будував трасу Київ-Чоп ще до Євро 2012.
Потім проводив реконструкцію проспекту Бажана в Києві. Далі будував трасу Київ-Харків.
Це ще задовго до Зеленського
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08.09.2020 21:45 Відповісти
І що погано ?
Чи як вище вже писано - погано їхні дрони громят москалів ?
Ще з 90- х привикли , що турецьке - не зовсім якісне ...
Та вони за цей час пройшли весь путь , який мала пройти Україна та вступили у НАТО !
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08.09.2020 22:05 Відповісти
А еще ОНУР покупает у брата Юзика щебень, по завышенной в два раза цене.
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08.09.2020 22:00 Відповісти
ой зрада. надо было только мальдивскому готелю подряд отдать.
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08.09.2020 22:06 Відповісти
Свій до свого по своє.
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08.09.2020 22:09 Відповісти
Перефразируя цитату "сериала всех времён и народов":

"ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят, ТрындЯт и ТрЫндят..."
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08.09.2020 22:10 Відповісти
ахмед ма доллар?
Концерти "Кварталу-95" відбувалися в готелі турецької фірми "Онур", яка тепер ремонтує українські дороги, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6135
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08.09.2020 22:44 Відповісти
Зебіли вже писали під цією новиною про свинарчуків і баригу шоколадного? 😂😂😂
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08.09.2020 23:34 Відповісти
Украинским участникам тендера не дали из говна и палок налепить дорог и раскрасть деньги. Вот беда. Каждый день иду мимо дороги,которую строит Onur и понимаю, что наши косорукие и воровитые кустари им и в подметки не годятся
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09.09.2020 00:26 Відповісти
А шо, мощный ЗЕ не имеет в команде новых лиц умеющих строить дороги? Запер их в социальном лифте? 🤡
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09.09.2020 07:53 Відповісти
Запер, а тут оборвались ЗЕ-тросы и "мементум море". Пришлось турков нанимать.
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09.09.2020 08:02 Відповісти
А что у нас при ПАП были виртуозные дорожные строители? Откуда им взяться в Украине, если страна продолжает оставаться совком?
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09.09.2020 09:55 Відповісти
Старая советская пословица - рука руку моет...
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09.09.2020 10:18 Відповісти
Старая советская пословица - рука руку моет...
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09.09.2020 10:19 Відповісти
Если шут пытается управлять страной, то почему гостинничная компания не может ремонтировать дороги? Наоборот,очень даже прикольненько получается. Одна беда - нам потом по этим дорогам ездить...
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09.09.2020 10:23 Відповісти
Так тут ще лише вчора Зелене Гавно щось про дорожні тендери тявкало, і сказало, що проблеми вже усунені. Не такий Клоун вже й баран, як всі про нього думають. Він не просто ворог, він кідарас (прошу вибачити мене ЛГБТ-спільноту, це не про вас). І якщо до деяких ворогів ще можна відноситись з повагою, то до кідарасів - ніколи.
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09.09.2020 10:35 Відповісти
 
 