Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники. ВIДЕО

Увечері 8 вересня на акції на підтримку затриманої опозиціонерки Марії Колесникової і "Марші на підтримку репресованих" у Мінську відбулися затримання.

Список затриманих оприлюднив правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ. У ньому 55 осіб. Акції відбувалися увечері 8 вересня біля Комаровського ринку і на пр. Машерова.

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Також, за даними правозахисників, у себе вдома в Мінську затримали Івана Василюка, одного з координаторів виборчого штабу Валерія Цепкала.

Проходять й інші затримання в різних містах Білорусі. Зокрема, продовжують затримувати учасників студентських акцій протесту. Серед затриманих студент БДТУ Дмитро Синюк. До цього йому телефонували, щоб "просто поговорити". Він сам це пов'язує з подіями 9-12 серпня. Повідомляється також, що його затримали в Бресті.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.