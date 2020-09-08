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Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники. ВIДЕО

Увечері 8 вересня на акції на підтримку затриманої опозиціонерки Марії Колесникової і "Марші на підтримку репресованих" у Мінську відбулися затримання.

Список затриманих оприлюднив правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ. У ньому 55 осіб. Акції відбувалися увечері 8 вересня біля Комаровського ринку і на пр. Машерова.

Читайте також: Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова

Також, за даними правозахисників, у себе вдома в Мінську затримали Івана Василюка, одного з координаторів виборчого штабу Валерія Цепкала.

Проходять й інші затримання в різних містах Білорусі. Зокрема, продовжують затримувати учасників студентських акцій протесту. Серед затриманих студент БДТУ Дмитро Синюк. До цього йому телефонували, щоб "просто поговорити". Він сам це пов'язує з подіями 9-12 серпня. Повідомляється також, що його затримали в Бресті.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Автор: 

Білорусь (7938) затримання (4343) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) силовики (2514) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+12
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2594
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08.09.2020 22:53
+12
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3563
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08.09.2020 22:55
+9
Интересно,белоруский ОМОН и белоруские протестующие это один народ?
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08.09.2020 22:53
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Силовики не перейдут на сторону протестующих.
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08.09.2020 22:48 Відповісти
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2594
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08.09.2020 22:53 Відповісти
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3563
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08.09.2020 22:55 Відповісти
Пора формувати добровольчі підрозділи для відправки в Біларусь.
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08.09.2020 23:03 Відповісти
Тут скоро у нас їх не буде вистачати, щедрий ти наш.
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08.09.2020 23:15 Відповісти
Да ну! Достаточно собрать всех форумных петиков, - и Лука падет!
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09.09.2020 00:02 Відповісти
Достатньо взяти всіх зелебобіків, совкодрочерів і ригоублюдків, вислати в кацапію і нехай вони там будують світле майбутнє, правда на просторах Сибіру, ну то таке.
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09.09.2020 07:39 Відповісти
Мусоров нужно кастрировать. Чтобы эта порода не воспроизводилась.
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08.09.2020 22:49 Відповісти
Интересно,белоруский ОМОН и белоруские протестующие это один народ?
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08.09.2020 22:53 Відповісти
This is a question..
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08.09.2020 22:57 Відповісти
мусора всегда против своего народа - в карательные органы именно такие и идут, так их там дополнительно натаскивают...
к Украины это тоже верно..
хуже что и армия в Белоруссии против своего народа - а вот это уже зашквар..
даже не зашквар, а необъяснимая катастрофа..
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08.09.2020 23:00 Відповісти
Глупости .У тебя савецкое воспитание.
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08.09.2020 23:03 Відповісти
совок именно в тебе..
начитался наверное в детстве "Дядя Степа - хороший милиционер!"
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08.09.2020 23:06 Відповісти
Совок, це саме ти.
Там оно вже працюють російські ССО «зєльниє чєловєчкі», а ти несеш дитячу маячню АУЕ про «мусоров».
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08.09.2020 23:11 Відповісти
где "зеленые человечки"? Пруфы хоть какие-то можно?
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09.09.2020 00:04 Відповісти
и кода уже вам на руку изобретут машину времени , шобы вы, как фома неверующий, навсегда пощезли в своем СССР.
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09.09.2020 02:30 Відповісти
Везде есть разные люди и в милиции и в полиции.Есть такие как Кур и Поддубный,а есть такие как банда оборотней Гончарова .Поэтому нельзя всех под одну гребёнку .
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08.09.2020 23:21 Відповісти
Сила действия=силе Противодействия..
Стискують пружинку, нє??
🤗
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08.09.2020 22:56 Відповісти
Ничего, протестующие тоже хорошо им дали, уверен у силовиков до сих пор в ушах звенит... от писка.
Живе Беларусь!
но если хотите победить сердечками... выливайте их хотя бы из свинца.
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08.09.2020 22:56 Відповісти
И как лукавый собирается править ненавидящим его народом ?
Все-равно что на пороховой бочке сидеть.
И чем дальше издевательства мусарни, тем больше и крепче будут ненавидеть.
Свали уже таракан по тихому, найди себе местечко где-нидь за плинтусом в рашке,
и доживай спокойненько денечки, пока не разорвали.. Мозги от всевластия просрал, урод.
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08.09.2020 23:00 Відповісти
объясните мне зачем ходить туда где тебя ******, не отвечая на агрессию, сидите по домам амебы, ничего вы своими маршами и цветочками не добьетесь....
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08.09.2020 23:01 Відповісти
Не женщины должны противостоять ментам а мужики, с битами, палками, камнями. Как было на Майдане...
Неужели белорусы до сих пор не поняли, что любая диктаторская банда подчиняется только силе. Что только силой можно умерить пыл ментов и вообще только силой можно скинуть любого диктатора, а мирно никогда.
Силовики вечером 8 сентября жестко разгоняли участников акций в Минске. Задержано не менее 55 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1419
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08.09.2020 23:02 Відповісти
Я сегодня все видео пересмотрел из Некста в телеге там одни бабы митингуют впечетление что лукашенко всех мужиков пересажал уже
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08.09.2020 23:20 Відповісти
Нет, они деньги зарабатывают. Вечером встречаются на кухне и обмениваются впечатлениями.
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09.09.2020 00:06 Відповісти
так ото ж, на перший погляд дивна ситуація,
виходить мужиків-білорусів уже зашугали конкретно а ось з баришнями не получається?
якщо білорусам, колись, вдасться вигнати лукашеску і відбитися від ху.йла, то це станеться завдяки жінкам Білорусії, і президентом там має стати жінка, і всі міністри жінки, і навіть депутати.
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09.09.2020 09:47 Відповісти
Люди без формы и знаков различия избивающие людей называются бандитами а не силовиками.
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08.09.2020 23:32 Відповісти
титушня звичайна
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09.09.2020 02:31 Відповісти
https://vk.com/chaplygin_s Сергій Чаплигін
https://vk.com/wall48318993_45 21 мар 2011

https://vk.com/note48318993_10821703 Тактика революції: Сьогодні заблокуємо ЖЕК - завтра Банкову
Великою помилкою є чекати на масові протести, як реакцію на якісь суперзлоччині дії влади. Боротись слід тут і зараз. Атакувати систему слід на кожному кроці - холодні батареї - штурмуйте ЖЕКи, хамить чи краде місцевий чиновник - оголосіть йому громадський джихад, зажрався податківець - обвішайте весь район з його фото з підписом «Увага! Розшук рецедивіста!» і т.д.

Лише навколо конкретних проблем та локальних гарячих точок можна формувати реальні осередки опору. Більшість громадян не готові вийти на Майдан, але заблокувати ЖЕК, чи прийти на незаплановану зустріч в місцеву адміністрацію цілком можуть. Чим більше проблема торкається конкретного громадянина тим більша ймовірність його взяти участь у протесті. Українці поки що не готові змагатись за демократію чи незалежність, але виявляють активність у захисті своїх дворів від забудов, у захисті шкіл, парків та боротьбі з незаконними смтієзвалищами.

Громадянин, який один раз ковтнув свободи, один раз вийшовши на протест , один раз кинув виклик чиновникам є потенційним Че, або Кон-Бендітом.

Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4576
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08.09.2020 23:37 Відповісти
Одни женщины... Тимошонковщиной попахивает.
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08.09.2020 23:45 Відповісти
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08.09.2020 23:48 Відповісти
Дайте угадаю, они будут голосовать за Тихановскую пока не умрут от старости?
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08.09.2020 23:52 Відповісти
Одни женщины,когда придут ослоебы мужчины будут упорно продолжать собирать мазы.
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08.09.2020 23:46 Відповісти
Вообще впечатляет. Мировая история революций еще не знала такого визга.
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08.09.2020 23:55 Відповісти
если терпило,грузись в автозак)
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09.09.2020 01:22 Відповісти
нуууу еще лет 10 и беларусы поймут что бороться с режимом надо палками и камнями.....и ладошки должны превратится в кулак - вот так ! (с) "Цой"
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09.09.2020 01:42 Відповісти
Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 768
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09.09.2020 02:12 Відповісти
ось явний приклад того, як совкова система виховала стадо - ніби і хочуть раби чогось, але не знають ні чого хочуть, ні за що, ні проти кого боротись, ні лідера, ні ідей щоб щось відстоювати.....ходять і мекають, а в цей час їх час від часу висмикують з натовпу і стрижуть як овець - дубинками і піздюлінами.
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09.09.2020 07:05 Відповісти
білоруси - це самий вдалий експеримент по вихованню совкового "общєства".
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09.09.2020 07:06 Відповісти
Кацапским командировочным никогда не надоест переодеваться.
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09.09.2020 10:51 Відповісти
 
 