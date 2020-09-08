Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники. ВIДЕО
Увечері 8 вересня на акції на підтримку затриманої опозиціонерки Марії Колесникової і "Марші на підтримку репресованих" у Мінську відбулися затримання.
Список затриманих оприлюднив правозахисний центр "Вясна", інформує Цензор.НЕТ. У ньому 55 осіб. Акції відбувалися увечері 8 вересня біля Комаровського ринку і на пр. Машерова.
Також, за даними правозахисників, у себе вдома в Мінську затримали Івана Василюка, одного з координаторів виборчого штабу Валерія Цепкала.
Проходять й інші затримання в різних містах Білорусі. Зокрема, продовжують затримувати учасників студентських акцій протесту. Серед затриманих студент БДТУ Дмитро Синюк. До цього йому телефонували, щоб "просто поговорити". Він сам це пов'язує з подіями 9-12 серпня. Повідомляється також, що його затримали в Бресті.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.
Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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к Украины это тоже верно..
хуже что и армия в Белоруссии против своего народа - а вот это уже зашквар..
даже не зашквар, а необъяснимая катастрофа..
начитался наверное в детстве "Дядя Степа - хороший милиционер!"
Там оно вже працюють російські ССО «зєльниє чєловєчкі», а ти несеш дитячу маячню АУЕ про «мусоров».
Стискують пружинку, нє??
🤗
Живе Беларусь!
но если хотите победить сердечками... выливайте их хотя бы из свинца.
Все-равно что на пороховой бочке сидеть.
И чем дальше издевательства мусарни, тем больше и крепче будут ненавидеть.
Свали уже таракан по тихому, найди себе местечко где-нидь за плинтусом в рашке,
и доживай спокойненько денечки, пока не разорвали.. Мозги от всевластия просрал, урод.
Неужели белорусы до сих пор не поняли, что любая диктаторская банда подчиняется только силе. Что только силой можно умерить пыл ментов и вообще только силой можно скинуть любого диктатора, а мирно никогда.
виходить мужиків-білорусів уже зашугали конкретно а ось з баришнями не получається?
якщо білорусам, колись, вдасться вигнати лукашеску і відбитися від ху.йла, то це станеться завдяки жінкам Білорусії, і президентом там має стати жінка, і всі міністри жінки, і навіть депутати.
https://vk.com/wall48318993_45 21 мар 2011
https://vk.com/note48318993_10821703 Тактика революції: Сьогодні заблокуємо ЖЕК - завтра Банкову
Великою помилкою є чекати на масові протести, як реакцію на якісь суперзлоччині дії влади. Боротись слід тут і зараз. Атакувати систему слід на кожному кроці - холодні батареї - штурмуйте ЖЕКи, хамить чи краде місцевий чиновник - оголосіть йому громадський джихад, зажрався податківець - обвішайте весь район з його фото з підписом «Увага! Розшук рецедивіста!» і т.д.
Лише навколо конкретних проблем та локальних гарячих точок можна формувати реальні осередки опору. Більшість громадян не готові вийти на Майдан, але заблокувати ЖЕК, чи прийти на незаплановану зустріч в місцеву адміністрацію цілком можуть. Чим більше проблема торкається конкретного громадянина тим більша ймовірність його взяти участь у протесті. Українці поки що не готові змагатись за демократію чи незалежність, але виявляють активність у захисті своїх дворів від забудов, у захисті шкіл, парків та боротьбі з незаконними смтієзвалищами.
Громадянин, який один раз ковтнув свободи, один раз вийшовши на протест , один раз кинув виклик чиновникам є потенційним Че, або Кон-Бендітом.