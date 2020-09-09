Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами. ВІДЕО

Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська записала звернення до жителів Росії.

Відео опубліковано в телеграм-каналі "Пул первой", інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми, білоруси, дуже вдячні росіянам, які вже підтримують боротьбу білоруського народу за свободу. Ми не забудемо жодних із жестів або акцій солідарності. Дякуємо вам за це! Російські незалежні журналісти і блогери, окремо дякую вам за увагу до подій у нашій країні, за готовність розмовляти з простими білорусами - і транслювати їхні думки. Це справді допомагає знижувати ефект російської та білоруської пропаганди, заважає налаштувати наші народи один проти одного.

Давайте не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами, а необдуманим вчинкам політиків - вдарити по інтересам як Білорусі, так і Росії. Підтримайте білоруський народ", - ідеться у зверненні.