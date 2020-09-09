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Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами. ВІДЕО

Суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська записала звернення до жителів Росії.

Відео опубліковано в телеграм-каналі "Пул первой", інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми, білоруси, дуже вдячні росіянам, які вже підтримують боротьбу білоруського народу за свободу. Ми не забудемо жодних із жестів або акцій солідарності. Дякуємо вам за це! Російські незалежні журналісти і блогери, окремо дякую вам за увагу до подій у нашій країні, за готовність розмовляти з простими білорусами - і транслювати їхні думки. Це справді допомагає знижувати ефект російської та білоруської пропаганди, заважає налаштувати наші народи один проти одного.

Давайте не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами, а необдуманим вчинкам політиків - вдарити по інтересам як Білорусі, так і Росії. Підтримайте білоруський народ", - ідеться у зверненні.

росія (65360) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+65
Ахахахахаха ...Да да белорусы вы еще узнаете что такое рузкий мир ....Еще все впереди
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09.09.2020 10:22
+56
Эти друзья вас будут убивать и смеятся вам в глаза.
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09.09.2020 10:23
+51
Стало ещё все яснее
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09.09.2020 10:20
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невозможно осуждать отдельных белорусов, т.к. отдельные украинцы сами не без греха.
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09.09.2020 14:28 Відповісти
Ну белорусы монолитнее нас.
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09.09.2020 23:09 Відповісти
Срочно нужен "дружественный залп" рсзо Ураган из смоленской области по витебску,чтобы беларусы прочувствовали братскую любовь.
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09.09.2020 14:36 Відповісти
Не переживайте, госпожа Тихановская, скоро будете Вы со своим братским народом в одном стойле. Обнимашкам не будет конца.
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09.09.2020 15:11 Відповісти
Она невменяемая.
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09.09.2020 15:17 Відповісти
Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 9523 + Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 9170 = Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 192
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09.09.2020 15:27 Відповісти
Ага.
"Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
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09.09.2020 15:48 Відповісти
" Поддержите белорусский народ ."
Где-то мы уже подобное слышали ,перекликается с " путин ,введи войска ."
Пророссийская болтовня.
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09.09.2020 16:04 Відповісти
Нет, она вполне вменяема. Просто белорусы - это такой народ: "Статья Белорусское диссидентское движение в СССР"
В белорусском обществе существует такое мнение.. точнее, в белорусском обществе нет никакого мнения по поводу диссидентского движения на территории республики во второй половине двадцатого столетия. Мы все знаем имена Солженицына, Сахарова, Пастернака, Бродского и прочих, мысливших не в унисон с советской властью и за это в той или иной мере пострадавших. Но может ли кто-либо из белорусов сходу назвать пару фамилий своих соотечественников, открыто говоривших во времена хрущевских оттепелей и брежневского застоя о негативных проявлениях в стране победившего социализма?

Диссидентская жизнь бурлила в России, Украине, странах Балтии.. А что тем временем происходило на территории БССР?
В 1956 году в Гомеле была организована "Партия Свободы Русского Народа", основатели которой (Грачуха, Козловский, Винников, Яткин иДегтярев) своими программными положениями определили право частной собственности, строительство демократического общества и отрицание управляющей роли КПСС. Ни то, ни другое, ни третье в жизнь воплощено не было: уже в 1957 году все вышеперечисленные были арестованы и приговорены к различным срокам заключения.

Тем временем окончивший БГУ уроженец Гродненской области Федор Кардаш, проникнувшись кукурузной программой Хрущева, отправил ему личное письмо с жесткой критикой колхозной системы, подписавшись Анонимом. Органы КГБ вычислили недовольного, и в 1957 году Федор был приговорен к двум годам лишения свободы.

Белорусские националисты (как и все националисты стран бывшего СССР, кстати, русские националисты отнюдь не исключение) любят рассказывать, что именно их нация больше всех страдала во времена СССР и что именно их нация была самой "антисоветской". В отношении белорусов эти рассказы националистов не просто лживы, но почти и не имеют основы. Белорусы если не были самым лояльным (т.е. "прокоммунистическим") народном к советской власти, то одним из наиболее.

Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 2539Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 2539Тіхановська звернулася до росіян: не дозволимо пропаганді отруїти взаємини між дружніми народами - Цензор.НЕТ 2539
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09.09.2020 17:23 Відповісти
она вообще что-то читает???
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09.09.2020 17:32 Відповісти
запуталась Белорусь - если просто бацькина рожа надоела зачем говорить о демократии а
диктаторы сами не уходят, если нет нужды в политических преобразованиях чем бацька не
устраивает зачем менять бацьку на мамку, если хотим назад в совок так бацька уже будет не
царь а завсклада и совершенно не в традициях совка вообще чтото менять на верхах..........
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09.09.2020 17:35 Відповісти
Все правильно делает . Политика искусство возможного . Сначала надо победить а уж потом реализовывать свои реальные намерения . 1994 году беларуское движение было слишком принципиальным и поэтому лукашенко победил . а ведь его вообще могло не быть у власти .
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09.09.2020 19:12 Відповісти
Что правильно? Призывает к дружбе с паРашей. Сточть на коленях под чучелами ленина. Нести цветы палачам и насильникам. Правильно. Назовите еще хоть один народ, который при виде избиения своих близких сцикливо и потупив глазки (только не Майдан!) якобы борется за справедливость. А ну в совковый совок с паРашей, бздливое отродье! И это правильно. Заслужили.
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09.09.2020 23:40 Відповісти
Я назову тебе один народ который майданил , потерял массу людей в войне с росией , а когда пришло время выборов проголосовал за того кандидата на которого указал путин (Любой кроме Порошенко(с)) . А потом началось - гражданская война , повстанцы на донбассе , воду в крым , перестать стрелять , операцию с вагнеровцами слить в москву ... надо еще добавлять ?
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так что пользуясь твоими словами :" А ну в совковый совок с паРашей, бздливое отродье! И это правильно. Заслужили.(с) "
--------------
Беларусы проголосовали за своего кандидата и оцтаивают свой выбор не имея поддержки ни от кого . Они противистоят росийскому ФСБ , росийской гвардии и диверсионным отрядам гру . Людей убивают и сажают по тюрьмам . У тебя нет никакого права оскорблять тех кто в неравном бою стоит за свободу .
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10.09.2020 02:16 Відповісти
Кормите свежевылупленного тролляку , у него единственный типа фоловер лайкает все посты( сам с другого акка, наверное).
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10.09.2020 21:57 Відповісти
И вот это оппозиция диктатору ?.. Да это срань путинская, сестра мордора.
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09.09.2020 20:18 Відповісти
Отвечу на обрашение. Расширяйте анальное отверстие , братья скоро массово подтянутся. У нас идиотов туева хуча, но сябры-тотал.
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09.09.2020 22:53 Відповісти
пока непонятно кто в очереди первый стоит , вы или они .
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10.09.2020 02:20 Відповісти
Сябры! Завтра вы станете полноправной частью паРаши, сольетесь в демократическом оргазме с братьями. Ура! Назовите мне хоть один народ, который при виде избиения и изнасилования жен, сестер, родственников несет цветы палачам! Сцикливое кастрированное быдло без языка истории и религии. У вас что нет оружия? Палок? Коктейлей? А ну марш в совковое стойло! И поделом, рабы...
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09.09.2020 23:14 Відповісти
ты то на пана спину гнешь . сбежал за пайку и мову свою на ензык променял . сиди тихо пока назад не вытурили
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10.09.2020 02:19 Відповісти
Ой... а до белорусских протестов рашаТВ не искажал информацию к примеру про Украину ?
Бульбо-Ватники что-то начали подозревать !
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10.09.2020 09:13 Відповісти
А так всё хорошо начиналось.....
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10.09.2020 10:23 Відповісти
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