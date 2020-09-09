Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО
Нардеп ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Петра Порошенка та Олександра Турчинова за зрив мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема Медведчук упевнений, що причиною зриву мирного врегулювання стало умисне ігнорування. Порошенко і Турчинов навмисне не підписали закон про амністію, який був передбачений мінськими угодами. Про це Медведчук заявив на телеканалі NewsOne, який повністю йому підконтрольний.
Топ коментарі
+90 саша паламарчук
показати весь коментар09.09.2020 10:47
+78 Роман с камнем
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+72 Роман с камнем
показати весь коментар09.09.2020 11:01
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Не міг, боявся, чи не хотів?
Вони всi - (Порошенко, Медведчук і інші) один з одним друзі, їх мета водити за ніс народ., І знищувати народ.
Ведет давно подрывную деятельность страны.
Почему его до сих пор не арестовали это загадка...власть похоже в доле с Медведчуком, и повязана с ним.
==="От себя добавлю, что ОПЗЖ получила значительное влияние на рынке дизельного топлива, сжиженного газа и масс-медиа именно благодаря президенту Порошенко и подконтрольным ему СБУ, Антимонопольному комитету, Нацраде по телевидению и судам", - отметил Лещенко.
Представляя на митинге стоящих рядом соратников по партии, Порошенко будет называть их "наш парламентский спецназ, который защищает Украину". При этом, конечно, Порошенко будет опускать тот факт, что Николай Княжицкий является кумом ФСБшника Владимира Сивковича, сбежавшего в Россию и причастному к первой крови на Майдане в 2013 году. А Степан Кубив лично вводил санкции против конкурентов структур Медведчука на рынке сжиженного газа в 2017 году.===
Похоже Украина - единственная страна в истории человечества, в которой в военное время сторонники противника, страны-агрессора, чувствуют себя абсолютно безопасно, в-открытую ведя борьбу против своей страны. При полном попустительстве населения этой самой страны! Всё это просто не поддаётся пониманию...