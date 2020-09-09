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Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО

Нардеп ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Петра Порошенка та Олександра Турчинова за зрив мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема Медведчук упевнений, що причиною зриву мирного врегулювання стало умисне ігнорування. Порошенко і Турчинов навмисне не підписали закон про амністію, який був передбачений мінськими угодами. Про це Медведчук заявив на телеканалі NewsOne, який повністю йому підконтрольний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада не може покарати Медведчука за поставки пального в окупований Крим, - "слуга народу" Безугла

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15180) путін володимир (23873) Турчинов Олександр (1136) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+90
заспівав в унісон із зє мразями.
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09.09.2020 10:47
+78
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 1168
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09.09.2020 10:56
+72
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 8938
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09.09.2020 11:01
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Їстоти що воюють проти України в ордло мають російське громадянство. Україна не може амністувати російських громадян, чисто юридично.
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09.09.2020 20:47 Відповісти
помойка
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09.09.2020 16:42 Відповісти
Тупе, брехливе, касабське (як варіант - зєльоне) падло я не знаю, яким мірилом ти міряєш ПАТРІОТИЗМ, АЛЕ НІ ставлеників сім'ї ян., ні мертветчуківське падло я до них не відношу, а тим більше, шустрого жида славіка, і тим більше, до об'єктивних журналістів. Тому запхнув язика в раку і до гон(р)дона на інтерв'ю, поки не обрізали чи не підрізали, плять косорила.
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09.09.2020 17:22 Відповісти
Зебуины орут о том же.Причем ,,унисон,, с ватой их не смущает от слова совсем.
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09.09.2020 17:42 Відповісти
соевая ботоферма не даст посадить своего работодателя
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Одобряю!
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09.09.2020 18:21 Відповісти
Я тоже одобряю https://censor.net/ru/user/473719а обезглавить,ввиду отсутствия у данной особи мозга
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09.09.2020 18:47 Відповісти
Разрывом псевдосвідомого удовлетворён.
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09.09.2020 19:23 Відповісти
"Не выполнение Минских соглашений"... - а что эти угоды имею какою либо юридическую силу ?! НЕТ ! И соответственно в Украине нет за его "не выполнение" - никаких последствий !
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09.09.2020 19:06 Відповісти
А чого Порошенко не посадив Медведчука?
Не міг, боявся, чи не хотів?
Вони всi - (Порошенко, Медведчук і інші) один з одним друзі, їх мета водити за ніс народ., І знищувати народ.
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09.09.2020 19:27 Відповісти
Лука своїх противників попереспаджав, повбивав, і безпроблемно правив країною 26 років. Кому подобається - нах драп на Мінськ.
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09.09.2020 19:57 Відповісти
Ну так звичайно. Тільки на Луку рашка не нападала, а кум путіна в Мінську не сидів на відміну від України.
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09.09.2020 20:08 Відповісти
А надо ж по демократичному : там наши люди-торговые партнеры, электрику в крысм(а теперь уж митька померает, водички просит ). Просрали революцию беззубые барыги-решалы. Ибо их дело-бабки. Коммуняки ( да и их последователи гебня-путинисты) подальновиднее будут. Хоть и сволочи, но идея-во главе угла.
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09.09.2020 22:34 Відповісти
Здесь про Пороженко либо хорошо, либо никак. Хотя он же еще совсем не памятник вроде.
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09.09.2020 22:37 Відповісти
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10.09.2020 06:58 Відповісти
А НАРОД УКРАЇНИ ВИМАГАЄ ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ЦІЄЇ ГНИДИ!!!
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09.09.2020 19:47 Відповісти
Сексот гебістський, з'їж нарешті ампулу з ціанідом, яку тобі видали в Першому управлінні КГБ!
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09.09.2020 19:50 Відповісти
Та у него вид такой , что сожрал и не одну. Но кащей таки ж безсмертный
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09.09.2020 22:41 Відповісти
Зебили покривают сепаров и раздеоят их участь.
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09.09.2020 19:52 Відповісти
когда уже эту мразь грохнут? украинофоб медведчук Открытый враг Украины, и агент влияния кремля.- исправно работает на ФСБ=путина.
Ведет давно подрывную деятельность страны.
Почему его до сих пор не арестовали это загадка...власть похоже в доле с Медведчуком, и повязана с ним.
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09.09.2020 20:06 Відповісти
у свого пастора спроси)))
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09.09.2020 23:35 Відповісти
почему поросенко у всех враг и у пуцина и ДыНыРы и у зеленых? Да потому что всем врал, всех обманул и одурачил. "сивочоле гивно"....
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09.09.2020 20:17 Відповісти
цього вимагає і Зе-скот який гадить регулярно тут на Цензорі
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09.09.2020 20:21 Відповісти
сосни хер пуйла!!!
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09.09.2020 20:57 Відповісти
посадять? тільки після тебе скотина
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09.09.2020 21:56 Відповісти
один я уявляю, з якою насолодою я би розмозжив битою голову цьому кремлівському виродку?!
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09.09.2020 22:07 Відповісти
Я не зверь, но здесь помог бы.
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09.09.2020 22:19 Відповісти
Учитывая такое низкое кол-во лайков, нихрена нам не светит. Бо солоденькі дуже.
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09.09.2020 22:43 Відповісти
Так вроде Медведчук и Порошенко тоже кумовья. Того порошенковского сынка, который в Лондоне хвастался, что он русский.
==="От себя добавлю, что ОПЗЖ получила значительное влияние на рынке дизельного топлива, сжиженного газа и масс-медиа именно благодаря президенту Порошенко и подконтрольным ему СБУ, Антимонопольному комитету, Нацраде по телевидению и судам", - отметил Лещенко.
Представляя на митинге стоящих рядом соратников по партии, Порошенко будет называть их "наш парламентский спецназ, который защищает Украину". При этом, конечно, Порошенко будет опускать тот факт, что Николай Княжицкий является кумом ФСБшника Владимира Сивковича, сбежавшего в Россию и причастному к первой крови на Майдане в 2013 году. А Степан Кубив лично вводил санкции против конкурентов структур Медведчука на рынке сжиженного газа в 2017 году.===
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09.09.2020 22:17 Відповісти
Не забьівайте доставать себя из спама и других тоже.
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10.09.2020 03:49 Відповісти
А кума не пора вже посадити?
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09.09.2020 22:20 Відповісти
каждый раз, когда эта мразь говорит, хочется чтобы его скорее закопали.. Живьем.
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09.09.2020 22:23 Відповісти
А можно ссьілочку, в каком месте?
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10.09.2020 03:47 Відповісти
Вот мне просто интересно: что ещё должна сделать Пятая колонна, насколько более откровенно она должна играть на стороне агрессора чтобы в Украине наконец проснулись, стряхнули оцепенение и уничтожили всю эту сволочь? Если не физически, то хотя бы политически.
Похоже Украина - единственная страна в истории человечества, в которой в военное время сторонники противника, страны-агрессора, чувствуют себя абсолютно безопасно, в-открытую ведя борьбу против своей страны. При полном попустительстве населения этой самой страны! Всё это просто не поддаётся пониманию...
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09.09.2020 22:59 Відповісти
А що там розуміти? Який ще нарід виморювали голодом так, як українців? Хто б ще таке дозволив би з собою зробити? Українці дозволяють
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09.09.2020 23:03 Відповісти
Отож...
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09.09.2020 23:12 Відповісти
Отож-отож, п`ята колона-п`ята колона... вы як мала дитина, забыли упомянуть о полезных дураках, которые в прыжке переобуваются, по своей тупости... Но главное , шо они до вас самi линуть...
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10.09.2020 03:27 Відповісти
цирк на дроті)))только недавно ногами двери открывал к сладкому сывочолому гетьману ,кум(путин) в сахарные соевые губы целовал пЭтюню!а тут для пЭтра по замовленню (пЭтюни) и санкции и посадить)))бо у пЭти рейтинг"0")))))корыша друг другу рейтинг подымают))ню ню)))
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09.09.2020 23:33 Відповісти
Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова - Цензор.НЕТ 6616
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09.09.2020 23:40 Відповісти
пане Бутусов, и зачем ото постить эту несуразицу -мертвечука , по котрому смерека плаче...
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10.09.2020 03:22 Відповісти
Братове, кто знает, где запропастился пан Али Хасан, а то за ним девчонки сохнут на авторских темах. Маякнул бы им, что ли.
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10.09.2020 03:32 Відповісти
Когда на базаре два еврейских жулика начинают разьігрьівать между собой ругань, толпа перестает сльішать голос разума и начинает сочувствовать одному из них.
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10.09.2020 03:44 Відповісти
А вы вместо того , чтобы остепенить народ, просто прикалываетесь или тупо и безучастно наблюдаете за происходящим?
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10.09.2020 04:40 Відповісти
А что, идти с гранатой захватьівать центральньій телеканал? Народ, поврежденньій движущимися картинками, хочет не правду, а дозу, или дружбьі народов, или победьі над супостатом, без разницьі.
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10.09.2020 08:45 Відповісти
СТРАННО ЧТО ОНИ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ 10 МИЛЛИОНОВ $ НЕ ДАЮТ !)
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10.09.2020 05:46 Відповісти
путин требует посадить Порошенко, кум путина медведчук требует, коломойский требует, зеленский требует, совпадение? не думаю...
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10.09.2020 08:55 Відповісти
Порошенко - це для ворогів України їхній Моральний І Політичний ... СУДДЯ і КАТ. І вони розуміють,що Порошенко - це і є та Дійсна Державна Сильна Україна. Тому гнила піна у рота ворогів і є ОЗНАКА СПРАВЕДЛИВОСТІ НАШОЇ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ КРАЇНИ.
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04.02.2021 07:25 Відповісти
Медведчук,ця мерзота зрадницька,ще сміє щось крякати на рятівників та державних діячів країни,падаль. Зрадник,якому місце не в автомобілі "Мерседес", а в кращому випадку за гратами. В іншій,в любій,навіть країні Папуа-Нова Гвінея, за Постійну Державну Зраду цю гниду московитську уже давно б скормили б варанам або крокодилвм з усією сім'єю ( така у них там кара неофіційна),а у нас воно всупереч всьому: Конституції,законам,моралі,присязі депутата,громадського обовязку ....своїми зрадами "імєєт" Україну, я у свій час починав з патріота і поета України Василя Стуса за ради інтересів ,як і тоді,Москви. При Лійснгму Керманичу країни,як от у Іспанії чи Швеції,Англії і Влади як у США,ця Падаль уже б давно ....самі розумієте,що з ними було б такими,а у нас...ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ!
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04.02.2021 07:11 Відповісти
Висновок. Державність України і її безпекові принципи зараз практично на.....НУЛІ. Крім цього, на днях диверсійно-шпигунський центр РФ в Київі повав масшабну "перевірку" стану ЗСУ на передовій. Мета замаскована під якусь хєрню. Чекайте чогось неьезпечного від таких перевірок,як відомо вже таке було з ПВО ,вке відновив Порошенко,коли всю таємну інформацію змнаведенням та звдачами діі було вилучено. Привіт шпигунам і диверсантам,успішної їм роботм!
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04.02.2021 07:18 Відповісти
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