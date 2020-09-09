Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО

Нардеп ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Петра Порошенка та Олександра Турчинова за зрив мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема Медведчук упевнений, що причиною зриву мирного врегулювання стало умисне ігнорування. Порошенко і Турчинов навмисне не підписали закон про амністію, який був передбачений мінськими угодами. Про це Медведчук заявив на телеканалі NewsOne, який повністю йому підконтрольний.

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