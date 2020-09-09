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Лукашенко допустив агресію РФ проти Білорусі в разі її виходу з ОДКБ. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, чим може обернутися вихід Білорусі з ОДКБ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"У нас же зброя російська. Візьмемо найпростіше: вихід з ОДКБ - це не за внутрішньоросійськими цінами купувати літаки, вертольоти, танки, БМП та автомати, а за світовою ціною, якщо Росія тобі ще продасть. Росія-то продала б, але якщо вони пропонують вступити в НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовську зброю. І що вони сюди поставлять? Мотлох для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде", - зазначив Лукашенко.

Також він звернув увагу, що якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступити в НАТО, росіяни не стануть на це спокійно дивитися, адже "не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом".

"Росія цьому категорично перешкоджатиме. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій - сутичка між Росією і блоком НАТО", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) НАТО (6461) ОДКБ (102) росія (65360)


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Топ коментарі
+30
Иллюстрация к выражению "бред сивой кобылы".
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09.09.2020 12:47
+22
А какой собственно дурак тебе Санёк виноват? Ты ведь с самого начала лобызал уста как Ельцину так и путлеру. Став политиком с преда в колхозе именно ты остался председателем колхоза в голове. Зачем надо было лезть без мыла в жопу этому Таёжному союзу. Что не знал что такое КГБ в расии. Нет ты завёл бл-дскую дружбу с парашей и тем самым кинув всех остальных соседей. А надо было всего поддержать идею Балто-Черноморской косы и сидел бы путин в своей руской жопе на бобах, а коса сдерживала воинственный пыс этого Ху-ла. Теперь ты погубил Беларусь и создал проблему от которой тебя же и грохнут твои мышебратья
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09.09.2020 12:52
+11
в НАТО ахахаха лепила выпей таблетку ты бредишь
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09.09.2020 12:50
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Иллюстрация к выражению "бред сивой кобылы".
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09.09.2020 12:47 Відповісти
в НАТО ахахаха лепила выпей таблетку ты бредишь
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09.09.2020 12:50 Відповісти
А какой собственно дурак тебе Санёк виноват? Ты ведь с самого начала лобызал уста как Ельцину так и путлеру. Став политиком с преда в колхозе именно ты остался председателем колхоза в голове. Зачем надо было лезть без мыла в жопу этому Таёжному союзу. Что не знал что такое КГБ в расии. Нет ты завёл бл-дскую дружбу с парашей и тем самым кинув всех остальных соседей. А надо было всего поддержать идею Балто-Черноморской косы и сидел бы путин в своей руской жопе на бобах, а коса сдерживала воинственный пыс этого Ху-ла. Теперь ты погубил Беларусь и создал проблему от которой тебя же и грохнут твои мышебратья
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09.09.2020 12:52 Відповісти
Абсолютно верно!
Бульбозавр - это пример искуственного сдерживания хода истории диктатором. Из этого получается полный провал: Северная и Южная Кореи, Западная и Восточная Германии и т.д.

Нельзя из капитализма вернуться к феодализму. "Успехи" Белоруси - это временный эфект при болях от анестезии в виде ручного управления социальными процессами и экономикой, но анастезия проходит, а боль только усиливается. Ждать от имперского соседа, недославян, недогосударства, исповедывающего фашизм, чего-то хорошего может только совок, кем и есть бульбозавр!
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Страшней всего когда индейцы, собравшись ночью у костра - бухнут, курнут, топор зароют, и откопают - пулемет !! (с)
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09.09.2020 12:55 Відповісти
рыгович уже совсем сбрендил, несет полную пургу
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09.09.2020 12:55 Відповісти
бацка просто отсталый чел, если бы благословенный майдан прошел успешно, то он бы давно сидел у ростови, а у миллионов беларусов, жизнь стала бы намного прекрасней, веселее и богаче так же, как у их украинских братьев
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09.09.2020 12:56 Відповісти
..как быстро хитрый превратился в идиота!!! Вот что страх, потерять власть, делает с людьми!!! Хотя у нас в Украине наоборот.... Идиот пытается превратиться в хитрого!!!!))))
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09.09.2020 12:56 Відповісти
Петру это не поможет.Он уже никогда не будет президентом.
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09.09.2020 13:01 Відповісти

Порошенко Сьомий Президент України.
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09.09.2020 13:05 Відповісти
Если к тому времени будет Украина.
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09.09.2020 18:27 Відповісти
Дай Боже!
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11.01.2021 18:35 Відповісти
..да тебе ..кацапсинка... тоже!)))) У вас вообще кризис уже.... Тупорылые вы какие то...
https://censor.net/ru/user/297436...... https://censor.net/ru/user/472293 Иван Иванов juhsm66 андрей Андреев.... этот правда без цифирей!!!))) хотя чего можно ожидать от просто идиотов!?
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09.09.2020 13:05 Відповісти
А тебе то что рашистик? У тебя как било гебнявое *****, так и останеться!
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09.09.2020 13:17 Відповісти
Хитрым он никогда не был. Хитрость это когда ты как минимум кого то вводишь в заблуждение получая с этого выгоду. А кого он вводил в заблуждение?! Он в открытую играл на 2-3 фронта, с чего все потешались. Думаете Путин велсяи не видел этого?! Да хрен там! Он вел свои игру, постепенно закручивая белорусскому шуту гайки...
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09.09.2020 13:38 Відповісти
нарушены причинно-следственные связи в речи. Это оправдание годится только для тупого колхозника не пользовавшегося своей головой лет 30 и соверщенно не думающего что его и его детей ждет впереди.
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09.09.2020 12:57 Відповісти
честно, я вообще не представляю как он собирается остаться у власти сдаст скорее всего страну кацапне, а сам губернатором в Воронежскую область
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09.09.2020 12:58 Відповісти
Зачем в воронежскую?
Ему и белорусской хватит
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09.09.2020 13:02 Відповісти
Цього не дочекаєтесь. Лука є мудрим державником і патріотом Білорусі. Якби він хотів, то ще 30 років тому здав би країну кацапні. І як би його не називали вороги і телепні, але він збудував країну Незалежну і з розвиненою економікою та соціальним захистом.
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11.01.2021 18:46 Відповісти
Полкозаводец, ***, как генералы в фильме "Фанфан Тюльпан"
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09.09.2020 12:59 Відповісти
ОДКБ это аналог ЛГБТ ,только в СНГ? Эко их глючит😂😅🤦🤔🤫
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Лукашенко допустив агресію РФ проти Білорусі в разі її виходу з ОДКБ - Цензор.НЕТ 4615
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09.09.2020 13:00 Відповісти
Оно также должно быть по форме круглым.
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09.09.2020 18:29 Відповісти
Надмірно занизька оцінка громадян, маже явні ознаки нарцисизму до власної дупи.
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09.09.2020 13:03 Відповісти
Смішно, про НАТо він говорить не так, як про ерефію.З його слів виходить що, головна загроза це, Москва. Ві не говорить по те що, ната відповість на російські танки на кордоні з ЄС, а ерефія відповість на натині танки біля своїх кордонів.
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09.09.2020 13:03 Відповісти
.. не пий прокисший самогон! І так дурнуватий... а коли ще й щось видавиш з себе письмово, то тут вже повний .......!)))))
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09.09.2020 13:09 Відповісти
Танки под Смоленском..Совковые штампы о агрессивности НАТО. Живя в стране входящей в НАТО, могу с уверенностью сказать, что нападать на кого то, тут в голову никому не прийдёт. В эпоху глобализации, можно с помощью экономики, подчинять страны. В отличии от паРаши, в западных странах нет культа армии, нет милитаристского воспитания, а наоборот военных считают за чокнутых.
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09.09.2020 13:07 Відповісти
нападение НАТО - сказки для совкопитеков, их защищают и они спят потом спокойно
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09.09.2020 13:38 Відповісти
Вера в агресивность НАТО - это первый признак веры в совково-комунистическую религию, т.к. это один из основных постулатов бесноватой московитско-шовинистической псевдокоммунистической религии.
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09.09.2020 14:04 Відповісти
Emu jasno skazali sto nuzni novyje vybori poskolku netu daze vlasti v dani moment,on tak nikto.A tut samozvanec pro NATO ili ES govorit,da i jesli xotel ego tuda nepriniali
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09.09.2020 13:08 Відповісти
LSD РУЛИТ!!!!!
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09.09.2020 13:11 Відповісти
дед таблетки пропустил.
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09.09.2020 13:11 Відповісти
Да че там - принял ректально членок от Путена и понесло про Омэрику и НАТУ.
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Клоун картопляний може тільки в гі#но вступить, а не в НАТО...)
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09.09.2020 13:17 Відповісти
Еще и войска от границы рф отводит, браво.
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09.09.2020 13:20 Відповісти
Бацька повністю ліг під паРарашу. Наступний Зєля.
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09.09.2020 13:29 Відповісти
Вообще-то договор о коллективной безопасности (ОДКБ) создавался для взаимной защиты стран, в него входящих. Возможная агрессия россии против Беларуси прямо противоречит этому договору.
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09.09.2020 13:35 Відповісти
а ты почитай что Лука сказал. Он не говорил об агрессии Раши против Беларуси. Это редактор "натянул" заголовок чтобы поскандальней вышло.
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09.09.2020 13:53 Відповісти
И когда это "договора" руцкие свиньи исполняли? с 1939 г. - немцев кинули, японцев кинули и пошло поехало. "Договор" в понятии руцкого ивана не более чем клочек бумаги с непонятной фигней.
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09.09.2020 16:20 Відповісти
Очень тонко и мягко нажимает на йухло, в этом ему не откажешь!
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09.09.2020 13:37 Відповісти
И это правильно!
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09.09.2020 13:50 Відповісти
Заголовок врет, как впрочем часто случается здесь.
Лукашенко не говорит об "агресси России против Беларуси", а о сражении "НАТО против Раши" на территории Беларуси чтобы коварная НАТА не поставила свои танки против Смоленска..
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09.09.2020 13:52 Відповісти
Еще год назад опросы общественного мнения в Украине рисовали популярность Лукашенко на уровне73%, как образец хозяйственника, заботливого правителя, неустанно думающего о народе, бессеребренника, живущего скромно всего лишь в 17 дворцах, раскиданных по всей Беларуси
Окуеть!
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09.09.2020 13:52 Відповісти
Какой позор- 73 процента верящих в картофелетека! Почти этот же процент - результат наших последних выборов. Все сходится, к сожалению...
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09.09.2020 14:08 Відповісти
-
Танки под Смоленском. Да должны быть обязательно но белорусские .Смоленск ещё при переписи населения в 1913 году тогда было констатировано, что абсолютное подавляющие большинство жителей свыше 80% Смоленской губернии - этнические славяне - беларусы в отличии от не славян москалей- ордынцев. Но всё равно три уезда Витебской губернии, часть Гомельской губернии, а также Смоленская губерния они навсегда были аннексированы вражеской бандитской РСФСР. Так как кремлёвские коммуно - фашисты заявили, что все эти славянские беларуские территории с городом литвинов -кривичей Смоленском были ранее захвачены татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. Итог коммуно - фашистская Россия захватила себе половину Витебской области и всю Смоленскую область этих истинных славянских белорусских земель.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех окупированных восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при марионеточном руководстве продажного кацапского холуя кровавого Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское Беларуское пока ещё государство но уже гибнущее. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при палаче сталине оккупировать и сделать его полностью своей гадкой кацапской колонией -губерней.
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09.09.2020 13:58 Відповісти
В НАТО кого попало не берут. Тем более такое задрипанное и осовковелое, как Сябростан.
Упали вы НАТО на член 300 раз - они только перекрестятся.
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09.09.2020 13:58 Відповісти
Украину тоже не берут.
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09.09.2020 14:04 Відповісти
В каком смысле Украину не берут?? Кто это тебе в уши нассал??
Украину как раз берут и не просто берут, а заранее сообщили, что берут даже вопреки правилам НАТО (не брать страны с нерешенными территориальными конфликтами), как исключение против политики кремлядей, которые знают эти правила и спецом такие проблемы и устраивают (Грузия была первая).
Но чтобы любую страну взяли в НАТО, этой стране нужно пройти экзамен на соответствие. НАТО это не благотворительная организация, если ты не в курсах. Это чисто военный союз. И если у тебя нет нужного уровня (соответствие стандартам НАТО), то к экзамену ты не готов.
Украина пока вовсю готовится к этому экзамену - активно переводит армию на стандарты НАТО, на что требуется не один год и не два, учитывая что почти все вооружение у нас совкового образца.
А Белоруссия пока даже в проекте не стоит. Блок НАТО и так силен, а в случае войны с Хренлостаном Белоруссия сразу перейдет на сторону вероятного противника.
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09.09.2020 15:25 Відповісти
Можна подумати, що армії Румунії, Болгарії, Чехії, Словакії, Польщі та Прибалтики -- відповідали стандартам НАТО... Лапша на вуха. Насправді все залежить від волі вищого керівництва країни. А якщо Порох і Зеля навіть відмовлялися написати заявку... то про що можна говорити...
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11.01.2021 19:11 Відповісти
А НАТО прям заждалось бульбашей !?? Им эти проблемы по ночам сняться. Был непримиримый конфликт с идеологическим противником ,тады понятно .....чем дальше от дома тем лучшее! А нынче ? В орде дичайший капитализм и дети бояр учатся в Кембриджах. Ну, своему быдлу они успешно втирают очки про всякие "бессмертные" полки и прочую ахинею ,чтобы не рыпались. А НАТО тут каким боком?
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09.09.2020 14:09 Відповісти
Все смешалось люди кони) Колхозника как начинает нести уже не остановить)
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09.09.2020 15:25 Відповісти
Звісно,- треба було ж Будапештську угоду с з ними підписувати, бо то річ надійна.
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09.09.2020 15:42 Відповісти
Лукашенко: "Сама, сама, сама.."
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09.09.2020 15:48 Відповісти
А СЕЙЧАС БЕЛАРУСЬ СТАРАЯ, ДЕШЕВАЯ ВОЕННАЯ БАЗА РОССИИ !!! ЛУКАШЕНКО СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК !!!
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09.09.2020 16:08 Відповісти
История, когда сам себя перехитрил. Обычная история для хитровжаренных. Как говорится "сколько веревочке не виться, конец все равно будет". Жаль только, что заложником этой стратегии стали белорусы.
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09.09.2020 16:13 Відповісти
Доктора, доктора!
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Поздно, доктор сказал - в морг.
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09.09.2020 18:33 Відповісти
Таракан залякує!
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09.09.2020 16:38 Відповісти
 
 