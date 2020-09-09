Лукашенко допустив агресію РФ проти Білорусі в разі її виходу з ОДКБ. ВIДЕО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, чим може обернутися вихід Білорусі з ОДКБ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.

"У нас же зброя російська. Візьмемо найпростіше: вихід з ОДКБ - це не за внутрішньоросійськими цінами купувати літаки, вертольоти, танки, БМП та автомати, а за світовою ціною, якщо Росія тобі ще продасть. Росія-то продала б, але якщо вони пропонують вступити в НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовську зброю. І що вони сюди поставлять? Мотлох для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде", - зазначив Лукашенко.

Також він звернув увагу, що якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступити в НАТО, росіяни не стануть на це спокійно дивитися, адже "не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом".

"Росія цьому категорично перешкоджатиме. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій - сутичка між Росією і блоком НАТО", - сказав Лукашенко.

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