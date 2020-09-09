Лукашенко допустив агресію РФ проти Білорусі в разі її виходу з ОДКБ. ВIДЕО
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розповів, чим може обернутися вихід Білорусі з ОДКБ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, про це він повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ.
"У нас же зброя російська. Візьмемо найпростіше: вихід з ОДКБ - це не за внутрішньоросійськими цінами купувати літаки, вертольоти, танки, БМП та автомати, а за світовою ціною, якщо Росія тобі ще продасть. Росія-то продала б, але якщо вони пропонують вступити в НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовську зброю. І що вони сюди поставлять? Мотлох для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде", - зазначив Лукашенко.
Також він звернув увагу, що якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступити в НАТО, росіяни не стануть на це спокійно дивитися, адже "не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом".
"Росія цьому категорично перешкоджатиме. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій - сутичка між Росією і блоком НАТО", - сказав Лукашенко.
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Бульбозавр - это пример искуственного сдерживания хода истории диктатором. Из этого получается полный провал: Северная и Южная Кореи, Западная и Восточная Германии и т.д.
Нельзя из капитализма вернуться к феодализму. "Успехи" Белоруси - это временный эфект при болях от анестезии в виде ручного управления социальными процессами и экономикой, но анастезия проходит, а боль только усиливается. Ждать от имперского соседа, недославян, недогосударства, исповедывающего фашизм, чего-то хорошего может только совок, кем и есть бульбозавр!
Порошенко Сьомий Президент України.
https://censor.net/ru/user/297436...... https://censor.net/ru/user/472293 Иван Иванов juhsm66 андрей Андреев.... этот правда без цифирей!!!))) хотя чего можно ожидать от просто идиотов!?
Ему и белорусской хватит
Лукашенко не говорит об "агресси России против Беларуси", а о сражении "НАТО против Раши" на территории Беларуси чтобы коварная НАТА не поставила свои танки против Смоленска..
Окуеть!
Танки под Смоленском. Да должны быть обязательно но белорусские .Смоленск ещё при переписи населения в 1913 году тогда было констатировано, что абсолютное подавляющие большинство жителей свыше 80% Смоленской губернии - этнические славяне - беларусы в отличии от не славян москалей- ордынцев. Но всё равно три уезда Витебской губернии, часть Гомельской губернии, а также Смоленская губерния они навсегда были аннексированы вражеской бандитской РСФСР. Так как кремлёвские коммуно - фашисты заявили, что все эти славянские беларуские территории с городом литвинов -кривичей Смоленском были ранее захвачены татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. Итог коммуно - фашистская Россия захватила себе половину Витебской области и всю Смоленскую область этих истинных славянских белорусских земель.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения всех окупированных восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «комм-националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий.
Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при марионеточном руководстве продажного кацапского холуя кровавого Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское Беларуское пока ещё государство но уже гибнущее. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при палаче сталине оккупировать и сделать его полностью своей гадкой кацапской колонией -губерней.
Упали вы НАТО на член 300 раз - они только перекрестятся.
Украину как раз берут и не просто берут, а заранее сообщили, что берут даже вопреки правилам НАТО (не брать страны с нерешенными территориальными конфликтами), как исключение против политики кремлядей, которые знают эти правила и спецом такие проблемы и устраивают (Грузия была первая).
Но чтобы любую страну взяли в НАТО, этой стране нужно пройти экзамен на соответствие. НАТО это не благотворительная организация, если ты не в курсах. Это чисто военный союз. И если у тебя нет нужного уровня (соответствие стандартам НАТО), то к экзамену ты не готов.
Украина пока вовсю готовится к этому экзамену - активно переводит армию на стандарты НАТО, на что требуется не один год и не два, учитывая что почти все вооружение у нас совкового образца.
А Белоруссия пока даже в проекте не стоит. Блок НАТО и так силен, а в случае войны с Хренлостаном Белоруссия сразу перейдет на сторону вероятного противника.