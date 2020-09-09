Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії. ВІДЕО

Як Володимир Зеленський мчить у чергову пастку росіян і до чого тут подача води в окупований Крим - головна тема свіжого випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Не так давно президент обіцяв - про подачу води до Криму не йдеться. Однак, здається, гарант збрехав, бо віднедавна тему подачі води на окупований півострів активно розкручують прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова української делегації ТКГ у Мінську Леонід Кравчук.

Крім того, тиснути на жалість і розповідати про хунту, яка шкодує кримчанам води, ще активніше почали на телеканалах Віктора Медведчука.

То кому насправді не вистачає води в Криму? Як окупанти перекривають річки і намагаються викручуватися подачею води по парних і непарних числах? І як Володимир Путін хоче виміняти воду в Крим на примарний мир на Донбасі?

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Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ жорстко обмежили подачу води.

25 серпня перший президент України і голова української делегації в ТКГ з урегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.

Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати окупований РФ Крим прісною водою тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива. "Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда в своїх цілях.