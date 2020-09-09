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Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії. ВІДЕО

Як Володимир Зеленський мчить у чергову пастку росіян і до чого тут подача води в окупований Крим - головна тема свіжого випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Не так давно президент обіцяв - про подачу води до Криму не йдеться. Однак, здається, гарант збрехав, бо віднедавна тему подачі води на окупований півострів активно розкручують прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова української делегації ТКГ у Мінську Леонід Кравчук.

Крім того, тиснути на жалість і розповідати про хунту, яка шкодує кримчанам води, ще активніше почали на телеканалах Віктора Медведчука.

То кому насправді не вистачає води в Криму? Як окупанти перекривають річки і намагаються викручуватися подачею води по парних і непарних числах? І як Володимир Путін хоче виміняти воду в Крим на примарний мир на Донбасі?

А що ви думаєте про постачання води до Криму? Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення.

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Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ жорстко обмежили подачу води.

25 серпня перший президент України і голова української делегації в ТКГ з урегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.

Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати окупований РФ Крим прісною водою тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".

Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива. "Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда в своїх цілях.

Крим (14175) окупація (6717) канал (115) вода (1178)


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Топ коментарі
+27
не надо полемику разводить. Крым - это оккупированная часть Украины. И ее содержание согласно международным конвенциям полностью ложится на плечи оккупанта. И Украина не обязана поставлять туда ничего до освобождения своей территории.
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09.09.2020 15:04
+26
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 3784
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09.09.2020 14:44
+24
Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России - Цензор.НЕТ 4139

воду ???? щоб потушити паспорт, який ті курви спалювали?!
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09.09.2020 14:39
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Блокируете просмотр на весь экран - не смотрю вообще!
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09.09.2020 14:35 Відповісти
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09.09.2020 14:37 Відповісти
Тюю... Ты чего?
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09.09.2020 14:40 Відповісти
бред бредовый.
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Я думаю, что кловану надо сказать прощай.
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09.09.2020 14:37 Відповісти
Та вы собственно прямо с выборов и говорите. Это не ново. А то что заявления официальные относительно подачи воды в Крым есть никого конечно же не волнует. Слушаем разного рода типа аналитегов, а факты пропускаем мимо.
https://censor.net/ru/news/3218266/dostupnoyi_v_okkupirovannom_krymu_vody_dostatochno_dlya_obespecheniya_potrebnosteyi_grajdanskogo_naseleniya

https://censor.net/ru/news/3218000/mid_ulichil_rossiyiskih_propagandistov_v_iskajenii_pozitsii_oon_o_postavkah_vody_v_okkupirovannyyi_krym

https://censor.net/ru/news/3215857/vodu_v_krym_do_deokkupatsii_podavat_nelzya_predstavitel_prezidenta_v_ark_korinevich
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09.09.2020 16:45 Відповісти
А на чуму ж ще зраду розганяти? В них мета- привести до влади пана Бойка.
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09.09.2020 18:46 Відповісти
Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России - Цензор.НЕТ 4139

воду ???? щоб потушити паспорт, який ті курви спалювали?!
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09.09.2020 14:39 Відповісти
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 3784
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09.09.2020 14:44 Відповісти
Зєльониє чілавєчкі... Падли!
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09.09.2020 14:52 Відповісти
И воду в Крым и Киев кремлю, всё вернут
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09.09.2020 14:47 Відповісти
Так кто же живёт в Крыму? Наши граждане? Так чего тогда им не давать воды? Если не наши, то чего за тот Крым упрекать Рашу?
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09.09.2020 14:58 Відповісти
Чий Крим?
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09.09.2020 15:03 Відповісти
не надо полемику разводить. Крым - это оккупированная часть Украины. И ее содержание согласно международным конвенциям полностью ложится на плечи оккупанта. И Украина не обязана поставлять туда ничего до освобождения своей территории.
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Пийте сечу.
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09.09.2020 15:04 Відповісти
Абсолютно не важно какие там живут граждане,все снабжение оккупированных территорий лежит на оккупантах.
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09.09.2020 15:06 Відповісти
степашка, могу насцать тебе литруху, не дорого
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09.09.2020 15:38 Відповісти
Крым территория Украины по все международным нормам и законам. Даже рашка это постоянно признавала до 2014 года. Кто на ней проживает неважно. Там проживают и наши граждане в том числе. Но согласно 55 статье женевской конвенции цитирую:

Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств
обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и
санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить
необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие
предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории
будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или
другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на
оккупированной территории, только для оккупационных войск и для
администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При
условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая
держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая
реквизиция была справедливо возмещена.
Держава - покровительница имеет право во всякое время
беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения
и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с
учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными
требованиями.

Еще вопросы есть?
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09.09.2020 19:53 Відповісти
От я не розумію москалів. Вони кричать "Кримнаш", "в радную гавань" - то от Крим зараз просто повертається до свого природного віковічного стану, у якому він і перебував тисячоліттями, аж до 1954 року. У Татар була своя система водопостачання - у Бахчисараї били фонтани. Вигнали киримли - отримали пустку. Україна збудувала канал - Крим розцвів. Захапали мокшанці півострів - і канал закрився. То от і мають "Крьім ізначальньій".
То чим вони не задоволені?
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09.09.2020 15:09 Відповісти
Повертайте кремляді Крим Україні і твльки тоді отримують воду кримчани !
Щодо до того , як тут пишуть боти , що в Криму живуть украінські громадяни !
Так от :
Украінські громадяни або сидять по тюрмам разом із кримськими татарами , або покинули півострів !
Наразі Крим заселяють росіянами і кадирівцями !
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09.09.2020 15:16 Відповісти
Ще рано, хай ще поїдять каміння з неба. Тай ********* це теж дууужеее дорого коштує. А так нам прийдеться власним коштом відновлювати Крим, а в нас грошви зараз просто завалісь!
Яблуко ще не дозріло тому трусити яблуню поки що зарано.
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09.09.2020 17:20 Відповісти
А на что рассчитывали те крымчане,что хотели в расию?Достаточно посмотреть на упадочное состояние русской глубинки,чтобы предвидеть судьбу Крыма.Ни денег,ни желания у Москвы нет обеспечить Крым водой,поэтому воды в Крыму не будет до полного освобождения от руського мира.
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09.09.2020 15:19 Відповісти
у 10% сельских школ в украине - туалет на улице. маленькие школьники пописать бегают на улицу в мороз. у украины денег на своих детей нет...

давай сфокусируемся на украине.
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09.09.2020 16:06 Відповісти
"Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом https://www.newsru.com/russia/29nov2017/shamekwamapajot.html заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию "позором российской власти" и в очередной раз призвав решить проблему." И это в богатейшей природными ресурсами державе, где полтора десятка лет текли золотые потоки нефтедолларов.
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09.09.2020 16:17 Відповісти
в латвии, где не добывают нефть и газ, как в украине, нет ни одной школы с туалетом на улице.
украина, далеко не бедная на природные ресурсы страна.
показательно, что украинцы сами ориентируют/сравнивают свою жизнь с россией, а не европой.
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Мы пока что не в Европе, и нефть и газ тоже не продаем .
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09.09.2020 16:26 Відповісти
Але в нас найбагатші олігархи...
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09.09.2020 17:22 Відповісти
Бот нах за паребрик
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09.09.2020 19:49 Відповісти
Це все виборці зробили.І журналісти їм допомогли.Хіба не було зрозуміло,що так буде?
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09.09.2020 15:21 Відповісти
Этот недоносок и дегенерад Зеленский и вся его шайка - предатели, враги Украины и заслуживают петли. Надеюсь что так и будет. Слава Уккраине! Смерть врагам!
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09.09.2020 15:22 Відповісти
Если украинская власть подаст воду в оккупированный Крым - значит она перешла на сторону врага и перестала быть украинской и стала враждебной украинскому народу - ее. как врага, надо уничтожить
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09.09.2020 15:36 Відповісти
та она уже давно перешла, еще весной 2019-го
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09.09.2020 15:39 Відповісти
Я пропоную замість води в Крим віддати Зе і його веселий квартал і кримчани будуть їх слухати і сміятися вдень і вночі і забудуть про воду і інші біди. За ними відправимо і іх команду зрадників.
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09.09.2020 15:38 Відповісти
а за ними і 73% їх виборців
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09.09.2020 15:43 Відповісти
От пусть жалостливые наши Дениска Шмыгаль и Леонид Кравчук шлют посылочки с водой или ведрами пусть таскают
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09.09.2020 15:41 Відповісти
Крысы специально для вас пособие по наполнению канала
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 1485
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09.09.2020 15:43 Відповісти
КАКАЯ вода??? Это ТРУДНОСТЬ ОКУПАНТА !!!! Окупанты имели уйму времени чтоб построить опреснительные заводы. Да и деньги у них есть. Пусть выделят 1-2 млрд баксов (ну или сколько там надо). О них они обязаны были подумать с момента окупации.
Это чисто их проблема. Хоть шлангами с материковой ******** пусть подают. Вообще не понятно что там ноют "за воду" и какие в целом могут быть "претенизии" !!! к Украине??? Это вообще нонсенс. Окупант требует обеспечения А что еще нужно "дать"? Может сразу тупо деньгами для обспечения ВСЕХ нужд? Бред полный
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09.09.2020 16:28 Відповісти
Гнать зеЛю и его банду!палками и камнями!
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09.09.2020 16:39 Відповісти
Сенченко стверджує, що у 2014-му році йому кацапи пропонували хабар 20 млн $ за воду в Крим.
У 2014-15 роках роках влада не купилась на це, а зараз тільки і вичікує, як би вигідніше продатися.
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09.09.2020 18:14 Відповісти
Як писала українська дівчина в ютубі по поводу Криму:"Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, світло та воду потрібно виключати".Краще не скажиш.
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09.09.2020 18:14 Відповісти
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 311
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09.09.2020 18:52 Відповісти
У Криму все буде погіршуватися, таким чином видавлюють населення. В принципі населення таким чином рятують від війни на Чорному морі між РФ і Туреччиною (членом НАТО).
Крим - це приречений регіон.
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09.09.2020 19:38 Відповісти
Из пустого в порожнее:
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 5157
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09.09.2020 20:44 Відповісти
Нигде ни разу не слышал, что бы Крымчане просили воду у Украины.
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09.09.2020 21:02 Відповісти
Если Медведчуку страшно катастрофы с водой. так в чем дело: пусть попросит кума убраться из Крыма и будет ему и крымчанам счастье.Только уж очень много там собралось "понаехавших"
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09.09.2020 21:41 Відповісти
Подача воды в Крым до ее полной деоккупации это государственная измена со всеми вытекающими последствиями, любая власть которое даст такое распоряжение перестает быть легитимной и подлежит смещению, аресту и высшей мере наказания.
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09.09.2020 22:41 Відповісти
ніякої води зрадникам НЕ БУДЕ!!!
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09.09.2020 23:07 Відповісти
пирожная туфта.
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10.09.2020 01:12 Відповісти
Хрен им , а не водса !!!!!
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10.09.2020 10:32 Відповісти
Не так давно президент обещал - о подаче воды в Крым речь не идет. Однако, кажется, гарант солгал, потому что с недавних пор тему подачи воды на оккупированный полуостров активно раскручивают премьер-министр Денис Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/v3218373

Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 2586
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10.09.2020 12:27 Відповісти
Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії - Цензор.НЕТ 9409
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10.09.2020 12:28 Відповісти
https://images.app.goo.gl/eVpfZjTVse3DvHPx7
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25.12.2020 17:08 Відповісти
 
 