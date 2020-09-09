Проєкт "Без цензури": війна за воду в Крим. Як Зеленський і Ко заганяють нас у пастку Росії. ВІДЕО
Як Володимир Зеленський мчить у чергову пастку росіян і до чого тут подача води в окупований Крим - головна тема свіжого випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Не так давно президент обіцяв - про подачу води до Криму не йдеться. Однак, здається, гарант збрехав, бо віднедавна тему подачі води на окупований півострів активно розкручують прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова української делегації ТКГ у Мінську Леонід Кравчук.
Крім того, тиснути на жалість і розповідати про хунту, яка шкодує кримчанам води, ще активніше почали на телеканалах Віктора Медведчука.
То кому насправді не вистачає води в Криму? Як окупанти перекривають річки і намагаються викручуватися подачею води по парних і непарних числах? І як Володимир Путін хоче виміняти воду в Крим на примарний мир на Донбасі?
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Нагадаємо, з 7 вересня в окупованому Криму в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ жорстко обмежили подачу води.
25 серпня перший президент України і голова української делегації в ТКГ з урегулювання ситуації в Донбасі Леонід Кравчук заявив, що в разі гуманітарної катастрофи Україна подасть воду в Крим.
Також про можливу подачу води до Криму раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також, як і Кравчук, зазначив, що Україна готова забезпечувати окупований РФ Крим прісною водою тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові. Тоді він наголосив, що Україна не буде поставляти воду "окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз".
Він також зазначив, що Кримський канал перекритий і подача води по ньому технічно не можлива. "Необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру", - додав прем'єр-міністр.
Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що гуманітарної кризи з водою в окупованому Криму немає. Цю тезу придумала російська пропаганда в своїх цілях.
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https://censor.net/ru/news/3218266/dostupnoyi_v_okkupirovannom_krymu_vody_dostatochno_dlya_obespecheniya_potrebnosteyi_grajdanskogo_naseleniya
https://censor.net/ru/news/3218000/mid_ulichil_rossiyiskih_propagandistov_v_iskajenii_pozitsii_oon_o_postavkah_vody_v_okkupirovannyyi_krym
https://censor.net/ru/news/3215857/vodu_v_krym_do_deokkupatsii_podavat_nelzya_predstavitel_prezidenta_v_ark_korinevich
воду ???? щоб потушити паспорт, який ті курви спалювали?!
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств
обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и
санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить
необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие
предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории
будут недостаточны.
Оккупирующая держава может реквизировать съестные припасы или
другие предметы, а также санитарные материалы, находящиеся на
оккупированной территории, только для оккупационных войск и для
администрации и только с учетом нужд гражданского населения. При
условии соблюдения других международных конвенций оккупирующая
держава должна принять меры для обеспечения того, чтобы всякая
реквизиция была справедливо возмещена.
Держава - покровительница имеет право во всякое время
беспрепятственно проверять состояние продовольственного снабжения
и снабжения санитарными материалами на оккупированной территории с
учетом временных ограничений, вызванных настоятельными военными
требованиями.
Еще вопросы есть?
То чим вони не задоволені?
Щодо до того , як тут пишуть боти , що в Криму живуть украінські громадяни !
Так от :
Украінські громадяни або сидять по тюрмам разом із кримськими татарами , або покинули півострів !
Наразі Крим заселяють росіянами і кадирівцями !
Яблуко ще не дозріло тому трусити яблуню поки що зарано.
давай сфокусируемся на украине.
украина, далеко не бедная на природные ресурсы страна.
показательно, что украинцы сами ориентируют/сравнивают свою жизнь с россией, а не европой.
Это чисто их проблема. Хоть шлангами с материковой ******** пусть подают. Вообще не понятно что там ноют "за воду" и какие в целом могут быть "претенизии" !!! к Украине??? Это вообще нонсенс. Окупант требует обеспечения А что еще нужно "дать"? Может сразу тупо деньгами для обспечения ВСЕХ нужд? Бред полный
У 2014-15 роках роках влада не купилась на це, а зараз тільки і вичікує, як би вигідніше продатися.
Крим - це приречений регіон.