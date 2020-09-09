Із загиблим на Донбасі воїном 14-ї ОМБр Тарасом Кубійовичем попрощалися в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 вересня, у селі Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області відбулася церемонія прощання з Тарасом Степановичем Кубійовичем, 1970 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 вересня близько 17.10 в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого найманцями РФ.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Galka.if.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Тарасом Кубійовичем. Чоловіка ховають у його рідному селі Вільхівці, що на Городенківщині.

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Спогадами про загиблого поділилися директорка Вільхівського навчально-виховного комплексу Леся Приймак.

"Він запам’ятався дуже доброзичливим, щирим та усміхненим. Тарас завжди був готовий допомогти. Для нас було несподіванкою, коли він у 2015-му році пішов добровольцем. Ми всі переживали та молилися за нього", – каже Приймак.

"Неодноразово він віддавав свій військовий обов’язок нашій Батьківщині. З 2015-го року він пішов добровольцем, потім підписав контракт. У 2018-му став на військовий облік у нас. В травні 2020-го його призвали, в липні відправився в зону ООС", – розповів в.о. військового комісара Городенківського районного військового комісаріату Володимир Романчук.

Через смерть бійця у Городенківському районі із сьомого до дев’ятого вересня оголосили Дні жалоби." - зазначається у матеріалі видання.

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Також сьогодні тіло загиблого військовослужбовця привезли до Городенківського району. В місті Городенка біля каплиці Воїна відбулася поминальна молитва.

У Тараса Кубійовича залишилися мати, брат, сестра, дружина та донька.



























