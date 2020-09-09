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Найближчим часом подам заяву про злочин, щоб зобов'язати відкрити справу щодо спецоперації стосовно "вагнерівців", - Бутусов. ВІДЕО

Незважаючи на заяви в ЗМІ та народних депутатів, правоохоронні органи не відкривають справи про витік інформації щодо спецоперації стосовно "вагнерівців". Така відсутність реакції - незаконна.

Про це у своєму блозі розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Сходив на допит у Генпрокуратуру разом з адвокатом Масі Найємом. Очікував допиту у справі "вагнерівців", але виявилося, що в рамках тої ж самої 457-ї справи розглядається і справа щодо Іловайська, і питання цікавлять тільки в даній справі. Дуже дивно. Всі питання, які мені поставили, не були новими, і відповіді вже є в справі. Усі свідчення щодо іловайська я дав у 2014 році - шість років тому. Військово-тактичну експертизу підписав у 2016-му, чотири роки тому. Я своїх слів не міняв. Тому допит мене здивував - я порекомендував прокурору ознайомитися з моїм допитом 14-го року, там усе це є", - розповів Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: "БУКи ми супроводжували. Через нуль багато техніки проходило: і танчики, і беемпешки, і БК проходило", - нові записи вербування "вагнерівців". АУДIО

"Справа щодо Іловайська повністю розслідувана і давно має бути передана до суду. Необхідно висунути заочне звинувачення за вбивство українців президентові РФ Володимиру Путіну та керівництву збройних сил РФ. Також треба розглянути відповідальність українських посадових осіб", - акцентував журналіст.

"А тепер, що стосується справи про "вагнерівців". Бачу, що незважаючи на публікацію аудіозаписів вербувальних бесід із терористами, незважаючи на документи СБУ щодо спецоперації, незважаючи на заяви в ЗМІ та народних депутатів, правоохоронні органи не відкривають справи про витік інформації. Така відсутність реакції - незаконна. Але підемо до кінця. Найближчим часом подам заяву про злочин, щоб зобов'язати відкрити справу. Іншого шляху розворушити правоохоронні органи і дати відповіді в законному порядку за провалену спеоперацію не бачу. Необхідне створення Тимчасової слідчої комісії ВР, необхідна кримінальна справа, і суспільство має отримати офіційні відповіді. Хто правий, хто винен, була спецоперація чи ні, звідки витік, чому? Чи є зрада?" - резюмував Бутусов.

Раніше нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив матеріали у "справі вагнерівців": "Усе доводить цинічну брехню влади". Він зажадав створити в Раді ТСК у даній справі. Також Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула: "Це ще один доказ, що їх виманювали". Тим часом, фракція "Слуга народу" блокує створення ТСК у "справі вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

допит (696) Бутусов Юрій (3598) Іловайськ (269) ПВК Вагнер (1540) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+21
зеленое петушило уже накукарекало себе пожизненный срок. После госизмены со сливом спецоперации по вагнеровцам, часики начали тикать обратный отсчёт до начала отбывания наказания. преступления по предательству страны не имеют сроков давности, поэтому моника полюбому будет сидеть, если не через год, то через 10 лет точно.
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09.09.2020 16:02
+17
Найближчим часом подам заяву про злочин, щоб зобов'язати відкрити справу щодо спецоперації стосовно "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 386
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09.09.2020 16:26
+15
За что люблю кремлевских троллешалав, типа глока19, за то что дебилы не палятся своими измышлениями, согласно методичек, ни разу!))))) Да еще и под прокси США тут вещают, дерьмократы хреновы. Как только слышишь выдумки лаптестана про вальцмана и слова соевый- сразу бей лопатой в морду в строну звука, это мокшанская какашка тут срет. Для рабов-балалаечников Порошенко как был главный враг , так и остался, чтобы гниды брехливые тут не вещали. Сгинь, утырок.
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09.09.2020 16:02
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Подія з вагнерівцями це прямий доказ що ні Конституція, ні правохоронна система не працює, країни стрімко летить в тартарари!
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09.09.2020 21:11 Відповісти
Юрий- генпрокурор- кто? А Вовчие суды? - наймите охрану ( цензорята скинутся, я надеюсь). Вы большой молодец умница и храбрец. Будьте живы и здоровы - .
И баллотируйтесь в Президенты.
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09.09.2020 22:37 Відповісти
Блин, с языка сорвали... в продолжение вашей мысли... "бо кирпичом по голове уже не отделаетесь"...
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10.09.2020 03:46 Відповісти
Зелёный поцёнок уже признался Трампу, что назначает лояльных на 100% "свояков", а не профессионалов. Ганьба !!!
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10.09.2020 04:51 Відповісти
Вы поди - из ольгинского клуба всезнаек; или вы не понимаете, шо секльТВ с нарабсеянской прессой только на симбирский толчок ходить, бо там туалетная бумага - в дефиците (санкции) . ЩА кацапы взвыли по полной: в банке валюту со счетов не снять... Заказ долго ожидать нужно... А шо будет вскоре... Нефть опять улетела ниже 40 тугриков(зеленью).
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10.09.2020 03:53 Відповісти
А КОГДА БУДТ ОТ ТЕБЯ ПОДАЧИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ !!! ИЛИ БЫВШИХ КГБЭШЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ !?)
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10.09.2020 05:43 Відповісти
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