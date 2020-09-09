Поліція затримала трьох учасниць етнічного угруповання, які вкрали 21 тис. грн у жінки на території онкоцентру в Києві. ВIДЕО

Працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили причетність до скоєння грабежів і крадіжок на території столиці етнічного угруповання в складі 3 жінок 54-х, 29-ти і 23-х років, раніше судимих ​​за крадіжки, і одного чоловіка, який координував їхню злочинну діяльність.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

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Зловмисниці, перебуваючи в онкологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні у столиці, пограбували жінку, викравши в неї 21 тисячу гривень. Оперативники затримали двох зловмисниць одразу на місці скоєння злочину. Третій, 54-річній жінці, вдалося втекти з місця на авто. Проте поліцейські затримали її ввечері того ж дня і повернули потерпілій викрадені гроші.

Старшу з жінок затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Шевченківський районний суд м. Києва обрав 54-річній підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце мешкання з 22:00 по 07:00.

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Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи та їх причетність до скоєння майнових злочинів на території столиці. Досудове розслідування триває.