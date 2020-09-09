Не потрібно боятися кадрових змін, якщо людина в критичній ситуації не справляється, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не потрібно боятися проводити кадрові зміни в державі, якщо людина на тій чи іншій посаді не справляється зі своєю роботою.
"Кадрові зміни зараз? Я не знаю... Зараз, для хайпу? Або для чого? Кадрових змін не повинна боятися держава, і президент, і прем'єр-міністр. Завжди, коли людина в критичній ситуації не виконує своєї роботи. Якщо ми оцінюємо і побачимо, що людина не виконує всіх своїх обов'язків, то потрібно її змінювати, це моя філософія, незважаючи на те, скільки вона працює на цій посаді", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Топ коментарі
+36 Николай Влад
показати весь коментар09.09.2020 16:16
+17 MausMike
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+15 denis dmitrienko
показати весь коментар09.09.2020 16:23
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Хоть раз правду о себе сказал Зеленский.
То ссытся, то обсерается...
там было всего две метки :
ЗА Зеленского
ЗА Порошенко
Смешной зелебобик
"Iде дядько повз рiчку-вонючку, бачить - на березi стоiть рачки якесь тiло в ватнiку та п`є воду з вонючки.
Дядько: шановний, нащо ви це п`єте, туди ж гiмно зливають.
Ватнiк: што? не панимаю я по вашему. гаварите па русски.
Дядько: я говорю - черпай двумя руками. "
а, до речі, концерн Укрпромінвест шо це за бізнес такий? не знаєте випадково?
1. ВВП падает, экономика летит в пропасть, гривна опускается, нарастает инфляция, сокращаются рабочие места, начинают поднимать тарифы для населения... Ухудшается материальное положение граждан.
2. Рост украинофобии во власти, потокание пуйлу и его ставленникам в Украине - ОПЗЖ и др., сдача национальных интересов Украины на Донбассе. Готовность капитулировать перед пуйлом, ради мнимого мира, которого никогда не будет, пока жив пуйло.
(cunt)
ОН в Одессе помагал контрабандистам Приднестровья
Так это ж про тебя. Вали давай!
Не верю!
Так шо, Вова? Перевыборы?
Правильно прочитал. К себе бы применил!
Вова, еще раз почитай, что сказал "Самый великий политик современности"(с), собирай игрушки и ***** накуй
Сдай булаву и пилуй отсюда подальше!
Уже больше года, ситуация в стране критическая и не меняется.