Не потрібно боятися кадрових змін, якщо людина в критичній ситуації не справляється, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не потрібно боятися проводити кадрові зміни в державі, якщо людина на тій чи іншій посаді не справляється зі своєю роботою.

"Кадрові зміни зараз? Я не знаю... Зараз, для хайпу? Або для чого? Кадрових змін не повинна боятися держава, і президент, і прем'єр-міністр. Завжди, коли людина в критичній ситуації не виконує своєї роботи. Якщо ми оцінюємо і побачимо, що людина не виконує всіх своїх обов'язків, то потрібно її змінювати, це моя філософія, незважаючи на те, скільки вона працює на цій посаді", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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