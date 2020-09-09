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Не потрібно боятися кадрових змін, якщо людина в критичній ситуації не справляється, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що не потрібно боятися проводити кадрові зміни в державі, якщо людина на тій чи іншій посаді не справляється зі своєю роботою.

"Кадрові зміни зараз? Я не знаю... Зараз, для хайпу? Або для чого? Кадрових змін не повинна боятися держава, і президент, і прем'єр-міністр. Завжди, коли людина в критичній ситуації не виконує своєї роботи. Якщо ми оцінюємо і побачимо, що людина не виконує всіх своїх обов'язків, то потрібно її змінювати, це моя філософія, незважаючи на те, скільки вона працює на цій посаді", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Хмельницьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Зеленський Володимир (23973) звільнення (2677)


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Топ коментарі
+36
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский.

Хоть раз правду о себе сказал Зеленский.
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09.09.2020 16:16
+17
Уходи!
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09.09.2020 16:20
+15
Так начни с себя, покажи своему кодлу пример!
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09.09.2020 16:23
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Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский.

Хоть раз правду о себе сказал Зеленский.
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09.09.2020 16:16 Відповісти
Оно уверено, шо оно справляет... справляет... справляется.
То ссытся, то обсерается...
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09.09.2020 16:21 Відповісти
Зеленському підказали тактику як морочити голову виборцям, нічого не робити і не брати на себе відповідальність - періодично міняй уряд і спихуй на них всі провали! Але ж це вже другий уряд який призначений Зеленським і який не справляється з ситуацією, не справляється з коронавірусом, не справляється з безробіттям, не справляється з війною, не справляється з економічною кризою! Якщо два уряди були нездалі, то й інші будуть нездалі, тут потрібно змінювати вже Президента та парламент!
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09.09.2020 16:31 Відповісти
а зачем ты его сделал президентом вместо Пороха ?
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09.09.2020 16:34 Відповісти
он не делал, он же не за зєлєнского голосовал, а против Порошенко )
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09.09.2020 16:37 Відповісти
а где он в бюлетене нашел вариант "против Порошенко" ?

там было всего две метки :

ЗА Зеленского

ЗА Порошенко
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09.09.2020 16:48 Відповісти
В бюлетені був ще кандидат Гриценко, я за нього голосував. А вже коли бидло вивело в другий тур двох ідіотів - прийшлось голосувати проти мародера-порошенка! І досі про це не жалію!
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09.09.2020 17:08 Відповісти
Дебіл, де ти тут бачиш графу "Проти Порошенка" ?

Не потрібно боятися кадрових змін, якщо людина в критичній ситуації не справляється, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9821
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09.09.2020 17:11 Відповісти
Результати голосування подивись на сайті ЦВК - там все написано! Український нарід проголосував проти мародера-порошенка, щоб посадити його в тюрму за злочинну бездіяльність та корупцію, за зраду батьківщини та співпрацю з ворогом!
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09.09.2020 18:11 Відповісти
И чё? Помогло это нариду? Нарид стал лучше жить? Хоть одно обвинение против Пороха доказано?
Смешной зелебобик
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09.09.2020 18:25 Відповісти
Українському народу це звичайно допомогло, бо процес імплементації Мінських угод зупинився і взагалі від Мінських угод відмовляємось, а зрадник порошенко намагався втілити Мінські угоди і тим знищити Україну! Тільки за Мінські угоди порошенка потрібно четвертувати!
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09.09.2020 18:30 Відповісти
Ну раз помогло, то супер. "черпай двумя руками" (С)
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09.09.2020 18:38 Відповісти
Краще зупиняти недосвідченого Зеленського ніж матерого ворога та бандита порошенка! Зеленський розвалив майже всі корупційні оборудки порошенка, а якби порошенко лишився при владі, ми б вже мали долар по 55грн, як порошенко хотів але не зміг зробити в лютому 2015 року!
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09.09.2020 18:57 Відповісти
ні, ні, нашо руками? це негігієнично. хай жере
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09.09.2020 19:02 Відповісти
Это цитата из одного анекдота.
"Iде дядько повз рiчку-вонючку, бачить - на березi стоiть рачки якесь тiло в ватнiку та п`є воду з вонючки.
Дядько: шановний, нащо ви це п`єте, туди ж гiмно зливають.
Ватнiк: што? не панимаю я по вашему. гаварите па русски.
Дядько: я говорю - черпай двумя руками. "
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10.09.2020 12:08 Відповісти
ага, ага, ну так а шо там - ответит уже хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь что же намародерил Порошенко? и куда он таки дел эти спіжєные деньги? потратил все на Мальдіви? а, а оставшиеся 3 тис доларів загнал в апшор? паадлєц какой! розбійник!
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09.09.2020 18:58 Відповісти
В 2008 році було вкрадено 10 млрд доларів рефінансування НБУ, під час головування порошенка в Раді НБУ! Ось звідки мільярдні статки державного службовця який не працював в бізнесі і отримав мультимільярдні статки!
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09.09.2020 19:01 Відповісти
а як вкрадено, розкажіть. втім я знаю, що ви розкажете, ви за цікавими і правдоподібними історіями в кишеню не лазите. ви дописувач фантастичного жанру
а, до речі, концерн Укрпромінвест шо це за бізнес такий? не знаєте випадково?
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09.09.2020 19:05 Відповісти
Видано було 10 млрд. доларів банкам які навіть не збирались продовжувати операційну діяльність, бо були банкуртами і це було всім зрозуміло! Ці кредити рефінансуванн НБУ були виведені в долари і в офшори, а банки закриті! І кришував це все -порошенко!
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09.09.2020 20:05 Відповісти
Дятел, в первом туре ПРОТИВ твоего Гриценко проголосовали 88 % избирателей.
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09.09.2020 17:20 Відповісти
Дятел той хто за Гриценка не голосував в 2014 та у 2019 роках. Тепер шкодують!
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09.09.2020 18:12 Відповісти
шкодують, що не голосували за Гриценка? ахаха, ну нєт уж, увольтє. нє, ну може якщо в другому турі був би Гриценко з зєлєнскім я б так сказать "протів марадьора зєлєнского" і проголосував би...
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09.09.2020 19:00 Відповісти
Читаючи ваш пост, розумію що Україна ще довго буде жебрацькою країною! Той хто не вміє обирати - подохне на помийці!
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09.09.2020 19:02 Відповісти
нажаль то є так. щоправда мій пост тут ні до чого, краще розкажіть це довбодзьобам, які добровільно відмовились від 2х проукраїнських президентів в історії України, обираючи замість них проросійських представників кланово-олігархічної системи
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09.09.2020 19:07 Відповісти
Проукраїнський був тільки Чорновіл, з тих які мали шанси на перемогу. Але Чорновола зрадили свої ж куплені "патріоти".
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09.09.2020 20:04 Відповісти
Хитрожопий (вибачте) Ляшенко. Якщо не помиляюсь, пов'язаний з коломойською Анти- українською Брехнею (УП), що гаряче підтримую зебанду
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09.09.2020 17:12 Відповісти
Не потрібно боятися кадрових змін, якщо людина в критичній ситуації не справляється, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8554У него был свой бюлетень.
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09.09.2020 18:53 Відповісти
Та то він нарешті здає паркан сечі й тин калу на аналізи
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09.09.2020 16:33 Відповісти
Справляєтся, оправляєтся... "Какая разніца?"©
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09.09.2020 17:00 Відповісти
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6777
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09.09.2020 16:25 Відповісти
НА УМЕ ТОЛЬКО ХАЙП,ЗЕЛЕНЫЙ ДЭБИЛ ТЫ НА УКРАИНСКОМ НАУЧИСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ, КАКОЕ ОНО ВОНЮЧЕЕ
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09.09.2020 17:48 Відповісти
нужно боятся дурака у власти
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09.09.2020 16:17 Відповісти
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1452
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09.09.2020 16:24 Відповісти
А если дурак ещё и предатель ...
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09.09.2020 16:27 Відповісти
Главное, для самого себя определится : кто ты, где ты и для чего ты?
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09.09.2020 16:17 Відповісти
Повість "Вольдемар шукає піаніну"...
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09.09.2020 16:48 Відповісти
Реальные достижения Зеленского и Шмыгаля за последние полгода.
1. ВВП падает, экономика летит в пропасть, гривна опускается, нарастает инфляция, сокращаются рабочие места, начинают поднимать тарифы для населения... Ухудшается материальное положение граждан.
2. Рост украинофобии во власти, потокание пуйлу и его ставленникам в Украине - ОПЗЖ и др., сдача национальных интересов Украины на Донбассе. Готовность капитулировать перед пуйлом, ради мнимого мира, которого никогда не будет, пока жив пуйло.
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Философ))))
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09.09.2020 16:18 Відповісти
І не кажіть! Шопенгауер, мля! Кант!
(cunt)
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Кант же йшов на поправку?
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09.09.2020 16:36 Відповісти
Ну да, назначить коррупционеры Якубовского зам генпрокурора - ПОЗОРИЩЕ
ОН в Одессе помагал контрабандистам Приднестровья
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09.09.2020 16:18 Відповісти
ЗЄменделю вже не допоможе проста кадрова перестановка.
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09.09.2020 16:18 Відповісти
Уходи!
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09.09.2020 16:20 Відповісти
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется



Так это ж про тебя. Вали давай!
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09.09.2020 16:21 Відповісти
Самокритика?
Не верю!
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Раздвоєніє лічності...
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09.09.2020 16:42 Відповісти
зеленая шизофрения
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09.09.2020 16:45 Відповісти
А если президент не справляется? Можно его на хрен выгнать с волчьим билетом пока ещё хуже не стало?
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09.09.2020 16:22 Відповісти
Так начни с себя, покажи своему кодлу пример!
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Вава, а хто буде нести відповідальність, за ці "невпоравшіся" кадри? Згаяний час. Розвалену, розікрадену, зруйновану армію, політику, економіку? Той, хто набирає клоунів у владу. Ти, Вава.
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Зеля, мы запомним этот твит=)
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09.09.2020 16:23 Відповісти
"Что вы имеете в виду?"
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09.09.2020 16:23 Відповісти
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский

Так шо, Вова? Перевыборы?
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Как правило, к вершинам власти не восходят, а всплывают…
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09.09.2020 16:24 Відповісти
Коней на переправе не меняют. А ослов, Вова?
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09.09.2020 16:25 Відповісти
Нарешті хтось написав йому щось розуне . Але забули сказати , що його це стосується в першу чергу .
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09.09.2020 16:26 Відповісти
Ну ты кадра!-Завжди так називали, мягко кажучи, недолугих.
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09.09.2020 16:26 Відповісти
"...Если мы оцениваем и увидим, что человек не выполняет все свои обязанности, то нужно его менять, это моя философия, несмотря на то, сколько он работает на этой должности", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область

Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9053
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09.09.2020 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I0qqGWi4Dik Куда делись люди, которые кричали что Порох алкаш????
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09.09.2020 16:39 Відповісти
Не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется, - Зеленский.
Правильно прочитал. К себе бы применил!
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Шо,Скоморошище!!! Не по тебе ли звенят бубенчики?
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Кадровых изменений не должно бояться государство, и президент, и премьер-министр. Всегда, когда человек в критической ситуации не выполняет свою работу

Вова, еще раз почитай, что сказал "Самый великий политик современности"(с), собирай игрушки и ***** накуй
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09.09.2020 16:31 Відповісти
Первый раз услышал от клоуна верные слова. Так флаг тебе в руки ! Пиши заяву и сматывайся на сцену!
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09.09.2020 16:33 Відповісти
Это гнида про себя сказала?
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09.09.2020 16:35 Відповісти
Вот, Вава, и пора эту политику применить к себе. Не бояться кадровых изменений, а сказать: Я устал, я ухожу, 18 отпусков за год мне маловато
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09.09.2020 16:43 Відповісти
Клован, так ты уходишь?
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09.09.2020 16:43 Відповісти
Саакашвили, в свое время, нашел силы снять себя полномочия и объявить досрочные выборы, избиратели правда ещё раз проголосовали за него. За Зеленского вряд-ли проголосует большинство, а за Порошенко и подавно.
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09.09.2020 16:45 Відповісти
Это он про черта?
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09.09.2020 16:45 Відповісти
Иак и не бойся, раз не справляешся, уйди сам, по хорошему. По плохому по Ростова добежать у тебя не получится.
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09.09.2020 16:45 Відповісти
В бою, если командир не справляется, то и его подразделение не выполнит свою боевую задачу, погибнут люди. Если президент большой страны Европы не справляется со своими обязанностями, то, как еще честный человек, он должен уйти сам. Тогда уважение народа к нему останется. Если он , в таких условиях сам не уйдет, то он уже не будет честным человек и заслужит презрение и отвращение всего общества, всего народа.
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09.09.2020 16:46 Відповісти
Вот, и не бойся, Вова!
Сдай булаву и пилуй отсюда подальше!
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09.09.2020 16:51 Відповісти
Вот и начни с себя, преЗедент.........
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09.09.2020 16:54 Відповісти
Так подавай в отставку!
Уже больше года, ситуация в стране критическая и не меняется.
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09.09.2020 17:00 Відповісти
да...а! мендель уже не справляется, пора менять эту "рояль"
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09.09.2020 17:06 Відповісти
да и пианисту пора на гастроли! в ростов
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09.09.2020 17:14 Відповісти
народный импичмент!
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09.09.2020 17:20 Відповісти
Значит шмыргаленка,гетьмановича и ту бабу которая прокурорша пора нах,зелька не тормози,еще бакашку,он переел омаров на днюхе у цуркиса,до сих понос.
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09.09.2020 17:22 Відповісти
монике явно про себя вещает, но при этом даже не поняло смысла ляпнутого ))
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09.09.2020 18:14 Відповісти
Какой талант артиста пропадает на ниве президентства!
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09.09.2020 19:06 Відповісти
Це треба читати так. У нас хаос і бардак, тому ви мої виборці олігофрени не дивуйтесь, що профани змінять профанів. Зарубіжній закулісі треба хаос і ми його, завдяки хабарям нам від МВФ, таки зробимо, розумних виженемо з держслужби і наберем ідіотів таких як в ОПУ - ваш пан Зеленський.
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09.09.2020 21:08 Відповісти
Зеленский в критической ситуации не справляется. Поэтому,по его же словам,не нужно бояться заменить его...
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09.09.2020 22:31 Відповісти
Навіть до нелоха дійшло, що у нас критична ситуація.
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09.09.2020 23:27 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! ПОСТАВЬТЕ ЯРОША И.О. ПРЕЗИДЕНТА !)
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10.09.2020 05:38 Відповісти
 
 