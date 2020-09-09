Киянин, який заборгував 190 тис. грн за комуналку, погрожував зброєю електрикам "Київенерго", які намагалися відключити йому світло: "Іди, б####, звідси!". ВIДЕО
У Києві злісний неплатник комунальних послуг погрожував автоматом електрикам "Київенерго", які прийшли відключити його квартиру від електропостачання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відеозапис інциденту.
"Мій ранок сьогодні почався з того, що цілий ряд народних депутатів і користувачів "Фейсбук" закидали мене посиланням на пост громадянина Володимира Ковальчука, в якому той розповідав про те, що якийсь невідомий намагався зламати його двері, а він, захищаючи своє майно, вийшов із зареєстрованою мисливською рушницею і прогнав агресора. (МОЛОДЕЦ!!!), - пише Геращенко і дає посилання на пост Ковальчука.
"Автор поста є злісним неплатником за комунальні послуги. Загальна сума боргів - близько 190 тисяч гривень. З них: Електроенергія - 21058,68 грн; Утримання будинку - 60000 грн; Послуги водопостачання та каналізації - 7957 грн; Послуги теплопостачання - 98 072 грн. Воно й зрозуміло - адже борги платять в Україні тільки боягузи. А у цього боржника є вогнепальна зброя - карабін. Насправді, ще торік за злісні неплатежі квартира громадянина Ковальчука була відключена від енергопостачання. Але власник квартири незаконно підключився до щитка і вже просто крав електроенергію. Співробітники "Київенерго" зайшли в загальний коридор, який є місцем загального користування, для того, щоб припинити факт нахабного розкрадання електроенергії. Вони були у фірмовому робочому одязі, представилися, повідомили мету свого візиту. У відповідь електрики отримали порцію добірного мату і погроз. А потім як "аргумент" громадянин, обґрунтовано підозрюваний у крадіжці електроенергії, дістав мисливську рушницю і погрожував її застосувати проти електриків. Все це добре видно на відео, знятому співробітниками "Київенерго". А потім, коли вони викликали поліцію, а поліцейські вилучили зброю і завели справу за статтею хуліганство, Володимир Ковальчук написав брехливий від початку до кінця пост з надією, що це захистить його від справедливого покарання за свої правопорушення. Ні, так не буде!" - пояснює ситуацію заступник міністра.
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А вот с Суркисами, которые хотят обуть Украину через Приватбанк на 10 млрд. грн. Вы что-нибудь делать будете?
Стрелять таких "защитников" без предупреждения.
кто вникал в суть проблемы, почему у человека нет денег
никто и не вникал
Поэтому мне лично невообразимо представить как можно так бесаппеляционно либо осудить чувака , либо им восхищаться .
Один фак однозначный : вопрос ведь даже не в том, что абсолютные показатели тарифов в ЕС ниже , чем в Украине . А в том , что процент отчислений ЖКХ несовместим со средней запрлатой в Украине . Когда это 40-70% от средней зарплаты , то Украину даже сложно отнести к "государству стационарного бандита" -- такие тарифы устанавливают для населения исключительно "кочующие бандиты" .
Чем собственники ресурсов (пославшие отключить рубильник электриков) лучше того депутата , который предложил бабушке продать собачку . Чем ?
Та же логика !
І що робити? Дотувати грошима влада не хоче, інші варіанти корупційні!
І знову, що робити?
Вони дуже добре це не тільки розуміють , але впевненно знають що в їх країнах за таке їх лекторат швидко випише стусана під дупу . Але українців вони вважають за папуасів , яким за стекляні буси можно що завгодно впарити .
Його недоторкана приватна власність починається за дверима квартири і електрики туди не лізли. Погрожував зброєю не в ситуації захисту свого життя і здоров'я - заберуть дозвіл на зброю. І правильно зроблять, бичара явно неадекватний. Просто послухайте його інтонації і будову речень.
Не платишь за свет годами - получаешь долг в 200 тыс грн, переоформляешь квартиру на жену (тещу, брата), и когда приходят электрики отключать квартиру от сети, жена, теща, брат с автоматом в руках гонят всех вон, так как лично они, как новые хозяева квартиры никому ничего не должны!
Профит!
Але там треба виграти суд, а без цього все це скидається на самоуправство
Якщо не тямиш, то не зображай "вумного"... В договорах може буть написано, що-завгодно... А от чи відповідає цей договір закону - "ПИТАННЯ"... Тому їх і розривають в судах, і визнають недійсними, і тому подібне...
Возвращайся в село и в мазанке живи бесплатно..
на вот, прочти сам себе о себе: "тебе надо нахаляву ты и возвращайся, нищеброд"
А мужику спочатку треба було б спитати у них посвідчення, допуск до робіт, наряд на виконання робіт, а не биковати з порогу.
https://www.facebook.com/Vl.Kovalchuk/posts/317352046377651