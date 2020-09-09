Киянин, який заборгував 190 тис. грн за комуналку, погрожував зброєю електрикам "Київенерго", які намагалися відключити йому світло: "Іди, б####, звідси!". ВIДЕО

У Києві злісний неплатник комунальних послуг погрожував автоматом електрикам "Київенерго", які прийшли відключити його квартиру від електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відеозапис інциденту.

"Мій ранок сьогодні почався з того, що цілий ряд народних депутатів і користувачів "Фейсбук" закидали мене посиланням на пост громадянина Володимира Ковальчука, в якому той розповідав про те, що якийсь невідомий намагався зламати його двері, а він, захищаючи своє майно, вийшов із зареєстрованою мисливською рушницею і прогнав агресора. (МОЛОДЕЦ!!!), - пише Геращенко і дає посилання на пост Ковальчука.

"Автор поста є злісним неплатником за комунальні послуги. Загальна сума боргів - близько 190 тисяч гривень. З них: Електроенергія - 21058,68 грн; Утримання будинку - 60000 грн; Послуги водопостачання та каналізації - 7957 грн; Послуги теплопостачання - 98 072 грн. Воно й зрозуміло - адже борги платять в Україні тільки боягузи. А у цього боржника є вогнепальна зброя - карабін. Насправді, ще торік за злісні неплатежі квартира громадянина Ковальчука була відключена від енергопостачання. Але власник квартири незаконно підключився до щитка і вже просто крав електроенергію. Співробітники "Київенерго" зайшли в загальний коридор, який є місцем загального користування, для того, щоб припинити факт нахабного розкрадання електроенергії. Вони були у фірмовому робочому одязі, представилися, повідомили мету свого візиту. У відповідь електрики отримали порцію добірного мату і погроз. А потім як "аргумент" громадянин, обґрунтовано підозрюваний у крадіжці електроенергії, дістав мисливську рушницю і погрожував її застосувати проти електриків. Все це добре видно на відео, знятому співробітниками "Київенерго". А потім, коли вони викликали поліцію, а поліцейські вилучили зброю і завели справу за статтею хуліганство, Володимир Ковальчук написав брехливий від початку до кінця пост з надією, що це захистить його від справедливого покарання за свої правопорушення. Ні, так не буде!" - пояснює ситуацію заступник міністра.