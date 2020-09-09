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Киянин, який заборгував 190 тис. грн за комуналку, погрожував зброєю електрикам "Київенерго", які намагалися відключити йому світло: "Іди, б####, звідси!". ВIДЕО

У Києві злісний неплатник комунальних послуг погрожував автоматом електрикам "Київенерго", які прийшли відключити його квартиру від електропостачання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі заступник міністра МВС Антон Геращенко і публікує відеозапис інциденту.

"Мій ранок сьогодні почався з того, що цілий ряд народних депутатів і користувачів "Фейсбук" закидали мене посиланням на пост громадянина Володимира Ковальчука, в якому той розповідав про те, що якийсь невідомий намагався зламати його двері, а він, захищаючи своє майно, вийшов із зареєстрованою мисливською рушницею і прогнав агресора. (МОЛОДЕЦ!!!), - пише Геращенко і дає посилання на пост Ковальчука.

Киянин, який заборгував 190 тис. грн за комуналку, погрожував зброєю електрикам Київенерго, які намагалися відключити йому світло: Іди, б####, звідси! 01

"Автор поста є злісним неплатником за комунальні послуги. Загальна сума боргів - близько 190 тисяч гривень. З них: Електроенергія - 21058,68 грн; Утримання будинку - 60000 грн; Послуги водопостачання та каналізації - 7957 грн; Послуги теплопостачання - 98 072 грн. Воно й зрозуміло - адже борги платять в Україні тільки боягузи. А у цього боржника є вогнепальна зброя - карабін. Насправді, ще торік за злісні неплатежі квартира громадянина Ковальчука була відключена від енергопостачання. Але власник квартири незаконно підключився до щитка і вже просто крав електроенергію. Співробітники "Київенерго" зайшли в загальний коридор, який є місцем загального користування, для того, щоб припинити факт нахабного розкрадання електроенергії. Вони були у фірмовому робочому одязі, представилися, повідомили мету свого візиту. У відповідь електрики отримали порцію добірного мату і погроз. А потім як "аргумент" громадянин, обґрунтовано підозрюваний у крадіжці електроенергії, дістав мисливську рушницю і погрожував її застосувати проти електриків. Все це добре видно на відео, знятому співробітниками "Київенерго". А потім, коли вони викликали поліцію, а поліцейські вилучили зброю і завели справу за статтею хуліганство, Володимир Ковальчук написав брехливий від початку до кінця пост з надією, що це захистить його від справедливого покарання за свої правопорушення. Ні, так не буде!" - пояснює ситуацію заступник міністра.

Автор: 

борг (2142) конфлікт (447) зброя (7477) комунальні послуги (571) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+44
Бидло звичайне... На автомат гроши є...
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09.09.2020 17:54
+24
Бидло не звичайне, а зі зброєю.
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09.09.2020 17:55
+20
На тему, ...а что єта Украіна міне даалааа!?...
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09.09.2020 17:56
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красавчик!
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09.09.2020 19:13 Відповісти
Каждый месяц "с потолка" повышают все тарифы....Повышают в разы, а не на 0,5% , как в цивилизованных странах.... Никого не интересует, откуда берутся такие тарифы у МОНОПОЛИСТОВ? Правильно, тарифы бесконтрольно повышаются, потому что лохи согласны молча , покорно платить...Платить любые счета....А депутаты получают миллионные компенсации на жильё, имея свои дома, квартиры, многоэтажки....
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09.09.2020 19:15 Відповісти
нууу.....как-то слабенькое оправдание что б таки долги иметь
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10.09.2020 11:37 Відповісти
У чувака вже настав комунізм , пц ,, платити ні за що не потрібно ,, а його борг нехай сплачуют сусіди мовляв . . Уху ївший поц .
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09.09.2020 19:16 Відповісти
ЕСЛИ БЫ МЫ ВСЕ ДУРАКАМИ НЕ БЫЛИ И ВСЕ БЫ НЕ ПЛАТИЛИ ЗА КОММУНАЛКУ ТО ГЛЯДИШЬ И НЕ БЫЛО БЫ НИ ТАКИХ ТАРИФОВ ,НИ ТАКИХ ДОЛГОВ А ТАК КУЧКА У*БКОК ДРЮЧИТ МИЛЛИОНЫ ЛОХОВ ...
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09.09.2020 19:20 Відповісти
Так можете не платити , вас ніхто не примушує . Але й сидітимете без світла .. Хто ж вам дасть безплатну електрику .?
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09.09.2020 19:25 Відповісти
Мне никто не даст и тебе никто не даст а если мы ВСЕ не заплатим месяц-другой-третий ,то ДАДУТ как пить дать ,никуда не денутся с подводной лодки в степях Украины ..посчитать ЧЕСТНО себестоимость и ни копейки больше а трусы пусть снимают с Ахметова ,Коломойского ,Суркисов и прочей нечисти .
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09.09.2020 19:39 Відповісти
Якщо всі не заплатимо , Ахметов просто зупинить свої електростанції .. І не тільки Ахметов а і державний Енергоатом . Безплатно електрику ніхто не вироблятиме . Це утопія . До того ж працівникам електростанцій , електромереж та іншим , теж потрібно платити зарплату . Якщо ми всі перестанем платити за світло , вони її не отримають .
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09.09.2020 19:50 Відповісти
Та Ахметов давно должен зону топтать а не электричество отключать или включать в энергоатоме тоже жулик на жулике сидит и жуликом погоняет и всё это именно из-за пассивности людей ,армянам когда хотели поднять тарифы вся страна на улицы вышла и ничего не подняли а мы как стадо баранов ,стригут ну и нормально ,поведут на убой тоже видимо промолчим ...а может быть и нет ,по крайней мере лично я надеюсь ,что когда-нибудь терпелка у народа лопнет .
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09.09.2020 19:59 Відповісти
Вы абсолютно правы....Поэтому серая масса покорных терпил с Вами и не согласны..."Умные" чиновники, депутаты. судьи, прокуроры и прочие паразиты на теле бюджета не платят полной раздутой стоимости коммунальных услуг.За них платит бюджет, то есть все мы - налогоплательщики...А простому гражданину с копеечной зарплатой приходится экономить на лекарствах. на питании, на бытовых удобствах - на всём, чтобы прибыли олигархов зашкаливали....
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10.09.2020 13:03 Відповісти
Комент удален... повторюсь. 190к? Это от куда , это 63к гривень в год?, чувпк, что в замке живет?срок исковой давности по комуналке 3 года. Как это они к нему приперлись с камерой и без чудебного решения? Правильно чувак сделал, что погнал этих уродов, мне от фонаря 1250гр долга повесили за гор. воду, я ей лет 10 не пользуюсь, разбиратся я к ним не поеду, не хочу и нет времени. У нас есть комунальная мафия которую крышует государство.
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09.09.2020 19:21 Відповісти
Можу скинутися на білет, аби прискорити виїзд
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09.09.2020 19:25 Відповісти
.....человек не в АДЕКВАТЕ , за это у него карабин ПОЛИЦИЯ отберет и выпишет ШТРАФ !!! ужасс что в стране делается (((((
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09.09.2020 19:26 Відповісти
Та що ви так переживаєте, кацапи, за наших непратників і недолугих поліціянтів? У вас в ********** он людей травлять бойовими газами за слово, а за наукову діяльність дають 12,5 років буцегарні. В часи "холодної вйни! в СРСР садили за звинуваченням у шпигунстві лише 2-3 людини на рік, за минулий рік ваше ФСБ посадило "за шпигунство" аж 450 (!!!) людей. Вам не лячно жити, кацапи?
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09.09.2020 19:29 Відповісти
путин - ...уйло !!!
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09.09.2020 19:35 Відповісти
Есть сроки после которых взыскать задолженность невозможно. Только по желанию должника. И вдиратись в житло можно только по решению суда. И тот електрик. которого застрелят при попытке проникновения в житло будет бандитом.
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09.09.2020 19:35 Відповісти
Антон, ну ок, с героем этого видео, исходя из ваших слов, так не будет, как он бы хотел.

А вот с Суркисами, которые хотят обуть Украину через Приватбанк на 10 млрд. грн. Вы что-нибудь делать будете?
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09.09.2020 19:46 Відповісти
Дурачек, не успел выехать
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09.09.2020 19:46 Відповісти
Мужик защищал себя и защищал закон. Должны идти судебные исполнители а не люди в спецовках.
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09.09.2020 19:52 Відповісти
Какой закон??? 190000 грн...Это зубной техник который коронки плавит...это не работяга со стройки которому зарплату не заплатили, а тот за свет задолжал...Этого урода можно смело зарезать или застреллить..планета не пострадает...
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09.09.2020 20:01 Відповісти
мой дом моя крепость. Благодоря этому у них Лондонский суд а у нас пещерный. Исковая давность три года .Заворовались в суд сходить некогда и зачем если слесаря есть. Вот тогда и маемо то шо маемо.
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09.09.2020 20:19 Відповісти
Чукча не читатель? Оно забарикадировал коридор общего пользования.
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10.09.2020 06:08 Відповісти
защищал себя от того чтобы не платить?
Стрелять таких "защитников" без предупреждения.
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09.09.2020 20:07 Відповісти
бидло Херащенко, который позволяет себе размещать подобные посты не вникнув в суть
кто вникал в суть проблемы, почему у человека нет денег
никто и не вникал
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09.09.2020 20:09 Відповісти
Это вор а не человек.
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10.09.2020 06:10 Відповісти
У каждого человека свои обстоятельства в жизни .
Поэтому мне лично невообразимо представить как можно так бесаппеляционно либо осудить чувака , либо им восхищаться .
Один фак однозначный : вопрос ведь даже не в том, что абсолютные показатели тарифов в ЕС ниже , чем в Украине . А в том , что процент отчислений ЖКХ несовместим со средней запрлатой в Украине . Когда это 40-70% от средней зарплаты , то Украину даже сложно отнести к "государству стационарного бандита" -- такие тарифы устанавливают для населения исключительно "кочующие бандиты" .
Чем собственники ресурсов (пославшие отключить рубильник электриков) лучше того депутата , который предложил бабушке продать собачку . Чем ?
Та же логика !
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09.09.2020 20:34 Відповісти
Потому удивительны не сами подобные случаи , а что это не случается регулярно и повсеместно !
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09.09.2020 20:36 Відповісти
Чергова брехня від Елвіса про низькі тарифи у Європі...
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09.09.2020 22:17 Відповісти
А усе дуже просото. МВФ, ЄВРОПА не розуміють, чому Українські олігархи наживаються на різниці цін зовнішніх, та внутрішніх енергоносіїв. Тому вимоги МВФ та Європейских кредиторів України полягають в тому, щоб внутрішні ціни (в тому числі і для населення) мали близьке співвідношення до зовнішніх. Але їм ^пофігу^, що значна частина населення при таких цінах стає повністю несплатопроможною. Вони цього не розуміють(
І що робити? Дотувати грошима влада не хоче, інші варіанти корупційні!
І знову, що робити?
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09.09.2020 22:20 Відповісти
Ви реально вірете , що в МВФ та ЄС є такі імбіцили , що такі прості речі не розуміють ?!

Вони дуже добре це не тільки розуміють , але впевненно знають що в їх країнах за таке їх лекторат швидко випише стусана під дупу . Але українців вони вважають за папуасів , яким за стекляні буси можно що завгодно впарити .
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09.09.2020 22:34 Відповісти
Ви уважно читали? Вони думають, що влада України знайде рішення компенсації тарифіф для малозабезпечених верств населення. Але вони не розуміють, що влада неспроможна (немає клепок і тями)!
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09.09.2020 22:46 Відповісти
А нафіга створювати проблему, а потім героїчно шукати її рішення?
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10.09.2020 09:12 Відповісти
У меня, как и у его сына, тоже единственный вопрос: "Когда ты выедешь с этой страны со всем своим выводком?"
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09.09.2020 20:48 Відповісти
Бажано щоб виїхав прямо в Мордор, де його природне місце. Там йому роги обламають місцеві черті. Бережи Б-же від таких сусідів.
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09.09.2020 20:51 Відповісти
А що він може той громадянин якось цивілізовано впливати на хабадну владу, яка он хоче замість однієї платіжки присилати чотири. Хто бачив як Ахметов рив ями і проводив електрику в Києві, але йому чомусь подарували те, що створили до нього ще при СРСР.
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09.09.2020 20:48 Відповісти
Ой *****, ох і бичара *********. В реалі рускім матом криє і Сайгою ********, а в фейсбуці милий український котик. ****, за що він там судиться, га? Яким чином він може споживати електрику і не оплачувати?

Його недоторкана приватна власність починається за дверима квартири і електрики туди не лізли. Погрожував зброєю не в ситуації захисту свого життя і здоров'я - заберуть дозвіл на зброю. І правильно зроблять, бичара явно неадекватний. Просто послухайте його інтонації і будову речень.
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09.09.2020 20:49 Відповісти
А если чуваки в форме электриков явятся с карабином и вырубят свет???
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09.09.2020 20:52 Відповісти
спочатку того дебіла
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09.09.2020 21:12 Відповісти
злізь з бутилки
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09.09.2020 21:12 Відповісти
слопатоед, на Украине счётчиков с ротором уже давно нет, на которые можно навесить "магнит".
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10.09.2020 06:14 Відповісти
А ты в городе нахаляву жить хочешь?С фига ли? Едь в село и в мазанке живи бесплатно.
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10.09.2020 23:48 Відповісти
Ложь и звиздёжь . Если бы за электрику он столько задолжал ему бы давно её отключили .А платить за якобы содержание дома , который содержат сами жильцы , но при этом коммунхозы вымагают деньги непонятно за что , я не вижу никакого смысла .Это уже узаконеный рэкет со стороны госаппарата . А посему там если и есть задолженность , то наверняка в 10 раз меньше .Хватит грабить население , ублюдки во власти !!
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09.09.2020 20:54 Відповісти
Чувак сам пишет, что по его квартире долг 190 тыс, но утверждает, что тот долг был у предыдущих хозяев, и никто не погасил этот долг при покупке квартиры.
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09.09.2020 20:58 Відповісти
то що ж він так купував, тепер має гемор. якщо справді борги були до нього, то й стягувати треба з тих, хто зробив борги. але це його поведінку не виправдовує, тим більш кажуть, що самовільно підключився.
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09.09.2020 21:17 Відповісти
тоді дійсно він не при справах і відмикати йому не мають права
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10.09.2020 05:06 Відповісти
при справах, потому что не платит за тот период в котором жил.
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10.09.2020 06:17 Відповісти
То есть схема рабочая?
Не платишь за свет годами - получаешь долг в 200 тыс грн, переоформляешь квартиру на жену (тещу, брата), и когда приходят электрики отключать квартиру от сети, жена, теща, брат с автоматом в руках гонят всех вон, так как лично они, как новые хозяева квартиры никому ничего не должны!
Профит!
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10.09.2020 08:21 Відповісти
Який же це профіт коли борг все одно на тобі? Просто замість вимикання світла прийдуть і відберуть саму квартиру або автівку або телевізор та диван врешті-решт
Але там треба виграти суд, а без цього все це скидається на самоуправство
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27.09.2020 23:33 Відповісти
ти статтю читав, там пишуть, що вже відключали, він незаконно підключився.
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09.09.2020 21:14 Відповісти
Крутым он не выглядит, скорее - приПОЦаный!
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09.09.2020 21:15 Відповісти
Почему его не арестовали? Что за хрень вообще творится? Где полиция и где закон? Он падло на всех положил я так понял.
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09.09.2020 22:06 Відповісти
у нас в парламенте 450 рыл на всех положили ну и что? почему ты досих пор не под парламентом!!!
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09.09.2020 22:52 Відповісти
Я тебя там тоже не видел
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10.09.2020 17:24 Відповісти
так я в отличии от тебя не требую чтобы кого нить аристовали!!
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10.09.2020 17:30 Відповісти
190 0000 грн. За сколько лет можно накопить такие долги?
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09.09.2020 23:06 Відповісти
там конура уже с долгами была при покупке и оно еще добавило.
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10.09.2020 06:18 Відповісти
Вот же ж сволота этот украиномовный.
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09.09.2020 23:20 Відповісти
он русскоязычный ты оглох что ли*
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10.09.2020 06:21 Відповісти
ты читать умеешь, идиот?
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10.09.2020 11:18 Відповісти
видео смотри, далпаиоп
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10.09.2020 23:48 Відповісти
Судячи з акценту - бамбаскій бандюк. Ой, я вже очікую, як цю бидлоту виводять з хати у наручниках та труселях.
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09.09.2020 23:27 Відповісти
Але, його перепощує та захищає ваш відомий пороховатний колега Oleg Helgiv. Я давно пишу, що рашевата від пороховати нічим не відрізняється.
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09.09.2020 23:59 Відповісти
Нульове! Шо ти там пишеш? Слово з трьох літер на заборі? Звідки ви беретесь, довбоЗЕби кляті, вас тут як тарганів.
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10.09.2020 00:05 Відповісти
Пишу, що ти будеш сміятися, але цей бандюк - прихильник Порошенка. Можеш сама до нього на сторінку зайти.
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10.09.2020 06:20 Відповісти
Ох і "наверещали"... А ніхто не задавав питання: "А за що платять гроші цілій юридичній службі "Обленерго"? "... Де позов до суду, ними підготовлений? Адже цього-б, не було, якби вони не посилали електриків відключать електроенергію, а прийшли з рішенням суду... Адже тоді б прийшов не "Вася-електрик", а судовий виконавець... Та ще й з представниками поліцї... Наприклад, для вилучення майна, в рахунок погашення боргу... А тут спочатку штовхають простих електриків на незаконні дії, а потім кричать, що проти них зброю застосовують... Чи так простіше? Тоді навіщо тримать купу юристів і дурно платить їм "зряплату" (яка точно більша, ніж у електрика...)?
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10.09.2020 04:05 Відповісти
Хорошо сказано.
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10.09.2020 08:46 Відповісти
вам когда мобильный отключают за неуплату, тоже суд должен решать? Ты с дуба давно рухнул?В договор смотри, который ты подписывал! При отсутсвии оплаты - отключение без суда.
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10.09.2020 10:08 Відповісти
Чуєш, "знавець", а назви мені причину відключення... Це ж не тільки "покарання" чи "зупинка поставки ресурсу"... Це, в першу чергу, спроба змусить виплатить заборгованість... Саме для цього і передбачено відключення, як "репресивний захід"... Тобі орендар плату за користування майном не платить, ти що, в першу чергу робиш? Виставляєш претензію... Коли тебе ігнорують, ти не йдеш відбирать майно (це протизаконно, бо не доведена невиплата), а звертаєшся до суду... І тільки маючи на руках рішення, ти можеш законним порядком прийти і забрать майно, а також, у відповідності з рішенням, на майно боржника може буть накладений арешт...
Якщо не тямиш, то не зображай "вумного"... В договорах може буть написано, що-завгодно... А от чи відповідає цей договір закону - "ПИТАННЯ"... Тому їх і розривають в судах, і визнають недійсними, і тому подібне...
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10.09.2020 12:43 Відповісти
Причина отключения - нарушение договора о поставке. Пункт о праве отключения поставщиком предписан Законом Украины. Изучай законы и не умничай.
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10.09.2020 23:52 Відповісти
Зважаючи на те, що електроенергія стрибає по 10 разів на добу за межі встановлені нормами як критичні, то сплачувати за надання подібних "послуг" треба дійсно із суттєвим дисконтом
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10.09.2020 05:04 Відповісти
олигархи-монополисты обложили народ налогом-комуналочкой.
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10.09.2020 05:41 Відповісти
А ты в городе нахаляву жить хочешь?С фига ли? Едь в село и в мазанке живи бесплатно.
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10.09.2020 06:19 Відповісти
не я, а ты в городе нахаляву жить хочешь. С фига ли?
Возвращайся в село и в мазанке живи бесплатно..
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10.09.2020 08:16 Відповісти
тебе надо нахаляву ты и возвращайся, нищеброд
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10.09.2020 10:05 Відповісти
хорошо ты сам себе исключительно о себе написал.
на вот, прочти сам себе о себе: "тебе надо нахаляву ты и возвращайся, нищеброд"
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10.09.2020 18:20 Відповісти
дякую!
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10.09.2020 23:46 Відповісти
и Вас спасибо за вежливость.
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11.09.2020 00:09 Відповісти
ЗА 7000$ НЕОБХОДИМО ОРУЖИЕ ПРИМЕНЯТЬ, А ЗА МИЛЛИОНЫ $ КРАЖИ ИЗ БЮДЖЕТА НЕТ !!!??????????
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10.09.2020 05:55 Відповісти
зиленскииииий!!!!! памагиииии!!!! ты жи абищал снизить тарифы на камуналкууу!!! мммееее!!!
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10.09.2020 08:15 Відповісти
Мене одне бентежить - сума в 190000 грн.? Це за що? Навіть, якщо він не платив з дня народження, така сума не могла з`явитись. Могли нарахувати багато за електрику, якщо біло самовільне підключення (штраф), але 60000 за утримання будинку? Маячня якась.
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10.09.2020 09:10 Відповісти
А взагалі тут решітка чуваку світить.
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10.09.2020 09:14 Відповісти
Подобається мені мужик чи ні то, діло двісті п'ятдесят третє. Постачання електроенергії, газа, води та відвід стоків в Україні є монопольними приватними бізнесами. Тому, вирішення спірних питань, які стосуються відносин поставщика послуг та споживача має вирішуватися виключно через суд і виконавчими органами.
А мужику спочатку треба було б спитати у них посвідчення, допуск до робіт, наряд на виконання робіт, а не биковати з порогу.
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10.09.2020 09:21 Відповісти
Работа свинорылого и его подельников досих пор видна. Люди должны за ЖКХ с 14 - 19 год 70 лярдов (( Зеленому треба було скасувати цей борг!
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10.09.2020 09:52 Відповісти
Идите в мазанки жить кому платить нечем.Понаехало тупиц в города. Город для деловых и предприимчивых людей с мозгами и деньгами.
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10.09.2020 10:11 Відповісти
А, як бути з тими хто регулярно платив? Якщо послугу брав то маєш її оплатити. Неподобається тариф- не бери.
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10.09.2020 10:20 Відповісти
давно пора этих понаехов поотключать и выдворить в село. Город для тех кто хочет и умеет работать. Ленивому быдлу место в мазанке, дровами и кизяком топить.
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10.09.2020 10:13 Відповісти
Мужик, заплати за электроэнергию и не будет проблем тогда или не пол зуцся. А то хитропопых розвелось дофига и более... Видео смонтированное, не смонтированное, а чего ты не говоришь про долги. Так ты должен или нет? А?
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10.09.2020 10:17 Відповісти
Як я зрозумів то, вони знаходяться в процесі судового процесу. Суд має винести рішення про їх фінансові супречки.
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10.09.2020 10:21 Відповісти
Наче б то там борги минулих власників і кілька судів. А ще маніпуляції поліції.
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10.09.2020 10:44 Відповісти
Ось допис у групі, кому цікаво

https://www.facebook.com/Vl.Kovalchuk/posts/317352046377651
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10.09.2020 10:45 Відповісти
С этой рэкетирской организацией только такой разговор приемлем.
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10.09.2020 13:26 Відповісти
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