Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 9 вересня на стихійній акції протесту на підтримку затриманої і кинутої в СІЗО Марії Колесникової у Мінську зафіксовано затримання.
Як пише
Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", кілька десятків жінок вийшли з плакатами на вулицю Немиги, 3. Невдовзі до них під'їхали мікроавтобуси міліції, і жінок затримали.
Люди проводили мирні акції протесту в різних районах столиці. Повідомляється, що затримання були в Малиновському районі, де вийшли студенти-медики. ОМОН укинув як мінімум сімох осіб у спецтранспорт.
За підрахунками правозахисників, затримано не менше 22 осіб.
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Угрёбок просто стал смешон, а смешный цар - гэта уже не цар...
Даже в Правилах Дорожного Движения нет понятия "стильная и хрупкая".
Иначе на дорогах наступил бы хаос.
На дороге все мужчины и женщины - водители и равны перед ПДД.
В политике и государственном строительстве - тем более.
Хаос только на дороге и хаос во всей стране - понятия не сопоставимые.
колхозный бугай весом 110 кг с утробным рёвом бодается с модельно-хрупкой женщиной - это же дико смешно )
После такого медийного позора политическое бытие плешивых диктаторов неизбежно заканчивается...
Слабовато.
Ищи себе другой жанр.
2. Всё, хрупкий.
доказывается этим форумом. и даже ты не удержался от национальной манеры общения.
и кастрюли на кухне.
Так,шо встречайте "лигитимного" сцаря всея белоРоссии луку.
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
За тихановскую Беларусь?