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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 9 вересня на стихійній акції протесту на підтримку затриманої і кинутої в СІЗО Марії Колесникової у Мінську зафіксовано затримання.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", кілька десятків жінок вийшли з плакатами на вулицю Немиги, 3. Невдовзі до них під'їхали мікроавтобуси міліції, і жінок затримали.

Люди проводили мирні акції протесту в різних районах столиці. Повідомляється, що затримання були в Малиновському районі, де вийшли студенти-медики. ОМОН укинув як мінімум сімох осіб у спецтранспорт.

За підрахунками правозахисників, затримано не менше 22 осіб.

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 01
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 02
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 03
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 04
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 05
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 06
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 07
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 08
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 09
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 10
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 11
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 12
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 13
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 14
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 15
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 16
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 17
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 18
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 19
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 20
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 21
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 22
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 23
Авторські права на зображення: TUT.BY
 
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 24
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники 25
Авторські права на зображення: TUT.BY
 

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Автор: 

Білорусь (7940) затримання (4343) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+4
З хороводів нічого не вийде.
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10.09.2020 00:02
+3
умер Денис Янтарь, которому зеленский доказывал что он янелох
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
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10.09.2020 00:10
+2
шо это за протест? 20 женщин с цветами и "креативными" плакатиками? Да там фотографов больше чем "протестующих".
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
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10.09.2020 00:43
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З хороводів нічого не вийде.
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10.09.2020 00:02 Відповісти
Вийде.
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10.09.2020 00:12 Відповісти
Хто?
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10.09.2020 00:27 Відповісти
Не хто, а що.
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10.09.2020 01:27 Відповісти
Здоровенный колхозный бугай-диктатор Лукашеску, начавший со сворой ментовских псов воевать с хрупкой стильной женщиной Марией, фактически сам себя политически кастрировал.
Угрёбок просто стал смешон, а смешный цар - гэта уже не цар...
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10.09.2020 00:06 Відповісти
Про стильную и хрупкую можно говорить на подиумах, на концертах... среди друзей...
Даже в Правилах Дорожного Движения нет понятия "стильная и хрупкая".
Иначе на дорогах наступил бы хаос.
На дороге все мужчины и женщины - водители и равны перед ПДД.
В политике и государственном строительстве - тем более.
Хаос только на дороге и хаос во всей стране - понятия не сопоставимые.
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10.09.2020 00:12 Відповісти
Сейчас на дворе эпоха визуальных образов: поэтому здоровенный колхозный Бугай-диктатор, который со своей ментовской сворой псов-волкодавов скручивает хрупкую стильную женщину очень западноевропейского вида, безнадёжно опускает себя в зеркале СМИ ниже канализации. Этот колхозный долбак просто не понял, что на дворе другой век, другая эпоха. Он уже конченый "цар": потому что стал "смешный и ганебный" :

колхозный бугай весом 110 кг с утробным рёвом бодается с модельно-хрупкой женщиной - это же дико смешно )

После такого медийного позора политическое бытие плешивых диктаторов неизбежно заканчивается...
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10.09.2020 00:48 Відповісти
Начитался Васю Рыбникова?
Слабовато.
Ищи себе другой жанр.
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10.09.2020 00:55 Відповісти
Всё ясно, кацап: украинцы-то ведь на "Вы" общаются даже в конфликтной ситуации.
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10.09.2020 01:03 Відповісти
1. На форумах общаются на "ты".
2. Всё, хрупкий.
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10.09.2020 01:06 Відповісти
украинцы, в основном массе, почти сразу переходят на оскорбления и часто на мат.
доказывается этим форумом. и даже ты не удержался от национальной манеры общения.
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10.09.2020 07:50 Відповісти
Протестующим надоел Лукашенко...
и кастрюли на кухне.
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10.09.2020 00:06 Відповісти
С каждым таким "хороводом" все больше будут выхватывать самых активных и сажать.И вскоре эти свистопляски закончатся.
Так,шо встречайте "лигитимного" сцаря всея белоРоссии луку.
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10.09.2020 00:06 Відповісти
умер Денис Янтарь, которому зеленский доказывал что он янелох
А цензор тут опять какую-то х* про беларусь постит
31 год был мальчику.
Господи....
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10.09.2020 00:10 Відповісти
Это тот, который в серой футболке?
Акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой прошли в Минске, задержано более 20 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5100
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10.09.2020 00:15 Відповісти
Єрмак "підклопотав"?
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10.09.2020 01:08 Відповісти
Мужчины поддерживают своих протестующих жён и согласны ещё немного потерпеть.
Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 428
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10.09.2020 00:36 Відповісти
шо это за протест? 20 женщин с цветами и "креативными" плакатиками? Да там фотографов больше чем "протестующих".
Эх, сябры, не дозрели вы до осознания трещины между 2 мирами, в которую пытаетесь усесться.
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10.09.2020 00:43 Відповісти
А до щели доросли.
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10.09.2020 00:57 Відповісти
Люди получили опыт. Или Вы считаете, что обязательно вопросы такого масштаба, как смена власти или потеря территорий надо решать без отсрочки, иначе ты терпила, так?
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10.09.2020 09:01 Відповісти
Вопросы нужно РЕШАТЬ. А не водить хороводы с шариками.
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10.09.2020 10:05 Відповісти
Границу полуострова Вы уже перешли, надеюсь, не откладывать же решение проблемы? а с клоуном порешали или, похоже все-таки, как мы до следующих выборов потерпите?
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10.09.2020 10:18 Відповісти
Мы воюем с врагом, и 2 раза убирали зарвавшихся "президентов". Вы хоть Луку сначала скиньте, чтобы что-то вякать нам.
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10.09.2020 10:22 Відповісти
Это ты вякаешь нам. не видишь что ли, что просто скинуть - этого мало. куча факторов. через пять лет и у нас будет свой шанс, если не раньше.
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10.09.2020 13:32 Відповісти
Такой себе няшный женский Майдан.
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10.09.2020 00:45 Відповісти
Майдан? Да это флешмоб какой-то
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10.09.2020 02:19 Відповісти
Боріться і поборите, шановні білоруси! Українці за вас вболівають!
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10.09.2020 01:06 Відповісти
Уточните, за какую Беларусь вы "вболіваєте"?
За тихановскую Беларусь?
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10.09.2020 01:09 Відповісти
Знаю тільки одне - Бацька на 100% прокацапський українофоб. І він зробить все, щоб Україна отримала катастрофу.
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10.09.2020 01:26 Відповісти
 
 