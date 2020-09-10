Акції на підтримку опозиціонерки Колесникової відбулися в Мінську, затримано понад 20 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 9 вересня на стихійній акції протесту на підтримку затриманої і кинутої в СІЗО Марії Колесникової у Мінську зафіксовано затримання.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", кілька десятків жінок вийшли з плакатами на вулицю Немиги, 3. Невдовзі до них під'їхали мікроавтобуси міліції, і жінок затримали.

Люди проводили мирні акції протесту в різних районах столиці. Повідомляється, що затримання були в Малиновському районі, де вийшли студенти-медики. ОМОН укинув як мінімум сімох осіб у спецтранспорт.

За підрахунками правозахисників, затримано не менше 22 осіб.

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