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Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів на півдні України тривають щоденні тренування танкових і десантно-штурмових підрозділів зі складу угруповань військ, які підпорядковуються Командуванню об'єднаних сил ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Службу зі зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

- На визначених ділянках місцевості військовослужбовці підвищують свій професійний рівень та удосконалюють майстерність в оволодінні озброєнням і військовою технікою, організацією бою та його всебічним забезпеченням, - наголосив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Танкові екіпажі здійснюють пересування у колонах та розгортання у бойові порядки, взаємодіючи з "крилатою піхотою". Крім цього, військовослужбовці відпрацьовують постановку димової завіси, вихід на вогневий рубіж, перехід в контратаку .

- Підрозділи демонструють високу вправність та злагодженість дій у складі екіпажів та взводів. Усі поставлені завдання виконуються у встановлені терміни якісно та в повному обсязі, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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У танкових і десантно-штурмових підрозділах, які підпорядковуються командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку, тривають практичні заняття з бойової підготовки.

- Танкісти відпрацьовують водіння по пересіченій місцевості, розгортання в бойовий порядок, вихід на певні рубежі, а також дії при обороні та контрнаступ, - зазначив командувач об'єднаними силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. - У свою чергу десантники виконують завдання з вогневої підготовки. Зокрема, стрільбу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки - додав він.

За його словами, заняття проходять в умовах, максимально наближених до бойових.

- Особовий склад демонструє високі професійні якості та майстерність зі знищення танків, кулеметних розрахунків і піхоти противника, що свідчить про результативність проведених занять і тренувань, підрозділи готові до дій за призначенням - наголосив командувач.

Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 01
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 02
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 03
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 04
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 05
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 06
Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв 07

танк (2071) військові навчання (2777) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Танкісти молодці готуються сепарів знищувати на чолі з бойовим генералом Н.!!!
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10.09.2020 11:42
+13
Занятия проводятся именно в то время и в том месте где сейчас необходимо и задействованы именно те подразделения которые могут быстро и жёстко поставить оккупантов в стоило. Слава Украине!
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10.09.2020 13:07
+7
Главное под присмотром террористов пусть тренируются.
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10.09.2020 09:09
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Главное под присмотром террористов пусть тренируются.
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10.09.2020 09:09 Відповісти
"Главное", чтобы ты не потерял справку, что ты - энурезник и у тебя плоскостопие - т.е. ты непригоден к строевой службе в армии! Иначе не будет кому тут тупизмы писать.
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10.09.2020 09:16 Відповісти
Всем остальным участникам форума тоже такие оскорбления напишешь ? Или уже понял, что их нужно адресовать "президенту" ?
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10.09.2020 09:22 Відповісти
А чего "оскорбления", если это правда, что ты из числа офисного планктона, закосившего от армии ?
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10.09.2020 09:25 Відповісти
З передової строчиш?
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10.09.2020 09:51 Відповісти
Таки да, а свинарчукам не нужно ничего адресовать вместе с порошенко?
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Игорь ты?
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10.09.2020 11:38 Відповісти
Спершу вас проінспектують сєпари , а потім побачимо. Сцикло ж сказало, що закінчить війну, а про перемогу речі не йшлося.
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10.09.2020 09:10 Відповісти
Яке у них призначення з точки зору капітулянта?
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10.09.2020 09:11 Відповісти
Пригласите террористов из дырляндии, пусть они вас проинспектируют.
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10.09.2020 09:14 Відповісти
- Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению - подчеркнул командующий. Источник: https://censor.net/ru/v3218510

Лебедь, то есть Наев, вы должен быть обесп. класс. преимущество в районе удара, а потом расширение прорыва, а не "лаблабла, готовы", да я тоже готов щас на перекур пойти.
совковые дегенераты, вам вот Эрдоган показал что-то? (и это не вагина)
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10.09.2020 09:18 Відповісти
кстати, сорри, преимущество инога лишнее, см. поход Александра Великого и Удар Вермахта по совкам - там преимуществом даже близко не пахло, но ведь разбивали орды варваров наступающие войска.
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10.09.2020 09:21 Відповісти
А для чого вони готуються? На стороні росії воювати в Сирії чи Венесеєлі? Ви ж до цього доводите нашу армвію? У нас немає вже вого московії, вони брати? Це не вони вбивали наших на Донбасі, то наші самі?
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10.09.2020 09:23 Відповісти
Солярку палят красиво,украинскую территорию собираются когда-нибудь освобождать?
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10.09.2020 10:27 Відповісти
А як же інспектюрен ДЕНЕРЕЮРЕН ?
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10.09.2020 10:39 Відповісти
Важливо щоб стріляти навчилися точніше ніж кацапи на показових стрільбах.
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Танкісти молодці готуються сепарів знищувати на чолі з бойовим генералом Н.!!!
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10.09.2020 11:42 Відповісти
Толя. Папа, а шо лучче - пулімьот чи танк?
Миша. Танк лучче, по пулімьоту pаз ******* і *********. (З цими словами Миша наливає вино Опанасу, Гpиші, Толі і собі).
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10.09.2020 12:56 Відповісти
Занятия проводятся именно в то время и в том месте где сейчас необходимо и задействованы именно те подразделения которые могут быстро и жёстко поставить оккупантов в стоило. Слава Украине!
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10.09.2020 13:07 Відповісти
Высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника показывают что подразделения готовы к действиям в любых условиях обстановки.
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10.09.2020 13:47 Відповісти
Высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника показывают что подразделения готовы к действиям в любых условиях обстановки.
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10.09.2020 13:50 Відповісти
Вибачте за таке порівняння, але як кажуть: "Собаки лають, а караван іде." Ніхто і ніщо не зупинить потужне зростання військової мощі Української армії. І щіра подяка керівництву ЗСУ, за стабільне підвищення фахового рівня українського воїна.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
ВПЕРЁД !!! ПОРА МОСКВУ ОСВОБОЖДАТЬ ОТ ИГА КОРРУПЦИОННОГО !)
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10.09.2020 15:44 Відповісти
Пока на фронте "Режим тишины" нужно не терять времени и усовершенствовать свои навыки. Бойцы на таких занятиях по боевой подготовке показывают отличные результаты, что в очередной раз доказывает, что наша армия готова к отражению сил противника
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10.09.2020 16:10 Відповісти
 
 