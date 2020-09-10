Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На одному з полігонів на півдні України тривають щоденні тренування танкових і десантно-штурмових підрозділів зі складу угруповань військ, які підпорядковуються Командуванню об'єднаних сил ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Службу зі зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

- На визначених ділянках місцевості військовослужбовці підвищують свій професійний рівень та удосконалюють майстерність в оволодінні озброєнням і військовою технікою, організацією бою та його всебічним забезпеченням, - наголосив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Танкові екіпажі здійснюють пересування у колонах та розгортання у бойові порядки, взаємодіючи з "крилатою піхотою". Крім цього, військовослужбовці відпрацьовують постановку димової завіси, вихід на вогневий рубіж, перехід в контратаку .

- Підрозділи демонструють високу вправність та злагодженість дій у складі екіпажів та взводів. Усі поставлені завдання виконуються у встановлені терміни якісно та в повному обсязі, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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У танкових і десантно-штурмових підрозділах, які підпорядковуються командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойову службу на південному напрямку, тривають практичні заняття з бойової підготовки.

- Танкісти відпрацьовують водіння по пересіченій місцевості, розгортання в бойовий порядок, вихід на певні рубежі, а також дії при обороні та контрнаступ, - зазначив командувач об'єднаними силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. - У свою чергу десантники виконують завдання з вогневої підготовки. Зокрема, стрільбу зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки - додав він.

За його словами, заняття проходять в умовах, максимально наближених до бойових.

- Особовий склад демонструє високі професійні якості та майстерність зі знищення танків, кулеметних розрахунків і піхоти противника, що свідчить про результативність проведених занять і тренувань, підрозділи готові до дій за призначенням - наголосив командувач.

















