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Нічого не мав на увазі. Там не було нічого політичного, - Богдан пояснив, навіщо смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!". ВIДЕО

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан пояснив, навіщо в київському зоопарку смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Богдан заявив, що в його діях не було жодного політичного підґрунтя.

"Я був з донькою. Там продаються такі ... морквина, всякі овочі. Ці кізоньки їх люблять їсти. Мала дала їй це, а вона вихопила стаканчик і стаканчик впав, розсипався в болото ... І я їй чесно пояснив, що якщо б вона почекала, то нормально з'їла б всю морквину, а так вона вимазана в болоті і тобі не дісталася ... Там не було політичного ... ", - розповів Богдан.

Відео В гостях у Гордона

Також дивіться: "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

Автор: 

тварини (465) зоопарк (63) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+9
Ну в зебіків так само фаворитами є всі, хто проти Пєті топить... Що тут дивного?
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10.09.2020 10:33
+9
а зачем твоя зеля выгоняет соратников мужского пола со словами:" ты теперь ,как не любимая женщина!"?
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10.09.2020 10:35
+7
Було, було.
Навіть самий тупий зєбіл з Стада, здогадався.
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10.09.2020 10:40
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Ну в зебіків так само фаворитами є всі, хто проти Пєті топить... Що тут дивного?
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10.09.2020 10:33 Відповісти
а зачем твоя зеля выгоняет соратников мужского пола со словами:" ты теперь ,как не любимая женщина!"?
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10.09.2020 10:35 Відповісти
Чушка ты тупая из Лахты...
Богдан это уже проблема Янелоха!
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10.09.2020 11:03 Відповісти
Фаворит? А-ха-ха!! Это тот шо Осла поставил президентом? По приколу.
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10.09.2020 11:10 Відповісти
Бо дібіл воно кончений! Ти піди краще зє казліну за інструмєнт для гри на піаніно подьоргай.
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10.09.2020 10:32 Відповісти
А всем показалось,что это он потроха и порохоботов тогда имел в виду.
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10.09.2020 10:33 Відповісти
ну и кому интересно, что вам там в палате кажется?
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10.09.2020 10:37 Відповісти
Один клюнул - уже хорошо,езжай в липецк строить заводы.
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Цю новину треба в топ.
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10.09.2020 10:34 Відповісти
небось шефа своего бывшего вспоминал
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10.09.2020 10:35 Відповісти
Новость дня.
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10.09.2020 10:36 Відповісти


Ничего не имел ввиду.Там не было ничего политического, - Богдан объяснил, зачем в киевском зоопарке дергал козу за уши со словами "Козлина ты дурная!" - Цензор.НЕТ 3888
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10.09.2020 10:37 Відповісти
Покажіть Зє, женщіну.
Бо він з чимось плутає.
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10.09.2020 10:42 Відповісти
Щось я не зрозумів, то в тій парі хто "козліною" був? Чи вони обоє - рябоє.
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10.09.2020 10:47 Відповісти
Ещё немного и коломойского цитировать начнёте.
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10.09.2020 10:39 Відповісти
Отсидет мужик срок. Вышел за ворота тюрьмы. Так радосно, легко на душе. Смотрит в песочнице маленькая девочка играется. Он ее погладил по головке и говорит ,,Балдеешь падлочка,, Таже история с Богданом. Если душа черная, она наружу вылезает..
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10.09.2020 10:39 Відповісти
А самое смешное, что Арахамия планировал-планировал интервью, рекламировал. А тут куяк - Богдан. И это унылое говно мимо пролетело.
Жизнь - боль)))
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10.09.2020 10:39 Відповісти
Було, було.
Навіть самий тупий зєбіл з Стада, здогадався.
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10.09.2020 10:40 Відповісти
Так ты, свинка, из дурдома сбежал ?
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10.09.2020 10:41 Відповісти
журналистика 80лвл!
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Какое ж оно тупое этот бурят
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10.09.2020 10:45 Відповісти
Видно что ещё и вмазаный грам 200 точно потянуло
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10.09.2020 10:46 Відповісти
Фух, ну наконец-то хорошие новости!!! Спасибо Зеленскому и слугам народа!
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10.09.2020 10:49 Відповісти
Нічого не мав на увазі. Там не було нічого політичного, - Богдан пояснив, навіщо смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!" - Цензор.НЕТ 8590
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10.09.2020 11:09 Відповісти
Хотел козу изнасиловать???
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10.09.2020 11:13 Відповісти
Богдан вытащил клоуна из жопы бени Богдан клоуна туда и засунет
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10.09.2020 11:15 Відповісти
Не ври,Богдан,все знают,ты имел в виду Порошенко
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10.09.2020 12:01 Відповісти
Я когда про козлину услышал, сразу подумал, что это он про Зеленского сказал
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10.09.2020 12:19 Відповісти
После 30 мин. интервью - начало тошнить....
Азаров - лучший премьер!?
В кадре два клинических идиота - приспособленца!!
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10.09.2020 12:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473054

Читай комментарий выше!
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10.09.2020 12:59 Відповісти
морда поросячья у него
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10.09.2020 13:40 Відповісти
объяснил, зачем дергал в зоопарке козу за уши со словами "Козлина ты дурная!" ----- а за тем тихо добавлял "где же ты скотина была раньше, я без тебя жить не могу". И по морде Козы потекли горькие слёзы.
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10.09.2020 15:01 Відповісти
 
 