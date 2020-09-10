Нічого не мав на увазі. Там не було нічого політичного, - Богдан пояснив, навіщо смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!". ВIДЕО

Ексглава Офісу Президента України Андрій Богдан пояснив, навіщо в київському зоопарку смикав козу за вуха зі словами "Казліна ти дурна!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Богдан заявив, що в його діях не було жодного політичного підґрунтя.

"Я був з донькою. Там продаються такі ... морквина, всякі овочі. Ці кізоньки їх люблять їсти. Мала дала їй це, а вона вихопила стаканчик і стаканчик впав, розсипався в болото ... І я їй чесно пояснив, що якщо б вона почекала, то нормально з'їла б всю морквину, а так вона вимазана в болоті і тобі не дісталася ... Там не було політичного ... ", - розповів Богдан.

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