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"Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - я проти", - Пальчевський про свою участь у шоу пропагандистки Кремля Скабєєвої. ВІДЕО

Голова української партії "Перемога Пальчевського", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський, розповів про цілі своєї постійної участі в шоу кремлівської пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю BBC News Україна, Пальчевський пояснив, що мета таких дій - це бажання встановити мир.

"Тому, що таких як ви пошлють, то буде кров литися тоннами. А якщо таких людей, які можуть знайти можливість не проливати крові, що я і намагався зробити... І коли я поїхав до Москви, надів зелений галстук, відчув усі приниження, які тільки можливі там для того, щоб показати, що в Україні новий президент, із яким можна знаходити спільну мову і припинити кровопролиття... Ви мене в цьому будете звинувачувати?.. Якщо ви вважаєте, наприклад, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - це ваша точка зору... Я проти. Я за те, щоб братні в минулому народи знаходили спільну мову... ", - заявив Пальчевський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону. ВIДЕО

місцеві вибори (1366) пропаганда (2802) росія (65191) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+84
Лялька мертвечука засрала всі білборди, тепер вже й тут?
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10.09.2020 13:03
+57
Да кстати, это дерьмо уже в каждой подворотне висит. Осталось на одесском вокзале в уборной повесить. И как не песчально, найдутся те, кто за вот это голосовать пойдут.
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10.09.2020 13:13
+47
совкодрочер, старый комсомолец-кооператор, сторонник дружбы с РФ
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10.09.2020 13:04
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расплодилось швали агентурно-фсбэшной как блох на дворняге
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11.09.2020 05:49 Відповісти
это ещё тот кгбист..
запасной вариант путина
на его примере можно посмотреть как такие могут врать прямо в глаза, на камеру и не краснеть, а 73% верить обицянкам на выборах
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11.09.2020 06:38 Відповісти
Согласен, только "россияне"- не славяне, в большинстве своем, а финно- угры! Если этот мудак имеет ввиду Южные районны европейской России- то это этнические украинцы, в большинстве своем! Кстати, обьясните этому мудаку, что например Балтийские народы- это теже славяне, кстати правильно будет не славяне- а СЛОВУНЕ. Прльша, Словакия, украина, Россия, Литва, Белорусь- вот ореол проживания Словун( славян)! Московиты- это мокша и мери- это угро-финнны а не Словуне!
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11.09.2020 07:33 Відповісти
Ай да пальчєвскій,ай да сукін сииин…
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11.09.2020 08:50 Відповісти
Абсолютное кацапоидное лживое вороватое быдло. И было и есть. ***** - а ля "банды 90-х."Оно **** "фильтрует базар" ..Навороченное и страшное типа...Кандидат в кацапскую думу, друг кацапии. Эта паскуда 100% потащит в кацапию.Там 90-е , там тёрки, там воровство и миллионы рабов. Эту бородатую тварь имени ***** нужно либо гнать в помойку его родную , либо прибить нахрен. Это же эта падла скрыла при выборах что зеленый жид - вонючий тупой наркоман..Гнать и *******!
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11.09.2020 08:57 Відповісти
дибіл , що ностальгує по совку .гнида мокшанська.
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11.09.2020 09:06 Відповісти
Кто тебя, вонючий жид спрашивает. ты ноль, дерьма кусок.
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11.09.2020 09:21 Відповісти
Таких як він не будуть стріляти, не будуть труїти, "ненароком" не зіб"є машина. Воно на телеканалах (які належать "колегам з контори") для баранів ллє сльози по совку, а сам користустується продуктами західної цивілізації.
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11.09.2020 09:38 Відповісти
1. если агенты кремля так усердно пытаются навязать мир, скорее всего это изза того что: план захвата восточных областей провалился, шахтеры уже не хотят играть в "спецназ", нефть упала и денег войнушки стало меньше, русские уже устали смотреть новости про Крым и Донбасс наш, Украина смогла доказать миру что это агрессия и потом прийдется платить компенсацию за боинг, конвои и обстрелы из градов.
2. жалко что такие интервью приходится делать журналистам ане СБУ.
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11.09.2020 09:39 Відповісти
З яких це пір рузьке стало слов'янами?
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11.09.2020 09:40 Відповісти
Вот именно ,в клинике этого прокацапского деятеля ,брали кровь у зели.После этого вы верите ,что кацапы не знают правдивый диагноз анализов вислюка? И какое лекарство он принимает и в каких дозах! Вот именно он помог все это скрыть от общества в Украине.
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11.09.2020 10:09 Відповісти
осталось только уточнить кто относится к славянским народам....
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11.09.2020 10:14 Відповісти
Ну якщо всякі чуваши, буряти, чеченці, башкірці, тувинці, мокшанці і інші москалі це словяни - тоді Пальчевський такий самий у#бан як і його спонсори...
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11.09.2020 10:20 Відповісти
Пальчевський мудило, з яких це давен орки перетворилися на словян ?
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11.09.2020 10:21 Відповісти
Сидіти цілодобово на сепарськіх каналах і розповідати бабусям казки, переживати про російську мову в українських школах (: може тільки ворог українців.
Взагалі -112, ньюс ван, ЗІК, КРТ - розсадники сепаратизму.
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11.09.2020 10:26 Відповісти
А коли жи...и стали слов"янами???Знала чесних і порядних євреїв!!!
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11.09.2020 10:57 Відповісти
Та не жидівні, бл@дь, вирішувати, кому з ким, і куди Яке тобі взагалі діло до "слов'ян", жидиня ти недобите
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11.09.2020 11:18 Відповісти
Їдійот, знайшов на Мокші слов*ян. Ще б в Бурятії пошукав.
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11.09.2020 12:03 Відповісти
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