"Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - я проти", - Пальчевський про свою участь у шоу пропагандистки Кремля Скабєєвої. ВІДЕО
Голова української партії "Перемога Пальчевського", бізнесмен, телеведучий і кандидат у російську Держдуму в 1995 році від "Партії любителів пива" Андрій Пальчевський, розповів про цілі своєї постійної участі в шоу кремлівської пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої.
Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю BBC News Україна, Пальчевський пояснив, що мета таких дій - це бажання встановити мир.
"Тому, що таких як ви пошлють, то буде кров литися тоннами. А якщо таких людей, які можуть знайти можливість не проливати крові, що я і намагався зробити... І коли я поїхав до Москви, надів зелений галстук, відчув усі приниження, які тільки можливі там для того, щоб показати, що в Україні новий президент, із яким можна знаходити спільну мову і припинити кровопролиття... Ви мене в цьому будете звинувачувати?.. Якщо ви вважаєте, наприклад, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані - це ваша точка зору... Я проти. Я за те, щоб братні в минулому народи знаходили спільну мову... ", - заявив Пальчевський.
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запасной вариант путина
на его примере можно посмотреть как такие могут врать прямо в глаза, на камеру и не краснеть, а 73% верить обицянкам на выборах
2. жалко что такие интервью приходится делать журналистам ане СБУ.
Взагалі -112, ньюс ван, ЗІК, КРТ - розсадники сепаратизму.