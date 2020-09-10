Співробітники поліції охорони Засенко, Галишин і Чалий супроводжували Медведчука в поїздці в окупований Крим, - ЗМІ. ВІДЕО

Троє діючих співробітників поліції охорони супроводжували проросійського народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в окупований Крим на початку серпня.

Про це йдеться в новому відеоблозі "Таємниці слідства", передає Цензор.НЕТ.

Редакція "Слідства.Інфо" отримала інформацію від декількох джерел у Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України про те, що Медведчука охороняють співробітники київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки. Зокрема, це офіцери Сергій Засенко, Владислав Галишин і Григорій Чалий. Також журналісти змогли ознайомитися з документами, які це підтверджують. Раніше про те, що Медведчука супроводжували до Криму троє поліцейських, зазначав блогер Сергій Іванов.

За нашою інформацією, Медведчук в'їхав в окупований Крим на автомобілі Mercedes Vito 2 серпня о 14:30 через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Разом із Медведчуком в автомобілі були співробітники поліції Григорій Чалий і Владислав Галишин. Інший поліцейський, Сергій Засенко, прибув в окупований Криму трохи раніше. Він пройшов пішки до КПВВ "Каланчак" 30 липня о 16:34. Офіційно ці троє поліцейських за кілька днів до поїздки нібито пішли у відпустку.

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Поліцейські Владислав Галишин і Григорій Чалий також працюють помічниками депутата Медведчука на громадських засадах. Ця інформація вказана на офіційному сайті Верховної Ради України.

Протягом усього серпня ми намагалися зв'язатися з поліцейськими, але їхні телефони були поза зоною досяжності. Поліцейський охоронець Сергій Засенко відповів на телефонний дзвінок вже у вересні, коли Медведчук повернувся в Київ. "Я не буду на ваші провокаційні питання відповідати, ви щось плутаєте", - сказав поліцейський і завершив розмову.

Зараз правоохоронці перевіряють версію, що керівництво вищезазначених поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки заднім числом, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

Керівництво партії ОПЗЖ проігнорувало запит від "Слідства.Інфо" про поїздку Медведчука до Криму разом із поліцейськими. Прессекретар політика Олег Бабанін також уникнув відповіді на питання про те, чому поліцейські супроводжували депутата на окупований півострів.

Департамент поліції охорони у відповідь на інформаційний запит повідомив, що зараз проводиться службове розслідування щодо ймовірної поїздки поліцейських Засенка, Галишина і Чалого разом із Медведчуком в окупований Криму. У той же час там уточнили, що зараз співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон або обмежень немає.

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Нам не вдалося отримати інформацію про те, на якій підставі співробітники поліції охороняють Віктора Медведчука: це платна послуга або охорону йому надала держава. У департаменті комунікацій МВС нам повідомили, що є поширена практика, коли політики і бізнесмени оплачують послуги охорони. Але як було у випадку Медведчука - невідомо, оскільки ця інформація є конфіденційною.

Раніше прессекретар Медведчука Олег Бабанін повідомив журналістам, що народний депутат разом із дружиною в'їхали в окупований Криму. Пізніше туди приїхав президент Росії Володимир Путін.