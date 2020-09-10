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Співробітники поліції охорони Засенко, Галишин і Чалий супроводжували Медведчука в поїздці в окупований Крим, - ЗМІ. ВІДЕО

Троє діючих співробітників поліції охорони супроводжували проросійського народного депутата від "Опозиційною платформи - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в окупований Крим на початку серпня.

Про це йдеться в новому відеоблозі "Таємниці слідства", передає Цензор.НЕТ.

Редакція "Слідства.Інфо" отримала інформацію від декількох джерел у Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України про те, що Медведчука охороняють співробітники київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки. Зокрема, це офіцери Сергій Засенко, Владислав Галишин і Григорій Чалий. Також журналісти змогли ознайомитися з документами, які це підтверджують. Раніше про те, що Медведчука супроводжували до Криму троє поліцейських, зазначав блогер Сергій Іванов.

За нашою інформацією, Медведчук в'їхав в окупований Крим на автомобілі Mercedes Vito 2 серпня о 14:30 через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Разом із Медведчуком в автомобілі були співробітники поліції Григорій Чалий і Владислав Галишин. Інший поліцейський, Сергій Засенко, прибув в окупований Криму трохи раніше. Він пройшов пішки до КПВВ "Каланчак" 30 липня о 16:34. Офіційно ці троє поліцейських за кілька днів до поїздки нібито пішли у відпустку.

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Поліцейські Владислав Галишин і Григорій Чалий також працюють помічниками депутата Медведчука на громадських засадах. Ця інформація вказана на офіційному сайті Верховної Ради України.

Протягом усього серпня ми намагалися зв'язатися з поліцейськими, але їхні телефони були поза зоною досяжності. Поліцейський охоронець Сергій Засенко відповів на телефонний дзвінок вже у вересні, коли Медведчук повернувся в Київ. "Я не буду на ваші провокаційні питання відповідати, ви щось плутаєте", - сказав поліцейський і завершив розмову.

Зараз правоохоронці перевіряють версію, що керівництво вищезазначених поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки заднім числом, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

Керівництво партії ОПЗЖ проігнорувало запит від "Слідства.Інфо" про поїздку Медведчука до Криму разом із поліцейськими. Прессекретар політика Олег Бабанін також уникнув відповіді на питання про те, чому поліцейські супроводжували депутата на окупований півострів.

Департамент поліції охорони у відповідь на інформаційний запит повідомив, що зараз проводиться службове розслідування щодо ймовірної поїздки поліцейських Засенка, Галишина і Чалого разом із Медведчуком в окупований Криму. У той же час там уточнили, що зараз співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон або обмежень немає.

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Нам не вдалося отримати інформацію про те, на якій підставі співробітники поліції охороняють Віктора Медведчука: це платна послуга або охорону йому надала держава. У департаменті комунікацій МВС нам повідомили, що є поширена практика, коли політики і бізнесмени оплачують послуги охорони. Але як було у випадку Медведчука - невідомо, оскільки ця інформація є конфіденційною.

Раніше прессекретар Медведчука Олег Бабанін повідомив журналістам, що народний депутат разом із дружиною в'їхали в окупований Криму. Пізніше туди приїхав президент Росії Володимир Путін.

Крим (14153) Медведчук Віктор (1707) Нацполіція (15173)


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Топ коментарі
+23
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2020 13:21
+22
Чем дальше, тем чудесатее. Вот уж на самом деле говорят, что если бы Порошенко сделал всё то, в чём его обвиняют, то его бы фамилия была Зеленский.
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10.09.2020 13:06
+11
мы еще и промо материалы предвыборные, заказанные в россии на 7 году войны оплачиваем....

Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 2235
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10.09.2020 13:19
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...... они!
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10.09.2020 13:06 Відповісти
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 8798
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10.09.2020 13:21 Відповісти
Такое и лайкать то не хочется...
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Так ты же сам со своего кармана(налоги) кормишь эту мразь.
Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 7118
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10.09.2020 13:29 Відповісти
Точно так же, как и ты.
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10.09.2020 13:30 Відповісти
Я уже на пенсии. Но раньше кормил. Каюсь.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Ну косвенно кормишь: еду купил-там НДС заложен, который идёт в бюджет, а уж как пилить бюджеты они обучены.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
Правильно! Лайкай таку ж картинку від кацапського агітпропу, де все те саме приписується Порошенку. 😊
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10.09.2020 13:40 Відповісти
Фигня эти самые картинки. Только показывают, что человеку нечего сказать настолько, что он даже не может изложить письменно мысли в своей голове.
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Не завжди. 😊Іноді тому, кому потрібно донести якусь ідею, легше доходить через прості картинки, аніж через мудрі високі фрази.
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10.09.2020 13:58 Відповісти
Согласен, текст+картинка выглядят нагляднее, чем просто текст. Но много текста туда не впихнёшь, а значит мысли будут простейшие, а-ля Зеля-чмо или Порошенко на нары. Значит годится лишь для пропаганды, нюансов мысли не передадут.
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10.09.2020 14:03 Відповісти
Ну не мені ж вас вчити, що пропаганда розрахована на людей, для яких розумові вправи з логікою не є сильною стороною. 😊
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10.09.2020 14:05 Відповісти
Сама по себе пропаганда это не хорошо и неплохо, смотря как посмотреть. Пропаганда рузьке мира-плохо, пропаганда здорового образа жизни-хорошо. Зависит от целей.
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10.09.2020 14:19 Відповісти
Залежить від публіки. 😁
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10.09.2020 14:28 Відповісти
Чем дальше, тем чудесатее. Вот уж на самом деле говорят, что если бы Порошенко сделал всё то, в чём его обвиняют, то его бы фамилия была Зеленский.
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10.09.2020 13:06 Відповісти
Якби твій потрошенко не пропхнув мертвечука у раду,то зеленський не знав би хто той мертвечук.
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Дык, у сруля сейчас же Зебил, ему и карты в руки. А Потрох за своё ответит ещё.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
а я то дурак думал в раду народ выбирает голосуя за партию, а оно оказывается порошенко себе мог монобольшинство состряпать на коленке и любые законы пропихивать с первого прогона, а не с пятого...
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10.09.2020 13:34 Відповісти
А я думаю ,чим це дурак міг думати? А те що думав дурак,сказав не я.
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10.09.2020 16:08 Відповісти
то есть по сути тебе возразить нечего, зелешлеп?
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10.09.2020 16:13 Відповісти
Взагалі то я з ************ не спілкуюсь принципово вже сьомий рік ,тільки можу підтвердити що ти дурак.
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10.09.2020 16:17 Відповісти
Ясно, ответа по сути нету, остается ************* просто вякать из будки.
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10.09.2020 16:38 Відповісти
Не розумію собачої і не бажаю.
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10.09.2020 17:06 Відповісти
Ем, мертвечук попав у Раду восени 2019, тобто уже при Зе...
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10.09.2020 13:40 Відповісти
А то його призначав представником у мінську,не однотуровий?
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10.09.2020 16:06 Відповісти
Так, але ж ми про Раду говоримо, а не про Мінськ...
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10.09.2020 16:11 Відповісти
Якби бульдозерист не шептався з мертвечуком всі п"ять років то мертвечуком би в раді й не смерділо. Навіть при шлеперу його не було ні видно ні чутно,а потрох витяг з нафталіну цю погань і пропхнув у раду.
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10.09.2020 16:15 Відповісти
Изучи, для начала, избирательное право Украины, а потом в дискуссию вступай. Хотя если ты из 73-х, то "изучи" это не для тебя.
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Купи абетку патріот сепарській.
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10.09.2020 17:08 Відповісти
"обвиняй соперника в том в чем сам грешен" Гебельса вазелиновые вывели на новую ступень: обвиняй соперника в том что собираешься сделать.
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10.09.2020 13:35 Відповісти
И как бесновались бы все эти псевдо патриоты с женами и резервными батальонами!
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10.09.2020 13:52 Відповісти
Как при Порошенко так и при Зеленском эту пятую колонну не вызывают в СБУ для дачи показаний после каждого их путешествия в страну-оккупанта.
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10.09.2020 14:17 Відповісти
а мы им зарплату платим со своих налогов, между прочим.
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10.09.2020 13:07 Відповісти
Ну, если не зарплату, так пенсию точно.
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10.09.2020 13:11 Відповісти
мы еще и промо материалы предвыборные, заказанные в россии на 7 году войны оплачиваем....

Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым, - СМИ - Цензор.НЕТ 2235
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10.09.2020 13:19 Відповісти
какая еще такая "служба безпеки Украины"? вчера, в районе Бучи (киевская область), в ресторане "РИМ", на всю округу грохотало "народное" пение - про "охфицеры, расеяне, ваше сердце под прицелом, за РАСЕЮ, за свободу... тра-ля-ля"!
я чуть не подавился, когда эту ***** услышал! это какой-то фиерический трешь!
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10.09.2020 14:08 Відповісти
а это уже полное ЗЕ ДНО
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10.09.2020 13:09 Відповісти
что не день - так TheJackal пробивает очередное дно
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Помню как менты 2014г в Крыму пачками переходили на сторону оккупантов, одного взмаха руки младшего лейтенанта ФСБ было достаточно
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Нарид Украины юго востока Украины уже готов встречать асвабадителей Московии. Думают что всё будет как раньше
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10.09.2020 13:13 Відповісти
Да везде хвата такого народа в Украине.
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10.09.2020 13:24 Відповісти
И ещё...https://ua.news/ua/na-donechchyni-terorystam-nelegalno-vydavaly-**********-dokumenty/ На Донеччині терористам нелегально видавали українські документи .
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10.09.2020 13:27 Відповісти
Ментів може наймати не тільки медведчук, а й навіть іноземці. Навіть іноземні спецслужби. Теж мені сенсація.
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10.09.2020 13:10 Відповісти
Шо ты гонишь. зетипилл?
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10.09.2020 13:25 Відповісти
Для радянських хамство - аргумент.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
Так поехали же на оккупированную врагом территорию. Кацапы же враги нам или нет?
Ведь их (ментов) же ***** нанял к себе в лакеи. А кормим мы их. У тебя совсем крыша поехала или ты из дурки строчишь тут?
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10.09.2020 13:26 Відповісти
З приводу дурки ви краще задумайтесь. Бо самі же і відповіли першим реченням. Ще можна згадати "Білого", декого з армійців-ветеранів.. підло вбитих.

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10.09.2020 13:32 Відповісти
Если бы не было войны, то может и прошло бы, но сегодня Крым, куда поехал Мертвечук и мусора, отправляет в армию своих пацанов, которые едут в Бамбас и убивают наших патриотов. А этому оправдания нет и никогда не будет. Эту шоблу и банду надо судить в трибунале.
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10.09.2020 13:38 Відповісти
да ладно вам, не вырывайте из контекста!
Это они за свой счет, в свободное время и исключительно в целях оздоровления!
А Мертвечук их просто подвез!
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10.09.2020 13:10 Відповісти
Зебуины, чего Медведчук то не сидит до сих пор или когда вы орали посадить его вы Верховную раду имели ввиду?
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10.09.2020 13:11 Відповісти
хавало закрой, макака кацапская)
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10.09.2020 13:20 Відповісти
Ну шо зеклованы,?73% имбецилов!
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10.09.2020 13:11 Відповісти
ЗЕбаранам хлєба і зрєліщ і вони задоволені.
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10.09.2020 13:16 Відповісти
при Порохе можно было гордиться ,власть была исключительно украинская - а сейчас - стыдно - за свою власть
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10.09.2020 13:15 Відповісти
с гос охраной - или ты как всегда - передергиваешь?
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10.09.2020 13:39 Відповісти
кроме того - это морда - не было депутатом при Порохе - шо называется,почувствуй разницу
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10.09.2020 13:40 Відповісти
ты это про маскву ? - было - без гос охраны и тогда такая буча была - а потом были выборы ,если помнишь? - опять мимо - как не хорошо ? статья написана ,за гос охрану - ну если ты не понял ) хотя я сомневаюсь - не стыдно,а?
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10.09.2020 13:51 Відповісти
ЗеДятлы, скажите, а почему Я должен оплачивать поездки мудаков из государственной охраны для сопровождения гиды промокшанской с вонючими корнями в ФСБ=КГБ и с гадкой рожей в которую хочется не только плюнуть, но и бить в неё, эту рожу, подкованным каблуком старого советского кирзача?
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10.09.2020 13:16 Відповісти
Зе йому і охорону виписав за державний кошт,а ви платіть податки)
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10.09.2020 13:17 Відповісти
слово и дело слуг народа Коломойского.Слово: Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука 05 августа 2019.-Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией./Дело: Полиция открыла из-за событий под офисом Медведчука производство по статье "Хулиганство" 23.05.20
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10.09.2020 13:22 Відповісти
Чи можуть і далі працювати в державних органах охорони люди, які досить довго перебували на окупованій території?
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10.09.2020 13:24 Відповісти
"Сотрудники полиции охраны Засенко, Галишин и Чалый сопровождали Медведчука в поездке в оккупированный Крым" - Зеленский от себя оторвал, ослабил свою охрану и усилил охрану агента ФСБ Соколовского. И это всё за наши деньги.
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10.09.2020 13:26 Відповісти
Это говно подлежит утилизации.
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10.09.2020 13:29 Відповісти
- Что вы можете сделать за деньги?
- За деньги? Я могу сделать все!
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10.09.2020 13:30 Відповісти
"Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны по физической безопасностиИсточник: https://censor.net/ru/v3218562"

На каком основании его вообще охраняют за счет государства?
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10.09.2020 13:33 Відповісти
Наверно потому, что все ему должны как земля колхозу.
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10.09.2020 14:21 Відповісти
А чого дивуватися - про все давно домовлено...

Співробітники поліції охорони Засенко, Галишин і Чалий супроводжували Медведчука в поїздці в окупований Крим, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2518
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10.09.2020 13:34 Відповісти
От йолпт... А коли він у Мінськ та до Москви курсіровал його хто охороняв - сотрубнікі госбізапасності? А чиєї?
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10.09.2020 13:34 Відповісти
Поскольку у нас с этой полицией охраны полная неразбериха, надо бы уточнить, это та полиция, которая занимается защитой высших должностных лиц, которую некогда возглавлял Грицак, или та полиция, которая защищает имущество и физлиц, которая грабила коттеджи в княжичах и которую нынче возглавляет некий ворюга парфенюк, сын собутыльника чеботаря.
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10.09.2020 13:41 Відповісти
А що по цьому факту скажуть пан Авякян і його зброєносець, цілий заступник, а не радник Геращенко? А що скажуть прикордонники, які також під Аваковим?
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10.09.2020 13:57 Відповісти
Господи, де я живу?
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10.09.2020 15:02 Відповісти
Полиция охраны предоставляет услуги телохранителей, даже участвует во всех соревнованиях телохранителей. Услуги платные, потому что полиция охраны не финансируется с бюджета, а только с заработанных денег. В чем преступление, если физлица Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый пересекли официальный пункт пропуска в Крым? Так делают все украинцы, это не запрещено по закону (Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», ст. 10)
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10.09.2020 15:23 Відповісти
ВЫ СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ !
МВДшная Охарана финансируется из бюджета, просто ей дозволено получать дополнительный доход через заключения договоров на охрану...
И у сотрудников полиции, согласно действующего законодательства имеются определенные ограничения и порядок определенных действий... А по некоторым монетам, они должный писать рапорта и получать согласования и/или разрешения - в отдельных случаях даже на личное время препровождение !
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10.09.2020 16:14 Відповісти
У меня вопросы:
- как давно они сотрудники полиции ?
Если "недавно" - то очень может быть, что "полицейскими" они стали, что бы иметь официальное разрешение на огнестрельное оружие и защитный и процессуальный статус полицейского ! А на самом деле они являются "сотрудниками" не полиции, а непосредственно Медведчука." И если это так - то ищите. кто с структуре МВД (в том числе и МВДшной охране - их рекомендовал и трудоустраивал, проводил спец.проверку...) !
- если они давно сотрудники полиции , то каким образом они стаи "помощниками" Медведчука и насколько законно это совмещение !?
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10.09.2020 16:11 Відповісти
Кодла!!!! А ведь вы никто -Медвечуки!!!!
Но вы думаете , что вы ПЕРЦЫ!!!! Никто- вы никто!!! Пыль!
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10.09.2020 16:47 Відповісти
Очень сподобався мужик то шо сказав і те що по поняттям. Добре. опускає мертвечука. а то шо говорить - то у нас є багато такого - тільки тримай штани, або "брюки". чуть - чуть базар поставити, без пауз - буде ОК. Мужик сподобався тим шо лисий...(та ладно, соррі)) )
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10.09.2020 17:51 Відповісти
 
 