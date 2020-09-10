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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО

Українські військові до останнього не вірять, що на їхні позиції на передовій пустять бойовиків. Кажуть, що це буде не тільки приниження для них, а й для всіх українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН. Перевірка українських укріплень поблизу селища Шуми в Донецькій області відбудеться вже о 14:00.

Самі військові кажуть, що просунутися і тим більше будувати, у чому їх звинувачують бойовики, не можуть, адже за їхніми діями уважно стежить ОБСЄ.

"Ми не можемо нічого побудувати або просунутися, щоб це не було зафіксовано з боку ОБСЄ. Щоночі літає безпілотник ОБСЄ над нашою лінією, веде зйомки. Все фіксується! Ви ж прекрасно бачили, що все на місці, а те, що ми дооблаштовуємо наші позиції, то ми їх просто дооблаштовуємо", - каже старшина ЗСУ "Вагіф".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

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Топ коментарі
+24
может пора уже устроить настоящую хунту...
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10.09.2020 13:23
+10
Земрази эту позор и унижение Украины.
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10.09.2020 13:25
+8
сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.
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10.09.2020 13:29
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может пора уже устроить настоящую хунту...
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Зпаізднилися з хунтою, майдан тепер лише допоможе.
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10.09.2020 13:34 Відповісти
73,22% уставших от войни, вийдуть на Майдан ?
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10.09.2020 13:38 Відповісти
Так же, как и зимой 2014-го - разве что за пивом во двор выйдут, шоб удобнее было Майдан по телеку смотреть.
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10.09.2020 13:41 Відповісти
А от 21.04.2019, дружно побігли голосувати проти того, хто позакривав їхні любі «Однокласснікі», і «Вконтактє»
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10.09.2020 13:43 Відповісти
Потому что для быдла свобода - это непонятная фигня.

А одноглазники, вконтактики и сваты - ржака и смысл жизни. У них в жизни ничего интересного больше просто нет.

Ну нах вера тому, кто ни во что не верит?
Нах армия тому, кто от нее отпетлял и этим гордится?
Нах мова тому, кто ни русского, ни украинского толком не знает без автокоррекции?
Нах безвиз тому, кто из своего зажопья только в райцентр на рынок иногда ездит, а предел мечтаний - олинклюзив, огороженный забором в пустыне?
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10.09.2020 13:49 Відповісти
Звісно ні, але у 2013-му навряд чи ці 73,22% виходили.
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10.09.2020 13:42 Відповісти
Эти «73%» - не что иное, как калька с политтехнологии по поддержке хйловского рейтинга. В абсолютных величинах из числа всего населения Украины эти 73% эталонных долблдятлов составляют всего лишь около 13% от количества всех жителей страны. Но манипуляции с админресурсом сабакава и бабло кала_мойского сделали всех нас разом...
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10.09.2020 15:00 Відповісти
Эти 73% за Зеленского - ничто иное, как больная фантазия просравшего все полимеры олигарха Порошенко. Ему конечно очень обидно, но такой бы результат был бы и у обоссанного бомжа у подъезда, не только у Зеленского. Дело не в том, кто "за", а в том, кто альтернатива. Не было и никогда не будет 73% избирателей Зеленского. Этих людей просто не существует. Есть 30% идиотов с мышлением малоросов, которые его и протянули во второй тур. И судя по тому, что его рейтинг все такой же - эти люди вообще непробиваемы. Просто, млять, тумбочки на ногах.
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12.10.2020 19:19 Відповісти
Физическая расправа, либо пожизненное заключение с конфискацией всего спизженного для первой десятки мразей из списка Forbes из Украины. На их руках уничтоженное будущее миллионов людей, смерти тысяч. Запад будет вонять о беззаконии и политических преследованиях, русня будет атаковать. Но Украина может стать цивилизованной страной в перспективе. С Порошенками, Коломойскими, Ахметовыми и прочими у Украины будущего нет. Вся их гнилая система делает закон обязательным для холопов и "на усмотрение" для мажоров и их родителей. СБУ, суды, мусора, свадебные генералы - вся вот эта шваль должна быть очищена под корень.
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12.10.2020 19:14 Відповісти
полчаса осталось
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Вову туда главнепотриб... и к столбу и пару мин вокруг него и пару растяжек что еврей Зеленкин памперсы пора менять??? .. любитель Путина вылизываешь и вылизываешь вместо рулона туалетной бумаге Х..ло ...оппу.. ну как накушался а мальчик Вова??!! Пэтриот жжд патриот Украины...ха ха пердимонокль...это все одно что Гитлер с амвона будет вещать в Синагоге о любови до евреев....
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Многие евреи ехавшие в Аушвиц до последнего были уверены что едут на Ближний Восток.
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Та скоро й багато українців мабуть поїдуть на «восстановлєніє разрушєнних бєндєровцамі шахт Дамбасса».
Повезуть.
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10.09.2020 13:46 Відповісти
Проте зедебілам подобається.
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Земрази эту позор и унижение Украины.
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10.09.2020 13:25 Відповісти
А как новости подаются от Г+Г- "трехстороння группа.. договорилась о совместной инспекции". Так почитать, еще и молодцы какие - договорились...
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10.09.2020 13:26 Відповісти
УНИЧТОЖЬТЕ СВОЛОТУ.
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10.09.2020 13:26 Відповісти
Вопрос - Хто пустит? Конкретно хто имеет право пускать врага на позиции ВСУ? Есть такое в уставе?
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10.09.2020 13:29 Відповісти
сейчас нормальный такой хай поднимется и вазелиновая плесень даст заднюю: раскажет как кравчук героически послал испекцию нафуй, фокин вообще не это имел в виду, а зеленский даже не в курсе был, а как узнал то раздал всем ***** и заподозрил во всем заговор порошенко.
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10.09.2020 13:29 Відповісти
Специально двух маразматиков в ТКГ назначили , цуки зелёные
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 9199
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10.09.2020 13:46 Відповісти
Я думаю это не первое унижение армии в условиях гибридной войны и не последнее.. Я думаю даже если кто то забыл бегство на территорию РФ почти пятисот украинских солдат из Изваринского котла которые уничтожили оружие и технику и сдались российским пограничникам которые их накормили, напоили и через пару дней отпустили домой то ротацию украинских солдат в районе ДАПа где им устраивали шмон боевики помнят все.
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10.09.2020 13:29 Відповісти
В смысле? Я в чем то соврал? Какой смысл отрицать состоявшуюся реальность которая имела место в прошлом?
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10.09.2020 13:52 Відповісти
За поребрик кацапе - в Україні на найближчі 100 років ви слова не маєте.
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10.09.2020 13:59 Відповісти
Тоесть по факту умного тебе сказать нечего но можешь только лишь по бабски истерить
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10.09.2020 14:02 Відповісти
От бач на твоєму прикладі: якого хрена ви, суки кацапські, лізете до нас зі своєю "любовью", сказали вам "киш" - ні далі лізете, а коли вам дають по хлєбалу, то починаєте ридати "почему вы нас не любите".
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10.09.2020 14:10 Відповісти
Чувак! Я был бы кацапом если бы я врал и мое вранье можно было разбить фактами.. но я написал правду а *кацапа* ты сам себе выдумал как и все остальное.
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Верят - не верят. А какая разница (с)
Обрали цвіль зелену, а вона [цвіль] тільки розростається (якщо не знищувати).

Чакатимите ще 4 роки? Ну нічому Овоч не навчив.
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Верняк! Такого никогда не було!Военнослужащие из Шумов не верят, что на их позиции пустят боевиков и говорят об унижении, - ТСН - Цензор.НЕТ 7909
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10.09.2020 13:32 Відповісти
От, от, і результат вже відомий.
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10.09.2020 13:36 Відповісти
І що це має означати?
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 7115
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10.09.2020 13:34 Відповісти
Совместную с боевиками инспекцию украинских позиций отменили
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10.09.2020 13:35 Відповісти
пруф?
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10.09.2020 13:42 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/inspektsiya-pozitsiy-shumami-segodnya-sostoitsya-1599732474.html нате
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Кто нибудь, спросите у рошенов, почему они не орали"капитуляция" в 2014- 2017 г, когда на украинских позициях в составе ОБСЕ постоянно находились до 70 офицеров рф, которые вместе с нашими офицерами инспектировали наши позиции, были там и представители ордло... Ах, да, дякували же!
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10.09.2020 13:35 Відповісти
Зебилушка...ключевое тут в составе ОБСЕ...ты настолько туп что не смог этого понять??
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10.09.2020 13:39 Відповісти
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 2494
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10.09.2020 13:42 Відповісти
Как то так оно у нас в Украине сложилось что всякая политическая сила у нас есть мразь! Просто в то время той мрази было выгодно пиариться на мире а теперь они пытаются пиариться на *войне* лицемерно создавая себе имидж непримиримых борцов за честь украинской армии.
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10.09.2020 13:40 Відповісти
Вот! Хоть кто-то не траванувшийся рошеном. Дякую.
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10.09.2020 13:43 Відповісти
Да таких людей много.. здесь мало на сайте.. банят потому что.
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10.09.2020 13:48 Відповісти
"все кругом, Сарочка, сволочи рошенковские, только мы с тобой хорошие" 😂

Не так ли ? 😁
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10.09.2020 13:49 Відповісти
Вопрос кто отменил? И кто назначал? Та сторона или эта? Когда прекратятся эти местоимения и ребусы ?
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10.09.2020 13:37 Відповісти
Интересно, а как рошены представляют себе перемогу? В воскресенье, 6:00, арт.подготовка по Донецку, при поддержке штурмовой и стратегической авиации. Часа на 4. Потом все боеспособные подразделения, включая ментов и пожарных, выдвигаются на штурм с криголамом на белом ишаке впереди..? Так?
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10.09.2020 13:38 Відповісти
Докладаю.
Тоді в України, НЕ БУЛО АРМІЇ.
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10.09.2020 13:39 Відповісти
)) Как ее по твоему могло не быть если украинская армия даже сегодня это в сплошь советское вооружение и техника 60-х 70-х и 80-х годов 20го века оставшаяся на украинских со времен развала совка?
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10.09.2020 13:47 Відповісти
Ты точно не из Украины, если не знаешь, что из себя представляли ВСУ в начале 2014-го.
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10.09.2020 13:54 Відповісти
Я уже написал чем она была и чем есть сейчас.. старая советская техника со складов + человеческий ресурс шести волн частичной мобилизации которых на эту технику усадили.. сейчас контрактники вмето мобов но техника все та же совковая как и была.
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10.09.2020 13:57 Відповісти
До сраки та техника, если управляют ей немотивированные, безинициативные, деморализованные люди, которые не знают куда им бежать, если что.
Десантура в 2014-м приехала в точку назначения и сдала оружие и БМП лугандоским пенсам.
В Крыму боялись по уставу оружие применить без прямого указания из Киева.

Кстати, ЗЕ усиленно возвращает личный состав ВСУ обратно к такому состоянию.
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10.09.2020 14:04 Відповісти
Капец такое ощущение что ты пишешь из какого то бронзового века когда люди сражались на мечах и копьях в примитивных кожаных доспехах ибо сегодня в 21 веке именно техннологическое превосходство решает практически все.
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10.09.2020 14:09 Відповісти
Ты полный идиот, знающий про армию только из телевизора.
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10.09.2020 14:16 Відповісти
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10.09.2020 14:18 Відповісти
Ні. Все так тільки без ментов, бо вони зрадники на 100%, всі залишаться там. Я бачив, як в Криму в ніч окупації всі до одного поліцейські зірвали українські шеврони і пришили кацапські. Те ж саме було в Донецьку і Луганську. Та й Харків визволяв спецпідрозділ "Ягуар" із Вінниці. Таке саме положення було і в Одесі. Це на всякий випадок освіжу пам*ять наріду.
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10.09.2020 13:49 Відповісти
Интересно, а как рошены представляют себе перемогу? /Уже не важно как представляют себе рошено-соевые.Важно как представляют себе морковно-цимесные: Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем, ( и наведём там шороху). Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.
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10.09.2020 14:06 Відповісти
А це не цей гавноканал-мийка привів до керма держави цих довбнів, що зраджують?
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10.09.2020 13:41 Відповісти
Убивайте всех кто оттуда !
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 3696Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 2923
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10.09.2020 13:50 Відповісти
-Криваві нелюди терористи вбивці з окупованої кремлем "лугандонії" вони тепер за злочинною вказівкою продажного ... резидента ЗЕбіла капітулянта будуть інспектувати наші демаралізовані капітуляцією війська ЗСУ, перевіряти їх позиції і вимагати відступу за територію Донецької та Луганської областей, а потім і далі.. Лютий ворог України фашист )(уйла тепер разом з своїм вірним холуем ...резидентом ЗЕбілом - капітулянтом вже шибко радіють адже це величезний крок до повної капітуляції України на милість паРаші з подальшим знищенням державності нашої країни. Так наші мирні марші протесту проти капітуляції в тому числі і на день Незалежності стали повністю схожі на беззубі ходіння вокруг да около білоруської опозиція. Походили, поспівали, покричали про червоні лінії і розійшлися до наступного про-українського свята. А продажна влада вже давно перейшла всі можливі червоні лінії і наполегливо веде України до капітуляції і знищення її державности. Скоро, ось - ось впаде наша держава, а ми все будемо бродити стотисячними мирними маршами навколо антиукраїнського лігва ОП, марші на які абсолютно не звертає ніякої уваги наша продажна прокремлівська - антиукраїнська влада Юд. І далі будемо продовжувати співати про велику європейську Українську державу, не помічаючи те що вона вже перетворилася в бридку безправну кацапську колонію.
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10.09.2020 13:46 Відповісти
угомонитесь, инспекции не будет.
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10.09.2020 13:49 Відповісти
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 772
ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ РОЗПОЧАЛАСЯ !!!
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10.09.2020 13:58 Відповісти
Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН - Цензор.НЕТ 9319ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ ПОЧАЛАСЯ І В САМОМУ РОЗПАЛІ !!!
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10.09.2020 14:03 Відповісти
Важный момент. Представители вооруженных сил РФ будут инспектировать ВСУ на нашей же земле, на территории Украины!!! Как они вообще тут очутились, они же твердят "что нас тут нет". Это унижение Украины ниже плинтуса.
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10.09.2020 14:25 Відповісти
Важко дивитись канал Г+Г, словно калом написанные надписи читать.
Как там мама любит скорость?
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10.09.2020 14:56 Відповісти
А навіщо дивитись?
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10.09.2020 15:28 Відповісти
 
 