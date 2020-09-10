Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО
Українські військові до останнього не вірять, що на їхні позиції на передовій пустять бойовиків. Кажуть, що це буде не тільки приниження для них, а й для всіх українських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН. Перевірка українських укріплень поблизу селища Шуми в Донецькій області відбудеться вже о 14:00.
Самі військові кажуть, що просунутися і тим більше будувати, у чому їх звинувачують бойовики, не можуть, адже за їхніми діями уважно стежить ОБСЄ.
"Ми не можемо нічого побудувати або просунутися, щоб це не було зафіксовано з боку ОБСЄ. Щоночі літає безпілотник ОБСЄ над нашою лінією, веде зйомки. Все фіксується! Ви ж прекрасно бачили, що все на місці, а те, що ми дооблаштовуємо наші позиції, то ми їх просто дооблаштовуємо", - каже старшина ЗСУ "Вагіф".
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А одноглазники, вконтактики и сваты - ржака и смысл жизни. У них в жизни ничего интересного больше просто нет.
Ну нах вера тому, кто ни во что не верит?
Нах армия тому, кто от нее отпетлял и этим гордится?
Нах мова тому, кто ни русского, ни украинского толком не знает без автокоррекции?
Нах безвиз тому, кто из своего зажопья только в райцентр на рынок иногда ездит, а предел мечтаний - олинклюзив, огороженный забором в пустыне?
Повезуть.
Обрали цвіль зелену, а вона [цвіль] тільки розростається (якщо не знищувати).
Чакатимите ще 4 роки? Ну нічому Овоч не навчив.
Не так ли ? 😁
Тоді в України, НЕ БУЛО АРМІЇ.
Десантура в 2014-м приехала в точку назначения и сдала оружие и БМП лугандоским пенсам.
В Крыму боялись по уставу оружие применить без прямого указания из Киева.
Кстати, ЗЕ усиленно возвращает личный состав ВСУ обратно к такому состоянию.
ІНСПЕКЦІЯ ОКУПАНТІВ І ТЕРОРИСТІВ РОЗПОЧАЛАСЯ !!!
Как там мама любит скорость?