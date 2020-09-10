Військовослужбовці з Шумів не вірять, що на їхні позиції пустять бойовиків і кажуть, що це буде приниженням, - ТСН. ВІДЕО

Українські військові до останнього не вірять, що на їхні позиції на передовій пустять бойовиків. Кажуть, що це буде не тільки приниження для них, а й для всіх українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН. Перевірка українських укріплень поблизу селища Шуми в Донецькій області відбудеться вже о 14:00.

Самі військові кажуть, що просунутися і тим більше будувати, у чому їх звинувачують бойовики, не можуть, адже за їхніми діями уважно стежить ОБСЄ.

"Ми не можемо нічого побудувати або просунутися, щоб це не було зафіксовано з боку ОБСЄ. Щоночі літає безпілотник ОБСЄ над нашою лінією, веде зйомки. Все фіксується! Ви ж прекрасно бачили, що все на місці, а те, що ми дооблаштовуємо наші позиції, то ми їх просто дооблаштовуємо", - каже старшина ЗСУ "Вагіф".

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