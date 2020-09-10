"У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але звинувачувати людину в прямому ефірі я не можу", - Богдан у відповідь на питання, чи є голова ОП Єрмак агентом ГРУ РФ. ВІДЕО

Колишній голова ОП Андрій Богдан заявив, що в нього є підозра, що нинішній голова ОП Андрій Єрмак є агентом ГРУ РФ, але доказів його співпраці зі спецслужбами російських окупантів у нього немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі В гостях у Гордона.

"Я скажу як досвідчений, професійний адвокат - ми не можемо нікого звинувачувати в скоєнні злочину до винесення вироку, але підозри є... У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але сказати в прямому ефірі, звинувачувати людину в тому, що він злочинець, я не можу", - сказав Богдан.

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