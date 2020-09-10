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"У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але звинувачувати людину в прямому ефірі я не можу", - Богдан у відповідь на питання, чи є голова ОП Єрмак агентом ГРУ РФ. ВІДЕО

Колишній голова ОП Андрій Богдан заявив, що в нього є підозра, що нинішній голова ОП Андрій Єрмак є агентом ГРУ РФ, але доказів його співпраці зі спецслужбами російських окупантів у нього немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі В гостях у Гордона.

"Я скажу як досвідчений, професійний адвокат - ми не можемо нікого звинувачувати в скоєнні злочину до винесення вироку, але підозри є... У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але сказати в прямому ефірі, звинувачувати людину в тому, що він злочинець, я не можу", - сказав Богдан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців". ВIДЕО

росія (65191) шпигунство (993) Богдан Андрій (425) Єрмак Андрій (1374) Офіс Президента (2022) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+31
Понеслось. Ну, с Богом.
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10.09.2020 14:23
+30
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан о в ответ на вопрос является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 1481
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10.09.2020 14:23
+24
Богдан вовремя успел, а вот Ермаку похоже придется несладко... Ну а за здоровье главного зебила я бы не дал и копейки... А ведь мог бы сейчас хером по роялю стучать и горя не знать... Идиот-с...
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10.09.2020 14:28
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Понеслось. Ну, с Богом.
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10.09.2020 14:23 Відповісти
МОЛЧАНИЕ ПОРОЙ СТОИТ БОЛЬШЕ ЛЮБЫХ СЛОВ....
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10.09.2020 14:44 Відповісти
главное проверить бк, смазать все))
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11.09.2020 01:08 Відповісти
"Козырная" козлина
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10.09.2020 14:23 Відповісти
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан о в ответ на вопрос является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 1481
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10.09.2020 14:23 Відповісти
ничего не сказать, и сказать все
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10.09.2020 14:23 Відповісти
А за Шеремета є звинувачення без доказів , бо ці люди патріоти.
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10.09.2020 19:40 Відповісти
Коновальця. Єрмак агент тієї ж контори, що і був Судоплатов. Фанати Зекоманди поважають таких персонажів.
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10.09.2020 14:42 Відповісти
Та ну, не тягни козліну за бороду! Секрет Полішинеля...
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Начебто мимоходом вилив відро помий на зелень. Ну і Бодя. Дипломат.
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Богдан вовремя успел, а вот Ермаку похоже придется несладко... Ну а за здоровье главного зебила я бы не дал и копейки... А ведь мог бы сейчас хером по роялю стучать и горя не знать... Идиот-с...
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10.09.2020 14:28 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
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10.09.2020 14:31 Відповісти
Беня приказал
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10.09.2020 19:38 Відповісти
мог остаться в истории народным клоуном, а останется не лохом...
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10.09.2020 18:46 Відповісти
В прямом не можу а в коивом можу...Та яка різниця не це важливо баран... Саме важливе на що треб звернути уваги..це те що ти просто начав своє паскудне діло саме зараз під вибори ..це каже не про патріотичніст а про заброчену амбіціозність що до влади
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10.09.2020 14:30 Відповісти
"У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего, но обвинять человека в прямом эфире я не могу", - Богдан в ответ на вопрос, является ли глава ОП Ермак агентом ГРУ РФ - Цензор.НЕТ 7435
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10.09.2020 14:34 Відповісти
А у меня нет подозрений!!!! Каждый должен заниматься своим делом!!!!
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10.09.2020 14:37 Відповісти
Может он и не агент, но шнырь 100%
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10.09.2020 14:38 Відповісти
У свинки репа аж лопается. Мог бы играть синьера-помидора без грима в любом детском театре
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10.09.2020 14:49 Відповісти
Некоторым (комментарий внизу) нравится.
По размеру наетой хари меряют удачливость в жизни.
В этом аспекте, Богдану, действительно, "пришел к успеху"(С), ряха у него порядочная.
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10.09.2020 15:38 Відповісти
Как бы отрицательно я не относилась к зекодлу, но к богдану у меня такое же отношение.Опять нам впаривают шоу. Как по мне это получается, что коломойский против коломойского. Както странно звучит. А может я ошибаюсь?
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10.09.2020 14:52 Відповісти
Как бы отрицательно я не относилась к зекодлу, но к богдану у меня такое же отношение.Опять нам впаривают шоу. Как по мне это получается, что коломойский против коломойского. Както странно звучит. А может я ошибаюсь?
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10.09.2020 14:55 Відповісти
Напоминает известное высказывание про жабу и гадюку эта битва Ермака с Богданом
Богдан - человек ротшильдов, Ермак - ставленник РФ, и хочется мне, порохоботу одного: пусть Богдан с Ермаком сожрут друга, да так, чтобы ничего не осталось ни от одного из них.
Оба хуже.
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10.09.2020 15:37 Відповісти
Звичайно є завербованим, тільки скоріше всього резидентом. Агентів там і так багато і лізуть один поперед іншого, щоб вислужитися, але в них маленькі посади і нуль інформації. А цей знає про все, допустили до секретів.
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10.09.2020 14:58 Відповісти
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
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10.09.2020 15:03 Відповісти
+++++++++++++++
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10.09.2020 18:34 Відповісти
Судя по твоим комментам, ты из их компании.
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11.09.2020 06:04 Відповісти
Адрей Ермак должен быть немедленно арестован по подозрению в госизмене.
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10.09.2020 15:16 Відповісти
Богдан красавчик. К нему можно относиться по разному, но следует признать что мужик умеет зарабатывать деньги, умеет наслаждаться жизнью несмотря ни на что.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
А не пора ли отстранить от должности (с доступом к гос тайне ) человека ,подозреваемого в госизмене не просто по заборной графити а по решению суда ,до окончания следствия .
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10.09.2020 15:33 Відповісти
Битва титанов: Богдан против Ермака.
Или, точнее, сражение пауков в банке.
Как порохобот, слежу за данным сериалом "В мире животных" с небольшим интересом...
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10.09.2020 15:34 Відповісти
какие все умные --- теперь --- а вот интересно сколько из вас голосовали за зелю ? лично у меня все знакомые резко поменяли цвет ---но я ж помню их разговоры перед выборами
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10.09.2020 17:09 Відповісти
В,нього,іноді,навть з'являються думки,але - невимовні
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10.09.2020 17:36 Відповісти
Решили Вову Маланского (чи Оманского) в стойло загнать.Индеец Богдан что то чешет, Г+Г на Вову трындит. Наверно папа Беня имеет лихой план.
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10.09.2020 21:10 Відповісти
исповедь тувинского бурята...
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10.09.2020 21:48 Відповісти
чувак не ту профессию выбрал, клоунский нос и уши...ребятня по полу б каталась!!!)
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10.09.2020 22:35 Відповісти
Теперь я понял, как легко здесь стать ньюзмейкером.
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11.09.2020 06:01 Відповісти
Здравия всем! Я посмотрел все интервью Богдана дважды! Скажу так, я изменил свое отношение к самому Богдану. Для меня он стал очень интересным субьектом. Во первых, мне нравится его финансовая независимость, его ум ,его рассуждения и его авантюризм по жизни. Да наверное он не положительный герой, но он реальный красавчик, который поставил раком всю Украину, благодаря своему уму, знаниям и опыте! И все кто там начинает оскорблять его за его внешность и т.д.- так я вам скажу, Богдан был лучшим кадровым выбором у Торчка! Если бы он остался в команде Зеленского, возможно мы бы обсуждали совершенно другую реальность! Я бы использовал его знания и опыт - он классный профи и мог бы принести огромную пользу Украины!
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11.09.2020 06:18 Відповісти
Зєлєнскій любіт єрмака»»-це ви сказали. Ну ,далі вже фантазуйте. Це сильно, друзі…думаю таки да-голуби.
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11.09.2020 07:54 Відповісти
 
 