"У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але звинувачувати людину в прямому ефірі я не можу", - Богдан у відповідь на питання, чи є голова ОП Єрмак агентом ГРУ РФ. ВІДЕО
Колишній голова ОП Андрій Богдан заявив, що в нього є підозра, що нинішній голова ОП Андрій Єрмак є агентом ГРУ РФ, але доказів його співпраці зі спецслужбами російських окупантів у нього немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю програмі В гостях у Гордона.
"Я скажу як досвідчений, професійний адвокат - ми не можемо нікого звинувачувати в скоєнні злочину до винесення вироку, але підозри є... У мене є і підозри, і думки, і багато чого, але сказати в прямому ефірі, звинувачувати людину в тому, що він злочинець, я не можу", - сказав Богдан.
Топ коментарі
+31 Старый зольдат
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+30 wake up-UA
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+24 Rhodesian
показати весь коментар10.09.2020 14:28
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По размеру наетой хари меряют удачливость в жизни.
В этом аспекте, Богдану, действительно, "пришел к успеху"(С), ряха у него порядочная.
Богдан - человек ротшильдов, Ермак - ставленник РФ, и хочется мне, порохоботу одного: пусть Богдан с Ермаком сожрут друга, да так, чтобы ничего не осталось ни от одного из них.
Оба хуже.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
Или, точнее, сражение пауков в банке.
Как порохобот, слежу за данным сериалом "В мире животных" с небольшим интересом...