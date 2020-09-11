До "інспекції" українських позицій біля Шумів можуть повернутися через кілька днів, - Кравчук. ВIДЕО

До "інспекції" українських позицій найманцями РФ у районі селища Шуми сторони зможуть повернутися через кілька днів.

Про це в ефірі ТСН.Ранок заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, чи перенесення це, зустрічі, наприклад. Ситуація змінюється щодня. Я поки не можу говорити про результат", - сказав він.

У сюжеті також наголошується, що зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки" опинилася під загрозою через обстріл з боку найманців РФ біля Шумів, а отже зірваної "інспекції" позицій української армії. Саме спільний з найманцями РФ огляд укріплень Збройних сил були однією з умов зустрічі в Берліні.

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Крім того, найманці РФ з росіянами несподівано почали вимагати перевірити інші українські позиції, знімати на відео все та ще й складати протоколи.