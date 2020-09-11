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До "інспекції" українських позицій біля Шумів можуть повернутися через кілька днів, - Кравчук. ВIДЕО

До "інспекції" українських позицій найманцями РФ у районі селища Шуми сторони зможуть повернутися через кілька днів.

Про це в ефірі ТСН.Ранок заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, чи перенесення це, зустрічі, наприклад. Ситуація змінюється щодня. Я поки не можу говорити про результат", - сказав він.

У сюжеті також наголошується, що зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки" опинилася під загрозою через обстріл з боку найманців РФ біля Шумів, а отже зірваної "інспекції" позицій української армії. Саме спільний з найманцями РФ огляд укріплень Збройних сил були однією з умов зустрічі в Берліні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив інспектування біля Шумів не є зривом Мінських угод, - Кравчук

Крім того, найманці РФ з росіянами несподівано почали вимагати перевірити інші українські позиції, знімати на відео все та ще й складати протоколи.

Автор: 

інспекція (82) Кравчук Леонід (546) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+81
То есть, пока вас не повесят, вы не уйметесь.
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11.09.2020 10:00
+55
проктолог тебя проинспектирует до самых мозгов
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11.09.2020 09:59
+32
Вернись кравчук в свой заплесневелый шкаф,откуда тебя вытащили.
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11.09.2020 10:00
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когда тебя уже паталогоанатом проинспектирует, нафталин ты тухлый?
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11.09.2020 12:21 Відповісти
ОНО В СВОЕМ УМЕ ????????
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11.09.2020 13:24 Відповісти
нет оно уже давно не в своем а ватном мире урод одним словом
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11.09.2020 14:11 Відповісти
ленид, пиши мемуары лучше
про золото партии например, я прочитаю с интересом
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11.09.2020 13:30 Відповісти
...или, сиди себе на завалинке "хатынки", пожинай лавры Первого президента и распространителя всенародной тележки.Так нет же,решил на старости лет подыграть"зеленым"капитулянтам..
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11.09.2020 15:53 Відповісти
В Украине запрещена коммунистическая идеология! Кравчука за решетку! Ублюдок.
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11.09.2020 16:09 Відповісти
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