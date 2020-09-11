Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко. ВIДЕО

Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром" хочуть призначити Сергія Тихонова, який зараз є завідувачем відділу Головного департаменту з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента.

Про це повідомив в Facebook екснардеп Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Людину, яка підкуповувала народних депутатів в інтересах Януковича, а зараз є підлеглим Єрмака, хочуть призначити Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - так прокоментував Левченко можливе призначення.

За його словами, з Тихоновим 9 вересня прем'єр Шмигаль провів співбесіду і передав подання до Офісу Президента на його призначення генеральним директором "Укроборонпрому".

Левченко звертає увагу на те, що в 1998 році Тихонов був обраний народним депутатом України 3 скликання від "Прогресивної соціалістичної партії України" (Наталії Вітренко), № 9 у списку. Потім він став членом "Партії Регіонів" і в 2002 році балотувався до Верховної Ради у списку блоку "За єдину Україну!" в який входила "Партія Регіонів".

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"Але в його біографії є ОСОБЛИВО "пікантний" епізод. Під час гучного скандалу із купівлею регіоналами депутатів-"тушок" у Парламенті одразу після дострокових виборів 2007 року - на етапі формування парламентської коаліції - у ЗМІ розійшлася інформація, що помічник Віцепрем'єр-міністра Андрія Клюєва Сергій Тихонов давав багатомільйонні хабарі депутатам за вихід з фракції БЮТ", - пише екс-нардеп.

"Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел, а саме - матеріали прихованої відеозйомки підкупу, яку здійснили і оприлюднили депутати від БЮТ в 2007 році, наша команда "Народовладдя" виявила, що це саме той Сергій Тихонов, якого зараз хочуть призначити Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - додав він.

Левченко заявив, що вимагає від президента, уряду і від правоохоронних органів офіційну реакцію "на опубліковану інформацію та недопущення призначення такої особи на посаду керівника стратегічно важливого для України підприємства".