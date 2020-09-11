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Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко. ВIДЕО

Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром" хочуть призначити Сергія Тихонова, який зараз є завідувачем відділу Головного департаменту з питань національної безпеки і оборони в Офісі Президента.

Про це повідомив в Facebook екснардеп Юрій Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"Людину, яка підкуповувала народних депутатів в інтересах Януковича, а зараз є підлеглим Єрмака, хочуть призначити Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - так прокоментував Левченко можливе призначення.

За його словами, з Тихоновим 9 вересня прем'єр Шмигаль провів співбесіду і передав подання до Офісу Президента на його призначення генеральним директором "Укроборонпрому".

Левченко звертає увагу на те, що в 1998 році Тихонов був обраний народним депутатом України 3 скликання від "Прогресивної соціалістичної партії України" (Наталії Вітренко), № 9 у списку. Потім він став членом "Партії Регіонів" і в 2002 році балотувався до Верховної Ради у списку блоку "За єдину Україну!" в який входила "Партія Регіонів".

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"Але в його біографії є ОСОБЛИВО "пікантний" епізод. Під час гучного скандалу із купівлею регіоналами депутатів-"тушок" у Парламенті одразу після дострокових виборів 2007 року - на етапі формування парламентської коаліції - у ЗМІ розійшлася інформація, що помічник Віцепрем'єр-міністра Андрія Клюєва Сергій Тихонов давав багатомільйонні хабарі депутатам за вихід з фракції БЮТ", - пише екс-нардеп.

"Проаналізувавши інформацію з відкритих джерел, а саме - матеріали прихованої відеозйомки підкупу, яку здійснили і оприлюднили депутати від БЮТ в 2007 році, наша команда "Народовладдя" виявила, що це саме той Сергій Тихонов, якого зараз хочуть призначити Генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - додав він.

Левченко заявив, що вимагає від президента, уряду і від правоохоронних органів офіційну реакцію "на опубліковану інформацію та недопущення призначення такої особи на посаду керівника стратегічно важливого для України підприємства".

Автор: 

Тихонов (4) Укроборонпром (1732) Левченко Юрій (41)


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Топ коментарі
+38
"новые лица"
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11.09.2020 11:14
+31
Типичный коррупционер. С опытом и рвением. Будет грабить оборонку и заодно срывать все программы по новому вооружению в угоду известно кому.
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11.09.2020 11:17
+28
Визивайте вже яника бо це все полумери. Гулять так гулять
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11.09.2020 11:19
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"новые лица"
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11.09.2020 11:14 Відповісти
Скоро в Ростове будут новые лица
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11.09.2020 12:09 Відповісти
как скоро?
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11.09.2020 12:57 Відповісти
они должны были быть в ростове еще год назад, но народ все устраивает
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11.09.2020 16:06 Відповісти
ybrjulf yt heufkcz yj 'nj gbpltw!!!!!---******!!!!!!
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11.09.2020 12:44 Відповісти
це тому, що зюзя - дурень, чи тому, що зрадник?
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11.09.2020 11:16 Відповісти
Тому що дурний зрадник.
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11.09.2020 11:20 Відповісти
ще на початку царювання цієї зюзі стало зрозуміло, що він таки дурень, потім все більше і більше шальки терезів схилялись у бік зрадництва. зато тепер нема найменшого сумніву в органічному поєднанні обох припущень. як легко обманюється українець і як тяжко з цим живе.
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11.09.2020 14:48 Відповісти
Тому що малорос-підкацапник, це його філософія, та він цілком щиро вважає, що діє правильно, адекватно та в інтересах малоросів. За виключенням власних шкурних інтересів. Там вже все залежить від конкретних обставин, продаємо, чи купуємо.
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11.09.2020 14:52 Відповісти
Саботаж обороны - Зеля в стиле Яныка.
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11.09.2020 11:16 Відповісти
Він вчора посла в Ізраїлі замінив на корупцонера часів януковича, з судимістю.
Та й оточив себе такимиж януовичнськими "спеціалістами". єРмак найняв собі помічника- подоляка.Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко - Цензор.НЕТ 7970
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11.09.2020 14:33 Відповісти
Типичный коррупционер. С опытом и рвением. Будет грабить оборонку и заодно срывать все программы по новому вооружению в угоду известно кому.
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11.09.2020 11:17 Відповісти
100%, особенно если учесть, что он ставленник Дерьмака
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11.09.2020 11:19 Відповісти
Визивайте вже яника бо це все полумери. Гулять так гулять
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11.09.2020 11:19 Відповісти
Ні , Януковича не можна , бо може в пику без "обоснованія " затопити....
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13.09.2020 23:34 Відповісти
коли ви всі там вже повиздихаєте, викидні кацапські ?!!
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11.09.2020 11:25 Відповісти
Потому бабки и не тратят ,ждут хозяйское рыло ,которое их вместо обороны распихает их по офшорах .
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11.09.2020 11:25 Відповісти
этот Тихонов отвечал за безопастность в Укроборонпроме и должен был первым обратить внимание на Свинарчуков, а не Бигус.
Т.Е это обычный КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК как говорили регионалы, а по сути КОРРУПЦИОНЕР.
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11.09.2020 11:26 Відповісти
про свинарчуков забудь. соврал бигус. амба
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11.09.2020 11:48 Відповісти
Слова из песни не выбросишь как и Свинарчуков с воровством в Укроборонпроме
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11.09.2020 12:27 Відповісти
за эту песню бигусу суд присудил публично извиниться за наговор. а ты можешь и дальше спивать про свинарчуков и воровство..
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11.09.2020 12:32 Відповісти
Взагалі-то суд встановив що недостовірною є інформація виключно відносно І. Гладковського, не спростовуючи факти, викладені в сюжеті, відносно інших осіб. І рішення не набрало законної сили, оскільки перебуває на апеляційному оскарженні.
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13.09.2020 06:23 Відповісти
печерский суд? который сам под следствием, ну ну,
не впрягайся за этих клоунов дядя.
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11.09.2020 12:43 Відповісти
да без разницы какой суд. факт на лицо - обосрался бигус и вместе с ним все кто ему поверил и кто с пеной до сих пор стонет "свинарчуки". все. и ротердам все. приплыли карапузики. вам поимели мозг под ваши радостные улюлюканья
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11.09.2020 12:54 Відповісти
не суд Гондураса еще не признал,что Бигус обосрался, а без него никак
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11.09.2020 16:19 Відповісти
Почему так долго тянут с возвратом овоща?
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11.09.2020 11:28 Відповісти
новая рыльца! может сразу гриценко-продай танк?
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11.09.2020 11:28 Відповісти
Зе блазень всі ключові посади віддає профєдєрастовим покидькам, тому що просто фєдєрастам, як янукович, поки сцить... Але суть одна - президент офісу Єрмака продає Україну ворогу...
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11.09.2020 11:31 Відповісти
Не думаю, что задача поставить именно "прокремлевских". Задача поставить везде своих, преданных, зависимых и управляемых, что бы красть, красть и еще раз красть. А с такими "профессиональными" навыками, все, как назло, оказываются ватниками, сепарами и прокремлевскими консервами. Что, в общем-то, и не удивительно, т.к. бытие порождает сознание. И возглавляет эту колонну "профессионалов" - господин "какая разница". Ермак - он же не из воздуха материализовался.
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11.09.2020 16:27 Відповісти
Крім своїх забаганок, яких в бубочки більшає весь час, поки оточення лиже дупу та береже від справжніх новин, є ще путенські, від яких бубочка не може відкрутитись, бо тримають його за якийсь компромат... А компромату на бубочку в ФСБ не може не бути, після того як клован розважав по лазнях і київських, і мацковських нуворішів... А ще ж він там і гроші отримував, а платити податки він ніколи не бажав... Тому на гачку він сидить щільно... а путєну потрібна цілком контрольована Україна...
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11.09.2020 19:16 Відповісти
Ну, якраз такий, про якого марив нарід всі П'ЯТЬ років !
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11.09.2020 11:31 Відповісти
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11.09.2020 13:27 Відповісти
Все "свои" люди, скоро будут на местах...
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11.09.2020 11:31 Відповісти
А по другому нынче не бывает. Маски давно уже сорваны.
"Если что, мы его снисём" Д.Б.
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11.09.2020 11:33 Відповісти
Сносилка не выросла, скрутят аваковские псы и не пикнеш, думать надо было головой в 2019 году
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11.09.2020 12:07 Відповісти
Если кто еще не понял,то власть в стране,по крайней мере президенская принадлежит левочкину и ко,они плотно окружили зеленого идиота и делают что хотят!!!!!!
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11.09.2020 11:37 Відповісти
соратник наташи витренко, борец "за еду" в оборонпроме.... дна так и не видно .. из-за дыбилов у власти нам даже и врагов не надо....
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11.09.2020 11:43 Відповісти
Бывали хуже времена, но НЕ БЫЛО ПОДЛЕЙ.
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11.09.2020 11:45 Відповісти
Дрочери срср і русні пруть по всіх фронтах, повзуча окупація набирає оберти(((
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11.09.2020 11:48 Відповісти
Гендиректором "Укроборонпрому" хочуть призначити Тихонова, який підкуповував нардепів в інтересах Януковича, - Левченко - Цензор.НЕТ 988
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11.09.2020 11:56 Відповісти
Два Володи это сила
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11.09.2020 12:04 Відповісти
НЕ УКРОПОВ, а ХОХЛОВ73. укропы с 2014 на майдане, и на передовой! а быдло73 устало от войны, под столом на кухне, и на стройках подмосковья.
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11.09.2020 17:46 Відповісти
_А ты подумай как след: какое логическое противоречие заключается в том, что ты написал? Вот именно перечисленные вполне себе поддерживают зепредателя и курс на расию. Так что сделали путлер и его троян зе именно укропов.
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11.09.2020 18:04 Відповісти
по твоей логике, хату мусора морили голодом неделю, семь из десятьи кишкоблуды, за пайку отсосали, то петухи все десять?
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11.09.2020 18:07 Відповісти
_Тяжело до тебя... Те что ты перечислил поддерживают(вали) зе, их и не было необходимости "делать". Они и так были на стороне зе и поддерживали его курс на рашку и разрушение Украины. А вот украинцев путлер и его зелёные холуи - сделали.
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11.09.2020 18:28 Відповісти
Давай распилим Укроборонпром на металлолом как в Донецке шахты. Перемога настала и ничего не сделаете потому что 73% дебилы и привыкли жить на халяву, пообещайте им манну небесную. Пусть пацаны заработают на лохах, главное не забывайте сказки про Порошенко и Гройсман рассказывать дебилоидам
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11.09.2020 12:03 Відповісти
а зэбилы молчат. в штаны высрались. шо молчите бараны позорные?
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11.09.2020 15:45 Відповісти
Вообще неожиданно, еще один рыгокорупционер на службе у зели.
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11.09.2020 12:07 Відповісти
Вот же Проклятый Порошенко!
Только усиливает свои пакости!
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11.09.2020 12:16 Відповісти
Вы не понимаете... Просто Зеле не с кем работать...
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11.09.2020 12:17 Відповісти
Вместо Абромовичуса( быстро зеленский в порошенко превратился.
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11.09.2020 12:28 Відповісти
Ну а как вишенка на торт должен быть назначен на госдолжность сам Янукович. Ждем..
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11.09.2020 12:50 Відповісти
Это все к войне. Скоро будет жесть и потеря новых территорий.
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11.09.2020 12:58 Відповісти
Когда у тебя мир настал?
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11.09.2020 13:36 Відповісти
Та давайте уже: премьером Мертвечука,МВС-Кива,прокурором-Рабинович,ну и дальше по списку...
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11.09.2020 13:46 Відповісти
Опа! Чергове нове обличчя на підході, достойник кандидат! Та ще й в Укроборонпром... Браво!
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11.09.2020 14:00 Відповісти
Одно олигархическое быдло сменяет другое, а народ просто маcсовка.
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11.09.2020 14:14 Відповісти
Уже никто ничего хорошего от Зеленского не ждёт
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11.09.2020 15:43 Відповісти
здесь уже ничего не исправить. господь, жги
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11.09.2020 16:07 Відповісти
Зе клоун, может хватит уже брать в своё окружение всякую шваль, коррупционеров и т. д. или это опять твои "новые" лица???
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11.09.2020 18:31 Відповісти
ну нарешті криваві брати-чекісти дьЄРМАКИ хоч звідкись почнуть "акуратна качать дєньгі" (чи як там дослівно було сказано братом цього мішка з гівном в прослушці).... ну вони так думають! ХАХАХАХАХААХ! навіть трохи жаль цих розумово відсталих ДАУНІВ!
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11.09.2020 19:45 Відповісти
"чергова крапля пального в каністру" залишилось- іскра
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11.09.2020 20:28 Відповісти
Почему молчит Наем?....
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12.09.2020 14:15 Відповісти
Никто никого не назначил и , вполне возможно, что это не инсайд, а обычная деза. Точно такая же, как и та , например, что уходит Венедиктова.

БЮТ, к сожалению, сейчас тоже находится в группе раскачивающих страну , кричащих о зраде и о мнимой слабости президента. Местные выборы впереди- опзж, бют, ес и все остальные, которые 30 лет без малого руководили страной, довели наши города до ручки, области до бездорожья, всю диз6ь занимались тем, что доили госпредприятия - теперь своей предвыборной фишкой взяли 'линчевание' президента.
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13.09.2020 07:16 Відповісти
 
 