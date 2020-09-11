УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5204 відвідувача онлайн
Новини Відео
52 872 348

"Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?" - "Це дотепно, ви вважаєте?" - суперечка кандидатки в мери Києва від "СН" Верещук і нардепки Ірини Геращенко. ВІДЕО

Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко влаштували словесну перепалку в ефірі політичного шоу на українському ТБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, Геращенко в ході програми закликала Верещук не грубіянити і нагадала їй про зйомки ролика, в якому Верещук знімалася в образі Мері Попінс.

Відео Право на владу

"Без парасольки сьогодні?", - "Це смішно, Ви вважаєте?", - обмінялися фразами політики. Пізніше Верещук заявила, що саме парасолька допомогла їй побачити "розкрадання і магазини "Рошен, які виросли, як гриби після дощу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті. ВIДЕО

Геращенко Ірина (1147) місцеві вибори (1366) ТБ (278) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+69
зонтик вещь полезная но Верещалке не поможет . пролетит она на выборах как фанера
показати весь коментар
11.09.2020 12:04
+63
"Не хаміть, будь-ласка. Без парасольки сьогодні?", - "Це дотепно ви вважаєте?" - словесная перепалка кандидата в мэры Киева от "СН" Верещук и нардепа Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 3978
показати весь коментар
11.09.2020 12:02
+62
Я не розумію, а що поганого в тому, що в 2014-19рр. збільшилась кількість магазинів , що торгують продуктами харчування (та нехай і "Рошен", в т.ч.)?? Хоча спецалізованих фірмених "Рошен" - напевне, не так багато: на пальцях однієї руки по всій Україні... Принаймі, в моєму місті такого нема.
Так, кільксть відділів цукерок в супермаркетах зросла, об'єми збільшились - і в т.ч. завдяки і продукції "Рошен", в числі інших його конкурентів.

Хоча, якщо комусь хочеться брехати, як ото слугам уродів вкупі з ботами-пропагандонами д'єрмакового подоляка - та нехай.
показати весь коментар
11.09.2020 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Верещук мрачная тётка.
показати весь коментар
11.09.2020 21:32 Відповісти
Верещук бреше!
Немає в Києві магазинів Рошен
показати весь коментар
11.09.2020 22:15 Відповісти
Геращенко дивиться на ось те неподобство як на гімно. і це реально офігено!
показати весь коментар
11.09.2020 22:15 Відповісти
Верещук - зубата кобила, єдиний твій плюс перед Геращенко, що ти молодша, а так проста балаболка-популізка з мацковським душком.
показати весь коментар
11.09.2020 22:32 Відповісти
молодость проходит, "как с белых яблонь дым"
показати весь коментар
12.09.2020 00:12 Відповісти
Какое же отвратительное **.ло у этой верещалки,бесит она меня.
показати весь коментар
11.09.2020 22:59 Відповісти
Я проти олігархів.Всіх!А їхні балабольні головешки на тб і в змі мене не цікавлять.Хто ще цього не розуміє,той є повний тупий дурко!А судячи з цього,в Україні цього "добра" хватає.Прикладом являються багаторазові вибори без вибору.При любому розкладі- у дурнях хто? Правильно- народ! Нічого,почекаємо чим це врешті решт закінчиться.Поки що нічого доброго на обрії не видно.
показати весь коментар
11.09.2020 23:23 Відповісти
Кацапождун?
показати весь коментар
12.09.2020 03:34 Відповісти
Вгадав!Думаю,що дочекаюсь коли ви всі під..ри кацапскі передохнете,або коли нарешті вас українці будуть мудохати на кожному кроці за кожне криве слово.Розплодилися в Україні як таргани на українському борщі та салі.На парашу "революцію" робити!А з своїми українськими гнидами якось самі розберемося.
показати весь коментар
13.09.2020 01:47 Відповісти
МОРДА У ВЕРЕЩУК МОСКАЛЯТСКАЯ, НЕПРИЯТНАЯ !!!
показати весь коментар
11.09.2020 23:49 Відповісти
морда Лошадиная. и прическа селюцкая " я у мамы дурочка". (при всем уважении к настоящим селянам.) а как по-жлобски она говорит! кто ее учил? На Западной Украине так не говорят.
показати весь коментар
12.09.2020 00:10 Відповісти
ТАМ ЕСТЬ ОСОБЫЙ ВИД - ОТЯНУКОВОЩНЫЕ МЕДВЕДКИ !)
показати весь коментар
12.09.2020 17:28 Відповісти
"кто ее учил?"

Напевно Тетяна Засуха.
показати весь коментар
12.09.2020 02:02 Відповісти
С сентября 2017 года Ирина Верещук является доцентом кафедры политологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова .
показати весь коментар
12.09.2020 04:03 Відповісти
Быстрее всего, полезная дурочка.
показати весь коментар
12.09.2020 04:04 Відповісти
а заточка и манера общения звичайного та безмозглого голови сiльради.
показати весь коментар
12.09.2020 04:12 Відповісти
в таких случаях говорят, шо на дураках мир держится...
показати весь коментар
12.09.2020 04:13 Відповісти
С сентября 2017 года Ирина Верещук является доцентом кафедры политологии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова .


Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова традиционно входит в топ 5% в образовательных мировых рейтингах.



НУ НІ ..УЯ СОБІ !!! ))
Я щиро здивований ))))))))


Верещук не в мери треба йти, а в Президенти !!! )))))
показати весь коментар
12.09.2020 11:24 Відповісти
в ду пу їй йти
показати весь коментар
12.09.2020 23:23 Відповісти
так і бубочка - йурЫст...
показати весь коментар
12.09.2020 18:50 Відповісти
дзЮрист...
показати весь коментар
13.09.2020 11:14 Відповісти
Засуха их нормально греет особенно Дубинского
показати весь коментар
13.09.2020 08:10 Відповісти
какой поп такой приход.
показати весь коментар
12.09.2020 06:45 Відповісти
Верещук мутная баба !
показати весь коментар
12.09.2020 07:40 Відповісти
ні.. просто ДУРА )
показати весь коментар
12.09.2020 11:13 Відповісти
Жаль нельзя виражаться, верещука по другому називается.
показати весь коментар
12.09.2020 21:09 Відповісти
далеко не дура. а хитра ,продажна тваринка
показати весь коментар
12.09.2020 23:25 Відповісти
Що вам необхідно знати про перспективи "Слуг" на місцевих виборах..
Кльофа..Львів. 1 відсоток підтримки..

НУЛЬ АБСОЛЮТНИЙ шансів потрапити у другий тур.

Десь в Україні кандидат у мери" від слуг" має шанси ?
ЗГОЛОСІТЬСЯ !!! ))))
показати весь коментар
12.09.2020 11:13 Відповісти
Хамит только Геращенко, при этом требует не хамить.
показати весь коментар
12.09.2020 12:48 Відповісти
Обидно стало за дубовую дуру Верещук?
показати весь коментар
12.09.2020 14:36 Відповісти
.....
показати весь коментар
12.09.2020 19:33 Відповісти
73% бачили що вибирали - тепер дивіться щоб вам повилазило............
показати весь коментар
12.09.2020 20:47 Відповісти
Ну раньше у нас была конотопская ведьма , а теперь дура из Рава-Русской .
показати весь коментар
12.09.2020 20:52 Відповісти
Русской? Так вот в чем дело.
показати весь коментар
12.09.2020 21:41 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2020 23:25 Відповісти
Две печальных плечевых шмары....
показати весь коментар
13.09.2020 00:36 Відповісти
Мокша лапотный брысь на болота
показати весь коментар
13.09.2020 00:59 Відповісти
Порохоботи, ви свої гроші чесно відбиваєте.
показати весь коментар
13.09.2020 07:03 Відповісти
Зебилы, вам про честность даже не мечтать
показати весь коментар
13.09.2020 09:51 Відповісти
Я не секстист, но эти двое , кроме отвращения, других эмоций не вызывают
показати весь коментар
13.09.2020 07:17 Відповісти
Разговор подстилки Барыги с подстилкой ЗЕ.
Лайно упало на лайно.
Что обсуждать?
показати весь коментар
13.09.2020 11:13 Відповісти
Мерство столиці - трохи менша годівниця ніж президентство.Тому як і всі президенти України - гівно гівняче, - включаючи рошенівського кабана з його свинарчуками та рошенами та ахметами та аваками та фірташами, всі до одного переслідували лише одну мету - особисте збагачення та влада, - мери столиці - те ж саме. Мерство столиці таке ж. Злодій омельченко,- космонавт -наркоман зі своїм секретарем не менш злодійським , - відбитомозкий клячко,- тепер ось оця доярка тупа та злодійська хоче теж туди..а ось ті хто її знають по мерству до того - кажуть що злодійка ще та.. І що? Це зупиняє дебілів що за зе-придурків? Хто з нею сперечається? Геращенко, яка лижеться з новіньським просто у раді під камерами? Хто там є людина?? Хоч яке одне падло? Єдиний, хто на виборах, де вибрали тупого боксера щось реально пропонував людяне у програмі наведення ладу у місті Київ та прилеглих територіях - це був Бондаренко - бо фахівець. Як Він себе б повів з забудовниками - це звісно ніхто не знає, Я думаю - була б війна,та переслідування мера поки не з'їли б, але пограма була реально достойна. Реально для киян. Де Бондаренко? У сраці. Хто буде далі грабувати бюджет столиці? Правильно ! Мер-злодій та Столар і компанія. Всі на вибори вибирати наступне лайно, або старе лайно..- шо без різниці! Кияни ще довго будуть без мізків. З цим треба жити.
показати весь коментар
13.09.2020 11:31 Відповісти
Геращенко в ходе программы призвала Верещук не хамить и напомнила ей о съемках ролика, в котором Верещук снималась в образе Мэри Попинс. Источник: https://censor.net/ru/v3218738

Вони в С*КАХ НАРОДУ всі БИКОВАТІ - це в них корпоративна мораль
показати весь коментар
13.09.2020 12:20 Відповісти
Якому ж треба бути дурнуватому українському народу, щоб у владу вибирати жидокацапський непотріб типу Зелебенських і Верещуків!!!!
А потім хочемо заможно і багато жить!
Не буде такого, бо Багатство це перш за все Розум і Відповідальність, а в нас 73% дегенератів, які навіть не знають твердо українську азбуки!
показати весь коментар
13.09.2020 13:27 Відповісти
интересно узнать как черкасчанка геращенко стала киевлянкой?
показати весь коментар
13.09.2020 15:51 Відповісти
Геращенко не киянка. З понаїхавших "державників".
Ще й з таким гонором говорить..
показати весь коментар
13.09.2020 20:21 Відповісти
тварина верещюк верещить
показати весь коментар
14.09.2020 08:03 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 