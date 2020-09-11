"Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?" - "Це дотепно, ви вважаєте?" - суперечка кандидатки в мери Києва від "СН" Верещук і нардепки Ірини Геращенко. ВІДЕО

Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко влаштували словесну перепалку в ефірі політичного шоу на українському ТБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, Геращенко в ході програми закликала Верещук не грубіянити і нагадала їй про зйомки ролика, в якому Верещук знімалася в образі Мері Попінс.

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"Без парасольки сьогодні?", - "Це смішно, Ви вважаєте?", - обмінялися фразами політики. Пізніше Верещук заявила, що саме парасолька допомогла їй побачити "розкрадання і магазини "Рошен, які виросли, як гриби після дощу".

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