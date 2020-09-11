"Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?" - "Це дотепно, ви вважаєте?" - суперечка кандидатки в мери Києва від "СН" Верещук і нардепки Ірини Геращенко. ВІДЕО
Кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко влаштували словесну перепалку в ефірі політичного шоу на українському ТБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, Геращенко в ході програми закликала Верещук не грубіянити і нагадала їй про зйомки ролика, в якому Верещук знімалася в образі Мері Попінс.
Відео Право на владу
"Без парасольки сьогодні?", - "Це смішно, Ви вважаєте?", - обмінялися фразами політики. Пізніше Верещук заявила, що саме парасолька допомогла їй побачити "розкрадання і магазини "Рошен, які виросли, як гриби після дощу".
Топ коментарі
+69 violator
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+63 Рома Маестро
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Немає в Києві магазинів Рошен
Напевно Тетяна Засуха.
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова традиционно входит в топ 5% в образовательных мировых рейтингах.
НУ НІ ..УЯ СОБІ !!! ))
Я щиро здивований ))))))))
Верещук не в мери треба йти, а в Президенти !!! )))))
Кльофа..Львів. 1 відсоток підтримки..
НУЛЬ АБСОЛЮТНИЙ шансів потрапити у другий тур.
Десь в Україні кандидат у мери" від слуг" має шанси ?
ЗГОЛОСІТЬСЯ !!! ))))
Лайно упало на лайно.
Что обсуждать?
Вони в С*КАХ НАРОДУ всі БИКОВАТІ - це в них корпоративна мораль
А потім хочемо заможно і багато жить!
Не буде такого, бо Багатство це перш за все Розум і Відповідальність, а в нас 73% дегенератів, які навіть не знають твердо українську азбуки!
Ще й з таким гонором говорить..