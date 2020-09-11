У Києві посилюють карантин через потрапляння до "помаранчевої" зони: робота спортзалів заборонена, в транспорті дозволяється заповненість до 50% місць, - Кличко. ВІДЕО
У зв'язку зі збільшенням кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Новини, на жаль, невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції в п'ятницю.
Він нагадав, що входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає такі обмеження:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участі не більш як 220 осіб; 1 ос. на 10 кв. м площі будівлі;
- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш як 20 ос.
- проведення медустановами планових госпіталізацій також тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);
- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 ос. на 10 кв. м приміщення;
- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.
- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.
"Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю в столиці, як і в країні, - складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські установи. Поліція, яка отримує дані про хворих, зобов'язана відстежувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції", - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила новий епідемічне зонування в Україні з 14 вересня. Київ потрапив до "помаранчевої" зони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а на самом деле "все мыши съели".
Что бы не было переполнености...
УЙ ВАМ!!!
Все стоят в 100метровых очередях часами на остановках Киевпастранса и заражают друг-друга еще усерднее, ждя транспорта от Кличка который не увеличивают, а наоборот сокращают.
Деб@лы.
всё спортзалы запретить, пусть идут лучше в ганделыки рестораны бухают
Зазначається, що серед нових хворих переважають молоді люди.
Найгірша ситуація у столиці Празі.
Тут із середи, 9 вересня, знову запроваджено скасовану в червні вимогу щодо відвідання магазинів лише у масках.
З минулого тижня маски є обов'язковими також у всьому громадському транспорті (до цього їх вимагали лише в метро).
Заборонено роботу закладів харчування та розваг у нічні години.