УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12979 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
8 081 22

У Києві посилюють карантин через потрапляння до "помаранчевої" зони: робота спортзалів заборонена, в транспорті дозволяється заповненість до 50% місць, - Кличко. ВІДЕО

У зв'язку зі збільшенням кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новини, на жаль, невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції в п'ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві школи в Києві закрили на карантин через COVID-19 у вчителів, ще 126 класів у 50 школах перевели на дистанційне навчання, - Кличко

Він нагадав, що входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає такі обмеження:

- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участі не більш як 220 осіб; 1 ос. на 10 кв. м площі будівлі;

- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш як 20 ос.

- проведення медустановами планових госпіталізацій також тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);

- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 ос. на 10 кв. м приміщення;

- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 404 хворих на COVID-19 за добу киян - 33 дитини і 13 медиків, 58 пацієнтів госпіталізовано, - Кличко

"Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю в столиці, як і в країні, - складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські установи. Поліція, яка отримує дані про хворих, зобов'язана відстежувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила новий епідемічне зонування в Україні з 14 вересня. Київ потрапив до "помаранчевої" зони.

карантин (18172) Київ (19469) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А количество тех автобусов-троллейбусов-трамваев на маршрутах УВЕЛИЧАТ?
Что бы не было переполнености...
УЙ ВАМ!!!
показати весь коментар
11.09.2020 12:43
+5
Д@бил, смысл ограничивать народ в транспорте не разгружая остановки Киевпастранса и собирая огромные очереди ждуших транспорт?
Все стоят в 100метровых очередях часами на остановках Киевпастранса и заражают друг-друга еще усерднее, ждя транспорта от Кличка который не увеличивают, а наоборот сокращают.
Деб@лы.
показати весь коментар
11.09.2020 12:49
+4
"по накладным" и десятки тонн масок должно быть и сотни тысяч тонн зерна...
а на самом деле "все мыши съели".
показати весь коментар
11.09.2020 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое время для гражданского неповиновения.
показати весь коментар
11.09.2020 12:41 Відповісти
Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?
показати весь коментар
11.09.2020 12:42 Відповісти
"по накладным" и десятки тонн масок должно быть и сотни тысяч тонн зерна...
а на самом деле "все мыши съели".
показати весь коментар
11.09.2020 12:44 Відповісти
зебилы мародерят
показати весь коментар
11.09.2020 12:56 Відповісти
А количество тех автобусов-троллейбусов-трамваев на маршрутах УВЕЛИЧАТ?
Что бы не было переполнености...
УЙ ВАМ!!!
показати весь коментар
11.09.2020 12:43 Відповісти
спортклубы все еще пытаются лепетать про "последний шанс на скидку, скоро повышение цен"
показати весь коментар
11.09.2020 12:46 Відповісти
Д@бил, смысл ограничивать народ в транспорте не разгружая остановки Киевпастранса и собирая огромные очереди ждуших транспорт?
Все стоят в 100метровых очередях часами на остановках Киевпастранса и заражают друг-друга еще усерднее, ждя транспорта от Кличка который не увеличивают, а наоборот сокращают.
Деб@лы.
показати весь коментар
11.09.2020 12:49 Відповісти
Ждя. Ждуя.
показати весь коментар
11.09.2020 14:50 Відповісти
Лохи, галасит за стикляннава пидалика, ано вам и митру закроит у благадарнасть.
показати весь коментар
11.09.2020 16:24 Відповісти
Я сегодня ехал на работу в такой "на половину" загруженной маршрутке. Дверь уже не закрывалась А если бы была полная загрузка??
показати весь коментар
11.09.2020 12:53 Відповісти
Баяніст не випав?
показати весь коментар
11.09.2020 14:53 Відповісти
Гениально, пустые автобусы и толпы злых киевлян на остановках.
показати весь коментар
11.09.2020 12:57 Відповісти
Пришибленный на голову заходит на второй круг )
показати весь коментар
11.09.2020 13:00 Відповісти
Та закривайте все до весни.Розвалюйте країну.Московити аж впісюються від радості,бо потім вони прийдуть з допомогою,на танках.
показати весь коментар
11.09.2020 13:11 Відповісти
"- перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения." - это инопланетяне. Они не ездили в транспорте.
показати весь коментар
11.09.2020 13:39 Відповісти
Привіт з помаранчевого Харкова! Педалюйте за нас там, у Києві!
показати весь коментар
11.09.2020 14:52 Відповісти
14 та 15 трамваї у Києві вже давно у "помаранчевій зоні". Там кондуктори з водіями впускають виключно сидячих. Тож зайві або стоять у чергах, або чешуть на приватну скотовозку, що дублює трамвайний маршрут. Хоч швидкісний нормально працював з метро. А зараз знову возитимуть мєнтов та якихось злиднів.
показати весь коментар
11.09.2020 15:29 Відповісти
Коли ж нарешті в Кієві запровадять справжній карантин?!
показати весь коментар
11.09.2020 15:48 Відповісти
Как тока прагаласишь за пидалика, так сразу.
показати весь коментар
11.09.2020 16:26 Відповісти
Вот это по зеленски
всё спортзалы запретить, пусть идут лучше в ганделыки рестораны бухают
показати весь коментар
11.09.2020 18:49 Відповісти
За останню добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.




Зазначається, що серед нових хворих переважають молоді люди.


Найгірша ситуація у столиці Празі.
Тут із середи, 9 вересня, знову запроваджено скасовану в червні вимогу щодо відвідання магазинів лише у масках.


З минулого тижня маски є обов'язковими також у всьому громадському транспорті (до цього їх вимагали лише в метро).
Заборонено роботу закладів харчування та розваг у нічні години.
показати весь коментар
12.09.2020 00:02 Відповісти
 
 