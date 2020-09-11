У Києві посилюють карантин через потрапляння до "помаранчевої" зони: робота спортзалів заборонена, в транспорті дозволяється заповненість до 50% місць, - Кличко. ВІДЕО

У зв'язку зі збільшенням кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новини, на жаль, невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції в п'ятницю.

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Він нагадав, що входження в "помаранчеву" зону епідеміологічної небезпеки передбачає такі обмеження:

- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участі не більш як 220 осіб; 1 ос. на 10 кв. м площі будівлі;

- заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

- відвідування групових занять у професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш як 20 ос.

- проведення медустановами планових госпіталізацій також тимчасово обмежено (не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта);

- заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш як 1 ос. на 10 кв. м приміщення;

- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

- перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

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"Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю в столиці, як і в країні, - складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські установи. Поліція, яка отримує дані про хворих, зобов'язана відстежувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила новий епідемічне зонування в Україні з 14 вересня. Київ потрапив до "помаранчевої" зони.