У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов. ВIДЕО

У Харківській клінічній багатопрофільній лікарні №17 планують відкрити для COVID-хворих відділення на 60 ліжок. Все залежатиме від того, чи наберуть необхідний медперсонал.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

У лікарні відчувається кадровий голод. Бракує 63 медичні працівники. Про це розповів головний лікар медзакладу Дмитро Черепов.

"На кожне розгорнуте 60-ліжкове відділення потрібно 63 спеціалісти. Це лікарі, медсестри, санітари. На сьогодні по 120 відкритим ліжкам у нас повністю забезпечений кадровий набір. З відкриттям нових 60 ліжок у нас йде задача залучати людей ззовні", — сказав Черепов.

Також для повноцінної роботи відділення його мають забезпечити киснем.

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"Найголовніше — це не відкрити ліжка, а ще повинні бути бригади. У нас дефіцит кадрів на сьогодні. Все те, що ми відкриваємо, необхідно забезпечити бригадами, які будуть подобово обслуговувати цих пацієнтів. Це одна з найважчих проблем", — сказав Сороколат.