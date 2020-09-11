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У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов. ВIДЕО

У Харківській клінічній багатопрофільній лікарні №17 планують відкрити для COVID-хворих відділення на 60 ліжок. Все залежатиме від того, чи наберуть необхідний медперсонал.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

У лікарні відчувається кадровий голод. Бракує 63 медичні працівники. Про це розповів головний лікар медзакладу Дмитро Черепов.

"На кожне розгорнуте 60-ліжкове відділення потрібно 63 спеціалісти. Це лікарі, медсестри, санітари. На сьогодні по 120 відкритим ліжкам у нас повністю забезпечений кадровий набір. З відкриттям нових 60 ліжок у нас йде задача залучати людей ззовні", — сказав Черепов.

Також для повноцінної роботи відділення його мають забезпечити киснем.

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"Найголовніше — це не відкрити ліжка, а ще повинні бути бригади. У нас дефіцит кадрів на сьогодні. Все те, що ми відкриваємо, необхідно забезпечити бригадами, які будуть подобово обслуговувати цих пацієнтів. Це одна з найважчих проблем", — сказав Сороколат.

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лікарня (1360) карантин (18172) Харків (5605) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Дякуйте великому каратисту, який бабло на ковід забрав на велике крадівництво заради власного піару.
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11.09.2020 13:10
+4
Вава продав маски з Держрезерву, мабуть така ж доля і у тестів. ЗЕ не мародер.
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11.09.2020 13:12
+3
Улянка улучшала, а зорянка с радуцким всьо похерили...
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11.09.2020 13:12
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Мы давно писали, что в стране уже тестов ПЦР нет. Больные за свои покупают. Но случилось неожиданное - кончились тесты IFA (экспресс-тесты). В Одессе уже нет вообще нигде. Это ОЧЕНЬ интересно, ибо по накладным Минздрава на складах должно быть более 100 тысяч тестов. Китайских, некачественных, но хоть каких то. Или это только "по накладным" ?
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11.09.2020 13:05 Відповісти
Вава продав маски з Держрезерву, мабуть така ж доля і у тестів. ЗЕ не мародер.
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11.09.2020 13:12 Відповісти
Дякуйте великому каратисту, який бабло на ковід забрав на велике крадівництво заради власного піару.
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11.09.2020 13:10 Відповісти
Улянка улучшала, а зорянка с радуцким всьо похерили...
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11.09.2020 13:12 Відповісти
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 9347
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11.09.2020 13:16 Відповісти
Семиволос: Хочу усидеть в кресле, нужно выполнять. Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит.
Павлиш: Понятно, держиcь. На выходных пойдем с Мишей в баню, они хорошие друзья.
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 8191
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11.09.2020 13:19 Відповісти
А не пробували дати медикам грошей? Я би одразу пішов у санітари. Ба, навіть - у санітарки (за певну компенсацію).
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11.09.2020 13:33 Відповісти
Как там в известном фильме "Ну ты барин и задачу поставил. Тут без помощника не обойтись". Что-то слабо у них с эффективностью. Больше одного медика на пациента. Правильно делала Супрун разогнать дормоедов и набрать на эти деньги пускай меньше, но по эффективней людей.
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11.09.2020 13:35 Відповісти
А медики то зачем? - Нет никакого вируса (по мнению большинства). -А если помрут, то на то воля божья
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11.09.2020 13:42 Відповісти
3760.00 грн врачу высшей категории с 20-летним стажем достаточно высокая зарплата - сказал директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.
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11.09.2020 13:56 Відповісти
У Харкові не вистачає медиків для лікування хворих COVID-19? Ми з вами вже знаємо, що потрібно робити..- Кохаймося!)
У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 6628

У Харкові бракує медиків для лікування хворих на COVID-19, - головлікар опорної лікарні Черепов - Цензор.НЕТ 7166
показати весь коментар
11.09.2020 14:55 Відповісти
 
 