Смерть ув'язненого у вінницькій тюрмі: ДБР завершило розслідування щодо шести працівників установи. ВIДЕО
Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування стосовно 6 працівників Державної установи "Вінницької установи виконання покарань №1" і одного засудженого, який відбуває покарання в державній установі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідством встановлено, що у 13 липня 2019 року 6 працівників державної установи завели одного із засуджених, 59-річного чоловіка, в окреме приміщення, в якому його побили (завдавши йому не менше 85 ударів). Під час побиття потерпілого у діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки катування.
Після побиття, працівники установи доставили постраждалого до камери, де вже інший засуджений завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.
Таким чином, 5 працівників ДУ "Вінницької установи виконання покарань №1" підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства та вчинення катування ув’язненого в місцях позбавлення волі, з метою покарання останнього за вчинення ним злочину (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 127 КК України). Ще один працівник установи виконання покарань підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства щодо ув’язненого в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 365 КК України). Засуджений підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
У разі доведення вини 5 працівникам установи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ще одному працівнику – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Засудженому – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Вінницьке управління ДСР Нацполіції.
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Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
тільки на користь.
ми не обговорюєм вину злочинця та ступінь її загрозливості для суспільства, ми бачимо що людина яка позбавленна будь якої можливості захищатися не може себе захистити ніяким чином.
вдумайтеся: бити до тих пір, поки людина не вмре. вдумайтеся!!! це звірство! люди так не живуть. саме людске ставлення до проблеми відрізняє нас від вовчої зграї.
є строк ув'язнення, надав цей строк закон. нічого в законі не сказано щоб бити урку ногами.
саме це відрізняє людину від гопника.
Насилие по любому в отношении заключённых это зверство. Преступники безпредельничают, общество не может так себя вести как урки. Этим мы отличаемся от бандита и бандитствующего элемента.
Не наступает справедливость если бить ногами заключённого, не торжествует закон от того что заключённого убили.
Вы просто хотите получить моральное удовольствие попинать ногами беззащитного, а в оправдание в его сторону бросить "урка!" и тем самым оправдать желание попинать его ногами.
И чем уроды, которые забили до смерти человека отличаются от преступников и живодёров?
Красные то понятно,а вот черные изворачиваются,типо против общего идешь,люди из-за тебя пострадали,вредительством занимаешся)А ты просто хочешь чтоб к тебе не дое..... и те,и другие.Нарики е..ные,вершители судеб человеческих.
Я эту пи.добратию ненавидел всегда.
"Лужков, они живут в банде, а мы в государстве! Улавливает разницу?"
По ходу тебе в банде жить комфортнее.
Не увидел в тебе хоть какого то проблеска человечности. Тебе бы утюг и спортивный костюм, ты бы быстро навел бы "порядок".
Никому не кажется, что просто вертухаи с себя убийство группой лиц списали каким то образом?