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Смерть ув'язненого у вінницькій тюрмі: ДБР завершило розслідування щодо шести працівників установи. ВIДЕО

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування стосовно 6 працівників Державної установи "Вінницької установи виконання покарань №1" і одного засудженого, який відбуває покарання в державній установі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що у 13 липня 2019 року 6 працівників державної установи завели одного із засуджених, 59-річного чоловіка, в окреме приміщення, в якому його побили (завдавши йому не менше 85 ударів). Під час побиття потерпілого у діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки катування.

Після побиття, працівники установи доставили постраждалого до камери, де вже інший засуджений завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.

Таким чином, 5 працівників ДУ "Вінницької установи виконання покарань №1" підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства та вчинення катування ув’язненого в місцях позбавлення волі, з метою покарання останнього за вчинення ним злочину (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 127 КК України). Ще один працівник установи виконання покарань підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства щодо ув’язненого в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 365 КК України). Засуджений підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

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У разі доведення вини 5 працівникам установи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ще одному працівнику – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Засудженому – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Вінницьке управління ДСР Нацполіції.

Автор: 

Вінниця (621) смерть (6750) в’язниця (440)


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Топ коментарі
+10
Какая бы не была вина осужденного, насилие над заключённым это зверства. Ничем не хуже нацистов в коцлагерях. Отвратительно.
Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
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11.09.2020 13:22
+4
А ви говорите про якусь солідарність зеків. Там половина лиже дупи вертухаям.
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11.09.2020 13:24
+2
Вони там вертухаї , що - поліці, суд і покарання в одному обличчі? Адже покарання це ізолювання від суспільсва, нехай ті вертухаї на суді назвуть статтю закону де сказано, що в Україні дозволено катуваня, побої, укбивства осуджених. Тобто мало того, що існує кримінальна гопота такаж гопота існує як правоохоронна система. тобто - Кагарлик живе і процвітає. дядьку 59 років а його лупцюють як рабовласники гладіатора в школі Капуї.
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11.09.2020 16:02
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Если бы не вертухаи его бы убил бы коронавирус
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11.09.2020 13:21 Відповісти
Какая бы не была вина осужденного, насилие над заключённым это зверства. Ничем не хуже нацистов в коцлагерях. Отвратительно.
Небось приходят домой вечером и детишек спать укладывают. Скотство без оправдания.
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11.09.2020 13:22 Відповісти
Укладывает... С криком: " Тишина в камере, по шконкам ... "
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11.09.2020 13:46 Відповісти
Злочинця потрібно "виховувати" так щоб після виходу з закладів перевиховання десятому заказував не робити зло. Вбивати звісно не можна..але щоденні люлі уркам підуть
тільки на користь.
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11.09.2020 16:08 Відповісти
типове мислення такого самого урки. давати люлєй. у любої людини на жаль є шанс потрапити за грати без вини і почути на своєї шкірі "виховування".
ми не обговорюєм вину злочинця та ступінь її загрозливості для суспільства, ми бачимо що людина яка позбавленна будь якої можливості захищатися не може себе захистити ніяким чином.
вдумайтеся: бити до тих пір, поки людина не вмре. вдумайтеся!!! це звірство! люди так не живуть. саме людске ставлення до проблеми відрізняє нас від вовчої зграї.

є строк ув'язнення, надав цей строк закон. нічого в законі не сказано щоб бити урку ногами.
саме це відрізняє людину від гопника.
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11.09.2020 17:40 Відповісти
Зрозуміло що в тюрму потрапляють і порядні люди..наприклад за аварію. Для таких мають бути "м"які" заклади відбування покарання...А от ідейних урок потрібно перевиховувати любими методами..щоб боялися тюрми як вогню. Щоб здригалися від страху від думки чинити злочин.
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14.09.2020 15:11 Відповісти
Силой перевоспитывать не получится. Это не пионеры, на них пример не действует. Есть законный метод защиты граждан от преступников - изоляция. Не платные камеры, кола с колбасой на столе и курево с бухлом, бабы по выходных. ИЗОЛЯЦИЯ!
Насилие по любому в отношении заключённых это зверство. Преступники безпредельничают, общество не может так себя вести как урки. Этим мы отличаемся от бандита и бандитствующего элемента.
Не наступает справедливость если бить ногами заключённого, не торжествует закон от того что заключённого убили.
Вы просто хотите получить моральное удовольствие попинать ногами беззащитного, а в оправдание в его сторону бросить "урка!" и тем самым оправдать желание попинать его ногами.
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14.09.2020 18:14 Відповісти
Ви це туркам розкажіть.Я хочу щоб злочинність у нас була як в Туреччині.
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15.09.2020 16:29 Відповісти
Ну расскажите нам теперь насколько усюрка стал перевоспитаным.
И чем уроды, которые забили до смерти человека отличаются от преступников и живодёров?
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11.09.2020 17:45 Відповісти
А ви говорите про якусь солідарність зеків. Там половина лиже дупи вертухаям.
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11.09.2020 13:24 Відповісти
С администрацией полоскаются и красные и черные.
Красные то понятно,а вот черные изворачиваются,типо против общего идешь,люди из-за тебя пострадали,вредительством занимаешся)А ты просто хочешь чтоб к тебе не дое..... и те,и другие.Нарики е..ные,вершители судеб человеческих.
Я эту пи.добратию ненавидел всегда.
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11.09.2020 13:33 Відповісти
Ну будет справедливо, если срок будут тянуть на это же зоне
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11.09.2020 13:44 Відповісти
Вони там вертухаї , що - поліці, суд і покарання в одному обличчі? Адже покарання це ізолювання від суспільсва, нехай ті вертухаї на суді назвуть статтю закону де сказано, що в Україні дозволено катуваня, побої, укбивства осуджених. Тобто мало того, що існує кримінальна гопота такаж гопота існує як правоохоронна система. тобто - Кагарлик живе і процвітає. дядьку 59 років а його лупцюють як рабовласники гладіатора в школі Капуї.
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11.09.2020 16:02 Відповісти
А в якій статті йдеться що красти, грабувати, гвалтувати, чинити побиття дозволено? Який закон до злочинців? Їхніми ж методами їх лікувати...щоб відчували що таке зло.
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11.09.2020 16:11 Відповісти
Для образования, посмотри советский фильм "Шестой".
"Лужков, они живут в банде, а мы в государстве! Улавливает разницу?"
По ходу тебе в банде жить комфортнее.
Не увидел в тебе хоть какого то проблеска человечности. Тебе бы утюг и спортивный костюм, ты бы быстро навел бы "порядок".
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11.09.2020 17:49 Відповісти
Я часто відвідував Туреччину. Злочинності там майже немає. Майже, бо є заїжджі гастролери. чурбани з пострадянських республік. Злочининності в Туреччині нема бо турецька тюрма виховує контингент щоденними звіздюлінами. Хто виходить - десятому закаже не чинити злочин. Уловлюєш різницю між державами? Як по мені, то нехай свідомих злочинців забивають, ніж вони мають займатися своїм ремеслом.
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14.09.2020 15:04 Відповісти
всё спихнули на другого осужденного, нанесшего ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего.Источник: https://censor.net/ru/v3218757
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11.09.2020 18:10 Відповісти
А с какого его сокамерник добил?
Никому не кажется, что просто вертухаи с себя убийство группой лиц списали каким то образом?
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11.09.2020 18:59 Відповісти
 
 