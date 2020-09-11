Смерть ув'язненого у вінницькій тюрмі: ДБР завершило розслідування щодо шести працівників установи. ВIДЕО

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування стосовно 6 працівників Державної установи "Вінницької установи виконання покарань №1" і одного засудженого, який відбуває покарання в державній установі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що у 13 липня 2019 року 6 працівників державної установи завели одного із засуджених, 59-річного чоловіка, в окреме приміщення, в якому його побили (завдавши йому не менше 85 ударів). Під час побиття потерпілого у діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки катування.

Після побиття, працівники установи доставили постраждалого до камери, де вже інший засуджений завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.

Таким чином, 5 працівників ДУ "Вінницької установи виконання покарань №1" підозрюються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства та вчинення катування ув’язненого в місцях позбавлення волі, з метою покарання останнього за вчинення ним злочину (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 127 КК України). Ще один працівник установи виконання покарань підозрюється у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося заподіянням насильства щодо ув’язненого в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 365 КК України). Засуджений підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні, окрім СІЗО, потрібно залишити лише дві в'язниці, - Малюська

У разі доведення вини 5 працівникам установи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ще одному працівнику – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Засудженому – покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Вінницьке управління ДСР Нацполіції.