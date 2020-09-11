Масштабна ДТП на Київщині: кількість жертв зросла до шести осіб, троє - в дуже важкому стані. ВIДЕО

Кількість жертв ДТП, яка сталася в п'ятницю, 11 вересня, рано-вранці в Бориспільському районі Київської області, збільшилася до шести осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні бориспільської лікарні в Facebook.

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"До лікарні в терміновому порядку надійшло 12 потерпілих. Усі пацієнти перебували у важкому та вкрай важкому станах. Для надання допомоги потерпілим було організовано додаткові зміни персоналу ББЛІЛ. Хірурги, травматологи, анестезіологи та медичні сестри працювали злагоджено та професійно. Допомогу пацієнтам надано у повному обсязі, за потреби проведено КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили в медустанові 12 осіб у важкому стані, 8 з них прооперовані, 7 перебувають у реанімації, троє в дуже важкому стані, одна людина померла.

Нагадаємо, рано-вранці 11 вересня на автодорозі Київ - Харків - Довжанський біля с. Іванків Бориспільського району сталася аварія за участю 4 транспортні засоби. В результаті ДТП 5 людей загинули, 20 отримали травми.