Масштабна ДТП на Київщині: кількість жертв зросла до шести осіб, троє - в дуже важкому стані. ВIДЕО
Кількість жертв ДТП, яка сталася в п'ятницю, 11 вересня, рано-вранці в Бориспільському районі Київської області, збільшилася до шести осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні бориспільської лікарні в Facebook.
Відео ТСН
"До лікарні в терміновому порядку надійшло 12 потерпілих. Усі пацієнти перебували у важкому та вкрай важкому станах. Для надання допомоги потерпілим було організовано додаткові зміни персоналу ББЛІЛ. Хірурги, травматологи, анестезіологи та медичні сестри працювали злагоджено та професійно. Допомогу пацієнтам надано у повному обсязі, за потреби проведено КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в медустанові 12 осіб у важкому стані, 8 з них прооперовані, 7 перебувають у реанімації, троє в дуже важкому стані, одна людина померла.
Нагадаємо, рано-вранці 11 вересня на автодорозі Київ - Харків - Довжанський біля с. Іванків Бориспільського району сталася аварія за участю 4 транспортні засоби. В результаті ДТП 5 людей загинули, 20 отримали травми.
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Люди , схаменіться !
А Господь обнуліл.
Чтобы такого дерьма как тут - не происходило!
Но вы ведь народ, кто вы такие, чтобы требовать от вашего государство такого же качества безопасных дорог. Терпите! Терпилы.
Дороги, говоришь, виноваты?
Касательно дороги. Да, когда полоса строится не вплотную как у нас, а на расстоянии примерно 15-20 метров, туда может вылететь хоть 10 фур и лобовых отбивных из автомобиля не происходит. Есть не только в Канаде но и например на Аляске такие дороги как у нас.
Но нужно понимать что там траффик около нулевой. 1 автомобиль за 2 часа езды.
Поэтому не то чтобы "дороги виноваты". А наличие таких дорог свело бы на нет все лобовые столкновения
мать вашу...
А теперь фотка выше - посмотри на безопасную зону на наших дорогах и на канадской.
И еще кое что. В 2017 году возвращаясь из Польши наш автобус чуть не попал в лобовое столкновение. Знаешь что спасло? Вот эти самые зоны боковые на дороге, которые в Польше тоже шире чем у нас. А у нас что?
Я не знаю что ты пытаешься доказать, но технология построения дорог у нас донная, с каких сторон не смотри.
Виноваты конечно люди, но толку-то?
Ах Германия. Великолепная страна. Не то что наша помойка... без велодорожек )
По скорости. Летают 100-120 даже 140, особенно междугородные маршрутки, обгон 2-3 единиц транспорта сразу, - пожалуйста, проехать на желтый, иногда даже не красный - можно. Фуры-вагоны тоже стали лихо обганять на 80-100 легковушки. Правила для лохов - выезды на встречу, на обочину, лихие повороты и развороты...на дорогах как на войне.
вообщем дома дольше сидишь, дольше проживешь.