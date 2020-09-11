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Івано-Франківськ із понеділка починає дистанційне навчання в школах і відкриває дитсадки, - Марцінків. ВIДЕО

З понеділка, 14 вересня, в Івано-Франківську відкривають дитячі сади. Також відкриваються і школи, проте навчання відбуватиметься дистанційно.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення і з понеділка починаємо запуск наших дитячих садів і поетапно виходимо з карантину. Що стосується шкіл, мені б дуже хотілося, щоб їх відкрили, але через червону зони з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання", - повідомив Марцінків.

Він закликав городян з розумінням поставитися до такого рішення. Також мер стверджує, що показники захворюваності на COVID-19 в місті значно покращилися.

Дивіться також: Попри рішення Києва, діти в Івано-Франківську підуть у садки і школи з 14 вересня, - мер Марцінків. ВIДЕО

"Кількість пацієнтів в наших лікарнях зменшилася на 80 осіб", - сказав мер.

Раніше Марцінків обіцяв відкрити школи і дитсадки з 14 вересня, навіть, незважаючи на червону зону.

Нагадаємо, з 14 вересня в червону зону увійшли Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Івано-Франківськ із понеділка починає дистанційне навчання в школах і відкриває дитсадки, - Марцінків 01

Автор: 

дитячий садок (363) Івано-Франківськ (521) карантин (18172) школа (2214) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Детские садики тоже давай дистанционно.
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11.09.2020 14:17
+2
там інше (я сам з Івано-Франківська, маю знайомих в міськраді) - не хочуть відкривате очне навчання тільки тому, щоб потім не відправляти на дистанційку окремі класи/школи і т.п. і не отримати таким чином бардак (одні вчаться, інші не вчаться, різні графіки і т.п.реакції батьків і т.п.), це перший момент. Другий (можливо ще більш вагомий) - більшість директорів (а вони зараз отримали більше повноважень, а отже й відповідальності) стали в опозицію до мера й повідомили його, що не будуть брати на себе відповідальність.
Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
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11.09.2020 14:30
+1
Дошло наконец после предупреждения об ответственности.
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11.09.2020 14:18
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Детские садики тоже давай дистанционно.
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11.09.2020 14:17 Відповісти
Дошло наконец после предупреждения об ответственности.
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11.09.2020 14:18 Відповісти
так вчителі як ходили на роботу так і ходитимуть.
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11.09.2020 14:27 Відповісти
там інше (я сам з Івано-Франківська, маю знайомих в міськраді) - не хочуть відкривате очне навчання тільки тому, щоб потім не відправляти на дистанційку окремі класи/школи і т.п. і не отримати таким чином бардак (одні вчаться, інші не вчаться, різні графіки і т.п.реакції батьків і т.п.), це перший момент. Другий (можливо ще більш вагомий) - більшість директорів (а вони зараз отримали більше повноважень, а отже й відповідальності) стали в опозицію до мера й повідомили його, що не будуть брати на себе відповідальність.
Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
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11.09.2020 14:30 Відповісти
а вчителям зробили робочі місця за комп"ютерами чи всі гроші пішли на лінолеум?
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11.09.2020 14:26 Відповісти
Ви або відкриваєте школи, або залишається дістанційна форма.
Два цих не є
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11.09.2020 14:27 Відповісти
є, 1-4 класи повинні ходити очно, 5-8 та 10 заочно, 9 та 11 очно на предмпети зно, інші заочно. за рахунок 5-8 є пусті класи, у які і можна посадити по 10 дітей з початкової школи, виконавши вимоги нескупчення.
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11.09.2020 14:30 Відповісти
Виглядає як компроміс, але...за моєю логікою від Ковіду захищаємо тільки 5-8 клас. Решта ніт
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11.09.2020 14:34 Відповісти
ну додумать сам не можеш? і написано ж по 10 дітей на одну класну кімнату - відстань у 1,5 м лише так досягається. дітей у класах по 30 штук. вони ж їх набрали до класів по стандартам, а не за карантинних умов.
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11.09.2020 15:02 Відповісти
а мон і моз зараз то дітей дозволили у зелених, жовтих зонах не ділити і без масок на уроці сидіти (діти до 12 років). а вчити першачків особливо на дистанційці неможливо. Учора Тернопіль новини написали, що батьки забирають документи зі шкіл. подадуть наступного року, бо територія у червоній зоні, школи позакривали, а так початкову школу вдома не навчиш, їм лише очно.
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11.09.2020 15:07 Відповісти
 
 