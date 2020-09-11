Івано-Франківськ із понеділка починає дистанційне навчання в школах і відкриває дитсадки, - Марцінків. ВIДЕО
З понеділка, 14 вересня, в Івано-Франківську відкривають дитячі сади. Також відкриваються і школи, проте навчання відбуватиметься дистанційно.
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми ухвалили рішення і з понеділка починаємо запуск наших дитячих садів і поетапно виходимо з карантину. Що стосується шкіл, мені б дуже хотілося, щоб їх відкрили, але через червону зони з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання", - повідомив Марцінків.
Він закликав городян з розумінням поставитися до такого рішення. Також мер стверджує, що показники захворюваності на COVID-19 в місті значно покращилися.
"Кількість пацієнтів в наших лікарнях зменшилася на 80 осіб", - сказав мер.
Раніше Марцінків обіцяв відкрити школи і дитсадки з 14 вересня, навіть, незважаючи на червону зону.
Нагадаємо, з 14 вересня в червону зону увійшли Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області.
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Все це загалом й призвело до нинішнього рішення.
Марцинків досить нормальний мер, з адекватним фідбеком. Я ніколи не помічав щоб він десь упирався рогом чисто на емоціях чи щоб щось комусь доказати.
Два цих не є