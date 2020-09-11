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Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців". ВІДЕО

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців".

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Залишилося зібрати ще трохи більш як 10 тис. підписів, щоб петицію розглянули в понеділок. Друзі, витратьте 10 хвилин свого часу. Підписати можна після реєстрації за посиланням", - написав він.

Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо вагнерівців 01

В електронній петиції родичі й близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну в найбільш важкий період російський агресії, вимагають створити ТСК із розслідування можливої державної зради.

"З гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, і бійців ПВК "Вагнер" була зірвана.

Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Спецоперація українських спецслужб дала можливість зібрати докази прямої причетності керівництва РФ до війни проти України. ВIДЕО

Ми не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки. Бо непокаране зло має властивість повторюватись знову, і що найгірше - нагадувати про себе тим людям, хто раніше пережив від нього біль втрати своїх близьких.

Тому ми вимагаємо справедливості і встановлення істини. Вимагаємо відповіді на питання - хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків - в останній момент уникли покарання?

Звичайно, ми прості люди, і не тримали в руках папок оперативних справ. Проте, на сьогодні з усього масиву інформації - журналістських розслідувань, виступів низки народних депутатів, і навіть свідчень самих українських розвідників - зрозуміло, що спецоперація з затримання "вагнерівців" мала місце, що вона готувалася тривалий час, і що після пересадки у Мінську літак з цими вбивцями мав приземлитися в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов. ВIДЕО

За наявними даними йдеться про осіб, причетних до збиття українських військових літаків "Іл-76" у Луганську, військових літаків "Су-25" та гелікоптера "Мі-8" під Слов’янськом. А також до збиття російським "Буком" малайзійського Боїнгу MH17, внаслідок чого було вбито 298 громадян інших держав.

Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання?

Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України? Українські правоохоронні органи як ніхто інший мали б бути зацікавленими у тому, щоб демонструвати перед усім світом факти військових злочинів, здійснених Росією, і саму причетність РФ до організації і фінансування війни та вбивств людей. Але цього не сталося. Чому?

Практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання залишилося створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. І ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України.

Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією.

І це потрібно не лише нам. Це потрібно Україні.

Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами.

Ми вимагаємо правди!"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо вагнерівців 02

ТСК (373) розслідування (2272) Турчинов Олександр (1136) петиція (320) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+23
Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5638
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11.09.2020 15:15
+10
Потратил 2 минуты.
Подписал.
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11.09.2020 15:29
+10
15 нових справ - робота смердючого портного (щоб він здох)
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11.09.2020 15:31
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Турчинов призвал поддержать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам" - Цензор.НЕТ 5638
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11.09.2020 15:15 Відповісти
зебизяны против!
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11.09.2020 15:20 Відповісти
Служба безопасности Украины 4 сентября возбудила 15 новых уголовных дел в отношении экс-президента https://newsone.ua/news/politics/sud_povtorno_arestoval_kollekciyu_kartin_poroshenko.html Петра Порошенко . Об этом на пресс-конференции 11 сентября рассказал его адвокат Игорь Головань. По его словам, новые производства открыты по различным статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Присвоение имущества", "Вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей". Мне тут подумалось, что за то же самое можно открыть дела и против Зеленского.
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11.09.2020 15:21 Відповісти
Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8446
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11.09.2020 15:48 Відповісти
нитки белые? тогда кошер
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12.09.2020 21:25 Відповісти
15 нових справ - робота смердючого портного (щоб він здох)
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11.09.2020 15:31 Відповісти
Потратил 2 минуты.
Подписал.
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11.09.2020 15:29 Відповісти
Вже підписала!!!
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11.09.2020 15:29 Відповісти
нас вже більше 14ти тисяч
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11.09.2020 16:40 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/375717/polnyyi_tekst_stenogrammy_zasedaniya_snbo_ot_28_fevralya_2014_goda

«23.02.16 13:26 Полный текст стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года (ксерокс)
Вчера на заседании комиссии ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Украины была обнародована стенограмма заседания СНБО от 28 февраля, 2014 года - во время оккупации Крыма Россией.
Из опубликованных документов стало известно, что СНБО не смогло принять решение о введении военного положения, так как за данную инициативу проголосовал только Александр Турчинов.»
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11.09.2020 15:41 Відповісти
Он же был тогда ио президента? А что должен делать президент написано в законе об обороне и там совсем не голосование проводить прячась от ответственности.
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11.09.2020 15:46 Відповісти
Чувак, ну що з тобою вести розмову?
Ну ти ж повний, НУЛЬ.

«Как реагировать на действия России на полуострове, 28 февраля обсуждали: Александр Турчинов, который в то время возглавлял Верховную Раду Украины, глава СБУ Валентин Наливайченко, министр внутренних дел Арсен Аваков, и.о. министра обороны Игорь Тенюх, глава МИД Андрей Дещица, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Андрей Парубий, первый вице-премьер Виталий Ярема, глава службы внешней разведки Виктор Гвоздь, руководитель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, и.о. генпрокурора Олег Махницкий, нардеп от "Батьківщини" и руководитель ее крымской организации Андрей Сенченко, глава НБУ Степан Кубив. »
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11.09.2020 16:02 Відповісти
Не знаю что такое "чувак повний нуль". Но то что вы как гражданин пользуясь вашей терминологией "абсолютный нуль" и тд. Это ясно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/764-18#Text. Так что Турчинов всё таки из этого официального документа, обратите внимание на дату (23.02.2014):"Покласти на Голову Верховної Ради України Турчинова Олександра Валентиновича виконання ним обов'язків Президента України згідно із статтею 112 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України ." И что он должен был делать тоже прочтите: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text, если хотите стать гражданином своей страны, самому выполняющему законы и требующего этого от других. А не становиться чьим то слугой вылизующим хозяйские ботинки за кормежку.
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14.09.2020 08:51 Відповісти
Турчинов закликав підтримати петицію родичів загиблих на Донбасі про створення ТСК щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9310
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11.09.2020 15:39 Відповісти
нравится как он четко крым слил?
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11.09.2020 19:02 Відповісти
так и нальёт
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12.09.2020 21:27 Відповісти
А там родственники погибших в Иловайске тоже будут, или их еще не признали воевавшими против росийской агрессии...вроде ж как порохоботы утверждают што они не за Украину сражались а за Коломойского?
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11.09.2020 16:14 Відповісти
Навіщо потрібна петиція? Для внесення до ВР проекту постанови про створення ТСК не потрібні дозволи чи петиції. Просто бери та роби.
Щоб ТСК була створена, потрібна третина голосів складу ВР.
Я не можу зрозуміти: "ми вимагаємо, ми жорстко вимагаємо, рішуче вимагаємо..." Так вносьте проект.
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11.09.2020 16:14 Відповісти
А ты посчитай сколько человек в проукраинских фракциях, выступающих за создание СК
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions по идее, если не дебил, вопрос быть не должно.
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11.09.2020 16:39 Відповісти
Дивні люди... Внесіть проект постанови, принаймні щоб довести, хто яку позицію займає. Це покаже виключно голосування. І це буде факт, а не примара. Який сенс камлати: "ми вимагаємо... " і не робити того, що є законним і зрозумілим: внесення проекту відповідної постанови.
"вопрос быть не должно"... Якщо не внести до ВР проект постанови, то ТСК точно не вийде створити. Чи Ви припускаєте, що ТСК можна створити "рішучим вимаганням" чи за допомогою петиції? Це не можливо, є лише один шлях, і якщо ти не дебіл, то "вопрос быть не должно" - тільки внесенням відповідного проекту постанови.
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11.09.2020 21:23 Відповісти
Сколько раз они могут вносить этот вопрос на голосование? Если не получится создать комиссию с первого раза , когда еще они они смогут ее создать? Наверное же они хотят не просто в чем то убедиться и кому то что то доказать , а именно создать ТСК. Вот такая, простая мысль тебе не приходила в голову? Не? Турчинов - больше 20-ти лет во власти из них лет 12 депутатом в парламенте. И если он и другие депутаты эту идею продвигают, значит она - действительно нужна. Это ты в состоянии понять?
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11.09.2020 23:25 Відповісти
Хамська манера вести розмову з абсолютно незнайомою людиною демонструє високий інтелект. Ну та менше з тим.
Ваша відповідь у перекладі на людську мову звучить так: "Проект постанови не вноситься, бо прибічники створення ТСК спочатку прагнуть так чи інакше переконати якнайбільше депутатів його підтримати". Що ж, нормальна думка і варто навчитися висловлювати свої думки без "дебіл" і "нє пріходіло в голову".
Не має значення що мені "пріходіло", подивимося чим діло скінчиться.
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11.09.2020 23:50 Відповісти
А по мне, так когда человек начинает строить сначала из себя дурака, задавая вопросы, ответы на которые, в принципе - очевидны, и он сам это - как бы знает, то это и есть проявление хамства к окружающим. А, тем более, потом, вдруг, переходит на менторский тон, после клоунского представления, не то что бы это выглядит мерзко, а скорее отдает небольшим психическим отклонением, чем-то вроде игры, которую, человек ведет, но не осознает, что это игра, диктуемая ему его бессознательным.
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12.09.2020 02:07 Відповісти
Буду вважати, що не помічаю Ваш придуркуватий стиль.
Скажіть, коли ж по-Вашому буде доречно вносити проект постанови до ВР? Робити це все одно доведеться, то це станеться коли відбудеться що? Я просто хочу подивитися як реальність відповідатиме Вашим припущенням.
Моя думка відносно причин, чому це затягується, зовсім інша. Але я залишу її при собі, адже кого цікавить думка психічно хворого?))
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12.09.2020 14:50 Відповісти
Ну, так и я пожалуй, не буду, тебе ничего говорить, чтоб не потакать твоим играм. Буду, как это говорится - интриговать дебила
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12.09.2020 16:36 Відповісти
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.09.2020 16:33 Відповісти
смысл? ниодна петиция там не окончилась успехом. за право ношения оружия проголосовал ******** граждан. и порох послал всех в эротрип...
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11.09.2020 19:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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11.09.2020 18:23 Відповісти
 
 