Огляд автомобіля посла України в Білорусі Кизима білоруськими прикордонниками в ПП "Нова Гута": "Ми починаємо дипломатичну війну. Ви хочете цього?". ВІДЕО
Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відеозапис огляду автомобіля українського посла в Білорусі Ігоря Кизима.
Як інформує Цензор.НЕТ, інцидент, у якому українська сторона вбачає порушення Віденської конвенції, згідно з якою особистий багаж дипломатичного працівника звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати наявність у ньому заборонених предметів, стався 5 вересня.
На записі, зробленому з нагрудної камери прикордонника, видно, що посла просять відкрити багажник для огляду.
"Цим самим ви робите дуже поганий крок. Я вам відразу кажу. Я буду писати ноту... Ми починаємо дипломатичну війну. Ви хочете цього?", - сказав Кизим, нагадавши прикордоннику про Віденську конвенцію і виконавши його вимогу.
Відео TUT.BY
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Но данный инцидент - это международный дипломатический скандал и наш МИД или Офис Президента ОБЯЗАНЫ немедленно и жестко отреагировать! Молчание будет признаком слабости.