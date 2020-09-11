Огляд автомобіля посла України в Білорусі Кизима білоруськими прикордонниками в ПП "Нова Гута": "Ми починаємо дипломатичну війну. Ви хочете цього?". ВІДЕО

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відеозапис огляду автомобіля українського посла в Білорусі Ігоря Кизима.

Як інформує Цензор.НЕТ, інцидент, у якому українська сторона вбачає порушення Віденської конвенції, згідно з якою особистий багаж дипломатичного працівника звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати наявність у ньому заборонених предметів, стався 5 вересня.

На записі, зробленому з нагрудної камери прикордонника, видно, що посла просять відкрити багажник для огляду.

"Цим самим ви робите дуже поганий крок. Я вам відразу кажу. Я буду писати ноту... Ми починаємо дипломатичну війну. Ви хочете цього?", - сказав Кизим, нагадавши прикордоннику про Віденську конвенцію і виконавши його вимогу.

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